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Стадион: Ворскла им. Алексея Бутовского
0:0
Первый тайм: 42'
27' Желтая карточкаЧижов Александр
|
27'
Состав команд
Ворскла
- Основной состав
- 1 Шуст Богдан Вратарь
- 44 Даллку Ардин Защитник
- 17 Чеснаков Владимир Защитник
- 22 Матвиенко Николай Защитник
- 33 Чижов Александр Защитник
- 30 Кобахидзе Александр Полузащитник
- 82 Ребенок Павел Полузащитник
- 11 Шарпар Вячеслав Полузащитник
- 4 Пердута Игорь Полузащитник
- 6 Скляр Александр Полузащитник
- 26 Коломоец Юрий Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Ткаченко Александр Вратарь
- 5 Остапенко Олег Олегович Защитник
- 19 Одарюк Владимир Полузащитник
- 7 Кадымян Гегам Полузащитник
- 29 Кравченко Дмитрий Полузащитник
- 10 Кулач Владислав Нападающий
- 9 Загорулько Артур Нападающий
- Главный тренер: Сачко Василий
Сталь Каменское
- Основной состав
- 71 Пеньков Герман Вратарь
- 22 Даниелян Артур Защитник
- 15 Грачёв Глеб Защитник
- 33 Ткачук Евгений Защитник
- 97 Якимив Андрей Полузащитник
- 11 Климчук Юрий Полузащитник
- 23 Месхи Михаил Полузащитник
- 44 Михайличенко Богдан Полузащитник
- 8 Мысык Марьян Полузащитник
- 17 Кузык Орест Полузащитник
- 89 Обрадович Неманья Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рябенко Даниил Вратарь
- 7 Кныш Данило Полузащитник
- 10 Костенко Кирилл Полузащитник
- 13 Копытов Дмитрий Полузащитник
- 95 Павлюк Николай Полузащитник
- 99 Вакула Владислав Нападающий
- 16 Хоцяновский Артём Нападающий
- Главный тренер: Костов Николай
Предыдущие игры
Ворскла (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 05.11.2017 Динамо Киев 2:1 Ворскла ПЛ
- 29.10.2017 Звезда Кропивницкий 1:0 Ворскла ПЛ
- 25.10.2017 Ворскла 2:0 Олимпик Дн К
- 21.10.2017 Ворскла 0:1 Карпаты ПЛ
- 13.10.2017 Шахтёр Дн 3:2 Ворскла ПЛ
- 01.10.2017 Черноморец Од 0:3 Ворскла ПЛ
- 24.09.2017 Ворскла 1:1 Заря ПЛ
- 20.09.2017 Авангард Краматорск 0:2 Ворскла К
- 16.09.2017 Верес 1:0 Ворскла ПЛ
- 09.09.2017 Ворскла 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 27.08.2017 Александрия 0:1 Ворскла ПЛ
- 20.08.2017 Ворскла 1:0 Мариуполь ПЛ
- 12.08.2017 Сталь Каменское 0:1 Ворскла ПЛ
- 06.08.2017 Ворскла 0:0 Динамо Киев ПЛ
- 29.07.2017 Ворскла 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 23.07.2017 Карпаты 1:3 Ворскла ПЛ
- 18.07.2017 Ворскла 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 31.05.2017 Сталь Каменское 0:0 Ворскла ПЛ
- 27.05.2017 Ворскла 1:0 ФК Днепр ПЛ
- 21.05.2017 Карпаты 0:1 Ворскла ПЛ
Сталь Каменское (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 05.11.2017 Сталь Каменское 0:0 Карпаты ПЛ
- 28.10.2017 Шахтёр Дн 1:1 Сталь Каменское ПЛ
- 25.10.2017 ФК Львов 1:1 Сталь Каменское К
- 22.10.2017 Сталь Каменское 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 14.10.2017 Сталь Каменское 0:1 Заря ПЛ
- 01.10.2017 Верес 1:1 Сталь Каменское ПЛ
- 24.09.2017 Сталь Каменское 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 20.09.2017 Жемчужина Одесса 1:1 Сталь Каменское К
- 16.09.2017 Александрия 4:1 Сталь Каменское ПЛ
- 10.09.2017 Сталь Каменское 0:1 Мариуполь ПЛ
- 26.08.2017 Сталь Каменское 0:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 20.08.2017 Динамо Киев 4:1 Сталь Каменское ПЛ
- 12.08.2017 Сталь Каменское 0:1 Ворскла ПЛ
- 05.08.2017 Карпаты 3:1 Сталь Каменское ПЛ
- 29.07.2017 Сталь Каменское 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 22.07.2017 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 16.07.2017 Заря 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 31.05.2017 Сталь Каменское 0:0 Ворскла ПЛ
- 27.05.2017 Звезда Кропивницкий 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 20.05.2017 Сталь Каменское 0:1 ФК Днепр ПЛ
Последние игры между собой
Ворскла: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 0
Сталь Каменское: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 4
- 12.08.2017 Сталь Каменское 0:1 Ворскла Премьер-лига
- 31.05.2017 Сталь Каменское 0:0 Ворскла Премьер-лига
- 29.04.2017 Ворскла 2:0 Сталь Каменское Премьер-лига
- 26.11.2016 Сталь Каменское 0:1 Ворскла Премьер-лига
- 21.08.2016 Ворскла 0:0 Сталь Каменское Премьер-лига
- 02.04.2016 Ворскла 0:0 Сталь Каменское Премьер-лига
- 13.09.2015 Сталь Каменское 1:2 Ворскла Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 14
|36
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 14
|32
|3.
|Олимпик Дн
|Заявка
|15
|6
|7
|2
|17 - 12
|25
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 18
|23
|5.
|Ворскла
|0:0 Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 15
|22
|6.
|Верес
|Заявка
|16
|4
|10
|2
|17 - 10
|22
|7.
|Заря
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|27 - 23
|20
|8.
|Александрия
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|14 - 18
|15
|9.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|9 - 19
|14
|10.
|Карпаты
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|9 - 24
|14
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|8 - 21
|12
|12.
|Сталь Каменское
|0:0 Заявка
|16
|2
|6
|8
|10 - 21
|12
Первый тайм
27'
Чижов Александр получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Сталь Каменское
Ворскла
83.8% (155)
Ничья:
11.9% (22)
Сталь Каменское
4.3% (8)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Ворскла:
37.8% (70)
2:1 Ворскла:
24.9% (46)
2:0 Ворскла:
18.9% (35)
1:1 Ничья:
7% (13)
0:0 Ничья:
4.3% (8)
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