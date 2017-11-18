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Стадион:
Бёрнли
2:0
Перерыв
Суонси
0'
17' Желтая карточка
Уорд Стивен
1:0
29' Гол
Корк Джек
2:0
40' Гол
Барнс Эшли
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
47'
Ольссон Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Саншеш Ренату из команды Суонси делает пас партнеру.
47'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес
47'
Абрахам Тэмми из команды Суонси бьет головой мимо ворот
Угловой
47'
Саншеш Ренату из команды Суонси подал угловой слева.
47'
Тарковски Джеймс выбил мяч на угловой.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает подножку. Саншеш Ренату заработал фол.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Барнс Эшли нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает навес
Офсайд
45'
Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
Фол, нарушение
44'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли опасно играет. Чуть не пострадал Фабьянски Лукаш.
Угловой
44'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли подал угловой справа.
44'
Ольссон Мартин выбил мяч на угловой.
44'
Уорд Стивен нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Абрахам Тэмми сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
43'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли подал угловой справа.
42'
Ольссон Мартин выбил мяч на угловой.
42'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
42'
Дайер Натан из команды Суонси делает подножку. Брэйди Роберт заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
40'
Хендрик Джефф сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Барнс Эшли записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
40'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли делает пас партнеру.
Фол, нарушение
39'
Дайер Натан из команды Суонси делает подножку. Уорд Стивен заработал фол.
Фол, нарушение
38'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает подножку. Нотон Кайл заработал фол.
Фол, нарушение
38'
Абрахам Тэмми коснулся мяча рукой.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Саншеш Ренату из команды Суонси подал угловой слева.
34'
Ми Бен выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
33'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает подножку. Гудмундссон Йоханн заработал фол.
Офсайд
31'
Барнс Эшли из команды Бёрнли в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Брэйди Роберт сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Корк Джек из клуба "Бёрнли" отправил мяч головой в ворота.
29'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает отличный навес.
29'
Корк Джек из команды Бёрнли делает пас партнеру.
27'
Тарковски Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Клукас Сэм сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
27'
Ми Бен из команды Бёрнли делает передачу одноклубнику.
27'
Брэйди Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Дайер Натан из команды Суонси делает подножку. Уорд Стивен заработал фол.
25'
Саншеш Ренату бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
24'
Поуп Ник вышел из ворот и забрал мяч.
24'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает навес
Фол, нарушение
23'
Фернандес Федерико из команды Суонси. Это Барнс Эшли заработал фол.
21'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает навес
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
20'
После дальнего удара, который нанес Гудмундссон Йоханн мяч отбит вратарем
19'
Барнс Эшли имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
19'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает отличный навес.
Фол, нарушение
19'
Фер Лерой из команды Суонси делает подножку. Гудмундссон Йоханн заработал фол.
Желтая карточка
17'
Уорд Стивен сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
17'
Дефур Стивен атакует сзади соперника. Айю Джордан пострадал.
17'
Хендрик Джефф попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Угловой
16'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли подал угловой справа.
16'
Хендрик Джефф нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Вратарь парирует удар, который нанес Дефур Стивен, и мяч снова в игре
16'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает пас партнеру.
16'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает навес
15'
Поуп Ник вышел из ворот и забрал мяч.
15'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
После дальнего удара, который нанес Дефур Стивен мяч отбит вратарем
14'
Фабьянски Лукаш ошибается в защите.
Офсайд
14'
Ольссон Мартин из команды Суонси в офсайде
12'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает пас партнеру.
12'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
Удар от ворот произведет Бёрнли
10'
Дайер Натан из команды Суонси делает навес
9'
Тарковски Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Саншеш Ренату из команды Суонси делает навес
9'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Саншеш Ренату из команды Суонси подал угловой слева.
9'
Лоутон Мэттью выбил мяч на угловой.
9'
Дайер Натан из команды Суонси делает навес
8'
Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли делает подножку. Саншеш Ренату заработал фол.
7'
Абрахам Тэмми из команды Суонси остановил атаку, перехватив мяч.
7'
Дефур Стивен из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Удар от ворот произведет Суонси
6'
Тарковски Джеймс из команды Бёрнли бьет головой мимо ворот
Угловой
6'
Брэйди Роберт из команды Бёрнли подал угловой справа.
6'
Фернандес Федерико выбил мяч на угловой.
6'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
4'
Игрок клуба "Суонси" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Бёрнли
3'
Моусон Алфи отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
3'
Поуп Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Саншеш Ренату навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Ми Бен из команды Бёрнли делает подножку. Айю Джордан заработал фол.
1'
Удар от ворот произведет Суонси
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бёрнли". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бёрнли 2:0 Суонси
Бёрнли
72.8% (131)
Ничья:
20.6% (37)
Суонси
6.7% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Бёрнли:
43.3% (78)
Ничья:
17.8% (32)
Бёрнли:
17.8% (32)
Бёрнли:
9.4% (17)
Суонси:
3.9% (7)
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