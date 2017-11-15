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Стадион:
Лестер
 
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Манчестер Сити
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 32 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Лестер - Манчестер Сити, который состоится 18.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Лестер - Манчестер Сити
Лестер
5.7% (4)
Ничья:
11.4% (8)
Манчестер Сити
82.9% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

Манчестер Сити:
45.7% (32)
Манчестер Сити:
21.4% (15)
Ничья:
5.7% (4)
Манчестер Сити:
5.7% (4)
Манчестер Сити:
4.3% (3)
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