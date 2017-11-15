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Предыдущие игры
Вест Бромвич (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 04.11.2017 Хаддерсфилд Таун 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 28.10.2017 Вест Бромвич 2:3 Манчестер Сити ПЛ
- 21.10.2017 Саутгемптон 1:0 Вест Бромвич ПЛ
- 16.10.2017 Лестер 1:1 Вест Бромвич ПЛ
- 30.09.2017 Вест Бромвич 2:2 Уотфорд ПЛ
- 25.09.2017 Арсенал 2:0 Вест Бромвич ПЛ
- 20.09.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Сити КЛ
- 16.09.2017 Вест Бромвич 0:0 Вест Хэм ПЛ
- 09.09.2017 Брайтон 3:1 Вест Бромвич ПЛ
- 27.08.2017 Вест Бромвич 1:1 Сток Сити ПЛ
- 22.08.2017 Аккрингтон 1:3 Вест Бромвич КЛ
- 19.08.2017 Бёрнли 0:1 Вест Бромвич ПЛ
- 12.08.2017 Вест Бромвич 1:0 Борнмут ПЛ
- 05.08.2017 Депортиво 2:0 Вест Бромвич ТМК
- 01.08.2017 Порт Вейл 1:1 Вест Бромвич ТМК
- 29.07.2017 Слауг 2:1 Вест Бромвич ТМК
- 29.07.2017 Бристоль Роверс 2:1 Вест Бромвич ТМК
- 26.07.2017 Бёртон 0:1 Вест Бромвич ТМК
- 26.07.2017 Уолсолл 1:2 Вест Бромвич ТМК
- 22.07.2017 Вест Бромвич 0:2 Кристал Пэлас ПЛ
Челси (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 05.11.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 31.10.2017 Рома 3:0 Челси ЛЧ
- 28.10.2017 Борнмут 0:1 Челси ПЛ
- 25.10.2017 Челси 2:1 Эвертон КЛ
- 21.10.2017 Челси 4:2 Уотфорд ПЛ
- 18.10.2017 Челси 3:3 Рома ЛЧ
- 14.10.2017 Кристал Пэлас 2:1 Челси ПЛ
- 30.09.2017 Челси 0:1 Манчестер Сити ПЛ
- 27.09.2017 Атлетико М 1:2 Челси ЛЧ
- 23.09.2017 Сток Сити 0:4 Челси ПЛ
- 20.09.2017 Челси 5:1 Ноттингем Форест КЛ
- 17.09.2017 Челси 0:0 Арсенал ПЛ
- 12.09.2017 Челси 6:0 Карабах ЛЧ
- 09.09.2017 Лестер 1:2 Челси ПЛ
- 27.08.2017 Челси 2:0 Эвертон ПЛ
- 20.08.2017 Тоттенхэм 1:2 Челси ПЛ
- 12.08.2017 Челси 2:3 Бёрнли ПЛ
- 06.08.2017 Арсенал 1:1 Челси С
- 29.07.2017 Челси 1:2 Интер Милан МКЧ
- 25.07.2017 Челси 2:3 Бавария МКЧ
Последние игры между собой
Вест Бромвич: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
Челси: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
- 12.05.2017 Вест Бромвич 0:1 Челси Премьер-лига
- 11.12.2016 Челси 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 13.01.2016 Челси 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига
- 23.08.2015 Вест Бромвич 2:3 Челси Премьер-лига
- 18.05.2015 Вест Бромвич 3:0 Челси Премьер-лига
- 22.11.2014 Челси 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 12.02.2014 Вест Бромвич 1:1 Челси Премьер-лига
- 09.11.2013 Челси 2:2 Вест Бромвич Премьер-лига
- 02.03.2013 Челси 1:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 17.11.2012 Вест Бромвич 2:1 Челси Премьер-лига
- 03.03.2012 Вест Бромвич 1:0 Челси Премьер-лига
- 20.08.2011 Челси 2:1 Вест Бромвич Премьер-лига
- 16.04.2011 Вест Бромвич 1:3 Челси Премьер-лига
- 14.08.2010 Челси 6:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 26.12.2008 Челси 2:0 Вест Бромвич Премьер-лига
- 15.11.2008 Вест Бромвич 0:3 Челси Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|38 - 7
|31
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|23 - 5
|23
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|20 - 7
|23
|4.
|Челси
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|19 - 10
|22
|5.
|Арсенал
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|20 - 16
|19
|6.
|Ливерпуль
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 17
|19
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|10 - 9
|19
|8.
|Брайтон
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 11
|15
|9.
|Уотфорд
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 21
|15
|10.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 13
|15
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 10
|14
|12.
|Лестер
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|16 - 16
|13
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 11
|13
|14.
|Сток Сити
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 22
|12
|15.
|Эвертон
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 22
|11
|16.
|Борнмут
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|7 - 14
|10
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|18.
|Вест Хэм
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 23
|9
|19.
|Суонси
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 13
|8
|20.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|11
|1
|1
|9
|4 - 22
|4
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 32 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вест Бромвич - Челси, который состоится 18.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Вест Бромвич - Челси, который состоится 18.11.2017.
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Прогнозы на матч Вест Бромвич - Челси
Вест Бромвич
4.3% (3)
Ничья:
7.2% (5)
Челси
88.4% (61)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Челси:
31.9% (22)
0:1 Челси:
21.7% (15)
0:2 Челси:
18.8% (13)
1:3 Челси:
13% (9)
1:1 Ничья:
4.3% (3)
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