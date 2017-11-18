- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Ружомберок
3:0
Конец матча
1:0
15' ГолКесе Кристи
2:0
36' ГолКочан Матей
40' Желтая карточкаБаэс Альдо
47' Желтая карточкаJakub Sedlacek
64' Желтая карточкаMatus Turna
3:0
73' ГолТакач Далибор
|
15'
1:0
36'
2:0
40'
47'
64'
73'
3:0
Состав команд
33
Мацик
Матуш
16
Michal
Jonec
3
Масло
Ян
25
Пикк
Артур
11
Кочан
Матей
15
Герец
Штефан
23
Даниэл
Эрик
15
Samuel
Kuc
12
Lubos
Kupcik
26
Баэс
Альдо
16
Jan
Blahut
Ружомберок 4-3-3
- Основной состав
- 33 Мацик Матуш Вратарь
- 16 Michal Jonec Защитник
- 3 Масло Ян Защитник
- 2 Кружляк Доминик Защитник
- 25 Пикк Артур Защитник
- 6 Кесе Кристи Полузащитник
- 11 Кочан Матей Полузащитник
- 15 Герец Штефан Полузащитник
- 23 Даниэл Эрик Нападающий
- 10 Хаскич Нермин Нападающий
- 7 Гал-Андрезли Петер Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Масло Петер Защитник
- 14 Купец Шимон Защитник
- 27 Сапара Марек Полузащитник
- 9 Кунца Доминик Полузащитник
- 20 Костадинов Тихомир Полузащитник
- 8 Такач Далибор
- 35 Ivan Krajcirik
- Главный тренер: Грнчар Норберт
Подбрезова 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Martin Kuciak Вратарь
- 14 Lazar Djordevic Защитник
- 15 Samuel Kuc Защитник
- 12 Lubos Kupcik Защитник
- 3 Matus Turna Защитник
- 23 Копичар Адриан Полузащитник
- 26 Баэс Альдо Полузащитник
- 16 Jan Blahut Полузащитник
- 33 Jakub Sedlacek Полузащитник
- 2 Вязанко Мирослав Полузащитник
- 22 Endy Opoku Bernadina Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Jaroslav Kostelny Защитник
- 18 Единак Виктор Нападающий
- 9 Matus Mikus Нападающий
- 11 David Hascak
- 24 Adrian Kacerik
- 27 Samuel Vavrus
- Главный тренер: Marek Fabula
Предыдущие игры
Ружомберок (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 05.11.2017 Спартак Трнава 1:1 Ружомберок С
- 28.10.2017 Ружомберок 1:1 ДАК С
- 21.10.2017 Сеница 0:3 Ружомберок С
- 18.10.2017 Скалица 0:1 Ружомберок К
- 14.10.2017 Ружомберок 1:1 Злате Моравце С
- 01.10.2017 Ружомберок 3:1 Татран Прешов С
- 23.09.2017 Нитра 0:0 Ружомберок С
- 19.09.2017 Ружомберок 1:0 Жилина С
- 16.09.2017 Слован Братислава 2:1 Ружомберок С
- 09.09.2017 Ружомберок 2:1 Земплин С
- 26.08.2017 Ружомберок 3:3 Тренчин С
- 18.08.2017 Подбрезова 1:3 Ружомберок С
- 12.08.2017 Ружомберок 0:2 Спартак Трнава С
- 06.08.2017 ДАК 1:1 Ружомберок С
- 03.08.2017 Ружомберок 0:1 Эвертон ЛЕ
- 30.07.2017 Ружомберок 4:0 Сеница С
- 27.07.2017 Эвертон 1:0 Ружомберок ЛЕ
- 23.07.2017 Злате Моравце 2:1 Ружомберок С
- 20.07.2017 Бранн 0:2 Ружомберок ЛЕ
- 13.07.2017 Ружомберок 0:1 Бранн ЛЕ
Подбрезова (последние 20 матчей: +4 =2 -14)
- 03.11.2017 Подбрезова 1:8 Тренчин С
- 28.10.2017 Земплин 2:1 Подбрезова С
- 21.10.2017 Спартак Трнава 2:0 Подбрезова С
- 18.10.2017 Жилина 3:0 Подбрезова К
- 14.10.2017 Подбрезова 0:2 ДАК С
- 30.09.2017 Подбрезова 1:0 Сеница С
- 23.09.2017 Злате Моравце 1:0 Подбрезова С
- 19.09.2017 Подбрезова 2:0 Татран Прешов С
- 16.09.2017 Нитра 1:0 Подбрезова С
- 09.09.2017 Подбрезова 2:4 Жилина С
- 27.08.2017 Слован Братислава 4:1 Подбрезова С
- 18.08.2017 Подбрезова 1:3 Ружомберок С
- 12.08.2017 Тренчин 1:1 Подбрезова С
- 05.08.2017 Подбрезова 1:0 Земплин С
- 28.07.2017 Подбрезова 1:2 Спартак Трнава С
- 22.07.2017 ДАК 1:0 Подбрезова С
- 27.05.2017 Жилина 4:0 Подбрезова С
- 19.05.2017 Подбрезова 0:1 Ружомберок С
- 14.05.2017 ДАК 2:2 Подбрезова С
- 06.05.2017 Татран Прешов 0:2 Подбрезова С
Последние игры между собой
Ружомберок: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Подбрезова: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
- 18.08.2017 Подбрезова 1:3 Ружомберок Суперлига
- 19.05.2017 Подбрезова 0:1 Ружомберок Суперлига
- 26.02.2017 Ружомберок 0:0 Подбрезова Суперлига
- 24.09.2016 Подбрезова 3:1 Ружомберок Суперлига
- 30.04.2016 Подбрезова 3:1 Ружомберок Суперлига
- 05.12.2015 Ружомберок 3:2 Подбрезова Суперлига
- 12.09.2015 Подбрезова 0:1 Ружомберок Суперлига
- 08.05.2015 Ружомберок 2:0 Подбрезова Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|15
|12
|1
|2
|27 - 11
|37
|2.
|ДАК
|16
|8
|5
|3
|22 - 17
|29
|3.
|Жилина
|16
|9
|1
|6
|34 - 23
|28
|4.
|Ружомберок
|16
|7
|6
|3
|28 - 16
|27
|5.
|Нитра
|16
|7
|6
|3
|18 - 10
|27
|6.
|Слован Братислава
|15
|7
|5
|3
|33 - 23
|26
|7.
|Тренчин
|15
|7
|3
|5
|39 - 24
|24
|8.
|Злате Моравце
|16
|6
|3
|7
|20 - 22
|21
|9.
|Земплин
|15
|4
|2
|9
|12 - 19
|14
|10.
|Татран Прешов
|16
|3
|3
|10
|13 - 38
|12
|11.
|Подбрезова
|16
|3
|1
|12
|12 - 34
|10
|12.
|Сеница
|16
|1
|4
|11
|14 - 35
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
83'
Ружомберок производит замену. Герец Штефан уходит, и Костадинов Тихомир заменяет его
79'
Ружомберок производит замену. Кочан Матей уходит, и Сапара Марек заменяет его
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Dalibor Takac.
72'
Ружомберок производит замену. Пикк Артур уходит, и Dalibor Takac заменяет его
68'
Подбрезова производит замену. Jan Blahut уходит, и Единак Виктор заменяет его
68'
Подбрезова производит замену. Баэс Альдо уходит, и David Hascak заменяет его
64'
Матуш Турна получает желтую карточку.
47'
Jakub Sedlacek получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Баэс Альдо получает желтую карточку.
36'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кочан Матей.
15'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кесе Кристи.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Молдова
- Украина
- Россия
- Кыргызстан
- Таджикистан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Кубок
- Суперлига
- Федераль А Зона 1
- Федераль А Зона 2
- Федераль А Зона 3
- Федераль А Зона 4
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
- Венесуэла
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Крым
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Игры Юго-Восточной Азии
- Кубок Азии (квалификация)
- Кубок чемпионов
- Легенды возвращаются
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия (4-й раунд)
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Межконтинентальные стыковые матчи
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Товарищеские матчи (до 19 лет)
- Товарищеские матчи (до 21 года)
- Чемпионат Европы
- Чемпионат мира. Квалификация. Европа
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация