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Стадион: Зрители: 13250
ПЕК Зволле
0:1
Конец матча
ПСВ
0'
13' Желтая карточка
Хендрикс Йоррит
21' Желтая карточка
Ван Полен Брам
61' Желтая карточка
Ван Гинкел Марко
64' Желтая карточка
Люккассен Деррик
0:1
90' Гол
Исима-Мирен Николя
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
93'
Исима-Мирен Николя из команды ПСВ добил мяч в ворота.
93'
Вратарь парирует удар, который нанес Де Йонг Люк, и мяч снова в игре
93'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает навес
93'
Бур Дьедерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Росарио Пабло и мяч снова в игре

92'
Тактическая замена. Лосано Ирвин уходит с поля и его заменяет Адам Майер
91'
Тактическая замена. Мохтар Юнес уходит с поля и его заменяет Ондан Терелл
Фол, нарушение
91'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает подножку. Исима-Мирен Николя заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
90'
Росарио Пабло из команды ПСВ делает подножку. Саймак Мустафа заработал фол.
90'
Ван Полен Брам бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
89'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
88'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 13250 болельщиков
86'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
85'
После дальнего удара, который нанес Томас Райян мяч отбит вратарем
85'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
84'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Удар от ворот произведет ПСВ
84'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
84'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает подножку. Лосано Ирвин заработал фол.
Травма, повреждение
82'
Томас Райян возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
82'
Томас Райян получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
81'
Томас Райян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля
80'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Тактическая замена. Исраэльссон Эрик уходит с поля и его заменяет Нейланд Стефан
79'
Philippe Sandler получил травму и заменен. Nicolas Freire выходит на поле.
Травма, повреждение
79'
Philippe Sandler получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
78'
Philippe Sandler на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
77'
Лосано Ирвин наказан за толчок Philippe Sandler
77'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
76'
Удар от ворот произведет ПСВ
75'
Деккер Рик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Де Йонг Люк пробил головой, вратарь справился с ударом.
73'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает навес
72'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает неудачный навес.
71'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
71'
Деккер Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле делает подножку. Лосано Ирвин заработал фол.
70'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
Удар от ворот произведет ПСВ
68'
Мохтар Юнес бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
68'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
66'
Тактическая замена. Перейро Гастон уходит с поля и его заменяет Бергвейн Стевен
Фол, нарушение
66'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле. Это Люккассен Деррик заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
Локадия Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Мохтар Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
64'
Люккассен Деррик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
64'
Люккассен Деррик из команды ПСВ делает подножку. Мохтар Юнес заработал фол.
Фол, нарушение
64'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает подножку. Саймак Мустафа заработал фол.
Фол, нарушение
64'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле. Это Люккассен Деррик заработал фол.
Фол, нарушение
63'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает подножку. Томас Райян заработал фол.
Фол, нарушение
63'
Локадия Юрген наказан за толчок Ван Полен Брам
62'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
61'
Ван Гинкел Марко получает желтую карточку.
Фол, нарушение
61'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает подножку. Намли Юнес заработал фол.
60'
Бур Дьедерик вышел из ворот и забрал мяч.
60'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
60'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Эхизибуэ Кингсли отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
58'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
57'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
56'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
56'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
56'
Ван Гинкел Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Росарио Пабло из команды ПСВ делает подножку. Намли Юнес заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Зут Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
55'
Мохтар Юнес имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
54'
Вратарь парирует удар, который нанес Исраэльссон Эрик, и мяч снова в игре
54'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
54'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес
54'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес
54'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Росарио Пабло наказан за толчок Эхизибуэ Кингсли
53'
Удар от ворот произведет ПСВ
52'
Мохтар Юнес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Мохтар Юнес на финте ушёл от оппонента.
52'
Зут Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
51'
Намли Юнес бьет и мяч от рикошета проходит мимо
51'
Бур Дьедерик вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
50'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
50'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Локадия Юрген из команды ПСВ устремляется вперед с мячом.
50'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
Удар от ворот произведет ПСВ
49'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле бьет головой мимо ворот
49'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле делает передачу одноклубнику.
Угловой
49'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
49'
Philippe Sandler исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
48'
Шваб Даниэль из команды ПСВ. Это Марселлис Дирк заработал фол.
48'
Мохтар Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Люккассен Деррик из команды ПСВ. Это Мохтар Юнес заработал фол.
46'
Люккассен Деррик из команды ПСВ делает навес
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Перейро Гастон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
45'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
44'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Люккассен Деррик из команды ПСВ делает навес
43'
Люккассен Деррик из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Тактическая замена. Хендрикс Йоррит уходит с поля и его заменяет Росарио Пабло
Фол, нарушение
43'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает подножку. Локадия Юрген заработал фол.
42'
После дальнего удара, который нанес Намли Юнес мяч отбит вратарем
42'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает навес
41'
Philippe Sandler исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
40'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает подножку. Намли Юнес заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
Исраэльссон Эрик пробил головой, вратарь справился с ударом.
39'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
38'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
Фол, нарушение
38'
Исраэльссон Эрик из команды ПЕК Зволле делает подножку. Ван Гинкел Марко заработал фол.
35'
Бур Дьедерик вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
34'
Хендрикс Йоррит бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
Марселлис Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
33'
Лосано Ирвин нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Удар от ворот произведет ПСВ
32'
Саймак Мустафа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Бур Дьедерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Люккассен Деррик из команды ПСВ делает навес
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Перейро Гастон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
30'
Ван Гинкел Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
29'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает подножку. Марселлис Дирк заработал фол.
29'
Мохтар Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Удар от ворот произведет ПСВ
Фол, нарушение
27'
Локадия Юрген наказан за толчок Philippe Sandler
Фол, нарушение
26'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле делает подножку. Ван Гинкел Марко заработал фол.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
25'
Хендрикс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
25'
Ван Гинкел Марко выбил мяч на угловой.
24'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает навес
24'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
21'
Ван Полен Брам получает желтую карточку.
Фол, нарушение
21'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле опасно играет. Чуть не пострадал Локадия Юрген.
Офсайд
21'
Люккассен Деррик из команды ПСВ в офсайде
20'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
18'
Люккассен Деррик точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
18'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
Угловой
18'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
18'
Локадия Юрген из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
17'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
17'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
16'
Де Йонг Люк наказан за толчок Philippe Sandler
Угловой
16'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
16'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Желтая карточка
13'
Хендрикс Йоррит получает желтую карточку.
Фол, нарушение
13'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает подножку. Томас Райян заработал фол.
12'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
12'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
11'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Офсайд
10'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле в офсайде
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
10'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает подножку. Намли Юнес заработал фол.
Фол, нарушение
9'
Исраэльссон Эрик из команды ПЕК Зволле делает подножку. Хендрикс Йоррит заработал фол.
Офсайд
8'
Перейро Гастон из команды ПСВ в офсайде
Фол, нарушение
8'
Эхизибуэ Кингсли наказан за толчок Локадия Юрген
8'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
8'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
6'
Мохтар Юнес бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
5'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле делает подножку. Ван Гинкел Марко заработал фол.
Фол, нарушение
3'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает подножку. Эхизибуэ Кингсли заработал фол.
Фол, нарушение
1'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле делает подножку. Ван Гинкел Марко заработал фол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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