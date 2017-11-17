  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 1119
Элит-3000
0:1
Конец матча
Хобро
0'
40' Желтая карточка
Vito Hammershoej-Mistrati
54' Желтая карточка
Yaw-Ihle Amankwah
69' Желтая карточка
Christian Koehler
79' Желтая карточка
Ольсен Патрик
0:1
90' Гол
Бабаян Эдгар
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
94'
Удар от ворот произведет Хобро
94'
Даниэль Фунч из команды Хельсингер сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
94'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
94'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

93'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
92'
Тактическая замена. Дэнни Ольсен уходит с поля и его заменяет Педерсен Миккель
92'
Киркеволд Пол сделал результативную передачу.
Описание гола
92'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Бабаян Эдгар записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
92'
Бабаян Эдгар на финте ушёл от оппонента.
92'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Йеспер Раск вышел из ворот и забрал мяч.
91'
Christian Koehler из команды Хельсингер делает навес
91'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес
90'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
89'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Удар от ворот произведет Хобро
88'
Тактическая замена. Ольсен Патрик уходит с поля и его заменяет Осама Акхарраз
88'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
87'
Sebastian Groenning атакует сзади соперника. Mikkel Basse пострадал.
Угловой
87'
Дэнни Ольсен из команды Хобро подал угловой слева.
87'
Mikkel Basse выбил мяч на угловой.
87'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает навес
86'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Якоб Тёрнелунд на финте ушёл от оппонента.
85'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Удар от ворот произведет Хельсингер
85'
Sebastian Groenning из команды Хобро бьет головой мимо ворот
85'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает навес
85'
Sebastian Groenning имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
Угловой
84'
Дэнни Ольсен из команды Хобро подал угловой слева.
84'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
84'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
83'
Яв-Ихле Аманква пробил головой, вратарь справился с ударом.
83'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
Ольсен Рики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес
82'
Ольсен Рики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает навес
82'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Mathias Johannsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Дэнни Ольсен выбил мяч подальше от ворот.
81'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Удар от ворот произведет Хельсингер
80'
Дэнни Ольсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
79'
Ольсен Патрик тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
79'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер. Это Якоб Тёрнелунд заработал фол.
79'
Удар от ворот произведет Хобро
79'
Даниэль Фунч из команды Хельсингер бьет головой мимо ворот
Угловой
78'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер подал угловой справа.
78'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес
77'
Nicolas Mortensen попал в створ, но вратарь справился с ударом.
77'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро остановил атаку, перехватив мяч.
77'
Ольсен Рики на финте ушёл от оппонента.
76'
Удар от ворот произведет Хельсингер
76'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает неудачный навес.
75'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
Vito Hammershoej-Mistrati бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
75'
Mathias Johannsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает навес
74'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес
74'
Тактическая замена. Мартин Миккельсен уходит с поля и его заменяет Бабаян Эдгар
74'
Удар от ворот произведет Хобро
73'
Nicolas Mortensen имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
Угловой
73'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер подал угловой справа.
73'
Anders Holst из команды Хельсингер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
72'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает навес
71'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Anders Holst мяча так и не получил
70'
Удар от ворот произведет Хобро
70'
Christian Koehler бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
70'
Мартин Миккельсен наказан за толчок Adnan Mohammad
Желтая карточка
69'
Christian Koehler получает желтую карточку за грубое нарушение
Фол, нарушение
69'
Christian Koehler из команды Хельсингер опасно играет. Чуть не пострадал Киркеволд Пол.
68'
Christian Koehler из команды Хельсингер отвел угрозу отличным подкатом
68'
Sebastian Groenning на финте ушёл от оппонента.
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 1119 болельщиков
67'
Удар от ворот произведет Хельсингер
67'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
66'
Удар от ворот произведет Хельсингер
66'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
64'
Расмус Педерсен из команды Хобро опасно играет. Чуть не пострадал Aris Vaporakis.
64'
Мартин Миккельсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Тактическая замена. Бай Фредерик уходит с поля и его заменяет Anders Holst
63'
Тактическая замена. Matheus Leiria уходит с поля и его заменяет Ольсен Рики
Фол, нарушение
63'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер делает подножку. Мартин Миккельсен заработал фол.
63'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает навес
63'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес
62'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Дэнни Ольсен попал в створ, но вратарь справился с ударом.
61'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
61'
Расмус Педерсен из команды Хобро отвел угрозу отличным подкатом
61'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер устремляется вперед с мячом.
61'
Расмус Педерсен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
60'
Удар от ворот произведет Хобро
60'
Бай Фредерик отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
60'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает передачу за спину защитников.
59'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Удар от ворот произведет Хельсингер
58'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
58'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает навес
58'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
57'
Mathias Johannsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает навес
57'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро играет в стеночку. Дэнни Ольсен был стеночкой.
57'
Киркеволд Пол из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
57'
Йеспер Раск вышел из ворот и забрал мяч.
57'
Christian Koehler из команды Хельсингер делает навес
Офсайд
56'
Sebastian Groenning из команды Хобро в офсайде
56'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер делает неудачный навес.
55'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Soeren Henriksen пробил головой, вратарь справился с ударом.
54'
Mathias Johannsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
54'
Яв-Ихле Аманква - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
53'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро. Это Matheus Leiria заработал фол.
Фол, нарушение
52'
Дамборг Йонас наказан за толчок Adnan Mohammad
52'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает навес
52'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает передачу за спину защитников.
51'
Удар от ворот произведет Хельсингер
51'
Дэнни Ольсен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
51'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
51'
Киркеволд Пол на финте ушёл от оппонента.
51'
Vito Hammershoej-Mistrati выбил мяч подальше от ворот.
50'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро устремляется вперед с мячом.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
48'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
48'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Бай Фредерик из команды Хельсингер делает навес
47'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
46'
Яв-Ихле Аманква выбил мяч подальше от ворот.
46'
Тактическая замена. Emmanuel Sabbi уходит с поля и его заменяет Sebastian Groenning
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
45'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Даниэль Фунч из команды Хельсингер делает навес
44'
Удар от ворот произведет Хельсингер
44'
Расмус Педерсен выбил мяч подальше от ворот.
43'
Удар от ворот произведет Хельсингер
43'
Бьорн Копплин из команды Хобро попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Matheus Leiria выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
42'
Удар от ворот произведет Хобро
41'
Matheus Leiria имеет отличный шанс забить, но его удар с лёта проходит мимо!
41'
Яв-Ихле Аманква сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
41'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер делает навес
Желтая карточка
40'
Vito Hammershoej-Mistrati сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
40'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает подножку. Adnan Mohammad заработал фол.
40'
Йеспер Раск вышел из ворот и забрал мяч.
40'
Matheus Leiria из команды Хельсингер делает навес
40'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
39'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер делает подножку. Дамборг Йонас заработал фол.
39'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Йеспер Раск вышел из ворот и забрал мяч.
38'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер делает неудачный навес.
38'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
36'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
36'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес
35'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает навес
35'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает навес
35'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро играет в стеночку. Дэнни Ольсен был стеночкой.
35'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
34'
Мартин Миккельсен атакует сзади соперника. Mikkel Basse пострадал.
33'
Удар от ворот произведет Хобро
33'
Mikkel Basse из команды Хельсингер бьет головой мимо ворот
33'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер делает передачу одноклубнику.
Угловой
33'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер подал угловой слева.
32'
Яв-Ихле Аманква выбил мяч на угловой.
32'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер делает навес
32'
Якоб Тёрнелунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Mathias Johannsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Дамборг Йонас из команды Хобро. Это Adnan Mohammad заработал фол.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
31'
Vito Hammershoej-Mistrati нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает навес
30'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Расмус Педерсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает подножку. Emmanuel Sabbi заработал фол.
29'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Aris Vaporakis вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
28'
Дэнни Ольсен из команды Хобро подал угловой слева.
28'
Дэнни Ольсен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
28'
Дэнни Ольсен на финте ушёл от оппонента.
28'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер делает навес
27'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
27'
Vito Hammershoej-Mistrati наказан за толчок Christian Koehler
27'
Удар от ворот произведет Хельсингер
27'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
27'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает навес
26'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Vito Hammershoej-Mistrati нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро устремляется вперед с мячом.
26'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Мартин Миккельсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер делает навес
25'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
24'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер отвел угрозу отличным подкатом
24'
Киркеволд Пол на финте ушёл от оппонента.
23'
Удар от ворот произведет Хобро
23'
Ольсен Патрик из команды Хельсингер сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
23'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
22'
Мартин Миккельсен наказан за толчок Mikkel Basse
22'
Бай Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бьорн Копплин выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
21'
Matheus Leiria коснулся мяча рукой.
20'
Удар от ворот произведет Хельсингер
20'
Якоб Тёрнелунд выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
20'
Бай Фредерик наказан за толчок Emmanuel Sabbi
20'
Дэнни Ольсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
19'
Adnan Mohammad на финте ушёл от оппонента.
18'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Matheus Leiria из команды Хельсингер устремляется вперед с мячом.
18'
Удар от ворот произведет Хельсингер
18'
Киркеволд Пол бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
17'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает подножку. Киркеволд Пол заработал фол.
Фол, нарушение
16'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает подножку. Matheus Leiria заработал фол.
16'
Йеспер Раск вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер делает навес
15'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
15'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
14'
Йеспер Раск выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Mathias Johannsen выбил мяч подальше от ворот.
14'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
13'
Удар от ворот произведет Хобро
13'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер бьет головой мимо ворот
13'
Christian Koehler из команды Хельсингер делает навес
13'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
12'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер делает передачу одноклубнику.
10'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Якоб Тёрнелунд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер делает навес
9'
Киркеволд Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Mathias Johannsen из команды Хельсингер подал угловой справа.
8'
Adnan Mohammad из команды Хельсингер попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
8'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Mathias Johannsen выбил мяч подальше от ворот.
7'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
6'
Удар от ворот произведет Хобро
6'
Nicolas Mortensen из команды Хельсингер бьет головой мимо ворот
6'
Mathias Johannsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает подножку. Matheus Leiria заработал фол.
5'
Удар от ворот произведет Хобро
5'
Mathias Johannsen на финте ушёл от оппонента.
5'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
4'
Emmanuel Sabbi наказан за толчок Mathias Johannsen
4'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
3'
Йеспер Раск вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Christian Koehler навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает подножку. Adnan Mohammad заработал фол.
2'
Adnan Mohammad на финте ушёл от оппонента.
2'
Удар от ворот произведет Хобро
1'
Mathias Johannsen выбил мяч подальше от ворот.
1'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Бай Фредерик из команды Хельсингер делает навес
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хельсингер". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Helsingoer Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация