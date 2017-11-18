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Стадион:
Борнмут
2:0
Перерыв
Хаддерсфилд Таун
0'
1:0
26' Гол
Уилсон Каллум
28' Желтая карточка
Кук Стив
2:0
31' Гол
Уилсон Каллум
36' Желтая карточка
Фрэнсис Саймон
44' Желтая карточка
Артер Гарри
45' Вторая желтая карточка
Фрэнсис Саймон
Первый тайм
52'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
52'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
51'
Ван ла Парра Райив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Фрэнсис Саймон получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
49'
Фрэнсис Саймон совершает грубый фол. Ван ла Парра Райив был жертвой
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Борнмут
46'
Мэлоун Скотт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун делает навес
Угловой
46'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
45'
Аке Натан выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
45'
Артер Гарри из команды Борнмут делает подножку. Ван ла Парра Райив заработал фол.
Желтая карточка
44'
Артер Гарри получает желтую карточку.
Фол, нарушение
44'
Артер Гарри из команды Борнмут. Это Инс Томас заработал фол.
43'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
43'
Айб Джордон получил травму и заменен. Смит Адам выходит на поле.
43'
Кук Стив бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Айб Джордон из команды Борнмут делает навес
Угловой
42'
Айб Джордон из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
42'
Сурман Эндрю нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
42'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
40'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
40'
Аке Натан выбил мяч на угловой.
Угловой
39'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун разыграл угловой с левого угла.
39'
Качунга Элиас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
39'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун делает навес
38'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
36'
Фрэнсис Саймон получает желтую карточку.
Фол, нарушение
36'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут. Это Ван ла Парра Райив заработал фол.
36'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун устремляется вперед с мячом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
35'
Кинг Джошуа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Травма, повреждение
34'
Айб Джордон возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Сурман Эндрю сделал результативную передачу.
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Уилсон Каллум записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
31'
Сурман Эндрю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Айб Джордон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
31'
Айб Джордон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
30'
Муй Аарон совершает грубый фол. Пью Марк был жертвой
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Желтая карточка
28'
Кук Стив получает желтую карточку.
Фол, нарушение
28'
Кук Стив совершает грубый фол. Качунга Элиас был жертвой
Травма, повреждение
28'
Хадергьонай Флорент возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Айб Джордон сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Уилсон Каллум из клуба "Борнмут" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
26'
Айб Джордон из команды Борнмут подал угловой слева.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
26'
Хадергьонай Флорент получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
26'
Хадергьонай Флорент на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Хадергьонай Флорент выбил мяч на угловой.
25'
Игроки ФК "Борнмут" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
24'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
23'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Лоссль Йонас вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
22'
Сурман Эндрю из команды Борнмут подал угловой справа.
22'
Мэлоун Скотт выбил мяч на угловой.
21'
Пью Марк из команды Борнмут делает навес
21'
Кинг Джошуа из команды Борнмут наносит очень неточный удар.
Угловой
21'
Пью Марк из команды Борнмут подал угловой справа.
21'
Уилсон Каллум бьет и мяч от рикошета проходит мимо
20'
Кинг Джошуа из команды Борнмут сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
20'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
20'
Уилсон Каллум из команды Борнмут бьет головой мимо ворот
20'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает навес
19'
Удар от ворот произведет Борнмут
18'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
18'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун делает навес
Фол, нарушение
18'
Депуатр Лоран наказан за толчок Аке Натан
Фол, нарушение
16'
Уилсон Каллум наказан за толчок Йоргенсен Матиас
Фол, нарушение
15'
Кук Стив из команды Борнмут делает подножку. Инс Томас заработал фол.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Фол, нарушение
14'
Депуатр Лоран коснулся мяча рукой.
14'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
14'
Артер Гарри отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут подал угловой слева.
13'
Крэйни Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
13'
Уилсон Каллум из команды Борнмут подал угловой слева.
12'
Крэйни Мартин выбил мяч на угловой.
12'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Игроки ФК "Борнмут" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Сурман Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
11'
Ван ла Парра Райив бьет и мяч от рикошета проходит мимо
11'
Ван ла Парра Райив на финте ушёл от оппонента.
11'
Удар от ворот произведет Борнмут
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
10'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
10'
Мэлоун Скотт имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
10'
Мэлоун Скотт на финте ушёл от оппонента.
9'
Вратарь парирует удар, который нанес Ван ла Парра Райив, и мяч снова в игре
9'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Уильямс Даниэль из команды Хаддерсфилд Таун делает навес
8'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
После дальнего удара, который нанес Ван ла Парра Райив мяч отбит вратарем
6'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун делает неудачный навес.
6'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун делает навес
Офсайд
5'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
4'
Уильямс Даниэль из команды Хаддерсфилд Таун делает подножку. Артер Гарри заработал фол.
3'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Борнмут". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Борнмут 2:0 Хаддерсфилд Таун
Борнмут
66.1% (119)
Ничья:
23.3% (42)
Хаддерсфилд Таун
10.6% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Борнмут:
35% (63)
Борнмут:
20.6% (37)
Ничья:
18.3% (33)
Борнмут:
7.2% (13)
Хаддерсфилд Таун:
5.6% (10)
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