Стадион: Helsingoer Stadion Зрители: 1119
40' Желтая карточкаVito Hammershoej-Mistrati
54' Желтая карточкаYaw-Ihle Amankwah
69' Желтая карточкаChristian Koehler
79' Желтая карточкаОльсен Патрик
0:1
90' ГолБабаян Эдгар
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
94'
94'
Даниэль Фунч из команды Хельсингер сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
94'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
94'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
93'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
92'
Тактическая замена. Дэнни Ольсен уходит с поля и его заменяет Педерсен Миккель
92'
Киркеволд Пол сделал результативную передачу.
92'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бабаян Эдгар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
92'
Бабаян Эдгар на финте ушёл от оппонента.
92'
91'
91'
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
90'
90'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
89'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
88'
Тактическая замена. Ольсен Патрик уходит с поля и его заменяет Осама Акхарраз
88'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Sebastian Groenning атакует сзади соперника. Mikkel Basse пострадал.
87'
87'
Mikkel Basse выбил мяч на угловой.
87'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает навес
86'
86'
Якоб Тёрнелунд на финте ушёл от оппонента.
85'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Удар от ворот произведет Хельсингер
85'
Sebastian Groenning из команды Хобро бьет головой мимо ворот
85'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает навес
85'
Sebastian Groenning имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
84'
84'
84'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
84'
83'
Яв-Ихле Аманква пробил головой, вратарь справился с ударом.
83'
82'
Ольсен Рики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
82'
Ольсен Рики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает навес
82'
81'
81'
Дэнни Ольсен выбил мяч подальше от ворот.
81'
80'
Удар от ворот произведет Хельсингер
80'
Дэнни Ольсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Ольсен Патрик тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
79'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер. Это Якоб Тёрнелунд заработал фол.
79'
79'
Даниэль Фунч из команды Хельсингер бьет головой мимо ворот
78'
78'
77'
Nicolas Mortensen попал в створ, но вратарь справился с ударом.
77'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро остановил атаку, перехватив мяч.
77'
Ольсен Рики на финте ушёл от оппонента.
76'
Удар от ворот произведет Хельсингер
76'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает неудачный навес.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Vito Hammershoej-Mistrati бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
75'
75'
74'
74'
Тактическая замена. Мартин Миккельсен уходит с поля и его заменяет Бабаян Эдгар
74'
73'
Nicolas Mortensen имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
73'
73'
Anders Holst из команды Хельсингер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
72'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает навес
71'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Anders Holst мяча так и не получил
70'
70'
Christian Koehler бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
Мартин Миккельсен наказан за толчок Adnan Mohammad
69'
Christian Koehler получает желтую карточку за грубое нарушение
69'
Christian Koehler из команды Хельсингер опасно играет. Чуть не пострадал Киркеволд Пол.
68'
Christian Koehler из команды Хельсингер отвел угрозу отличным подкатом
68'
Sebastian Groenning на финте ушёл от оппонента.
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 1119 болельщиков
67'
Удар от ворот произведет Хельсингер
67'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Удар от ворот произведет Хельсингер
66'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
64'
Расмус Педерсен из команды Хобро опасно играет. Чуть не пострадал Aris Vaporakis.
64'
Мартин Миккельсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Тактическая замена. Бай Фредерик уходит с поля и его заменяет Anders Holst
63'
Тактическая замена. Matheus Leiria уходит с поля и его заменяет Ольсен Рики
63'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер делает подножку. Мартин Миккельсен заработал фол.
63'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
62'
62'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Дэнни Ольсен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
61'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
61'
Расмус Педерсен из команды Хобро отвел угрозу отличным подкатом
61'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер устремляется вперед с мячом.
61'
Расмус Педерсен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
60'
60'
Бай Фредерик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
60'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает передачу за спину защитников.
59'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Удар от ворот произведет Хельсингер
58'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
58'
58'
58'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
57'
57'
57'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро играет в стеночку. Дэнни Ольсен был стеночкой.
57'
Киркеволд Пол из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
57'
57'
56'
Sebastian Groenning из команды Хобро в офсайде
56'
56'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер делает неудачный навес.
55'
54'
Soeren Henriksen пробил головой, вратарь справился с ударом.
54'
54'
Яв-Ихле Аманква - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
53'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро. Это Matheus Leiria заработал фол.
52'
Дамборг Йонас наказан за толчок Adnan Mohammad
52'
52'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает навес
52'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает передачу за спину защитников.
51'
Удар от ворот произведет Хельсингер
51'
Дэнни Ольсен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
51'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
51'
Киркеволд Пол на финте ушёл от оппонента.
51'
Vito Hammershoej-Mistrati выбил мяч подальше от ворот.
50'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро устремляется вперед с мячом.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
48'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
48'
47'
Бай Фредерик из команды Хельсингер делает навес
47'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
46'
Яв-Ихле Аманква выбил мяч подальше от ворот.
46'
Тактическая замена. Emmanuel Sabbi уходит с поля и его заменяет Sebastian Groenning
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
45'
Даниэль Фунч из команды Хельсингер делает навес
44'
Удар от ворот произведет Хельсингер
44'
Расмус Педерсен выбил мяч подальше от ворот.
43'
Удар от ворот произведет Хельсингер
43'
Бьорн Копплин из команды Хобро попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Matheus Leiria выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
41'
Matheus Leiria имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
41'
Яв-Ихле Аманква сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
41'
40'
Vito Hammershoej-Mistrati сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
40'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает подножку. Adnan Mohammad заработал фол.
40'
40'
Matheus Leiria из команды Хельсингер делает навес
40'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников.
39'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер делает подножку. Дамборг Йонас заработал фол.
39'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
38'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер делает неудачный навес.
38'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
36'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
36'
36'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
35'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
35'
35'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро играет в стеночку. Дэнни Ольсен был стеночкой.
35'
34'
Мартин Миккельсен атакует сзади соперника. Mikkel Basse пострадал.
33'
33'
Mikkel Basse из команды Хельсингер бьет головой мимо ворот
33'
33'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер подал угловой слева.
32'
Яв-Ихле Аманква выбил мяч на угловой.
32'
32'
Якоб Тёрнелунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
31'
Дамборг Йонас из команды Хобро. Это Adnan Mohammad заработал фол.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
31'
Vito Hammershoej-Mistrati нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
30'
Расмус Педерсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает подножку. Emmanuel Sabbi заработал фол.
29'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Aris Vaporakis вышел из ворот и забрал мяч.
28'
28'
Дэнни Ольсен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
28'
Дэнни Ольсен на финте ушёл от оппонента.
28'
28'
27'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер делает навес
27'
27'
Vito Hammershoej-Mistrati наказан за толчок Christian Koehler
27'
Удар от ворот произведет Хельсингер
27'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
27'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает навес
26'
26'
26'
Vito Hammershoej-Mistrati нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро устремляется вперед с мячом.
26'
26'
Мартин Миккельсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер делает навес
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
24'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер отвел угрозу отличным подкатом
24'
Киркеволд Пол на финте ушёл от оппонента.
23'
23'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
23'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Мартин Миккельсен наказан за толчок Mikkel Basse
22'
Бай Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бьорн Копплин выбил мяч подальше от ворот.
21'
Matheus Leiria коснулся мяча рукой.
20'
Удар от ворот произведет Хельсингер
20'
Якоб Тёрнелунд выбил мяч подальше от ворот.
20'
Бай Фредерик наказан за толчок Emmanuel Sabbi
20'
Дэнни Ольсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
19'
Adnan Mohammad на финте ушёл от оппонента.
18'
18'
Matheus Leiria из команды Хельсингер устремляется вперед с мячом.
18'
Удар от ворот произведет Хельсингер
18'
Киркеволд Пол бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
17'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает подножку. Киркеволд Пол заработал фол.
16'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает подножку. Matheus Leiria заработал фол.
16'
16'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер делает навес
15'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
15'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
14'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
13'
13'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер бьет головой мимо ворот
13'
13'
13'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
12'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
10'
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Якоб Тёрнелунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Киркеволд Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
7'
7'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
6'
6'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер бьет головой мимо ворот
6'
6'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает подножку. Matheus Leiria заработал фол.
5'
5'
Mathias Johannsen на финте ушёл от оппонента.
5'
4'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
Emmanuel Sabbi наказан за толчок Mathias Johannsen
4'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
3'
3'
Christian Koehler навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает подножку. Adnan Mohammad заработал фол.
2'
Adnan Mohammad на финте ушёл от оппонента.
2'
1'
1'
1'
Бай Фредерик из команды Хельсингер делает навес
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хельсингер". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Helsingoer Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация