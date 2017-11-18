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  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 18969
НАК Бреда
0:8
Конец матча
Аякс
0'
0:1
13' Гол
Де Лихт Маттайс
0:2
18' Гол
Ван де Бек Донни
0:3
26' Гол
Ван де Бек Донни
0:4
29' Гол
Нерес Давид
32' Желтая карточка
Тасенде Хосе
0:5
33' Гол
Де Лихт Маттайс
0:6
66' Пенальти
Шоне Лассе
0:7
73' Гол
Хунтелаар Клаас-Ян
0:8
75' Гол
Ван де Бек Донни
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
Офсайд
91'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда в офсайде
91'
Де Йонг Френки из команды Аякс делает навес
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.

89'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Вебер Максимилиан из команды Аякс делает навес
87'
Биригитти Марк вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
86'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
86'
Arno Verschueren выбил мяч на угловой.
86'
Вельтман Йоел из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
86'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
86'
Fabian Sporkslede выбил мяч на угловой.
86'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
Офсайд
85'
Эневолдсен Томас из команды НАК Бреда в офсайде
84'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Вебер Максимилиан из команды Аякс делает навес
83'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Вебер Максимилиан из команды Аякс делает навес
82'
Удар от ворот произведет Аякс
82'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает навес
81'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
81'
Тактическая замена. Синкгравен Дэйли уходит с поля и его заменяет Вебер Максимилиан
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
Фол, нарушение
80'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда делает подножку. Шоне Лассе заработал фол.
79'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
79'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает неудачный навес.
75'
Де Йонг Френки сделал результативную передачу.
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ван де Бек Донни записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
75'
Ван де Бек Донни на финте ушёл от оппонента.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
75'
После дальнего удара, который нанес Гарсия Мануэль II мяч отбит вратарем
75'
Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда делает навес
74'
Тактическая замена. Влут Рай уходит с поля и его заменяет Richelor Sprangers
73'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хунтелаар Клаас-Ян из клуба "Аякс" отправил мяч головой в ворота.
73'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес
73'
Хунтелаар Клаас-Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
72'
Эневолдсен Томас из команды НАК Бреда в офсайде
72'
Вельтман Йоел из команды Аякс остановил атаку, перехватив мяч.
72'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
71'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс делает подножку. Эневолдсен Томас заработал фол.
71'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Нерес Давид из команды Аякс делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
70'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
После удара головой, который нанес Хунтелаар Клаас-Ян, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
70'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес
70'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Угловой
70'
Шоне Лассе из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
69'
Влут Рай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
69'
Нерес Давид бьет и мяч от рикошета проходит мимо
68'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Зиеш Хаким и мяч снова в игре
68'
Гарсия Мануэль II пробил головой, вратарь справился с ударом.
68'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает навес
66'
Метс Кароль выбил мяч на угловой.
66'
Тактическая замена. Эмброуз Тьерри уходит с поля и его заменяет Эневолдсен Томас
Описание гола
66'
Г О О О О О Л - Шоне Лассе из команды Аякс забивает пенальти
Фол, нарушение
66'
ПЕНАЛЬТИ! – Эль-Алуши Мунир сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Де Йонг Френки заработал пенальти для своей команды
65'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает пас партнеру.
65'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
64'
Зиеш Хаким бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
64'
Мари Пабло пробил головой, вратарь справился с ударом.
64'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
64'
Нерес Давид из команды Аякс опасно играет. Чуть не пострадал Эль-Алуши Мунир.
63'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
63'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
61'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
61'
Влут Рай из команды НАК Бреда в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
60'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
60'
Тактическая замена. Клюйверт Джастин уходит с поля и его заменяет Де Йонг Френки
60'
Тактическая замена. Дольберг Каспер уходит с поля и его заменяет Хунтелаар Клаас-Ян
59'
Дольберг Каспер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
59'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
59'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
59'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает пас партнеру.
57'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
57'
Тасенде Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Зиеш Хаким на финте ушёл от оппонента.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
55'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает пас партнеру.
55'
Ван де Бек Донни на финте ушёл от оппонента.
54'
Вельтман Йоел из команды Аякс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
54'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает навес
53'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
53'
Клюйверт Джастин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает передачу за спину защитников.
53'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
53'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
51'
Фиргевер Ник из команды Аякс делает подножку. Bart Meijers заработал фол.
51'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Зиеш Хаким и мяч снова в игре
50'
После дальнего удара, который нанес Arno Verschueren мяч отбит вратарем
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
50'
Удар от ворот произведет Аякс
49'
Влут Рай из команды НАК Бреда бьет головой мимо ворот
Угловой
49'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда подал угловой слева.
49'
Вельтман Йоел выбил мяч на угловой.
49'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 18969 болельщиков
48'
После дальнего удара, который нанес Эль-Алуши Мунир мяч отбит вратарем
48'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Влут Рай не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
48'
Влут Рай оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
48'
Влут Рай из команды НАК Бреда устремляется вперед с мячом.
48'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников.
46'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
46'
Вельтман Йоел бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Тактическая замена. Корте Джованни уходит с поля и его заменяет Bart Meijers
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
45'
Нерес Давид попал в створ, но вратарь справился с ударом.
45'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает пас партнеру.
45'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает пас партнеру.
44'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Биригитти Марк вышел из ворот и забрал мяч.
42'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
41'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
40'
Шоне Лассе из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
40'
Корте Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Влут Рай пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
40'
Игроки ФК "НАК Бреда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Arno Verschueren выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
39'
Тасенде Хосе выбил мяч на угловой.
39'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
39'
Клюйверт Джастин на финте ушёл от оппонента.
37'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
33'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
Описание гола
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Де Лихт Маттайс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
33'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
32'
Тасенде Хосе сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
32'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда опасно играет. Чуть не пострадал Вельтман Йоел.
32'
Тасенде Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
31'
Тасенде Хосе выбил мяч на угловой.
31'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Нерес Давид!
29'
Нерес Давид оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
29'
Метс Кароль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
29'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Дольберг Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой слева.
28'
Тасенде Хосе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
26'
Шоне Лассе сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
ГОЛ! - Ван де Бек Донни из команды Аякс наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
26'
Ван де Бек Донни на финте ушёл от оппонента.
26'
Шоне Лассе из команды Аякс делает пас партнеру.
26'
Влут Рай из команды НАК Бреда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
25'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
25'
Зиеш Хаким бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает подножку. Влут Рай заработал фол.
22'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает навес
22'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Клюйверт Джастин нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
21'
Зиеш Хаким бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
20'
Мари Пабло атакует сзади соперника. Дольберг Каспер пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
19'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Клюйверт Джастин сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Ван де Бек Донни из команды Аякс добил мяч в ворота.
18'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
18'
Клюйверт Джастин из команды Аякс устремляется вперед с мячом.
18'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
Фол, нарушение
17'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда делает подножку. Зиеш Хаким заработал фол.
17'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
Удар от ворот произведет Аякс
16'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда бьет головой мимо ворот
16'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
15'
Дольберг Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
15'
Де Лихт Маттайс выбил мяч на угловой.
15'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает подножку. Влут Рай заработал фол.
13'
Шоне Лассе сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Де Лихт Маттайс из клуба "Аякс" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
13'
Шоне Лассе из команды Аякс подал угловой справа.
13'
Мари Пабло выбил мяч на угловой.
13'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает навес
13'
После дальнего удара, который нанес Эмброуз Тьерри мяч отбит вратарем
12'
Онана Андре ошибается в защите.
11'
Биригитти Марк вышел из ворот и забрал мяч.
11'
Дольберг Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
11'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда опасно играет. Чуть не пострадал Шоне Лассе.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
Фол, нарушение
10'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает подножку. Корте Джованни заработал фол.
9'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
9'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
8'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает навес
6'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда делает навес
6'
Мари Пабло из команды НАК Бреда отвел угрозу отличным подкатом
6'
Дольберг Каспер на финте ушёл от оппонента.
6'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
5'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
5'
Дольберг Каспер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
4'
Влут Рай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
4'
Тасенде Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает навес
3'
Шоне Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Тасенде Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Дольберг Каспер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
2'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает пас партнеру.
Офсайд
1'
Корте Джованни из команды НАК Бреда в офсайде
1'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда делает навес
1'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НАК Бреда". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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