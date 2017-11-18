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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Терф Мур
17' Желтая карточкаУорд Стивен
1:0
29' ГолКорк Джек
2:0
40' ГолБарнс Эшли
|
17'
29'
1:0
40'
2:0
Состав команд
29
Поуп
Ник
6
Ми
Бен
23
Уорд
Стивен
16
Дефур
Стивен
10
Барнс
Эшли
26
Нотон
Кайл
17
Клукас
Сэм
12
Дайер
Натан
18
Айю
Джордан
Бёрнли 4-4-1-1
- Основной состав
- 29 Поуп Ник Вратарь
- 2 Лоутон Мэттью Защитник
- 5 Тарковски Джеймс Защитник
- 6 Ми Бен Защитник
- 23 Уорд Стивен Защитник
- 17 Гудмундссон Йоханн Полузащитник
- 16 Дефур Стивен Полузащитник
- 4 Корк Джек Полузащитник
- 12 Брэйди Роберт Полузащитник
- 13 Хендрик Джефф Полузащитник
- 10 Барнс Эшли Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Линдегор Андерс Вратарь
- 28 Лонг Кевин Защитник
- 3 Тэйлор Чарли Защитник
- 37 Эрфилд Скотт Полузащитник
- 18 Вествуд Эшли Полузащитник
- 9 Воукс Сэм Нападающий
- 21 Уэллс Наки Нападающий
- Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Хитон Том Травмирован
- Уолтерс Джонатан Травмирован
- Марни Дин Травмирован
Суонси 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фабьянски Лукаш Вратарь
- 26 Нотон Кайл Защитник
- 33 Фернандес Федерико Защитник
- 6 Моусон Алфи Защитник
- 16 Ольссон Мартин Защитник
- 8 Фер Лерой Полузащитник
- 35 Саншеш Ренату Полузащитник
- 17 Клукас Сэм Полузащитник
- 12 Дайер Натан Нападающий
- 10 Абрахам Тэмми Нападающий
- 18 Айю Джордан Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Нордфельдт Кристоффер Вратарь
- 5 Ван дер Хорн Майк Защитник
- 4 Ки Сон-Ён Полузащитник
- 15 Раутледж Уэйн Полузащитник
- 14 Кэрролл Том Полузащитник
- 2 Бони Вильфрид Нападающий
- 11 Нарсинг Лучано Нападающий
- Главный тренер: Клемент Пол
- Травмы и дисквалификации
- Бартли Кайл Травмирован
Предыдущие игры
Бёрнли (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 04.11.2017 Саутгемптон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 30.10.2017 Бёрнли 1:0 Ньюкасл ПЛ
- 21.10.2017 Манчестер Сити 3:0 Бёрнли ПЛ
- 14.10.2017 Бёрнли 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 01.10.2017 Эвертон 0:1 Бёрнли ПЛ
- 23.09.2017 Бёрнли 0:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 19.09.2017 Бёрнли 2:2 Лидс КЛ
- 16.09.2017 Ливерпуль 1:1 Бёрнли ПЛ
- 10.09.2017 Бёрнли 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 27.08.2017 Тоттенхэм 1:1 Бёрнли ПЛ
- 23.08.2017 Блэкберн 0:2 Бёрнли КЛ
- 19.08.2017 Бёрнли 0:1 Вест Бромвич ПЛ
- 12.08.2017 Челси 2:3 Бёрнли ПЛ
- 01.08.2017 Бёрнли 2:2 Сельта ТМК
- 29.07.2017 Ноттингем Форест 1:1 Бёрнли ТМК
- 25.07.2017 Престон Норт Энд 1:2 Бёрнли ТМК
- 22.07.2017 Альфретон 2:3 Бёрнли ТМК
- 22.07.2017 Киддерминстер 0:1 Бёрнли ТМК
- 14.07.2017 Шемрок Роверс 0:4 Бёрнли ТМК
- 21.05.2017 Бёрнли 1:2 Вест Хэм ПЛ
Суонси (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 04.11.2017 Суонси 0:1 Брайтон ПЛ
- 28.10.2017 Арсенал 2:1 Суонси ПЛ
- 24.10.2017 Суонси 0:2 Манчестер Юнайтед КЛ
- 21.10.2017 Суонси 1:2 Лестер ПЛ
- 14.10.2017 Суонси 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 30.09.2017 Вест Хэм 1:0 Суонси ПЛ
- 23.09.2017 Суонси 1:2 Уотфорд ПЛ
- 19.09.2017 Рединг 0:2 Суонси КЛ
- 16.09.2017 Тоттенхэм 0:0 Суонси ПЛ
- 10.09.2017 Суонси 0:1 Ньюкасл ПЛ
- 26.08.2017 Кристал Пэлас 0:2 Суонси ПЛ
- 22.08.2017 Милтон Кинс Донс 1:4 Суонси КЛ
- 19.08.2017 Суонси 0:4 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 12.08.2017 Саутгемптон 0:0 Суонси ПЛ
- 05.08.2017 Суонси 4:0 Сампдория ТМК
- 29.07.2017 Бирмингем 0:2 Суонси ТМК
- 23.07.2017 Каролина Раилхавкс 0:0 Суонси ТМК
- 20.07.2017 Ричмонд Кикерс 1:2 Суонси ТМК
- 16.07.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Суонси ТМК
- 12.07.2017 Барнет 1:0 Суонси ТМК
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 6
Суонси: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 1
- 04.03.2017 Суонси 3:2 Бёрнли Премьер-лига
- 13.08.2016 Бёрнли 0:1 Суонси Премьер-лига
- 28.02.2015 Бёрнли 0:1 Суонси Премьер-лига
- 23.08.2014 Суонси 1:0 Бёрнли Премьер-лига
- 16.04.2011 Бёрнли 2:1 Суонси .Чемпионшип
- 28.08.2010 Суонси 1:0 Бёрнли .Чемпионшип
- 10.01.2009 Бёрнли 0:2 Суонси .Чемпионшип
- 20.09.2008 Суонси 1:1 Бёрнли .Чемпионшип
Бёрнли
Суонси
-
2 Голы 0
-
2 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
7 Дистанция, км 9
-
7 Количество передач 1
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|12
|11
|1
|0
|39 - 7
|34
|2.
|Челси
|3:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|22 - 10
|25
|3.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 5
|23
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 9
|23
|5.
|Арсенал
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|22 - 16
|22
|6.
|Ливерпуль
|2:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|23 - 17
|22
|7.
|Бёрнли
|2:0 Заявка
|12
|6
|4
|2
|12 - 9
|22
|8.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 21
|15
|10.
|Хаддерсфилд Таун
|0:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|8 - 15
|15
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 10
|14
|12.
|Борнмут
|2:0 Заявка
|12
|4
|1
|7
|9 - 14
|13
|13.
|Лестер
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 17
|13
|14.
|Саутгемптон
|0:2 Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 13
|13
|15.
|Сток Сити
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 22
|12
|16.
|Эвертон
|2:2 Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|17.
|Вест Бромвич
|0:3 Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 23
|9
|19.
|Суонси
|0:2 Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 15
|8
|20.
|Кристал Пэлас
|2:2 Заявка
|12
|1
|2
|9
|6 - 24
|5
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
47'
Ольссон Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Саншеш Ренату из команды Суонси делает пас партнеру.
47'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес
47'
Абрахам Тэмми из команды Суонси бьет головой мимо ворот
47'
47'
Тарковски Джеймс выбил мяч на угловой.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает подножку. Саншеш Ренату заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Барнс Эшли нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает навес
45'
Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
44'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли опасно играет. Чуть не пострадал Фабьянски Лукаш.
44'
44'
Ольссон Мартин выбил мяч на угловой.
44'
Уорд Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Абрахам Тэмми сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
43'
42'
Ольссон Мартин выбил мяч на угловой.
42'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Дайер Натан из команды Суонси делает подножку. Брэйди Роберт заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Хендрик Джефф сделал результативную передачу.
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Барнс Эшли записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли делает пас партнеру.
39'
Дайер Натан из команды Суонси делает подножку. Уорд Стивен заработал фол.
38'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает подножку. Нотон Кайл заработал фол.
38'
Абрахам Тэмми коснулся мяча рукой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
35'
34'
Ми Бен выбил мяч на угловой.
33'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает подножку. Гудмундссон Йоханн заработал фол.
31'
Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Брэйди Роберт сделал результативную передачу.
29'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает отличный навес.
27'
Тарковски Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Клукас Сэм сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
27'
Брэйди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Дайер Натан из команды Суонси делает подножку. Уорд Стивен заработал фол.
25'
Саншеш Ренату бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
24'
Поуп Ник вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает навес
23'
Фернандес Федерико из команды Суонси. Это Барнс Эшли заработал фол.
21'
21'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
После дальнего удара, который нанес Гудмундссон Йоханн мяч отбит вратарем
19'
Барнс Эшли имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
19'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает отличный навес.
19'
Фер Лерой из команды Суонси делает подножку. Гудмундссон Йоханн заработал фол.
17'
Уорд Стивен сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
17'
Дефур Стивен атакует сзади соперника. Айю Джордан пострадал.
17'
Хендрик Джефф попал в створ, но вратарь справился с ударом.
16'
16'
Хендрик Джефф нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Вратарь парирует удар, который нанес Дефур Стивен, и мяч снова в игре
16'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает пас партнеру.
16'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает навес
15'
Поуп Ник вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
После дальнего удара, который нанес Дефур Стивен мяч отбит вратарем
14'
Фабьянски Лукаш ошибается в защите.
14'
Ольссон Мартин из команды Суонси в офсайде
12'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает пас партнеру.
12'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
Удар от ворот произведет Бёрнли
10'
Дайер Натан из команды Суонси делает навес
9'
9'
Саншеш Ренату из команды Суонси делает навес
9'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Лоутон Мэттью выбил мяч на угловой.
9'
Дайер Натан из команды Суонси делает навес
8'
Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает подножку. Саншеш Ренату заработал фол.
7'
Абрахам Тэмми из команды Суонси остановил атаку, перехватив мяч.
7'
Дефур Стивен из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Удар от ворот произведет Суонси
6'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли бьет головой мимо ворот
6'
6'
Фернандес Федерико выбил мяч на угловой.
6'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
4'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Бёрнли
3'
Моусон Алфи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
3'
Поуп Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Ми Бен из команды Бёрнли делает подножку. Айю Джордан заработал фол.
1'
Удар от ворот произведет Суонси
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бёрнли". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бёрнли 2:0 Суонси
Бёрнли
72.8% (131)
Ничья:
20.6% (37)
Суонси
6.7% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Бёрнли:
43.3% (78)
1:1 Ничья:
17.8% (32)
2:1 Бёрнли:
17.8% (32)
2:0 Бёрнли:
9.4% (17)
1:2 Суонси:
3.9% (7)
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