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Стадион:
Сённерйюск
1:0
Первый тайм: 27'
Копенгаген
0'
1:0
2' Гол
Якобсен Кристиан II
25' Желтая карточка
Квист Вильям
27'
Первый тайм
27'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
26'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
26'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает подножку. Зека Родригес заработал фол.
25'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
25'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
25'
Квист Вильям из команды Копенгаген был наказан за старое нарушение.
24'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
23'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Ольсен Робин вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
22'
Уре Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой справа.
22'
Зека Родригес бьет и мяч от рикошета проходит мимо
22'
Туту Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
21'
Удар от ворот произведет Копенгаген
19'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск. Это Сотириу Пиерос заработал фол.
Офсайд
17'
Туту Юссеф из команды Копенгаген в офсайде
16'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
16'
Фальк Расмус из команды Копенгаген бьет головой мимо ворот
16'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает отличный навес.
16'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
16'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
15'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
Уре Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген подал угловой слева.
15'
Педерсен Марк выбил мяч на угловой.
15'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
15'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген устремляется вперед с мячом.
14'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
13'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
10'
Якобсен Кристиан II нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Удар от ворот произведет Копенгаген
Угловой
10'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск подал угловой слева.
10'
Квист Вильям выбил мяч на угловой.
9'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
8'
Павлович Андрия наказан за толчок Люикс Кес
8'
Удар от ворот произведет Копенгаген
6'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
6'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
5'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает подножку. Зека Родригес заработал фол.
Офсайд
4'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
4'
Бенгтссон Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Stefan Gartenmann наказан за толчок Павлович Андрия
Описание гола
2'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск добил мяч в ворота.
2'
Педерсен Марк из команды Сённерйюск делает навес
1'
Вавро Денис из команды Копенгаген отвел угрозу отличным подкатом
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм

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