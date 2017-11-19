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Стадион: Черноморец
0:0
Первый тайм: 27'
13' Желтая карточкаН'Диайе Алассане
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13'
Состав команд
Черноморец Од
- Основной состав
- 1 Гутор Александр Вратарь
- 2 Ваг Мамаду Защитник
- 25 Мартыненко Евгений Защитник
- 5 Жунич Ивица Защитник
- 42 Зубейко Евгений Защитник
- 89 Политыло Сергей Полузащитник
- 6 Ковалец Кирилл Полузащитник
- 17 Татарков Никита Нападающий
- 9 Хобленко Алексей Нападающий
- 77 Васин Денис Нападающий
- 4 Н'Диайе Алассане Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Федоренко Андрей Вратарь
- 96 Каплиенко Александр Защитник
- 48 Ореховский Павел Полузащитник
- 75 Третьяков Максим Полузащитник
- 10 Каверин Виталий Полузащитник
- 33 Барилко Владимир Нападающий
- 7 Мусолитин Николай Нападающий
- Главный тренер: Дулуб Олег
Олимпик Дн
- Основной состав
- 1 Махарадзе Заури Вратарь
- 7 Сондей Иван Защитник
- 18 Очигава Зураб Защитник
- 2 Лукьянчук Павел Защитник
- 4 Кравченко Антон Защитник
- 15 Шабанов Артём Защитник
- 9 Приёмов Владимир Полузащитник
- 17 Шестаков Сергей Полузащитник
- 44 Цымбалюк Евгений Полузащитник
- 90 Богданов Андрей Полузащитник
- 22 Беленький Станислав Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Кичак Артём Вратарь
- 32 Иллой-Айет Владис-Эммерсон Защитник
- 24 Федорив Виталий Защитник
- 45 Хомутов Владислав Полузащитник
- 8 Доронин Владимир Полузащитник
- 94 Мигунов Александр Полузащитник
- 14 Поступаленко Антон Полузащитник
- Главный тренер: Санжар Роман
Предыдущие игры
Черноморец Од (последние 20 матчей: +2 =7 -11)
- 04.11.2017 Александрия 0:0 Черноморец Од ПЛ
- 30.10.2017 Черноморец Од 0:0 Мариуполь ПЛ
- 25.10.2017 Днепр-1 0:0 Черноморец Од К
- 22.10.2017 Сталь Каменское 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 15.10.2017 Черноморец Од 2:1 Динамо Киев ПЛ
- 01.10.2017 Черноморец Од 0:3 Ворскла ПЛ
- 24.09.2017 Карпаты 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 17.09.2017 Черноморец Од 0:0 Шахтёр Дн ПЛ
- 10.09.2017 Звезда Кропивницкий 0:1 Черноморец Од ПЛ
- 27.08.2017 Заря 5:0 Черноморец Од ПЛ
- 19.08.2017 Черноморец Од 0:1 Верес ПЛ
- 13.08.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.08.2017 Черноморец Од 2:2 Александрия ПЛ
- 30.07.2017 Мариуполь 3:0 Черноморец Од ПЛ
- 22.07.2017 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 18.07.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 31.05.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 26.05.2017 Черноморец Од 0:1 Заря ПЛ
- 21.05.2017 Александрия 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 13.05.2017 Черноморец Од 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
Олимпик Дн (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 05.11.2017 Олимпик Дн 3:3 Заря ПЛ
- 29.10.2017 Верес 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 25.10.2017 Ворскла 2:0 Олимпик Дн К
- 21.10.2017 Олимпик Дн 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 15.10.2017 Олимпик Дн 1:0 Александрия ПЛ
- 30.09.2017 Олимпик Дн 3:2 Мариуполь ПЛ
- 24.09.2017 Сталь Каменское 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 17.09.2017 Олимпик Дн 1:2 Динамо Киев ПЛ
- 09.09.2017 Ворскла 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 26.08.2017 Олимпик Дн 0:0 Карпаты ПЛ
- 19.08.2017 Шахтёр Дн 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 13.08.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.08.2017 Заря 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 03.08.2017 ПАОК 2:0 Олимпик Дн ЛЕ
- 30.07.2017 Олимпик Дн 0:0 Верес ПЛ
- 27.07.2017 Олимпик Дн 1:1 ПАОК ЛЕ
- 23.07.2017 Звезда Кропивницкий 0:0 Олимпик Дн ПЛ
- 16.07.2017 Александрия 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 31.05.2017 Заря 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 26.05.2017 Олимпик Дн 0:0 Александрия ПЛ
Последние игры между собой
Черноморец Од: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 5
Олимпик Дн: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 2
- 13.08.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 06.05.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 01.04.2017 Черноморец Од 0:0 Олимпик Дн Премьер-лига
- 19.11.2016 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 14.08.2016 Черноморец Од 3:0 Олимпик Дн Премьер-лига
- 07.11.2015 Черноморец Од 0:2 Олимпик Дн Премьер-лига
- 18.07.2015 Олимпик Дн 2:2 Черноморец Од Премьер-лига
- 29.11.2014 Олимпик Дн 2:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 26.07.2014 Черноморец Од 4:0 Олимпик Дн Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 14
|36
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|30 - 14
|32
|3.
|Олимпик Дн
|0:0 Заявка
|16
|6
|8
|2
|17 - 12
|26
|4.
|Мариуполь
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|21 - 18
|23
|5.
|Ворскла
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|17 - 16
|22
|6.
|Верес
|Заявка
|16
|4
|10
|2
|17 - 10
|22
|7.
|Заря
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|27 - 23
|20
|8.
|Александрия
|Заявка
|16
|2
|9
|5
|14 - 18
|15
|9.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|9 - 19
|14
|10.
|Карпаты
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|9 - 24
|14
|11.
|Черноморец Од
|0:0 Заявка
|16
|2
|7
|7
|8 - 21
|13
|12.
|Сталь Каменское
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|11 - 22
|12
Первый тайм
13'
Н'Диайе Алассане получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chornomorets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Черноморец Од 0:0 Олимпик Дн
Черноморец Од
26.6% (49)
Ничья:
44.6% (82)
Олимпик Дн
28.8% (53)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
37.5% (69)
0:1 Олимпик Дн:
14.7% (27)
2:1 Черноморец Од:
11.4% (21)
1:0 Черноморец Од:
10.3% (19)
1:2 Олимпик Дн:
7.6% (14)
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