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Стадион: Славутич-Арена
Состав команд
Заря
- Основной состав
- 16 Лунин Андрей Вратарь
- 24 Гречишкин Дмитрий Защитник
- 2 Сухоцкий Артём Защитник
- 3 Сваток Александр Защитник
- 36 Бабенко Руслан Полузащитник
- 8 Харатин Игорь Полузащитник
- 20 Караваев Александр Полузащитник
- 5 Гордиенко Артём Полузащитник
- 95 Иури Фрейтас Нападающий
- 27 Кабаев Владислав Нападающий
- 28 Громов Артём Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Чуваев Олег Вратарь
- 44 Чечер Вячеслав Защитник
- 96 Силас Полузащитник
- 19 Лунёв Максим Полузащитник
- 7 Кочергин Владислав Полузащитник
- 22 Любенович Желько Полузащитник
- 10 Леонидас Соарес Полузащитник
- Главный тренер: Вернидуб Юрий
Верес
- Основной состав
- 31 Бандура Александр Вратарь
- 33 Борзенко Сергей Защитник
- 32 Ищенко Николай Защитник
- 3 Адамюк Владимир Защитник
- 22 Волошинович Ростислав Полузащитник
- 77 Кобин Василий Полузащитник
- 10 Морозенко Евгений Полузащитник
- 43 Западня Артур Полузащитник
- 91 Карасюк Роман Полузащитник
- 7 Степанюк Руслан Нападающий
- 9 Сергийчук Михаил Нападающий
- Запасные игроки
- 47 Когут Богдан Вратарь
- 19 Капаррос Эдгар Полузащитник
- 41 Пасич Геннадий Полузащитник
- 21 Кучеров Валерий Полузащитник
- 17 Котляр Антон Нападающий
- 16 Палагнюк Василий Нападающий
- Главный тренер: Вирт Юрий
Предыдущие игры
Заря (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 05.11.2017 Олимпик Дн 3:3 Заря ПЛ
- 02.11.2017 Герта 2:0 Заря ЛЕ
- 29.10.2017 Заря 2:2 Александрия ПЛ
- 25.10.2017 Заря 3:4 Шахтёр Дн К
- 22.10.2017 Мариуполь 2:5 Заря ПЛ
- 19.10.2017 Заря 2:1 Герта ЛЕ
- 14.10.2017 Сталь Каменское 0:1 Заря ПЛ
- 01.10.2017 Заря 4:4 Динамо Киев ПЛ
- 28.09.2017 Атлетик Б 0:1 Заря ЛЕ
- 24.09.2017 Ворскла 1:1 Заря ПЛ
- 17.09.2017 Заря 0:0 Карпаты ПЛ
- 14.09.2017 Заря 0:2 Эстерсунд ЛЕ
- 09.09.2017 Шахтёр Дн 3:1 Заря ПЛ
- 27.08.2017 Заря 5:0 Черноморец Од ПЛ
- 20.08.2017 Звезда Кропивницкий 2:1 Заря ПЛ
- 12.08.2017 Верес 0:1 Заря ПЛ
- 06.08.2017 Заря 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 30.07.2017 Александрия 1:1 Заря ПЛ
- 23.07.2017 Заря 1:1 Мариуполь ПЛ
- 16.07.2017 Заря 0:1 Сталь Каменское ПЛ
Верес (последние 20 матчей: +6 =10 -4)
- 04.11.2017 Верес 0:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 29.10.2017 Верес 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 25.10.2017 Арсенал-Киев 0:1 Верес К
- 21.10.2017 Александрия 1:1 Верес ПЛ
- 14.10.2017 Верес 1:1 Мариуполь ПЛ
- 01.10.2017 Верес 1:1 Сталь Каменское ПЛ
- 23.09.2017 Динамо Киев 0:0 Верес ПЛ
- 20.09.2017 Агробизнес 1:2 Верес К
- 16.09.2017 Верес 1:0 Ворскла ПЛ
- 10.09.2017 Карпаты 1:6 Верес ПЛ
- 27.08.2017 Верес 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 19.08.2017 Черноморец Од 0:1 Верес ПЛ
- 12.08.2017 Верес 0:1 Заря ПЛ
- 06.08.2017 Звезда Кропивницкий 1:3 Верес ПЛ
- 30.07.2017 Олимпик Дн 0:0 Верес ПЛ
- 22.07.2017 Верес 0:0 Александрия ПЛ
- 16.07.2017 Мариуполь 0:0 Верес ПЛ
- 02.06.2017 Гелиос Харьков 2:1 Верес ПД
- 27.05.2017 Верес 0:0 Днепр Черкассы ПД
- 21.05.2017 Нефтяник-Укрнефть 2:0 Верес ПД
Последние игры между собой
Заря: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Верес: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 12.08.2017 Верес 0:1 Заря Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 14
|36
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|28 - 14
|29
|3.
|Олимпик Дн
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|17 - 12
|25
|4.
|Ворскла
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|16 - 15
|21
|5.
|Верес
|Заявка
|15
|4
|9
|2
|16 - 9
|21
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|20 - 18
|20
|7.
|Заря
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|26 - 22
|19
|8.
|Александрия
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|14 - 18
|15
|9.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|9 - 17
|14
|10.
|Карпаты
|Заявка
|15
|2
|8
|5
|9 - 23
|14
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|8 - 21
|12
|12.
|Сталь Каменское
|Заявка
|15
|2
|5
|8
|10 - 21
|11
-
До начала матча осталось считанные секунды.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Заря - Верес, который состоится 18.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Заря - Верес, который состоится 18.11.2017.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Заря - Верес
Заря
90.7% (166)
Ничья:
9.3% (17)
Верес
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Заря:
36.6% (67)
2:1 Заря:
26.2% (48)
2:0 Заря:
20.8% (38)
1:1 Ничья:
8.2% (15)
3:0 Заря:
2.7% (5)
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