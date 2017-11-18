Стадион: Вайталити
2:0
Перерыв
1:0
26' ГолУилсон Каллум
28' Желтая карточкаКук Стив
2:0
31' ГолУилсон Каллум
36' Желтая карточкаФрэнсис Саймон
44' Желтая карточкаАртер Гарри
45' Вторая желтая карточкаФрэнсис Саймон
Первый тайм
52'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
52'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
51'
Ван ла Парра Райив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Фрэнсис Саймон получает вторую желтую карточку. Удаление.
49'
Фрэнсис Саймон совершает грубый фол. Ван ла Парра Райив был жертвой
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Мэлоун Скотт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
46'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун делает навес
46'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
45'
Аке Натан выбил мяч на угловой.
45'
Артер Гарри из команды Борнмут делает подножку. Ван ла Парра Райив заработал фол.
44'
Артер Гарри получает желтую карточку.
44'
Артер Гарри из команды Борнмут. Это Инс Томас заработал фол.
43'
43'
Айб Джордон получил травму и заменен. Смит Адам выходит на поле.
43'
Кук Стив бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Айб Джордон из команды Борнмут делает навес
42'
Айб Джордон из команды Борнмут разыграл угловой с левого угла.
42'
Сурман Эндрю нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
42'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
40'
40'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
40'
Аке Натан выбил мяч на угловой.
39'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун разыграл угловой с левого угла.
39'
Качунга Элиас бьет и мяч от рикошета проходит мимо
39'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун делает навес
38'
37'
36'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Фрэнсис Саймон получает желтую карточку.
36'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут. Это Ван ла Парра Райив заработал фол.
36'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун устремляется вперед с мячом.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
35'
35'
Кинг Джошуа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Айб Джордон возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Сурман Эндрю сделал результативную передачу.
31'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Уилсон Каллум записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
31'
Сурман Эндрю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Айб Джордон получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
31'
Айб Джордон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
28'
Кук Стив получает желтую карточку.
28'
Кук Стив совершает грубый фол. Качунга Элиас был жертвой
28'
Хадергьонай Флорент возвращается на поле, всё в порядке.
26'
Айб Джордон сделал результативную передачу.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Уилсон Каллум из клуба "Борнмут" отправил мяч головой в ворота.
26'
Айб Джордон из команды Борнмут подал угловой слева.
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Хадергьонай Флорент получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
26'
Хадергьонай Флорент на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
25'
Хадергьонай Флорент выбил мяч на угловой.
25'
Игроки ФК "Борнмут" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
24'
24'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
23'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Лоссль Йонас вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Сурман Эндрю из команды Борнмут подал угловой справа.
22'
Мэлоун Скотт выбил мяч на угловой.
21'
Кинг Джошуа из команды Борнмут наносит очень неточный удар.
21'
Уилсон Каллум бьет и мяч от рикошета проходит мимо
20'
Кинг Джошуа из команды Борнмут сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
20'
20'
Уилсон Каллум из команды Борнмут бьет головой мимо ворот
20'
Фрэнсис Саймон из команды Борнмут делает навес
19'
18'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
18'
18'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун делает навес
18'
Депуатр Лоран наказан за толчок Аке Натан
16'
Уилсон Каллум наказан за толчок Йоргенсен Матиас
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
14'
Депуатр Лоран коснулся мяча рукой.
14'
14'
Артер Гарри отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Дэниелс Чарли из команды Борнмут подал угловой слева.
13'
Крэйни Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Уилсон Каллум из команды Борнмут подал угловой слева.
12'
Крэйни Мартин выбил мяч на угловой.
12'
Уилсон Каллум из команды Борнмут делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Игроки ФК "Борнмут" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Сурман Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
11'
Ван ла Парра Райив бьет и мяч от рикошета проходит мимо
11'
Ван ла Парра Райив на финте ушёл от оппонента.
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
10'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
10'
Мэлоун Скотт имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
10'
Мэлоун Скотт на финте ушёл от оппонента.
9'
Вратарь парирует удар, который нанес Ван ла Парра Райив, и мяч снова в игре
9'
Аке Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Уильямс Даниэль из команды Хаддерсфилд Таун делает навес
8'
7'
После дальнего удара, который нанес Ван ла Парра Райив мяч отбит вратарем
6'
Качунга Элиас из команды Хаддерсфилд Таун делает неудачный навес.
6'
6'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун делает навес
5'
Уилсон Каллум из команды Борнмут в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
4'
Уильямс Даниэль из команды Хаддерсфилд Таун делает подножку. Артер Гарри заработал фол.
3'
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Борнмут". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vitality Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Борнмут 2:0 Хаддерсфилд Таун
Борнмут
66.1% (119)
Ничья:
23.3% (42)
Хаддерсфилд Таун
10.6% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Борнмут:
35% (63)
2:1 Борнмут:
20.6% (37)
1:1 Ничья:
18.3% (33)
2:0 Борнмут:
7.2% (13)
0:1 Хаддерсфилд Таун:
5.6% (10)
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