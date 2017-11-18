Стадион: Гролс Весте Зрители: 25600
0:1
24' ГолХег Даниэль
27' Желтая карточкаDenzel Dumfries
0:2
43' ГолВлап Михел
52' Желтая карточкаЙенсен Фредрик
0:3
61' ГолЭдегор Мартин
64' Желтая карточкаКуэва Кристиан
0:4
87' ГолВерман Хенк
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
91'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте. Это Kik Pierie заработал фол.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
87'
Шмидт Доке сделал результативную передачу.
87'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Верман Хенк записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
87'
Верман Хенк оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
87'
Шмидт Доке выбил мяч подальше от ворот.
87'
Бийен Пит из команды Твенте. Это Схарс Стейн заработал фол.
86'
Удар от ворот произведет Твенте
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
84'
Tom Boere из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Георге Дилан из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
83'
Лам Томас из команды Твенте делает подножку. Шмидт Доке заработал фол.
82'
82'
Тигадауини Аднане нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Тактическая замена. Слагвеер Лусиано уходит с поля и его заменяет Георге Дилан
79'
Верман Хенк из команды Херенвен в офсайде
78'
Ассаиди Уссама из команды Твенте в офсайде
78'
Тигадауини Аднане из команды Твенте делает передачу за спину защитников.
78'
Tom Boere из команды Твенте в офсайде
77'
Эдегор Мартин наказан за толчок Куэва Кристиан
76'
Tom Boere совершает грубый фол. Denzel Dumfries был жертвой
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
75'
Тигадауини Аднане отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
75'
Tom Boere из команды Твенте делает пас партнеру.
75'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает навес
74'
Denzel Dumfries наказан за толчок Бийен Пит
73'
Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 25600 болельщиков
72'
72'
Тигадауини Аднане из команды Твенте подал угловой справа.
71'
Тигадауини Аднане бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
71'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Ассаиди Уссама наказан за толчок Шмидт Доке
70'
70'
Тескер Штефан из команды Твенте делает подножку. Влап Михел заработал фол.
68'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
68'
Эдегор Мартин на финте ушёл от оппонента.
68'
Хан Уорнер вышел из ворот и забрал мяч.
68'
Йенсен Фредрик выбил мяч подальше от ворот.
66'
Лам Томас из команды Твенте делает подножку. Влап Михел заработал фол.
66'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
66'
Тескер Штефан выбил мяч на угловой.
65'
Йенсен Фредрик из команды Твенте устремляется вперед с мячом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Гучаннеджад Реза получил травму и заменен. Верман Хенк выходит на поле.
64'
Куэва Кристиан получает желтую карточку за неспортивное поведение
64'
Гучаннеджад Реза получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Ассаиди Уссама бьет из пределов штрафной и упускает момент!
62'
61'
ГОООООЛ - Эдегор Мартин из команды Херенвен забивает из-за штрафной площади
61'
Jorn Brondeel сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
61'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает передачу за спину защитников.
61'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Влап Михел из команды Херенвен делает навес
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Тигадауини Аднане из команды Твенте подал угловой слева.
59'
Куэва Кристиан из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
58'
Тактическая замена. Михайлович Неманья уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле
56'
Лам Томас наказан за толчок Кобаяси Юки
56'
Куэва Кристиан из команды Твенте подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
55'
Йенсен Фредрик бьет и мяч от рикошета проходит мимо
55'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает пас партнеру.
55'
55'
Ассаиди Уссама из команды Твенте делает навес
55'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
53'
Ассаиди Уссама совершает грубый фол. Схарс Стейн был жертвой
52'
Йенсен Фредрик - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
52'
Йенсен Фредрик атакует сзади соперника. Эдегор Мартин пострадал.
52'
Шмидт Доке наказан за толчок Слагвеер Лусиано
52'
Влап Михел из команды Херенвен делает подножку. Куэва Кристиан заработал фол.
51'
51'
Ассаиди Уссама бьет из пределов штрафной и упускает момент!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
50'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
49'
Тигадауини Аднане бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Тескер Штефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Эдегор Мартин и мяч снова в игре
47'
47'
Михайлович Неманья из команды Херенвен разыграл угловой с левого угла.
47'
Ван дер Лели Йерун выбил мяч на угловой.
47'
46'
Тактическая замена. Линдль Михаэль уходит с поля и его заменяет Тигадауини Аднане
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
43'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Влап Михел!
43'
Бийен Пит сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
43'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Удар от ворот произведет Твенте
42'
Denzel Dumfries бьет из пределов штрафной и упускает момент!
41'
Jorn Brondeel вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Tom Boere коснулся мяча рукой.
39'
39'
Удар от ворот произведет Твенте
39'
Влап Михел бьет из пределов штрафной и упускает момент!
38'
Схарс Стейн из команды Херенвен устремляется вперед с мячом.
37'
Tom Boere из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает подножку. Йенсен Фредрик заработал фол.
36'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Влап Михел из команды Херенвен. Это Ван дер Лели Йерун заработал фол.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Удар от ворот произведет Твенте
35'
Хег Даниэль из команды Херенвен бьет головой мимо ворот
34'
34'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает отличный пас, но мяч перехвачен соперником.
33'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Tom Boere из команды Твенте делает навес
33'
Несс Николай получил травму и заменен. Шмидт Доке выходит на поле.
31'
Гучаннеджад Реза имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
31'
Гучаннеджад Реза оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
31'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает отличный пас
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Tom Boere на финте ушёл от оппонента.
29'
29'
Лам Томас бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
27'
Denzel Dumfries получает желтую карточку.
27'
Denzel Dumfries блокирует соперника. Лам Томас заработал своей команде штрафной.
27'
Лам Томас из команды Твенте устремляется вперед с мячом.
27'
Влап Михел из команды Херенвен. Это Бийен Пит заработал фол.
27'
Михайлович Неманья из команды Херенвен делает навес
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
24'
Михайлович Неманья сделал результативную передачу.
24'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Хег Даниэль эффектным ударом переправил мяч в ворота.
24'
Михайлович Неманья из команды Херенвен делает навес
24'
Михайлович Неманья из команды Херенвен разыграл угловой с левого угла.
24'
Гучаннеджад Реза имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
24'
Эдегор Мартин из команды Херенвен сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
23'
22'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает подножку. Схарс Стейн заработал фол.
21'
Удар от ворот произведет Твенте
21'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен бьет головой мимо ворот
21'
21'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
19'
Тескер Штефан выбил мяч на угловой.
19'
19'
Tom Boere из команды Твенте в офсайде
19'
18'
Линдль Михаэль из команды Твенте делает навес прямо в штрафную.
18'
Несс Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте делает навес
17'
Влап Михел наказан за толчок Линдль Михаэль
17'
17'
Куэва Кристиан из команды Твенте делает навес
17'
Гучаннеджад Реза блокирует соперника. Бийен Пит заработал своей команде штрафной.
16'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
15'
15'
Лам Томас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
15'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
14'
Тескер Штефан наказан за толчок Denzel Dumfries
13'
Лам Томас из команды Твенте подал угловой слева.
13'
Слагвеер Лусиано из команды Твенте попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
Слагвеер Лусиано из команды Твенте в офсайде
9'
Несс Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Лам Томас из команды Твенте подал угловой справа.
8'
Тескер Штефан бьет и мяч от рикошета проходит мимо
8'
Слагвеер Лусиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает подножку. Тескер Штефан заработал фол.
7'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
4'
Бийен Пит из команды Твенте. Это Гучаннеджад Реза заработал фол.
3'
Несс Николай из команды Херенвен делает подножку. Линдль Михаэль заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Твенте
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Твенте". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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