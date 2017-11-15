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Стадион:
Звезда Кропивницкий
 
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Динамо Киев
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 32 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Звезда Кропивницкий - Динамо Киев, который состоится 18.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Звезда Кропивницкий - Динамо Киев
Звезда Кропивницкий
1.3% (1)
Ничья:
1.3% (1)
Динамо Киев
97.4% (76)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
41% (32)
Динамо Киев:
28.2% (22)
Динамо Киев:
10.3% (8)
Динамо Киев:
7.7% (6)
Динамо Киев:
6.4% (5)
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