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Заря
 
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Верес
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До начала матча осталось считанные секунды.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Заря - Верес, который состоится 18.11.2017.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Заря - Верес
Заря
90.7% (166)
Ничья:
9.3% (17)
Верес
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Заря:
36.6% (67)
Заря:
26.2% (48)
Заря:
20.8% (38)
Ничья:
8.2% (15)
Заря:
2.7% (5)
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