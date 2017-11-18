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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 47500
Фейеноорд
1:1
Конец матча
ВВВ-Венло
0'
52' Желтая карточка
Roel Janssen
1:0
54' Гол
Йоргенсен Николай
1:1
86' Гол
Ван Брюген Дамиан
90' Желтая карточка
Уннерсталл Ларс
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков
94'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
После дальнего удара, который нанес Крамер Михил мяч отбит вратарем
Угловой
93'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с левого угла.
93'
Нильс Реселер выбил мяч на угловой.

Фол, нарушение
92'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает подножку. Бутьюс Жан-Поль заработал фол.
92'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
Желтая карточка
92'
Уннерсталл Ларс получил жёлтую карточку за затяжку времени.
92'
Бутьюс Жан-Поль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
90'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
90'
Дикс Кевин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
90'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
90'
Тактическая замена. Тай Леннарт уходит с поля и его заменяет Tristan Dekker
89'
Тактическая замена. Тоорнстра Йенс уходит с поля и его заменяет Крамер Михил
89'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
89'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
88'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
87'
Джеролд Промес нарушил правила.
Фол, нарушение
87'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд опасно играет. Чуть не пострадал Уннерсталл Ларс.
86'
Леманс Клинт сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Ван Брюген Дамиан эффектным ударом переправил мяч в ворота.
Угловой
86'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
85'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
85'
Джонс Брэд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
84'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд делает подножку. Torino Hunte заработал фол.
84'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
84'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников.
83'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд. Это Jonathan Opoku заработал фол.
82'
Джонс Брэд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
79'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
79'
Бутьюс Жан-Поль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Фол, нарушение
79'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд опасно играет. Чуть не пострадал Ральф Сеунтьенс.
78'
Тактическая замена. Ниукоп Барт уходит с поля и его заменяет Дикс Кевин
77'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
76'
Де Вильена Тонни наказан за толчок Джеролд Промес
76'
Рул Янссен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
74'
Jonathan Opoku пробил головой, вратарь справился с ударом.
74'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
73'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
73'
Бутьюс Жан-Поль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло делает навес
73'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
72'
Тактическая замена. Янсе Йенс уходит с поля и его заменяет Jonathan Opoku
72'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
72'
Бергёйс Стивен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Эль-Ахмади Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников.
70'
Тактическая замена. Ларссон Сэм уходит с поля и его заменяет Бутьюс Жан-Поль
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Офсайд
70'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
69'
Вратарь парирует удар, который нанес Де Вильена Тонни, и мяч снова в игре
69'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
69'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
68'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Джонс Брэд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
67'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает подножку. Ральф Сеунтьенс заработал фол.
66'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
64'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
64'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
63'
После дальнего удара, который нанес Де Вильена Тонни мяч отбит вратарем
62'
Бергёйс Стивен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
62'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
61'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает подножку. Бергёйс Стивен заработал фол.
60'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
59'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
58'
Нильс Реселер выбил мяч на угловой.
Угловой
58'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
58'
Де Вильена Тонни пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
58'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд подал угловой слева.
58'
Нильс Реселер выбил мяч на угловой.
57'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Йоргенсен Николай и мяч снова в игре
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
54'
Тоорнстра Йенс сделал результативную передачу.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Йоргенсен Николай записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
Желтая карточка
52'
Рул Янссен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
52'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло опасно играет. Чуть не пострадал Бергёйс Стивен.
51'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
51'
Ларссон Сэм бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Фол, нарушение
50'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд опасно играет. Чуть не пострадал Тай Леннарт.
49'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
49'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес
48'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает навес
48'
Vito van Crooy выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
47'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
47'
Ван Бик Свен бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
46'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
44'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
43'
Де Вильена Тонни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой слева.
42'
Янсе Йенс выбил мяч на угловой.
42'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает навес
42'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
42'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
41'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает навес
41'
Игроки ФК "ВВВ-Венло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
40'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает навес
39'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
38'
Тактическая замена. Лябиль Леруа уходит с поля и его заменяет Torino Hunte
38'
Ларссон Сэм бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
37'
Джеролд Промес наказан за толчок Де Вильена Тонни
37'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
34'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
34'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
34'
Рул Янссен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
34'
Ларссон Сэм на финте ушёл от оппонента.
32'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
31'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло опасно играет. Чуть не пострадал Юсте Йерри.
31'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
31'
Ван Брюген Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
30'
Нильс Реселер выбил мяч на угловой.
Угловой
30'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
30'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
30'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд наносит очень неточный удар.
29'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
29'
Вратарь парирует удар, который нанес Йоргенсен Николай, и мяч снова в игре
Фол, нарушение
28'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло делает подножку. Ниукоп Барт заработал фол.
27'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес
Фол, нарушение
26'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает подножку. Vito van Crooy заработал фол.
25'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Янсе Йенс из команды ВВВ-Венло делает навес
25'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
24'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
24'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает подножку. Ван Брюген Дамиан заработал фол.
23'
ВВВ-Венло совершает вбрасывание на своей половине поля
22'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
Фол, нарушение
21'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд делает подножку. Vito van Crooy заработал фол.
21'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
19'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
19'
Ларссон Сэм бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
17'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
17'
Бергёйс Стивен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Янсе Йенс из команды ВВВ-Венло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
15'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес
14'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
Джонс Брэд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
13'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд наносит очень неточный удар.
13'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
13'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
12'
Джеролд Промес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд подал угловой справа.
12'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
11'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
10'
Эль-Ахмади Карим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
10'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
9'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает навес
8'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
5'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
5'
Бергёйс Стивен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Лябиль Леруа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд подал угловой справа.
3'
Нильс Реселер выбил мяч на угловой.
3'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Джеролд Промес из команды ВВВ-Венло делает подножку. Бергёйс Стивен заработал фол.
1'
Уннерсталл Ларс вышел из ворот и забрал мяч.
1'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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