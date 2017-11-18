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Стадион:
Ружомберок
3:0
Конец матча
Подбрезова
0'
1:0
15' Гол
Кесе Кристи
2:0
36' Гол
Кочан Матей
40' Желтая карточка
Баэс Альдо
47' Желтая карточка
Jakub Sedlacek
64' Желтая карточка
Matus Turna
3:0
73' Гол
Такач Далибор
90'+2
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
83'
Ружомберок производит замену. Герец Штефан уходит, и Костадинов Тихомир заменяет его
79'
Ружомберок производит замену. Кочан Матей уходит, и Сапара Марек заменяет его
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Dalibor Takac.
72'
Ружомберок производит замену. Пикк Артур уходит, и Dalibor Takac заменяет его
68'
Подбрезова производит замену. Jan Blahut уходит, и Единак Виктор заменяет его

68'
Подбрезова производит замену. Баэс Альдо уходит, и David Hascak заменяет его
Желтая карточка
64'
Матуш Турна получает желтую карточку.
Желтая карточка
47'
Jakub Sedlacek получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
40'
Баэс Альдо получает желтую карточку.
Описание гола
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кочан Матей.
Описание гола
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кесе Кристи.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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