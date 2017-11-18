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Стадион:
Жилина
0:0
Конец матча
ДАК
0'
39' Желтая карточка
Esmerald Aluku
46' Желтая карточка
Чмелик Лукаш
56' Желтая карточка
David Hancko
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Д.Стреда производит замену. Marko Zivkovic уходит, и Аширу Мусефиу заменяет его
82'
Жилина производит замену. Lukas Janosik уходит, и Лачны Милош заменяет его
78'
Д.Стреда производит замену. Marko Divkovic уходит, и Kristian Kostrna заменяет его
75'
Жилина производит замену. Шкварка Михал уходит, и Кочук Евгений заменяет его
63'
Д.Стреда производит замену. Чмелик Лукаш уходит, и Bence Mervo заменяет его

60'
Жилина производит замену. Шпалек Николас уходит, и Yusuf Otubanjo заменяет его
Желтая карточка
56'
David Hancko получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Желтая карточка
46'
Чмелик Лукаш получает желтую карточку.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
39'
Esmerald Aluku получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pod Dubnom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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