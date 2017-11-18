Стадион: Де Кёйп Зрители: 47500
52' Желтая карточкаRoel Janssen
1:0
54' ГолЙоргенсен Николай
1:1
86' ГолВан Брюген Дамиан
90' Желтая карточкаУннерсталл Ларс
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков
94'
93'
После дальнего удара, который нанес Крамер Михил мяч отбит вратарем
93'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с левого угла.
93'
92'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает подножку. Бутьюс Жан-Поль заработал фол.
92'
92'
Уннерсталл Ларс получил жёлтую карточку за затяжку времени.
92'
Бутьюс Жан-Поль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
90'
90'
Дикс Кевин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
90'
90'
Тактическая замена. Тай Леннарт уходит с поля и его заменяет Tristan Dekker
89'
Тактическая замена. Тоорнстра Йенс уходит с поля и его заменяет Крамер Михил
89'
89'
88'
88'
87'
Джеролд Промес нарушил правила.
87'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд опасно играет. Чуть не пострадал Уннерсталл Ларс.
86'
Леманс Клинт сделал результативную передачу.
86'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Ван Брюген Дамиан эффектным ударом переправил мяч в ворота.
86'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
85'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
85'
84'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд делает подножку. Torino Hunte заработал фол.
84'
84'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
84'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников.
83'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Дикс Кевин из команды Фейеноорд. Это Jonathan Opoku заработал фол.
82'
82'
81'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
80'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
79'
79'
Бутьюс Жан-Поль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
79'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд опасно играет. Чуть не пострадал Ральф Сеунтьенс.
78'
Ван Брюген Дамиан наказан за толчок Де Вильена Тонни
78'
Тактическая замена. Ниукоп Барт уходит с поля и его заменяет Дикс Кевин
77'
76'
Де Вильена Тонни наказан за толчок Джеролд Промес
76'
Рул Янссен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
74'
Jonathan Opoku пробил головой, вратарь справился с ударом.
74'
73'
73'
Бутьюс Жан-Поль отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
73'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Torino Hunte из команды ВВВ-Венло делает навес
73'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
72'
Тактическая замена. Янсе Йенс уходит с поля и его заменяет Jonathan Opoku
72'
72'
Бергёйс Стивен отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
71'
Эль-Ахмади Карим нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников.
70'
Тактическая замена. Ларссон Сэм уходит с поля и его заменяет Бутьюс Жан-Поль
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
70'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
69'
Вратарь парирует удар, который нанес Де Вильена Тонни, и мяч снова в игре
69'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
69'
68'
68'
68'
67'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает подножку. Ральф Сеунтьенс заработал фол.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
64'
64'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
63'
После дальнего удара, который нанес Де Вильена Тонни мяч отбит вратарем
62'
Бергёйс Стивен бьет и мяч от рикошета проходит мимо
62'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
61'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло делает подножку. Бергёйс Стивен заработал фол.
60'
Джонс Брэд вышел из ворот и забрал мяч.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
59'
59'
58'
58'
58'
Де Вильена Тонни пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
58'
58'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд подал угловой слева.
58'
57'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Йоргенсен Николай и мяч снова в игре
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
54'
Тоорнстра Йенс сделал результативную передачу.
54'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Йоргенсен Николай записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
53'
52'
Рул Янссен получает желтую карточку.
52'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло опасно играет. Чуть не пострадал Бергёйс Стивен.
51'
51'
Ларссон Сэм бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
50'
Ван Бик Свен из команды Фейеноорд опасно играет. Чуть не пострадал Тай Леннарт.
49'
49'
49'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд делает навес
48'
48'
Хапс Ридгесиано из команды Фейеноорд делает навес
48'
Vito van Crooy выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
47'
47'
47'
Ван Бик Свен бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
46'
46'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
44'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
43'
Де Вильена Тонни бьет из пределов штрафной и упускает момент!
42'
42'
42'
Янсе Йенс выбил мяч на угловой.
42'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает навес
42'
42'
42'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
41'
41'
41'
Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло делает навес
41'
Игроки ФК "ВВВ-Венло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
40'
40'
39'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает навес
39'
38'
Тактическая замена. Лябиль Леруа уходит с поля и его заменяет Torino Hunte
38'
Ларссон Сэм бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
37'
Джеролд Промес наказан за толчок Де Вильена Тонни
37'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
34'
34'
34'
Рул Янссен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает навес прямо в штрафную.
34'
Ларссон Сэм на финте ушёл от оппонента.
32'
32'
31'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло опасно играет. Чуть не пострадал Юсте Йерри.
31'
31'
Ван Брюген Дамиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой справа.
30'
30'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
30'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
30'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд подал угловой слева.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
30'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд наносит очень неточный удар.
29'
29'
Вратарь парирует удар, который нанес Йоргенсен Николай, и мяч снова в игре
28'
Лябиль Леруа из команды ВВВ-Венло делает подножку. Ниукоп Барт заработал фол.
27'
27'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает навес
26'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает подножку. Vito van Crooy заработал фол.
25'
25'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Юсте Йерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
24'
24'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает подножку. Ван Брюген Дамиан заработал фол.
23'
ВВВ-Венло совершает вбрасывание на своей половине поля
22'
21'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд делает подножку. Vito van Crooy заработал фол.
21'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
19'
19'
Ларссон Сэм бьет из пределов штрафной и упускает момент!
18'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
17'
17'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
17'
Бергёйс Стивен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
16'
Юсте Йерри из команды Фейеноорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
15'
14'
14'
Ларссон Сэм из команды Фейеноорд попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
14'
13'
13'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд наносит очень неточный удар.
13'
13'
13'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
12'
12'
12'
Ниукоп Барт из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
11'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
10'
Эль-Ахмади Карим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
10'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
9'
9'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
8'
8'
8'
8'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает навес
8'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 79% времени, а гости – 21%.
5'
5'
Бергёйс Стивен бьет из пределов штрафной и упускает момент!
4'
Лябиль Леруа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
3'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд подал угловой справа.
3'
3'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Джеролд Промес из команды ВВВ-Венло делает подножку. Бергёйс Стивен заработал фол.
1'
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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