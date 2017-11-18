Стадион: Рат Верлег Зрители: 18969
0:1
13' ГолДе Лихт Маттайс
0:2
18' ГолВан де Бек Донни
0:3
26' ГолВан де Бек Донни
0:4
29' ГолНерес Давид
32' Желтая карточкаТасенде Хосе
0:5
33' ГолДе Лихт Маттайс
0:6
66' ПенальтиШоне Лассе
0:7
73' ГолХунтелаар Клаас-Ян
0:8
75' ГолВан де Бек Донни
Новости после матча
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
91'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда в офсайде
91'
Де Йонг Френки из команды Аякс делает навес
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
89'
89'
87'
86'
86'
Arno Verschueren выбил мяч на угловой.
86'
Вельтман Йоел из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
86'
86'
Fabian Sporkslede выбил мяч на угловой.
86'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
85'
Эневолдсен Томас из команды НАК Бреда в офсайде
84'
84'
83'
83'
83'
82'
82'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает навес
81'
81'
Тактическая замена. Синкгравен Дэйли уходит с поля и его заменяет Вебер Максимилиан
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
80'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда делает подножку. Шоне Лассе заработал фол.
79'
79'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает неудачный навес.
75'
Де Йонг Френки сделал результативную передачу.
75'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ван де Бек Донни записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
75'
После дальнего удара, который нанес Гарсия Мануэль II мяч отбит вратарем
75'
Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда делает навес
74'
Тактическая замена. Влут Рай уходит с поля и его заменяет Richelor Sprangers
73'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хунтелаар Клаас-Ян из клуба "Аякс" отправил мяч головой в ворота.
73'
73'
Хунтелаар Клаас-Ян нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Эневолдсен Томас из команды НАК Бреда в офсайде
72'
Вельтман Йоел из команды Аякс остановил атаку, перехватив мяч.
72'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс делает подножку. Эневолдсен Томас заработал фол.
71'
71'
Нерес Давид из команды Аякс делает навес
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
70'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
После удара головой, который нанес Хунтелаар Клаас-Ян, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
70'
70'
70'
Шоне Лассе из команды Аякс разыграл угловой с правого угла.
69'
Влут Рай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
69'
Нерес Давид бьет и мяч от рикошета проходит мимо
68'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Зиеш Хаким и мяч снова в игре
68'
Гарсия Мануэль II пробил головой, вратарь справился с ударом.
68'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда делает навес
66'
Метс Кароль выбил мяч на угловой.
66'
Тактическая замена. Эмброуз Тьерри уходит с поля и его заменяет Эневолдсен Томас
66'
Г О О О О О Л - Шоне Лассе из команды Аякс забивает пенальти
66'
ПЕНАЛЬТИ! – Эль-Алуши Мунир сзади фолит на сопернике в штрафной площади. Де Йонг Френки заработал пенальти для своей команды
65'
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
64'
Зиеш Хаким бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
64'
Мари Пабло пробил головой, вратарь справился с ударом.
64'
64'
Нерес Давид из команды Аякс опасно играет. Чуть не пострадал Эль-Алуши Мунир.
63'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Хунтелаар Клаас-Ян из команды Аякс сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
63'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
60'
60'
Тактическая замена. Клюйверт Джастин уходит с поля и его заменяет Де Йонг Френки
60'
Тактическая замена. Дольберг Каспер уходит с поля и его заменяет Хунтелаар Клаас-Ян
59'
Дольберг Каспер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
59'
59'
59'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
59'
57'
57'
57'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
57'
Зиеш Хаким на финте ушёл от оппонента.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
55'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
55'
55'
54'
Вельтман Йоел из команды Аякс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
54'
54'
53'
53'
53'
Клюйверт Джастин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
53'
Дольберг Каспер из команды Аякс делает передачу за спину защитников.
53'
53'
51'
Фиргевер Ник из команды Аякс делает подножку. Bart Meijers заработал фол.
51'
51'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Зиеш Хаким и мяч снова в игре
50'
После дальнего удара, который нанес Arno Verschueren мяч отбит вратарем
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
50'
49'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда подал угловой слева.
49'
Вельтман Йоел выбил мяч на угловой.
49'
Эль-Алуши Мунир из команды НАК Бреда попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
49'
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48'
После дальнего удара, который нанес Эль-Алуши Мунир мяч отбит вратарем
48'
48'
Влут Рай не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
48'
Влут Рай оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
48'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда делает передачу за спину защитников.
46'
46'
Вельтман Йоел бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Тактическая замена. Корте Джованни уходит с поля и его заменяет Bart Meijers
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
45'
Нерес Давид попал в створ, но вратарь справился с ударом.
45'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает пас партнеру.
45'
44'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
43'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
42'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
40'
Шоне Лассе из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
40'
Корте Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Влут Рай пробил из-за пределов штрафной площади и попал в штангу
40'
Игроки ФК "НАК Бреда" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Arno Verschueren выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Тасенде Хосе выбил мяч на угловой.
39'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
39'
Клюйверт Джастин на финте ушёл от оппонента.
37'
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
33'
Зиеш Хаким сделал результативную передачу.
33'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Де Лихт Маттайс записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
33'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Тасенде Хосе сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
32'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда опасно играет. Чуть не пострадал Вельтман Йоел.
32'
31'
31'
Тасенде Хосе выбил мяч на угловой.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
29'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Нерес Давид!
29'
Нерес Давид оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
29'
Метс Кароль сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
29'
Нерес Давид из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Дольберг Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой слева.
28'
Тасенде Хосе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
26'
Шоне Лассе сделал результативную передачу.
26'
ГОЛ! - Ван де Бек Донни из команды Аякс наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
26'
26'
Шоне Лассе из команды Аякс делает пас партнеру.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
25'
25'
Зиеш Хаким бьет из пределов штрафной и упускает момент!
24'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает подножку. Влут Рай заработал фол.
22'
22'
22'
22'
Клюйверт Джастин нанес удар, но тот был заблокирован.
21'
21'
Зиеш Хаким бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
20'
Мари Пабло атакует сзади соперника. Дольберг Каспер пострадал.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
19'
18'
Клюйверт Джастин сделал результативную передачу.
18'
Ван де Бек Донни из команды Аякс добил мяч в ворота.
18'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
18'
Клюйверт Джастин из команды Аякс устремляется вперед с мячом.
18'
17'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда делает подножку. Зиеш Хаким заработал фол.
17'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
16'
16'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда бьет головой мимо ворот
16'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
15'
Дольберг Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
15'
Де Лихт Маттайс выбил мяч на угловой.
15'
15'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает подножку. Влут Рай заработал фол.
13'
Шоне Лассе сделал результативную передачу.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Де Лихт Маттайс из клуба "Аякс" отправил мяч головой в ворота.
13'
13'
Мари Пабло выбил мяч на угловой.
13'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает навес
13'
После дальнего удара, который нанес Эмброуз Тьерри мяч отбит вратарем
12'
Онана Андре ошибается в защите.
11'
11'
Дольберг Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
11'
Эмброуз Тьерри из команды НАК Бреда опасно играет. Чуть не пострадал Шоне Лассе.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
10'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает подножку. Корте Джованни заработал фол.
9'
9'
Синкгравен Дэйли из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
8'
7'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Корте Джованни из команды НАК Бреда делает навес
6'
Arno Verschueren из команды НАК Бреда делает навес
6'
Мари Пабло из команды НАК Бреда отвел угрозу отличным подкатом
6'
Дольберг Каспер на финте ушёл от оппонента.
6'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает передачу за спину защитников.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
5'
5'
Дольберг Каспер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
5'
4'
Влут Рай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Вельтман Йоел из команды Аякс делает навес
4'
4'
3'
Шоне Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
3'
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Дольберг Каспер нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
2'
1'
Корте Джованни из команды НАК Бреда в офсайде
1'
Фиргевер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда делает навес
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НАК Бреда". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rat Verlegh Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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