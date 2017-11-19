Стадион: Викарадж Роад
1:0
11' ГолХьюз Уилл
28' Желтая карточкаКэрролл Эндрю
29' Желтая карточкаБритос Мигель
35' Желтая карточкаАрнаутович Марко
41' Желтая карточкаОбьянг Педро
2:0
64' ГолРишарлисон
83' Желтая карточкаНоубл Марк
Второй тайм
99'
Судья свистит, и матч окончен
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
98'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
98'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
97'
Ноубл Марк наказан за толчок Ришарлисон
97'
Тактическая замена. Грэй Андре уходит с поля и его заменяет Каррильо Андре
96'
Ришарлисон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
95'
Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд. Это Обьянг Педро заработал фол.
94'
94'
Рид Уинстон из команды Вест Хэм бьет головой мимо ворот
94'
Лансини Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
93'
Бритос Мигель из команды Уотфорд делает подножку. Лансини Мануэль заработал фол.
91'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает навес
91'
[8] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
89'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
88'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
86'
Кико Фемения получил травму и заменен. Холебас Хосе выходит на поле.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Кико Фемения получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
85'
Кико Фемения на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Тактическая замена. Хьюз Уилл уходит с поля и его заменяет Перейра Роберто
83'
Ноубл Марк получает желтую карточку.
83'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм. Это Ришарлисон заработал фол.
82'
Дюкур Абдулайе наказан за толчок Лансини Мануэль
82'
Гомес Эурелио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает навес
81'
81'
Кико Фемения выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Клеверли Том мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
79'
Куйяте Шейку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Ноубл Марк выбил мяч на угловой.
79'
Зеегелаар Марвин из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
78'
Рид Уинстон из команды Вест Хэм делает подножку. Дюкур Абдулайе заработал фол.
77'
Клеверли Том совершает грубый фол. Обьянг Педро был жертвой
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
74'
Лансини Мануэль нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
74'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
74'
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Арнаутович Марко получил травму и заменен. Масуаку Артур выходит на поле.
74'
Арнаутович Марко получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
70'
Арнаутович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Зеегелаар Марвин из команды Уотфорд опасно играет. Чуть не пострадал Арнаутович Марко.
69'
Грэй Андре наказан за толчок Крессуэлл Арон
67'
После дальнего удара, который нанес Дюкур Абдулайе мяч отбит вратарем
66'
66'
Арнаутович Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
Тактическая замена. Кэрролл Эндрю уходит с поля и его заменяет Сахо Диафра
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
64'
Хьюз Уилл сделал результативную передачу.
64'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ришарлисон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
64'
Ришарлисон из команды Уотфорд устремляется вперед с мячом.
63'
63'
62'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
62'
Ришарлисон из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
61'
Бритос Мигель из команды Уотфорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Арнаутович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Мариаппа Эдриан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
60'
Кэрролл Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Грэй Андре бьет и мяч от рикошета проходит мимо
58'
58'
Бритос Мигель из команды Уотфорд делает навес
58'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает неудачный навес.
57'
56'
Хьюз Уилл бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Клеверли Том из команды Уотфорд делает навес
54'
54'
Дюкур Абдулайе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
52'
Куйяте Шейку имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
52'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
51'
50'
Грэй Андре отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Кико Фемения из команды Уотфорд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
49'
48'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Ришарлисон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Ришарлисон из команды Уотфорд устремляется вперед с мячом.
49'
Арнаутович Марко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
48'
48'
Вратарь парирует удар, который нанес Арнаутович Марко, и мяч снова в игре
48'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
47'
Кико Фемения наказан за толчок Лансини Мануэль
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм опасно играет. Чуть не пострадал Мариаппа Эдриан.
45'
45'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
44'
44'
Кико Фемения из команды Уотфорд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
43'
Кико Фемения на финте ушёл от оппонента.
43'
Игроки ФК "Уотфорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Гомес Эурелио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм подал угловой слева.
43'
Куйяте Шейку имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
43'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
41'
Обьянг Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Клеверли Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Обьянг Педро получает желтую карточку.
41'
Обьянг Педро совершает грубый фол. Хьюз Уилл был жертвой
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Сабалета Пабло совершает грубый фол. Ришарлисон был жертвой
39'
Бритос Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм делает навес
39'
Ришарлисон из команды Уотфорд делает подножку. Обьянг Педро заработал фол.
38'
Сабалета Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бритос Мигель из команды Уотфорд делает навес
37'
37'
Бритос Мигель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
35'
Арнаутович Марко получает желтую карточку.
35'
Арнаутович Марко совершает грубый фол. Клеверли Том был жертвой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
33'
33'
Кико Фемения отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Вратарь парирует удар, который нанес Грэй Андре, и мяч снова в игре
33'
Арнаутович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм в офсайде
31'
Грэй Андре из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
30'
Обьянг Педро из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
Крессуэлл Арон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Бритос Мигель получает желтую карточку.
29'
Бритос Мигель совершает грубый фол. Куйяте Шейку был жертвой
29'
Грэй Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Кико Фемения из команды Уотфорд сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
29'
Клеверли Том из команды Уотфорд делает навес
28'
Кэрролл Эндрю получает желтую карточку.
28'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм делает подножку. Ришарлисон заработал фол.
26'
26'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ришарлисон из команды Уотфорд делает навес
26'
Зеегелаар Марвин на финте ушёл от оппонента.
25'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лансини Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Клеверли Том из команды Уотфорд делает подножку. Ноубл Марк заработал фол.
24'
23'
Грэй Андре из команды Уотфорд. Это Огбонна Анджело заработал фол.
23'
22'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм отвел угрозу отличным подкатом
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
19'
17'
17'
Обьянг Педро блокирует соперника. Хьюз Уилл заработал своей команде штрафной.
16'
Зеегелаар Марвин из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
15'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
14'
Ришарлисон из команды Уотфорд делает подножку. Ноубл Марк заработал фол.
13'
Кэрролл Эндрю пробил головой, вратарь справился с ударом.
13'
12'
11'
Грэй Андре сделал результативную передачу.
11'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хьюз Уилл записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
11'
Грэй Андре из команды Уотфорд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
11'
Крессуэлл Арон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
11'
Зеегелаар Марвин из команды Уотфорд делает навес
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
8'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Зеегелаар Марвин возвращается на поле, всё в порядке.
7'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Мариаппа Эдриан выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
5'
Кэрролл Эндрю коснулся мяча рукой.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Зеегелаар Марвин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
1'
Зеегелаар Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вест Хэм". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Мойес недоволен Арнаутовичем — 11:10
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Прогнозы на матч Уотфорд 2:0 Вест Хэм
Уотфорд
58% (109)
Ничья:
27.1% (51)
Вест Хэм
14.9% (28)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Уотфорд:
29.3% (55)
1:1 Ничья:
23.4% (44)
1:0 Уотфорд:
20.7% (39)
1:2 Вест Хэм:
10.6% (20)
2:0 Уотфорд:
4.8% (9)
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