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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Стадион под Дубном
39' Желтая карточкаEsmerald Aluku
46' Желтая карточкаЧмелик Лукаш
56' Желтая карточкаDavid Hancko
|
39'
46'
56'
Состав команд
Жилина
- Основной состав
- 1 Волешак Милош Вратарь
- 16 David Hancko Защитник
- 39 Чватал Юрай Защитник
- 27 Мазань Роберт Защитник
- 20 Шкварка Михал Полузащитник
- 9 Ivan Santiago Diaz Полузащитник
- 66 Качер Мирослав Полузащитник
- 25 Filip Kasa Полузащитник
- 8 Lukas Janosik Нападающий
- 10 Шпалек Николас Нападающий
- 11 Мраз Самуэл Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Мандоус Алеш Вратарь
- 24 Кралик Мартин Защитник
- 7 Кочук Евгений Полузащитник
- 90 Лачны Милош Нападающий
- 34 Yusuf Otubanjo Нападающий
- 21 Robert Polievka Нападающий
- 15 Kristian Vallo Нападающий
- Главный тренер: Гуля Адриан
ДАК
- Основной состав
- 16 Patrik Macej Вратарь
- 31 Дэвис Эрик Защитник
- 5 Tomas Huk Защитник
- 37 Шатка Любомир Защитник
- 10 Вида Кристофер Полузащитник
- 45 Чмелик Лукаш Полузащитник
- 4 Любичич Марин Полузащитник
- 20 Yves Simon Pambou Нападающий
- 28 Marko Zivkovic II
- 94 Esmerald Aluku
- 29 Marko Divkovic
- Запасные игроки
- 1 Benjamin Szaraz Вратарь
- 18 Аширу Мусефиу Полузащитник
- 33 Малец Томаш Нападающий
- 82 Cesar Blackman
- 26 Kristian Kostrna
- 17 Peter Nagy
- 7 Bence Mervo
- Главный тренер: Marco Rossi
Предыдущие игры
Жилина (последние 20 матчей: +12 =0 -8)
- 05.11.2017 Сеница 4:1 Жилина С
- 28.10.2017 Жилина 2:0 Злате Моравце С
- 22.10.2017 Татран Прешов 0:1 Жилина С
- 18.10.2017 Жилина 3:0 Подбрезова К
- 15.10.2017 Жилина 2:0 Нитра С
- 30.09.2017 Жилина 2:1 Земплин С
- 24.09.2017 Жилина 3:2 Слован Братислава С
- 19.09.2017 Ружомберок 1:0 Жилина С
- 16.09.2017 Жилина 5:1 Тренчин С
- 09.09.2017 Подбрезова 2:4 Жилина С
- 25.08.2017 Жилина 3:1 Спартак Трнава С
- 20.08.2017 ДАК 4:2 Жилина С
- 12.08.2017 Жилина 7:1 Сеница С
- 05.08.2017 Злате Моравце 2:0 Жилина С
- 29.07.2017 Жилина 2:3 Татран Прешов С
- 26.07.2017 Жилина 3:4 Трабзонспор ТМК
- 22.07.2017 Нитра 1:0 Жилина С
- 19.07.2017 Копенгаген 1:2 Жилина ЛЧ
- 12.07.2017 Жилина 1:3 Копенгаген ЛЧ
- 27.05.2017 Жилина 4:0 Подбрезова С
ДАК (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 03.11.2017 ДАК 2:1 Слован Братислава С
- 28.10.2017 Ружомберок 1:1 ДАК С
- 21.10.2017 ДАК 1:2 Тренчин С
- 18.10.2017 MFK Spartak Medzev 1:5 ДАК К
- 14.10.2017 Подбрезова 0:2 ДАК С
- 30.09.2017 Спартак Трнава 2:0 ДАК С
- 24.09.2017 Земплин 1:2 ДАК С
- 20.09.2017 ДАК 1:0 Сеница С
- 17.09.2017 Злате Моравце 2:3 ДАК С
- 09.09.2017 ДАК 0:0 Татран Прешов С
- 26.08.2017 Нитра 3:1 ДАК С
- 20.08.2017 ДАК 4:2 Жилина С
- 13.08.2017 Слован Братислава 1:1 ДАК С
- 06.08.2017 ДАК 1:1 Ружомберок С
- 29.07.2017 Тренчин 1:2 ДАК С
- 22.07.2017 ДАК 1:0 Подбрезова С
- 05.07.2017 Аустрия Вена 4:0 ДАК ТМК
- 01.07.2017 Ред Булл Зальцбург 5:1 ДАК ТМК
- 27.05.2017 Ружомберок 2:0 ДАК С
- 19.05.2017 Татран Прешов 1:1 ДАК С
Последние игры между собой
Жилина: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 3
ДАК: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 6
- 20.08.2017 ДАК 4:2 Жилина Суперлига
- 11.03.2017 ДАК 2:2 Жилина Суперлига
- 15.10.2016 ДАК 0:6 Жилина Суперлига
- 17.07.2016 Жилина 2:2 ДАК Суперлига
- 08.04.2016 Жилина 4:1 ДАК Суперлига
- 15.03.2016 Жилина 3:0 ДАК Кубок
- 31.10.2015 ДАК 1:0 Жилина Суперлига
- 09.08.2015 Жилина 1:1 ДАК Суперлига
- 15.05.2015 ДАК 0:1 Жилина Суперлига
- 30.11.2014 Жилина 3:1 ДАК Суперлига
- 29.08.2014 ДАК 2:2 Жилина Суперлига
- 29.03.2014 ДАК 2:1 Жилина Суперлига
- 05.10.2013 Жилина 0:0 ДАК Суперлига
- 21.07.2013 ДАК 0:1 Жилина Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|15
|12
|1
|2
|27 - 11
|37
|2.
|ДАК
|16
|8
|5
|3
|22 - 17
|29
|3.
|Жилина
|16
|9
|1
|6
|34 - 23
|28
|4.
|Ружомберок
|16
|7
|6
|3
|28 - 16
|27
|5.
|Нитра
|16
|7
|6
|3
|18 - 10
|27
|6.
|Слован Братислава
|15
|7
|5
|3
|33 - 23
|26
|7.
|Тренчин
|15
|7
|3
|5
|39 - 24
|24
|8.
|Злате Моравце
|16
|6
|3
|7
|20 - 22
|21
|9.
|Земплин
|15
|4
|2
|9
|12 - 19
|14
|10.
|Татран Прешов
|16
|3
|3
|10
|13 - 38
|12
|11.
|Подбрезова
|16
|3
|1
|12
|12 - 34
|10
|12.
|Сеница
|16
|1
|4
|11
|14 - 35
|7
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Д.Стреда производит замену. Marko Zivkovic уходит, и Аширу Мусефиу заменяет его
82'
Жилина производит замену. Lukas Janosik уходит, и Лачны Милош заменяет его
78'
Д.Стреда производит замену. Marko Divkovic уходит, и Kristian Kostrna заменяет его
75'
Жилина производит замену. Шкварка Михал уходит, и Кочук Евгений заменяет его
63'
Д.Стреда производит замену. Чмелик Лукаш уходит, и Bence Mervo заменяет его
60'
Жилина производит замену. Шпалек Николас уходит, и Yusuf Otubanjo заменяет его
56'
David Hancko получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
46'
Чмелик Лукаш получает желтую карточку.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
39'
Esmerald Aluku получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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