Стадион: Евроборг Зрители: 17263
24' Желтая карточкаLudovit Reis
0:1
32' Гол в свои воротаЛарсен Каспер
37' Желтая карточкаФор Наварон
45' Желтая карточкаМемишевич Самир
47' Желтая карточкаКэйн Тодд
1:1
59' Гол в свои воротаДабо Фанкати
61' Желтая карточкаЛарсен Каспер
1:2
62' ПенальтиМатавж Тим
2:2
65' ГолИдрисси Уссама
74' Желтая карточкаЛинссен Брайн
75' Желтая карточкаВан Нифф Юлл
76' Желтая карточкаБрюнс Томас
3:2
78' ГолМахи Мимаун
4:2
82' ГолВан Веерт Том
84' Вторая желтая карточкаLudovit Reis
86' Желтая карточкаМатавж Тим
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
94'
Миазга Мэтт из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
94'
Фор Наварон из команды Витесс подал угловой слева.
94'
Фор Наварон из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
93'
Матавж Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Фор Наварон из команды Витесс делает пас партнеру.
92'
91'
Дрост Йеспер нарушил правила.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Кастаньос Люк из команды Витесс делает подножку. Ларсен Каспер заработал фол.
90'
90'
Дрост Йеспер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
89'
89'
Тактическая замена. Ritsu Doan уходит с поля и его заменяет Дрост Йеспер
89'
Идрисси Уссама бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Дабо Фанкати нарушает правила. Идрисси Уссама пострадал
87'
87'
Тактическая замена. Махи Мимаун уходит с поля и его заменяет Йенсен Рубен
86'
Матавж Тим получает желтую карточку.
86'
Матавж Тим из команды Витесс опасно играет. Чуть не пострадал Ларсен Каспер.
86'
Идрисси Уссама нарушил правила.
86'
Тактическая замена. Сереро Тулани уходит с поля и его заменяет Кастаньос Люк
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
Матавж Тим нарушил правила.
84'
Ludovit Reis получает вторую желтую карточку. Удаление.
84'
Ludovit Reis из команды Гронинген делает подножку. Рашица Милот заработал фол.
82'
Махи Мимаун сделал результативную передачу.
82'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ван Веерт Том записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
82'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
82'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает пас партнеру.
81'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
79'
Тактическая замена. Брюнс Томас уходит с поля и его заменяет Маунт Мэйсон
78'
Бакуна Жуниньо сделал результативную передачу.
78'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Махи Мимаун эффектным ударом переправил мяч в ворота.
78'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает навес
77'
77'
Махи Мимаун бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
Брюнс Томас получает желтую карточку.
76'
Брюнс Томас совершает грубый фол. Ritsu Doan был жертвой
75'
Ван Нифф Юлл получает желтую карточку.
75'
Ван Нифф Юлл совершает грубый фол. Дабо Фанкати был жертвой
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
74'
Линссен Брайн получает желтую карточку.
74'
Фор Наварон из команды Витесс делает подножку. Ritsu Doan заработал фол.
74'
73'
Ларсен Каспер из команды Гронинген бьет головой мимо ворот
73'
73'
Кашия Гурам из команды Витесс опасно играет. Чуть не пострадал Ван Веерт Том.
72'
Рашица Милот наказан за толчок Ван Нифф Юлл
72'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает подножку. Сереро Тулани заработал фол.
71'
70'
70'
Бакуна Жуниньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
68'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
67'
Линссен Брайн отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
67'
Брюнс Томас из команды Витесс делает навес
66'
66'
Сереро Тулани бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
65'
Ван Нифф Юлл сделал результативную передачу.
65'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Идрисси Уссама записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
65'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген делает пас партнеру.
65'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
65'
65'
Рашица Милот отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
Сегодняшная посещаемость составляет 17263 болельщиков
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
64'
Брюнс Томас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
64'
64'
Ван Нифф Юлл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Кашия Гурам коснулся мяча рукой.
62'
Г О О О О О Л - Матавж Тим из команды Витесс забивает пенальти
61'
Ларсен Каспер получает желтую карточку.
61'
ПЕНАЛЬТИ! – Ларсен Каспер фолит в штрафной площади. Матавж Тим пострадал
61'
Фор Наварон из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
60'
Вратарь парирует удар, который нанес Рашица Милот, и мяч снова в игре
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Дабо Фанкати отправил мяч в свои ворота.
59'
Тактическая замена. Carlos Antuna уходит с поля и его заменяет Идрисси Уссама
57'
56'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Рашица Милот из команды Витесс делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген опасно играет. Чуть не пострадал Сереро Тулани.
54'
Файе Лассана из команды Витесс делает подножку. Ван Нифф Юлл заработал фол.
54'
Ludovit Reis выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
52'
ШТАНГА! Ritsu Doan попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
51'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
49'
49'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает навес
48'
47'
Кэйн Тодд получает желтую карточку.
47'
Кэйн Тодд совершает грубый фол. Линссен Брайн был жертвой
47'
Линссен Брайн коснулся мяча рукой.
46'
Ludovit Reis из команды Гронинген делает подножку. Брюнс Томас заработал фол.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
47'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Мемишевич Самир получает желтую карточку.
46'
Мемишевич Самир из команды Гронинген делает подножку. Брюнс Томас заработал фол.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
44'
Матавж Тим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
44'
Матавж Тим на финте ушёл от оппонента.
44'
44'
43'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает подножку. Фор Наварон заработал фол.
43'
Бакуна Жуниньо возвращается на поле, всё в порядке.
43'
Кашия Гурам возвращается на поле, всё в порядке.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
43'
Бакуна Жуниньо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
43'
Кашия Гурам получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
42'
Кашия Гурам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
42'
Бакуна Жуниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Рашица Милот из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
39'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Файе Лассана из команды Витесс делает навес
39'
38'
37'
Фор Наварон из команды Витесс был наказан за старое нарушение.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
35'
35'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает навес
32'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Ларсен Каспер отправил мяч в свои ворота.
32'
Брюнс Томас из команды Витесс делает пас партнеру.
32'
32'
32'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген подал угловой слева.
32'
Ritsu Doan из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Ван Веерт Том из команды Гронинген делает пас партнеру.
31'
31'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген подал угловой слева.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Бакуна Жуниньо исполняет штрафной удар, но его блокируют
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
29'
Фор Наварон из команды Витесс делает подножку. Махи Мимаун заработал фол.
28'
28'
27'
27'
26'
Ludovit Reis из команды Гронинген делает подножку. Сереро Тулани заработал фол.
25'
25'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
Бакуна Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
24'
Ludovit Reis получает желтую карточку.
24'
Ludovit Reis совершает грубый фол. Дабо Фанкати был жертвой
24'
23'
22'
Хаувен Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген делает навес
21'
20'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
19'
19'
Ван Веерт Том бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Ван Веерт Том на финте ушёл от оппонента.
18'
Линссен Брайн из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
18'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой справа.
18'
Брюнс Томас бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
18'
Рашица Милот из команды Витесс делает пас партнеру.
17'
17'
Брюнс Томас из команды Витесс делает навес
17'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
16'
15'
Файе Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Махи Мимаун нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Махи Мимаун на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
13'
Миазга Мэтт атакует сзади соперника. Ван Веерт Том пострадал.
13'
Фор Наварон из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Матавж Тим наказан за толчок Мемишевич Самир
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
8'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген опасно играет. Чуть не пострадал Дабо Фанкати.
7'
7'
7'
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
6'
Фор Наварон из команды Витесс делает подножку. Carlos Antuna заработал фол.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
3'
После дальнего удара, который нанес Фор Наварон мяч отбит вратарем
3'
3'
Ван Нифф Юлл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Линссен Брайн из команды Витесс делает подножку. Carlos Antuna заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Noordlease Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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