Стадион: МАК3ПАРК Зрители: 13250
0:1
Конец матча
13' Желтая карточкаХендрикс Йоррит
21' Желтая карточкаВан Полен Брам
61' Желтая карточкаВан Гинкел Марко
64' Желтая карточкаЛюккассен Деррик
0:1
90' ГолИсима-Мирен Николя
Новости после матча
Второй тайм
95'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Исима-Мирен Николя из команды ПСВ добил мяч в ворота.
93'
Вратарь парирует удар, который нанес Де Йонг Люк, и мяч снова в игре
93'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает навес
93'
Бур Дьедерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Росарио Пабло и мяч снова в игре
92'
Тактическая замена. Лосано Ирвин уходит с поля и его заменяет Адам Майер
91'
Тактическая замена. Мохтар Юнес уходит с поля и его заменяет Ондан Терелл
91'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает подножку. Исима-Мирен Николя заработал фол.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
90'
Росарио Пабло из команды ПСВ делает подножку. Саймак Мустафа заработал фол.
90'
Ван Полен Брам бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
89'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
88'
87'
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86'
86'
85'
После дальнего удара, который нанес Томас Райян мяч отбит вратарем
85'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле устремляется вперед с мячом.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
84'
84'
84'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
84'
83'
83'
83'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает подножку. Лосано Ирвин заработал фол.
82'
Томас Райян возвращается на поле, всё в порядке.
82'
Томас Райян получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Томас Райян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля
80'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает навес
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Тактическая замена. Исраэльссон Эрик уходит с поля и его заменяет Нейланд Стефан
79'
Philippe Sandler получил травму и заменен. Nicolas Freire выходит на поле.
79'
Philippe Sandler получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
78'
Philippe Sandler на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Лосано Ирвин наказан за толчок Philippe Sandler
77'
76'
75'
Деккер Рик бьет из пределов штрафной и упускает момент!
75'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
73'
Де Йонг Люк пробил головой, вратарь справился с ударом.
73'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает навес
72'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает неудачный навес.
71'
71'
Деккер Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле делает подножку. Лосано Ирвин заработал фол.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
69'
68'
Мохтар Юнес бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
68'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
66'
Тактическая замена. Перейро Гастон уходит с поля и его заменяет Бергвейн Стевен
66'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле. Это Люккассен Деррик заработал фол.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
Локадия Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Мохтар Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Люккассен Деррик получает желтую карточку.
64'
Люккассен Деррик из команды ПСВ делает подножку. Мохтар Юнес заработал фол.
64'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает подножку. Саймак Мустафа заработал фол.
64'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле. Это Люккассен Деррик заработал фол.
63'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает подножку. Томас Райян заработал фол.
63'
Локадия Юрген наказан за толчок Ван Полен Брам
62'
61'
Ван Гинкел Марко получает желтую карточку.
61'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает подножку. Намли Юнес заработал фол.
60'
60'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает навес
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
59'
Эхизибуэ Кингсли отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
58'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
57'
56'
56'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
56'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
56'
Ван Гинкел Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Намли Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Росарио Пабло из команды ПСВ делает подножку. Намли Юнес заработал фол.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Зут Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
55'
Мохтар Юнес имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
54'
Вратарь парирует удар, который нанес Исраэльссон Эрик, и мяч снова в игре
54'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников.
54'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес
54'
54'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес
54'
53'
Росарио Пабло наказан за толчок Эхизибуэ Кингсли
53'
52'
Мохтар Юнес отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
52'
Мохтар Юнес на финте ушёл от оппонента.
52'
Зут Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
51'
Намли Юнес бьет и мяч от рикошета проходит мимо
51'
50'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
50'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Локадия Юрген из команды ПСВ устремляется вперед с мячом.
50'
50'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает навес
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
49'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле бьет головой мимо ворот
49'
Марселлис Дирк из команды ПЕК Зволле делает передачу одноклубнику.
49'
49'
Philippe Sandler исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
48'
Шваб Даниэль из команды ПСВ. Это Марселлис Дирк заработал фол.
48'
Мохтар Юнес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Люккассен Деррик из команды ПСВ. Это Мохтар Юнес заработал фол.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Перейро Гастон бьет и мяч от рикошета проходит мимо
45'
45'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
44'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
44'
44'
43'
Люккассен Деррик из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Тактическая замена. Хендрикс Йоррит уходит с поля и его заменяет Росарио Пабло
43'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает подножку. Локадия Юрген заработал фол.
42'
После дальнего удара, который нанес Намли Юнес мяч отбит вратарем
42'
41'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает навес
41'
Philippe Sandler исполняет штрафной удар, но его блокируют
40'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает подножку. Намли Юнес заработал фол.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
39'
Исраэльссон Эрик пробил головой, вратарь справился с ударом.
39'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес
38'
38'
Исраэльссон Эрик из команды ПЕК Зволле делает подножку. Ван Гинкел Марко заработал фол.
35'
35'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает навес
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
34'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
34'
Хендрикс Йоррит бьет из пределов штрафной и упускает момент!
34'
34'
33'
Лосано Ирвин нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
32'
Саймак Мустафа бьет из пределов штрафной и упускает момент!
32'
Бур Дьедерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
30'
Перейро Гастон отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
30'
Ван Гинкел Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
29'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает подножку. Марселлис Дирк заработал фол.
29'
Мохтар Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
27'
Локадия Юрген наказан за толчок Philippe Sandler
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
25'
Хендрикс Йоррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
25'
Ван Гинкел Марко выбил мяч на угловой.
24'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает навес
24'
21'
Ван Полен Брам получает желтую карточку.
21'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле опасно играет. Чуть не пострадал Локадия Юрген.
21'
Люккассен Деррик из команды ПСВ в офсайде
20'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
18'
Люккассен Деррик точно бы забил, если не игрок соперника, вынесший мяч с линии ворот.
18'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает передачу одноклубнику.
18'
18'
Локадия Юрген из команды ПСВ попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
17'
Локадия Юрген из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Де Йонг Люк наказан за толчок Philippe Sandler
16'
16'
Де Йонг Люк из команды ПСВ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
16'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает передачу за спину защитников.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
13'
Хендрикс Йоррит получает желтую карточку.
13'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает подножку. Томас Райян заработал фол.
12'
Зут Йерун вышел из ворот и забрал мяч.
12'
11'
Де Йонг Люк из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле в офсайде
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает подножку. Намли Юнес заработал фол.
9'
Исраэльссон Эрик из команды ПЕК Зволле делает подножку. Хендрикс Йоррит заработал фол.
8'
Перейро Гастон из команды ПСВ в офсайде
8'
Эхизибуэ Кингсли наказан за толчок Локадия Юрген
8'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает неудачный навес.
8'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает навес
6'
Мохтар Юнес бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
3'
Бренет Джошуа из команды ПСВ делает подножку. Эхизибуэ Кингсли заработал фол.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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