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Стадион:
Брайтон
 
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Сток Сити
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 19 часов 15 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Брайтон - Сток Сити, который состоится 20.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Брайтон - Сток Сити
Брайтон
49% (49)
Ничья:
31% (31)
Сток Сити
20% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Брайтон:
30% (30)
Ничья:
27% (27)
Брайтон:
15% (15)
Сток Сити:
14% (14)
Брайтон:
4% (4)
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