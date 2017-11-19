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Стадион:
Уотфорд
2:0
Второй тайм: 90+'
Вест Хэм
0'
1:0
11' Гол
Хьюз Уилл
28' Желтая карточка
Кэрролл Эндрю
29' Желтая карточка
Бритос Мигель
35' Желтая карточка
Арнаутович Марко
41' Желтая карточка
Обьянг Педро
2:0
64' Гол
Ришарлисон
83' Желтая карточка
Ноубл Марк
90'+8
Второй тайм
Свисток
99'
Судья свистит, и матч окончен
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
98'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
98'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
97'
Ноубл Марк наказан за толчок Ришарлисон
97'
Тактическая замена. Грэй Андре уходит с поля и его заменяет Каррильо Андре
96'
Ришарлисон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
95'
Мариаппа Эдриан из команды Уотфорд. Это Обьянг Педро заработал фол.
94'
Удар от ворот произведет Уотфорд
94'
Рид Уинстон из команды Вест Хэм бьет головой мимо ворот
94'
Лансини Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Бритос Мигель из команды Уотфорд делает подножку. Лансини Мануэль заработал фол.
91'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает навес
91'
[8] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
89'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает навес
89'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
88'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
87'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает навес
86'
Кико Фемения получил травму и заменен. Холебас Хосе выходит на поле.
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
86'
Кико Фемения получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Травма, повреждение
85'
Кико Фемения на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Тактическая замена. Хьюз Уилл уходит с поля и его заменяет Перейра Роберто
Желтая карточка
83'
Ноубл Марк получает желтую карточку.
Фол, нарушение
83'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм. Это Ришарлисон заработал фол.
Фол, нарушение
82'
Дюкур Абдулайе наказан за толчок Лансини Мануэль
82'
Гомес Эурелио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм делает навес
81'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Кико Фемения выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Клеверли Том мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
79'
Куйяте Шейку выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд подал угловой справа.
79'
Ноубл Марк выбил мяч на угловой.
Угловой
79'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд подал угловой справа.
79'
Зеегелаар Марвин из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
78'
Рид Уинстон из команды Вест Хэм делает подножку. Дюкур Абдулайе заработал фол.
Фол, нарушение
77'
Клеверли Том совершает грубый фол. Обьянг Педро был жертвой
76'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
74'
Лансини Мануэль нанес удар, но тот был вынесен уже с линии ворот
74'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
74'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Арнаутович Марко получил травму и заменен. Масуаку Артур выходит на поле.
Травма, повреждение
74'
Арнаутович Марко получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Травма, повреждение
70'
Арнаутович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
70'
Зеегелаар Марвин из команды Уотфорд опасно играет. Чуть не пострадал Арнаутович Марко.
Фол, нарушение
69'
Грэй Андре наказан за толчок Крессуэлл Арон
67'
После дальнего удара, который нанес Дюкур Абдулайе мяч отбит вратарем
66'
Удар от ворот произведет Уотфорд
66'
Арнаутович Марко бьет из пределов штрафной и упускает момент!
65'
Тактическая замена. Кэрролл Эндрю уходит с поля и его заменяет Сахо Диафра
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
64'
Хьюз Уилл сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ришарлисон записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
64'
Ришарлисон из команды Уотфорд устремляется вперед с мячом.
63'
Рид Уинстон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает навес
62'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
62'
Ришарлисон из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
61'
Бритос Мигель из команды Уотфорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
61'
Арнаутович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
60'
Мариаппа Эдриан имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
60'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд делает отличный навес.
60'
Кэрролл Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд подал угловой справа.
59'
Грэй Андре бьет и мяч от рикошета проходит мимо
58'
Рид Уинстон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Бритос Мигель из команды Уотфорд делает навес
58'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает неудачный навес.
57'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Хьюз Уилл бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
56'
Рид Уинстон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Клеверли Том из команды Уотфорд делает навес
54'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
54'
Дюкур Абдулайе бьет из пределов штрафной и упускает момент!
52'
Удар от ворот произведет Уотфорд
52'
Куйяте Шейку имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
52'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
51'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
50'
Грэй Андре отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Кико Фемения из команды Уотфорд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
49'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Ришарлисон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
50'
Ришарлисон из команды Уотфорд устремляется вперед с мячом.
49'
Арнаутович Марко попал в створ, но вратарь справился с ударом.
48'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм делает навес
48'
Вратарь парирует удар, который нанес Арнаутович Марко, и мяч снова в игре
48'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Фол, нарушение
47'
Кико Фемения наказан за толчок Лансини Мануэль
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм опасно играет. Чуть не пострадал Мариаппа Эдриан.
45'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм делает навес
45'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
44'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд наносит неточный удар с лета
44'
Кико Фемения из команды Уотфорд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
43'
Кико Фемения на финте ушёл от оппонента.
43'
Игроки ФК "Уотфорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Гомес Эурелио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Лансини Мануэль из команды Вест Хэм подал угловой слева.
43'
Куйяте Шейку имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
43'
Ноубл Марк из команды Вест Хэм сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
41'
Обьянг Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Клеверли Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
41'
Обьянг Педро получает желтую карточку.
Фол, нарушение
41'
Обьянг Педро совершает грубый фол. Хьюз Уилл был жертвой
40'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
39'
Сабалета Пабло совершает грубый фол. Ришарлисон был жертвой
39'
Бритос Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм делает навес
Фол, нарушение
39'
Ришарлисон из команды Уотфорд делает подножку. Обьянг Педро заработал фол.
38'
Сабалета Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Бритос Мигель из команды Уотфорд делает навес
37'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
37'
Бритос Мигель бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Желтая карточка
35'
Арнаутович Марко получает желтую карточку.
Фол, нарушение
35'
Арнаутович Марко совершает грубый фол. Клеверли Том был жертвой
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
33'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
33'
Кико Фемения отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
33'
Вратарь парирует удар, который нанес Грэй Андре, и мяч снова в игре
33'
Арнаутович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает навес
Офсайд
32'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм в офсайде
31'
Грэй Андре из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
31'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
30'
Обьянг Педро из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
Крессуэлл Арон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Желтая карточка
29'
Бритос Мигель получает желтую карточку.
Фол, нарушение
29'
Бритос Мигель совершает грубый фол. Куйяте Шейку был жертвой
29'
Грэй Андре нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Кико Фемения из команды Уотфорд сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
29'
Клеверли Том из команды Уотфорд делает навес
Желтая карточка
28'
Кэрролл Эндрю получает желтую карточку.
Фол, нарушение
28'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм делает подножку. Ришарлисон заработал фол.
26'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Огбонна Анджело выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ришарлисон из команды Уотфорд делает навес
26'
Зеегелаар Марвин на финте ушёл от оппонента.
25'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Лансини Мануэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
25'
Клеверли Том из команды Уотфорд делает подножку. Ноубл Марк заработал фол.
24'
Удар от ворот произведет Уотфорд
Фол, нарушение
23'
Грэй Андре из команды Уотфорд. Это Огбонна Анджело заработал фол.
23'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм отвел угрозу отличным подкатом
22'
Хьюз Уилл из команды Уотфорд делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
19'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Вест Хэм
Фол, нарушение
17'
Обьянг Педро блокирует соперника. Хьюз Уилл заработал своей команде штрафной.
16'
Зеегелаар Марвин из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
Офсайд
15'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм в офсайде
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
14'
Ришарлисон из команды Уотфорд делает подножку. Ноубл Марк заработал фол.
13'
Кэрролл Эндрю пробил головой, вратарь справился с ударом.
13'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм делает навес
12'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Грэй Андре сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Хьюз Уилл записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
11'
Грэй Андре из команды Уотфорд сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
11'
Крессуэлл Арон сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
11'
Зеегелаар Марвин из команды Уотфорд делает навес
10'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
8'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Игрок клуба "Вест Хэм" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
7'
Зеегелаар Марвин возвращается на поле, всё в порядке.
7'
Харт Джо вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Мариаппа Эдриан выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 23% времени, а гости – 77%.
Фол, нарушение
5'
Кэрролл Эндрю коснулся мяча рукой.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
4'
Зеегелаар Марвин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
1'
Зеегелаар Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Вест Хэм". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Уотфорд 2:0 Вест Хэм
Уотфорд
58% (109)
Ничья:
27.1% (51)
Вест Хэм
14.9% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Уотфорд:
29.3% (55)
Ничья:
23.4% (44)
Уотфорд:
20.7% (39)
Вест Хэм:
10.6% (20)
Уотфорд:
4.8% (9)
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