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Стадион:
АДО Ден Хааг
1:1
Второй тайм: 58'
Хераклес
0'
0:1
10' Гол
Reuven Niemeijer
1:1
28' Гол
Лоренцен Мелвин
58'
Второй тайм
56'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
56'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес бьет головой мимо ворот
Угловой
56'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
56'
Вуйтенс Дрис бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Угловой
56'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
55'
Майсснер Томас выбил мяч на угловой.
55'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Удар от ворот произведет Хераклес
54'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает навес
54'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Бекер Шеральдо нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает навес
52'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
52'
Reuven Niemeijer возвращается на поле, всё в порядке.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
52'
Reuven Niemeijer получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
51'
Reuven Niemeijer на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
51'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Reuven Niemeijer.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
47'
Лоренцен Мелвин возвращается на поле, всё в порядке.
47'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Хераклес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
46'
Лоренцен Мелвин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
46'
Лоренцен Мелвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Кювас Брандлей из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает навес
42'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
42'
Гладон Пол нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
41'
Ван ден Бёйс Дарио пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
41'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
40'
Эбюэхи Тайронн выбил мяч на угловой.
40'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Удар от ворот произведет Хераклес
40'
Серж Канон имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
40'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
40'
Гладон Пол сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
40'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
39'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Удар от ворот произведет Хераклес
37'
Бекер Шеральдо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
37'
Игроки ФК "АДО Ден Хааг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок из команды Хераклес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
36'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
36'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес подал угловой справа.
36'
Гладон Пол нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
36'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
34'
Вуйтенс Дрис наказан за толчок Фалкенбург Эрик
32'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
31'
Удар от ворот произведет Хераклес
31'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг бьет головой мимо ворот
Угловой
31'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
31'
Пелюпесси Йоей выбил мяч на угловой.
31'
Абденассер Кайати на финте ушёл от оппонента.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
30'
Пелюпесси Йоей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Фалкенбург Эрик сделал результативную передачу.
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лоренцен Мелвин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
28'
Лоренцен Мелвин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
28'
Вратарь парирует удар, который нанес Майсснер Томас, и мяч снова в игре
28'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг наносит очень неточный удар.
Угловой
28'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
28'
Ван ден Бёйс Дарио выбил мяч на угловой.
27'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
Офсайд
27'
Гладон Пол из команды Хераклес в офсайде
27'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг делает навес
Фол, нарушение
27'
Гладон Пол из команды Хераклес делает подножку. Мейерс Арон заработал фол.
26'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
26'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Абденассер Кайати нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Reuven Niemeijer выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
24'
Мейерс Арон бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
23'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
22'
Удар от ворот произведет Хераклес
22'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг бьет головой мимо ворот
22'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
21'
Фалкенбург Эрик бьет и мяч от рикошета проходит мимо
21'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг делает навес
Угловой
21'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с правого угла.
21'
Хардевельд Джефф выбил мяч на угловой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
19'
Удар от ворот произведет Хераклес
19'
Мейерс Арон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
Удар от ворот произведет Хераклес
16'
После дальнего удара, который нанес Кювас Брандлей мяч отбит вратарем
15'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
14'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает подножку. Абденассер Кайати заработал фол.
14'
Гладон Пол попал в створ, но вратарь справился с ударом.
13'
Удар от ворот произведет Хераклес
13'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
13'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Фалкенбург Эрик имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
12'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг наносит очень неточный удар.
12'
Вуйтенс Дрис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
11'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
Фол, нарушение
11'
Монтейро Гамиро совершает грубый фол. Иммерс Лекс был жертвой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Петерсон Кристофер сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Reuven Niemeijer записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
10'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
10'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
9'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Удар от ворот произведет Хераклес
9'
Иммерс Лекс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
8'
Майсснер Томас из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает подножку. Бекер Шеральдо заработал фол.
7'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг отвел угрозу отличным подкатом
7'
Петерсон Кристофер на финте ушёл от оппонента.
7'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Баккер Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Хераклес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес подал угловой справа.
4'
Майсснер Томас выбил мяч на угловой.
4'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
3'
Удар от ворот произведет Хераклес
3'
Фалкенбург Эрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Reuven Niemeijer мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
2'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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