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Стадион:
Вест Бромвич
 
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Челси
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 32 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вест Бромвич - Челси, который состоится 18.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Вест Бромвич - Челси
Вест Бромвич
4.3% (3)
Ничья:
7.2% (5)
Челси
88.4% (61)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
31.9% (22)
Челси:
21.7% (15)
Челси:
18.8% (13)
Челси:
13% (9)
Ничья:
4.3% (3)
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