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Стадион:
Черноморец Од
0:0
Первый тайм: 27'
Олимпик Дн
0'
13' Желтая карточка
Н'Диайе Алассане
27'
Первый тайм
Желтая карточка
13'
Н'Диайе Алассане получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chornomorets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Черноморец Од 0:0 Олимпик Дн
Черноморец Од
26.6% (49)
Ничья:
44.6% (82)
Олимпик Дн
28.8% (53)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
37.5% (69)
Олимпик Дн:
14.7% (27)
Черноморец Од:
11.4% (21)
Черноморец Од:
10.3% (19)
Олимпик Дн:
7.6% (14)
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