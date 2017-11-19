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Стадион: Зрители: 17263
Гронинген
4:2
Конец матча
Витесс
0'
24' Желтая карточка
Ludovit Reis
0:1
32' Гол в свои ворота
Ларсен Каспер
37' Желтая карточка
Фор Наварон
45' Желтая карточка
Мемишевич Самир
47' Желтая карточка
Кэйн Тодд
1:1
59' Гол в свои ворота
Дабо Фанкати
61' Желтая карточка
Ларсен Каспер
1:2
62' Пенальти
Матавж Тим
2:2
65' Гол
Идрисси Уссама
74' Желтая карточка
Линссен Брайн
75' Желтая карточка
Ван Нифф Юлл
76' Желтая карточка
Брюнс Томас
3:2
78' Гол
Махи Мимаун
4:2
82' Гол
Ван Веерт Том
84' Вторая желтая карточка
Ludovit Reis
86' Желтая карточка
Матавж Тим
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
94'
Миазга Мэтт из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
Угловой
94'
Фор Наварон из команды Витесс подал угловой слева.
94'
Фор Наварон из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
93'
Матавж Тим нанес удар, но тот был заблокирован.

93'
Фор Наварон из команды Витесс делает пас партнеру.
92'
Удар от ворот произведет Гронинген
Фол, нарушение
91'
Дрост Йеспер нарушил правила.
91'
Удар от ворот произведет Витесс
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Кастаньос Люк из команды Витесс делает подножку. Ларсен Каспер заработал фол.
90'
Удар от ворот произведет Витесс
90'
Дрост Йеспер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
89'
Удар от ворот произведет Витесс
89'
Тактическая замена. Ritsu Doan уходит с поля и его заменяет Дрост Йеспер
89'
Идрисси Уссама бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
88'
Дабо Фанкати нарушает правила. Идрисси Уссама пострадал
87'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Тактическая замена. Махи Мимаун уходит с поля и его заменяет Йенсен Рубен
Желтая карточка
86'
Матавж Тим получает желтую карточку.
Фол, нарушение
86'
Матавж Тим из команды Витесс опасно играет. Чуть не пострадал Ларсен Каспер.
Фол, нарушение
86'
Идрисси Уссама нарушил правила.
86'
Тактическая замена. Сереро Тулани уходит с поля и его заменяет Кастаньос Люк
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
85'
Матавж Тим нарушил правила.
84'
Ludovit Reis получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
84'
Ludovit Reis из команды Гронинген делает подножку. Рашица Милот заработал фол.
82'
Махи Мимаун сделал результативную передачу.
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Ван Веерт Том записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
82'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес прямо в штрафную.
82'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает пас партнеру.
81'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Удар от ворот произведет Гронинген
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
79'
Тактическая замена. Брюнс Томас уходит с поля и его заменяет Маунт Мэйсон
78'
Бакуна Жуниньо сделал результативную передачу.
Описание гола
78'
ГО-О-О-О-ОЛ!!! Махи Мимаун эффектным ударом переправил мяч в ворота.
78'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает навес
77'
Удар от ворот произведет Витесс
77'
Махи Мимаун бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Желтая карточка
76'
Брюнс Томас получает желтую карточку.
Фол, нарушение
76'
Брюнс Томас совершает грубый фол. Ritsu Doan был жертвой
Желтая карточка
75'
Ван Нифф Юлл получает желтую карточку.
Фол, нарушение
75'
Ван Нифф Юлл совершает грубый фол. Дабо Фанкати был жертвой
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
74'
Линссен Брайн получает желтую карточку.
Фол, нарушение
74'
Фор Наварон из команды Витесс делает подножку. Ritsu Doan заработал фол.
74'
Удар от ворот произведет Витесс
73'
Ларсен Каспер из команды Гронинген бьет головой мимо ворот
73'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес
Фол, нарушение
73'
Кашия Гурам из команды Витесс опасно играет. Чуть не пострадал Ван Веерт Том.
Фол, нарушение
72'
Рашица Милот наказан за толчок Ван Нифф Юлл
Фол, нарушение
72'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает подножку. Сереро Тулани заработал фол.
71'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Удар от ворот произведет Витесс
70'
Бакуна Жуниньо бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Офсайд
68'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
67'
Линссен Брайн отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
67'
Брюнс Томас из команды Витесс делает навес
66'
Удар от ворот произведет Гронинген
66'
Сереро Тулани бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
65'
Ван Нифф Юлл сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Идрисси Уссама записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
65'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген делает пас партнеру.
65'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
65'
Удар от ворот произведет Гронинген
65'
Рашица Милот отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
65'
Сегодняшная посещаемость составляет 17263 болельщиков
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Удар от ворот произведет Гронинген
64'
Брюнс Томас бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
64'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Ван Нифф Юлл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Кашия Гурам коснулся мяча рукой.
Описание гола
62'
Г О О О О О Л - Матавж Тим из команды Витесс забивает пенальти
Желтая карточка
61'
Ларсен Каспер получает желтую карточку.
Фол, нарушение
61'
ПЕНАЛЬТИ! – Ларсен Каспер фолит в штрафной площади. Матавж Тим пострадал
61'
Фор Наварон из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
60'
Вратарь парирует удар, который нанес Рашица Милот, и мяч снова в игре
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Описание гола
59'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Дабо Фанкати отправил мяч в свои ворота.
59'
Тактическая замена. Carlos Antuna уходит с поля и его заменяет Идрисси Уссама
57'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Рашица Милот из команды Витесс делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
55'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген опасно играет. Чуть не пострадал Сереро Тулани.
Фол, нарушение
54'
Файе Лассана из команды Витесс делает подножку. Ван Нифф Юлл заработал фол.
54'
Ludovit Reis выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
ШТАНГА! Ritsu Doan попал в штангу! Какой же классный момент для взятия ворот упустил футболист.
51'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Удар от ворот произведет Гронинген
49'
Матавж Тим из команды Витесс бьет головой мимо ворот
49'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает навес
48'
Удар от ворот произведет Гронинген
Желтая карточка
47'
Кэйн Тодд получает желтую карточку.
Фол, нарушение
47'
Кэйн Тодд совершает грубый фол. Линссен Брайн был жертвой
Фол, нарушение
47'
Линссен Брайн коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
46'
Ludovit Reis из команды Гронинген делает подножку. Брюнс Томас заработал фол.
46'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
47'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
46'
Мемишевич Самир получает желтую карточку.
Фол, нарушение
46'
Мемишевич Самир из команды Гронинген делает подножку. Брюнс Томас заработал фол.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Удар от ворот произведет Гронинген
44'
Матавж Тим отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
44'
Матавж Тим на финте ушёл от оппонента.
44'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
44'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген делает подножку. Фор Наварон заработал фол.
Травма, повреждение
43'
Бакуна Жуниньо возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
43'
Кашия Гурам возвращается на поле, всё в порядке.
43'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
43'
Бакуна Жуниньо получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
43'
Кашия Гурам получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
42'
Кашия Гурам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
42'
Бакуна Жуниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
41'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Рашица Милот из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
39'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Файе Лассана из команды Витесс делает навес
39'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
Желтая карточка
37'
Фор Наварон из команды Витесс был наказан за старое нарушение.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
35'
Удар от ворот произведет Гронинген
35'
Матавж Тим из команды Витесс бьет головой мимо ворот
35'
Дабо Фанкати из команды Витесс делает навес
Описание гола
32'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Ларсен Каспер отправил мяч в свои ворота.
32'
Брюнс Томас из команды Витесс делает пас партнеру.
32'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
32'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген подал угловой слева.
32'
Ritsu Doan из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Ван Веерт Том из команды Гронинген делает пас партнеру.
31'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген подал угловой слева.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Бакуна Жуниньо исполняет штрафной удар, но его блокируют
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
29'
Фор Наварон из команды Витесс делает подножку. Махи Мимаун заработал фол.
28'
Удар от ворот произведет Витесс
28'
Удар от ворот произведет Гронинген
27'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
Фол, нарушение
26'
Ludovit Reis из команды Гронинген делает подножку. Сереро Тулани заработал фол.
25'
Падт Серджио вышел из ворот и забрал мяч.
25'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
25'
Бакуна Жуниньо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Брюнс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
24'
Ludovit Reis получает желтую карточку.
Фол, нарушение
24'
Ludovit Reis совершает грубый фол. Дабо Фанкати был жертвой
24'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Гронинген
22'
Хаувен Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген делает навес
21'
Удар от ворот произведет Витесс
Офсайд
20'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Удар от ворот произведет Витесс
19'
Ван Веерт Том бьет из пределов штрафной и упускает момент!
19'
Ван Веерт Том на финте ушёл от оппонента.
18'
Линссен Брайн из команды Витесс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Матавж Тим из команды Витесс бьет головой мимо ворот
Угловой
18'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой справа.
18'
Брюнс Томас бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
18'
Рашица Милот из команды Витесс делает пас партнеру.
17'
Удар от ворот произведет Гронинген
17'
Брюнс Томас из команды Витесс делает навес
17'
Ларсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
16'
Удар от ворот произведет Витесс
15'
Файе Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес
15'
Махи Мимаун нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Махи Мимаун на финте ушёл от оппонента.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
14'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Миазга Мэтт атакует сзади соперника. Ван Веерт Том пострадал.
13'
Фор Наварон из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
11'
Матавж Тим наказан за толчок Мемишевич Самир
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
Удар от ворот произведет Гронинген
Фол, нарушение
8'
Ван Нифф Юлл из команды Гронинген опасно играет. Чуть не пострадал Дабо Фанкати.
7'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает навес
7'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
7'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
6'
Фор Наварон из команды Витесс делает подножку. Carlos Antuna заработал фол.
6'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 82% времени, а гости – 18%.
3'
После дальнего удара, который нанес Фор Наварон мяч отбит вратарем
3'
Удар от ворот произведет Витесс
3'
Ван Нифф Юлл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
2'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
2'
Линссен Брайн из команды Витесс делает подножку. Carlos Antuna заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Гронинген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Noordlease Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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