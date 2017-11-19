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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Сидбанк Парк
1:0
Первый тайм: 27'
1:0
2' ГолЯкобсен Кристиан II
25' Желтая карточкаКвист Вильям
|
2'
1:0
25'
Состав команд
25
Зимлинг
Ники
17
Уре
Микаэль
25
Ольсен
Робин
19
Вавро
Денис
33
Фальк
Расмус
24
Туту
Юссеф
Сённерйюск 4-1-4-1
- Основной состав
- 28 Милиц Себастьян Вратарь
- 20 Stefan Gartenmann Защитник
- 5 Люикс Кес Защитник
- 3 Педерсен Марк Защитник
- 7 Поульсен Симон Защитник
- 25 Зимлинг Ники Полузащитник
- 15 Клеве Троэльс Полузащитник
- 30 Ромер Марсель Полузащитник
- 6 Йонссон Эггерт Полузащитник
- 8 Якобсен Кристиан II Полузащитник
- 17 Уре Микаэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Фернандес Лукас Вратарь
- 12 Андерс Эгхольм Защитник
- 21 Jeppe Simonsen Защитник
- 27 Хвильсом Мадс Полузащитник
- 19 Philip Zinckernagel Нападающий
- 10 Emil Scheel Нападающий
- 29 Victor Ekani
- Главный тренер: Ноергард Клаус
- Травмы и дисквалификации
- Маттила Сакари Травмирован
Копенгаген 4-4-2
- Основной состав
- 25 Ольсен Робин Вратарь
- 22 Анкерсен Петер Защитник
- 19 Вавро Денис Защитник
- 27 Люфтнер Михаэль Защитник
- 3 Бенгтссон Пьер Защитник
- 33 Фальк Расмус Полузащитник
- 6 Квист Вильям Полузащитник
- 10 Зека Родригес Полузащитник
- 24 Туту Юссеф Полузащитник
- 11 Павлович Андрия Нападающий
- 28 Сотириу Пиерос Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Андерсен Стефан Вратарь
- 18 Расмуссен Мадс Защитник
- 17 Куск Каспер Полузащитник
- 8 Матич Урош Полузащитник
- 32 Аманкваа Данни Полузащитник
- 23 Пушич Мартин Нападающий
- 26 Хольсе Карло Нападающий
- Главный тренер: Столе Сольбаккен
- Травмы и дисквалификации
- Йоханссон Эрик Травмирован
- Сантандер Федерико Травмирован
- Антонссон Микаэль Травмирован
- Грегуш Ян Травмирован
- Бойлесен Николай Травмирован
- Вербич Беньямин Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Сённерйюск (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 05.11.2017 Оденсе 0:3 Сённерйюск СД
- 29.10.2017 Сённерйюск 1:1 Хобро СД
- 21.10.2017 Силькеборг 1:0 Сённерйюск СД
- 13.10.2017 Сённерйюск 0:1 Митьюлланд СД
- 01.10.2017 Брондбю 4:0 Сённерйюск СД
- 27.09.2017 Вендсиссель 1:2 Сённерйюск КД
- 22.09.2017 Нордшелланн 2:2 Сённерйюск СД
- 16.09.2017 Сённерйюск 2:2 Хорсенс СД
- 08.09.2017 Хобро 3:2 Сённерйюск СД
- 25.08.2017 Сённерйюск 2:2 Оденсе СД
- 19.08.2017 Копенгаген 3:2 Сённерйюск СД
- 12.08.2017 Люнгбю 1:1 Сённерйюск СД
- 07.08.2017 Сённерйюск 3:0 Орхус СД
- 28.07.2017 Сённерйюск 1:2 Элит-3000 СД
- 23.07.2017 Ольборг 1:4 Сённерйюск СД
- 15.07.2017 Сённерйюск 0:0 Раннерс СД
- 08.07.2017 Сённерйюск 6:2 Эсбьерг ТМК
- 30.06.2017 Сённерйюск 3:0 Хорсенс ТМК
- 28.05.2017 Копенгаген 2:0 Сённерйюск СД
- 21.05.2017 Сённерйюск 3:0 Брондбю СД
Копенгаген (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 05.11.2017 Копенгаген 0:1 Брондбю СД
- 02.11.2017 Копенгаген 3:0 Фастав Злин ЛЕ
- 29.10.2017 Хорсенс 1:1 Копенгаген СД
- 22.10.2017 Копенгаген 4:0 Орхус СД
- 19.10.2017 Фастав Злин 1:1 Копенгаген ЛЕ
- 15.10.2017 Оденсе 1:0 Копенгаген СД
- 01.10.2017 Люнгбю 3:1 Копенгаген СД
- 28.09.2017 Шериф 0:0 Копенгаген ЛЕ
- 23.09.2017 Копенгаген 4:0 Силькеборг СД
- 20.09.2017 Скив 0:3 Копенгаген КД
- 17.09.2017 Элит-3000 0:4 Копенгаген СД
- 14.09.2017 Копенгаген 0:0 Локомотив Москва ЛЕ
- 10.09.2017 Копенгаген 4:3 Митьюлланд СД
- 27.08.2017 Нордшелланн 3:0 Копенгаген СД
- 23.08.2017 Копенгаген 2:1 Карабах ЛЧ
- 19.08.2017 Копенгаген 3:2 Сённерйюск СД
- 15.08.2017 Карабах 1:0 Копенгаген ЛЧ
- 12.08.2017 Копенгаген 1:1 Хорсенс СД
- 06.08.2017 Брондбю 1:0 Копенгаген СД
- 02.08.2017 Копенгаген 4:1 Вардар ЛЧ
Последние игры между собой
Сённерйюск: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 12
Копенгаген: победы: 12, ничьи: 7, поражения: 1
- 19.08.2017 Копенгаген 3:2 Сённерйюск Суперлига Дании
- 28.05.2017 Копенгаген 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании
- 03.04.2017 Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании
- 06.11.2016 Копенгаген 4:0 Сённерйюск Суперлига Дании
- 07.08.2016 Сённерйюск 1:1 Копенгаген Суперлига Дании
- 03.04.2016 Копенгаген 1:0 Сённерйюск Суперлига Дании
- 25.10.2015 Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании
- 02.08.2015 Сённерйюск 1:3 Копенгаген Суперлига Дании
- 31.05.2015 Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании
- 02.11.2014 Копенгаген 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании
- 27.09.2014 Сённерйюск 1:1 Копенгаген Суперлига Дании
- 06.04.2014 Копенгаген 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании
- 14.03.2014 Сённерйюск 0:0 Копенгаген Суперлига Дании
- 06.10.2013 Копенгаген 2:1 Сённерйюск Суперлига Дании
- 20.05.2013 Копенгаген 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании
- 25.11.2012 Сённерйюск 1:2 Копенгаген Суперлига Дании
- 01.11.2012 Сённерйюск 0:3 Копенгаген Кубок Дании
- 22.07.2012 Сённерйюск 1:1 Копенгаген Суперлига Дании
- 13.05.2012 Сённерйюск 2:2 Копенгаген Суперлига Дании
- 25.04.2012 Сённерйюск 4:3 Копенгаген Кубок Дании
Сённерйюск
Копенгаген
-
1 Голы 0
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
1 Дистанция, км 9
-
1 Количество передач 3
-
33 Владение мячом, % 67
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|15
|10
|3
|2
|30 - 12
|33
|2.
|Митьюлланд
|15
|10
|2
|3
|36 - 22
|32
|3.
|Нордшелланн
|15
|9
|3
|3
|37 - 27
|30
|4.
|Хобро
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|5.
|Хорсенс
|16
|5
|8
|3
|22 - 19
|23
|6.
|Копенгаген
|0:1
|16
|6
|4
|6
|26 - 18
|22
|7.
|Оденсе
|16
|5
|7
|4
|15 - 14
|22
|8.
|Ольборг
|15
|4
|7
|4
|14 - 18
|19
|9.
|Сённерйюск
|1:0
|16
|4
|6
|6
|24 - 23
|18
|10.
|Люнгбю
|16
|4
|6
|6
|24 - 32
|18
|11.
|Орхус
|16
|5
|2
|9
|18 - 28
|17
|12.
|Силькеборг
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|13.
|Раннерс
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|14.
|Элит-3000
|16
|4
|0
|12
|13 - 30
|12
Первый тайм
27'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
26'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает подножку. Зека Родригес заработал фол.
25'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
25'
25'
Квист Вильям из команды Копенгаген был наказан за старое нарушение.
24'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
22'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Уре Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой справа.
22'
Зека Родригес бьет и мяч от рикошета проходит мимо
22'
Туту Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
21'
19'
18'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск. Это Сотириу Пиерос заработал фол.
17'
Туту Юссеф из команды Копенгаген в офсайде
16'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
16'
Фальк Расмус из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
16'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает отличный навес.
16'
16'
15'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
Уре Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой слева.
15'
Педерсен Марк выбил мяч на угловой.
15'
15'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген устремляется вперед с мячом.
14'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
12'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
10'
Якобсен Кристиан II нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
10'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой слева.
10'
Квист Вильям выбил мяч на угловой.
9'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
8'
Павлович Андрия наказан за толчок Люикс Кес
8'
6'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
6'
5'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает подножку. Зека Родригес заработал фол.
4'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
4'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Stefan Gartenmann наказан за толчок Павлович Андрия
2'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск добил мяч в ворота.
2'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск делает навес
1'
Вавро Денис из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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