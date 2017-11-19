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Стадион:
Ворскла
0:0
Первый тайм: 42'
Сталь Каменское
0'
27' Желтая карточка
Чижов Александр
42'
Первый тайм
Желтая карточка
27'
Чижов Александр получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vorskla Butovsky Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Ворскла 0:0 Сталь Каменское
Ворскла
83.8% (155)
Ничья:
11.9% (22)
Сталь Каменское
4.3% (8)

Вы не участвовали в прогнозе

Ворскла:
37.8% (70)
Ворскла:
24.9% (46)
Ворскла:
18.9% (35)
Ничья:
7% (13)
Ничья:
4.3% (8)
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