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Арсенал
 
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Тоттенхэм
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До начала матча осталось 2 дня 14 часов 2 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Тоттенхэм, который состоится 18.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Арсенал - Тоттенхэм
Арсенал
47.4% (37)
Ничья:
30.8% (24)
Тоттенхэм
21.8% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал:
32.1% (25)
Ничья:
24.4% (19)
Тоттенхэм:
11.5% (9)
Тоттенхэм:
6.4% (5)
Арсенал:
6.4% (5)
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