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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Cars Jeans Stadium
1:1
Второй тайм: 58'
0:1
10' ГолReuven Niemeijer
1:1
28' ГолЛоренцен Мелвин
|
10'
0:1
28'
1:1
Состав команд
10
Иммерс
Лекс
17
Баккер
Данни
АДО Ден Хааг 4-3-3
- Основной состав
- 22 Цвинкелс Роберт Вратарь
- 2 Эбюэхи Тайронн Защитник
- 3 Майсснер Томас Защитник
- 5 Серж Канон Защитник
- 8 Мейерс Арон Защитник
- 10 Иммерс Лекс Полузащитник
- 23 Abdenasser El Khayati Полузащитник
- 17 Баккер Данни Полузащитник
- 7 Бекер Шеральдо Нападающий
- 30 Фалкенбург Эрик Нападающий
- 33 Лоренцен Мелвин Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Кореманс Тим Вратарь
- 27 Trevor David Защитник
- 15 Кюйперс Бас Защитник
- 6 Гортер Донни Полузащитник
- 19 Shaquille Pinas Полузащитник
- 77 Хой Элсон Полузащитник
- 21 Дюплан Эдуар Полузащитник
- 9 Йонсен Бьорн Нападающий
- 28 Mats van Kins
- 1 Indy Groothuizen
- Главный тренер: Грунендейк Альфонс
- Травмы и дисквалификации
- Nick Kuipers I Травмирован
- Бёгелсдейк Том Дисквалифицирован
Хераклес 4-3-3
- Основной состав
- 1 Кастро Брам Вратарь
- 2 Брейкерс Тим Защитник
- 3 Вуйтенс Дрис Защитник
- 6 Ван ден Бёйс Дарио Защитник
- 34 Хардевельд Джефф Защитник
- 29 Reuven Niemeijer Полузащитник
- 14 Пелюпесси Йоей Полузащитник
- 35 Монтейро Гамиро Полузащитник
- 17 Кювас Брандлей Нападающий
- 9 Гладон Пол Нападающий
- 18 Петерсон Кристофер Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Зейнстра Харм Вратарь
- 28 Браувер Микаэль Вратарь
- 8 Дуарте Лерин Защитник
- 5 Ван Хинтум Барт Защитник
- 20 Ван Ойен Петер Полузащитник
- 15 Навратил Ярослав Нападающий
- 19 Вермейж Винсент Нападающий
- 27 Niels Leemhuis
- 30 Tim van den Berg
- Главный тренер: Стегеман Джон
- Травмы и дисквалификации
- Дарри Браим Травмирован
- Дросте Вут Травмирован
- Gor Agbaljan Травмирован
Предыдущие игры
АДО Ден Хааг (последние 20 матчей: +12 =2 -6)
- 05.11.2017 АДО Ден Хааг 2:2 Фейеноорд Э
- 28.10.2017 ПЕК Зволле 2:0 АДО Ден Хааг Э
- 21.10.2017 ВВВ-Венло 0:2 АДО Ден Хааг Э
- 15.10.2017 АДО Ден Хааг 1:2 Эксельсиор Э
- 30.09.2017 НАК Бреда 0:1 АДО Ден Хааг Э
- 23.09.2017 АДО Ден Хааг 1:0 Спарта Роттердам Э
- 20.09.2017 Фейеноорд 2:0 АДО Ден Хааг К
- 17.09.2017 АДО Ден Хааг 1:1 Аякс Э
- 09.09.2017 Виллем II 1:2 АДО Ден Хааг Э
- 29.08.2017 АДО Ден Хааг 2:0 Нордвейк ТМК
- 26.08.2017 АДО Ден Хааг 1:2 Херенвен Э
- 19.08.2017 АЗ Алкмаар 2:0 АДО Ден Хааг Э
- 11.08.2017 АДО Ден Хааг 0:3 Утрехт Э
- 05.08.2017 АДО Ден Хааг 1:0 Эксельсиор ТМК
- 29.07.2017 Пекин Баси 1:2 АДО Ден Хааг ТМК
- 22.07.2017 АДО Ден Хааг 1:0 Де Графсхап ТМК
- 18.07.2017 АДО Ден Хааг 1:0 Маастрихт ТМК
- 14.07.2017 Зеувс Эльфтал 1:3 АДО Ден Хааг ТМК
- 12.07.2017 Брюзе Бойс 1:13 АДО Ден Хааг ТМК
- 10.07.2017 Сероскерке 0:7 АДО Ден Хааг ТМК
Хераклес (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 04.11.2017 Хераклес 2:1 Гронинген Э
- 28.10.2017 Хераклес 3:0 ВВВ-Венло Э
- 25.10.2017 Хераклес 3:1 ХСВ Хук К
- 22.10.2017 ПСВ 3:0 Хераклес Э
- 15.10.2017 Хераклес 1:1 Витесс Э
- 29.09.2017 Твенте 2:1 Хераклес Э
- 23.09.2017 Хераклес 2:1 Рода Э
- 19.09.2017 Рейнбургс Бойс 0:2 Хераклес К
- 16.09.2017 ПЕК Зволле 2:1 Хераклес Э
- 09.09.2017 Хераклес 2:4 Фейеноорд Э
- 31.08.2017 Квик-20 0:6 Хераклес ТМК
- 26.08.2017 Хераклес 2:2 Эксельсиор Э
- 19.08.2017 Херенвен 1:1 Хераклес Э
- 12.08.2017 Хераклес 2:1 Аякс Э
- 03.08.2017 Эммен 2:0 Хераклес ТМК
- 25.07.2017 Хераклес 1:3 Гранада ТМК
- 21.07.2017 Виктория Кёльн 2:0 Хераклес ТМК
- 15.07.2017 СВЗВ 1:7 Хераклес ТМК
- 08.07.2017 Алмелосе Селекти 1:17 Хераклес ТМК
- 14.05.2017 Фейеноорд 3:1 Хераклес Э
Последние игры между собой
АДО Ден Хааг: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
Хераклес: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
- 07.05.2017 Хераклес 4:0 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 28.08.2016 АДО Ден Хааг 1:1 Хераклес Эредивизие
- 01.05.2016 Хераклес 1:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 13.09.2015 АДО Ден Хааг 0:1 Хераклес Эредивизие
- 15.03.2015 АДО Ден Хааг 1:3 Хераклес Эредивизие
- 23.11.2014 Хераклес 3:1 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 04.02.2014 АДО Ден Хааг 0:3 Хераклес Эредивизие
- 31.08.2013 Хераклес 1:0 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 03.03.2013 АДО Ден Хааг 3:1 Хераклес Эредивизие
- 29.09.2012 Хераклес 3:3 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 10.03.2012 Хераклес 0:2 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 09.12.2011 АДО Ден Хааг 2:0 Хераклес Эредивизие
- 15.05.2011 Хераклес 3:0 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 25.09.2010 АДО Ден Хааг 3:2 Хераклес Эредивизие
- 02.05.2010 Хераклес 4:2 АДО Ден Хааг Эредивизие
- 13.12.2009 АДО Ден Хааг 1:4 Хераклес Эредивизие
- 17.01.2009 АДО Ден Хааг 2:2 Хераклес Премьер-лига
- 24.10.2008 Хераклес 3:1 АДО Ден Хааг Премьер-лига
АДО Ден Хааг
Хераклес
-
1 Голы 1
-
0 Офсайды 1
-
1 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
12 Дистанция, км 6
-
4 Количество передач 5
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|11
|10
|0
|1
|37 - 13
|30
|2.
|Аякс
|12
|8
|1
|3
|35 - 10
|25
|3.
|АЗ Алкмаар
|11
|7
|1
|3
|19 - 15
|22
|4.
|ПЕК Зволле
|11
|6
|4
|1
|17 - 10
|22
|5.
|Витесс
|11
|5
|4
|2
|22 - 12
|19
|6.
|Фейеноорд
|12
|5
|4
|3
|21 - 14
|19
|7.
|Херенвен
|12
|5
|3
|4
|18 - 20
|18
|8.
|Эксельсиор
|11
|5
|2
|4
|14 - 14
|17
|9.
|Утрехт
|11
|5
|2
|4
|17 - 21
|17
|10.
|Хераклес
|1:1
|12
|4
|4
|4
|18 - 19
|16
|11.
|АДО Ден Хааг
|1:1
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|12.
|ВВВ-Венло
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|13.
|Спарта Роттердам
|12
|2
|5
|5
|10 - 19
|11
|14.
|Виллем II
|12
|3
|1
|8
|15 - 27
|10
|15.
|Гронинген
|11
|2
|3
|6
|14 - 19
|9
|16.
|Твенте
|12
|3
|0
|9
|16 - 23
|9
|17.
|НАК Бреда
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|18.
|Рода
|11
|2
|1
|8
|9 - 22
|7
Второй тайм
56'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
56'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес бьет головой мимо ворот
56'
56'
Вуйтенс Дрис бьет и мяч от рикошета проходит мимо
56'
55'
Майсснер Томас выбил мяч на угловой.
55'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает навес
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
54'
54'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает навес
54'
54'
Бекер Шеральдо нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает навес
52'
52'
Reuven Niemeijer возвращается на поле, всё в порядке.
52'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
52'
Reuven Niemeijer получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
51'
Reuven Niemeijer на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
51'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг опасно играет. Чуть не пострадал Reuven Niemeijer.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Лоренцен Мелвин возвращается на поле, всё в порядке.
47'
46'
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Лоренцен Мелвин получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
Лоренцен Мелвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Кювас Брандлей из команды Хераклес попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг делает навес
42'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Гладон Пол нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
41'
Ван ден Бёйс Дарио пробил головой, вратарь справился с ударом.
41'
40'
Эбюэхи Тайронн выбил мяч на угловой.
40'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает навес
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
40'
Серж Канон имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
40'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
40'
Гладон Пол сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
40'
39'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
39'
38'
37'
37'
Бекер Шеральдо отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
37'
Игроки ФК "АДО Ден Хааг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
36'
36'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес подал угловой справа.
36'
Гладон Пол нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
36'
Reuven Niemeijer из команды Хераклес сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Вуйтенс Дрис наказан за толчок Фалкенбург Эрик
32'
Кастро Брам вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
31'
31'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг бьет головой мимо ворот
31'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
31'
Пелюпесси Йоей выбил мяч на угловой.
31'
Абденассер Кайати на финте ушёл от оппонента.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
30'
Пелюпесси Йоей бьет из пределов штрафной и упускает момент!
28'
Фалкенбург Эрик сделал результативную передачу.
28'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Лоренцен Мелвин записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
28'
Лоренцен Мелвин не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
28'
Вратарь парирует удар, который нанес Майсснер Томас, и мяч снова в игре
28'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг наносит очень неточный удар.
28'
28'
Ван ден Бёйс Дарио выбил мяч на угловой.
27'
27'
Гладон Пол из команды Хераклес в офсайде
27'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг делает навес
27'
Гладон Пол из команды Хераклес делает подножку. Мейерс Арон заработал фол.
26'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
26'
26'
Абденассер Кайати нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
24'
Reuven Niemeijer выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
24'
Мейерс Арон бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
23'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
22'
22'
Серж Канон из команды АДО Ден Хааг бьет головой мимо ворот
22'
Вуйтенс Дрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Фалкенбург Эрик бьет и мяч от рикошета проходит мимо
21'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг делает навес
21'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг разыграл угловой с правого угла.
21'
Хардевельд Джефф выбил мяч на угловой.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
19'
19'
Мейерс Арон бьет из пределов штрафной и упускает момент!
17'
16'
После дальнего удара, который нанес Кювас Брандлей мяч отбит вратарем
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
14'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес делает подножку. Абденассер Кайати заработал фол.
14'
Гладон Пол попал в створ, но вратарь справился с ударом.
13'
13'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
13'
Ван ден Бёйс Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Фалкенбург Эрик имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
12'
Лоренцен Мелвин из команды АДО Ден Хааг наносит очень неточный удар.
12'
Вуйтенс Дрис сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
11'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес
11'
Монтейро Гамиро совершает грубый фол. Иммерс Лекс был жертвой
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Петерсон Кристофер сделал результативную передачу.
10'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Reuven Niemeijer записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
10'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
10'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
9'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
9'
Иммерс Лекс отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
9'
Ван ден Бёйс Дарио наказан за толчок Фалкенбург Эрик
9'
Хардевельд Джефф из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
8'
Майсснер Томас из команды АДО Ден Хааг сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
8'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает подножку. Бекер Шеральдо заработал фол.
7'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг отвел угрозу отличным подкатом
7'
Петерсон Кристофер на финте ушёл от оппонента.
7'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Баккер Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
4'
4'
4'
Майсснер Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Пелюпесси Йоей из команды Хераклес подал угловой справа.
4'
Майсснер Томас выбил мяч на угловой.
4'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает навес
3'
3'
Фалкенбург Эрик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
2'
Reuven Niemeijer мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
2'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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