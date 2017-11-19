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Стадион: Брондбю
1:0
Перерыв
1:0
12' ГолПукки Теэму
39' Желтая карточкаMads Pedersen
|
12'
1:0
39'
Состав команд
13
Ларссон
Юхан
18
Халими
Бесар
10
Мукхтар
Хани
29
Климент
Ян
Брондбю 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Реннов Фредерик Вратарь
- 13 Ларссон Юхан Защитник
- 23 Араюури Паулус Защитник
- 4 Рёкер Бенедикт Защитник
- 3 Юнг Антони Защитник
- 19 Нергор Кристиан Полузащитник
- 18 Халими Бесар Полузащитник
- 12 Тибблинг Симон Полузащитник
- 10 Мукхтар Хани Полузащитник
- 9 Пукки Теэму Нападающий
- 29 Климент Ян Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Беллот Бенджамин Вратарь
- 27 Кроне Свенн Защитник
- 6 Херманнссон Хьертюр Защитник
- 8 Фискер Каспер Полузащитник
- 21 Кристенсен Лассе Полузащитник
- 14 Менса Кевин Нападающий
- 20 Вильчек Камиль Нападающий
- Главный тренер: Цорнигер Александер
Нордшелланн 3-4-3
- Основной состав
- 1 Рунарссон Рунар Алекс Вратарь
- 32 Viktor Tranberg Защитник
- 36 Victor Nelsson Защитник
- 17 Andreas Skovgaard Защитник
- 2 Бартолец Карло Полузащитник
- 38 Magnus Kofod Andersen Полузащитник
- 23 Mathias Jensen II Полузащитник
- 20 Да Силва Патрик Полузащитник
- 12 Асанте Эрнест Нападающий
- 10 Хансен Эмилиано Нападающий
- 5 Mads Pedersen Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Ларсен Николай Вратарь
- 16 Benjamin Hansen Защитник
- 6 Петри Лассе Полузащитник
- 15 Mads Aaquist Полузащитник
- 14 Расмуссен Матиас Нападающий
- 9 Миккельсен Тобиас Нападающий
- 24 Jonathan Amon
- Главный тренер: Хьюлманд Каспер
- Травмы и дисквалификации
- Martin Frese Травмирован
- Godsway Donyoh Травмирован
- Emil Damgaard Травмирован
- Мтилига Патрик Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Брондбю (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 05.11.2017 Копенгаген 0:1 Брондбю СД
- 30.10.2017 Брондбю 3:1 Раннерс СД
- 22.10.2017 Элит-3000 0:1 Брондбю СД
- 15.10.2017 Брондбю 4:1 Силькеборг СД
- 01.10.2017 Брондбю 4:0 Сённерйюск СД
- 24.09.2017 Хобро 1:2 Брондбю СД
- 20.09.2017 Ледоэе-Сморум 1:5 Брондбю КД
- 17.09.2017 Брондбю 0:0 Ольборг СД
- 10.09.2017 Оденсе 1:1 Брондбю СД
- 27.08.2017 Брондбю 2:0 Хорсенс СД
- 20.08.2017 Орхус 2:0 Брондбю СД
- 13.08.2017 Раннерс 0:0 Брондбю СД
- 06.08.2017 Брондбю 1:0 Копенгаген СД
- 03.08.2017 Хайдук 2:0 Брондбю ЛЕ
- 30.07.2017 Брондбю 5:3 Люнгбю СД
- 27.07.2017 Брондбю 0:0 Хайдук ЛЕ
- 23.07.2017 Нордшелланн 3:2 Брондбю СД
- 20.07.2017 ВПС 2:1 Брондбю ЛЕ
- 16.07.2017 Брондбю 4:0 Митьюлланд СД
- 13.07.2017 Брондбю 2:0 ВПС ЛЕ
Нордшелланн (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 04.11.2017 Нордшелланн 2:2 Люнгбю СД
- 01.11.2017 Хобро 1:1 Нордшелланн КД
- 27.10.2017 Орхус 1:4 Нордшелланн СД
- 22.10.2017 Хобро 4:0 Нордшелланн СД
- 14.10.2017 Нордшелланн 3:2 Раннерс СД
- 01.10.2017 Силькеборг 2:4 Нордшелланн СД
- 27.09.2017 Вайгорд 0:4 Нордшелланн КД
- 22.09.2017 Нордшелланн 2:2 Сённерйюск СД
- 18.09.2017 Нордшелланн 1:2 Орхус СД
- 08.09.2017 Хорсенс 2:2 Нордшелланн СД
- 27.08.2017 Нордшелланн 3:0 Копенгаген СД
- 21.08.2017 Нордшелланн 1:0 Элит-3000 СД
- 13.08.2017 Митьюлланд 4:3 Нордшелланн СД
- 06.08.2017 Люнгбю 1:4 Нордшелланн СД
- 30.07.2017 Нордшелланн 3:2 Ольборг СД
- 23.07.2017 Нордшелланн 3:2 Брондбю СД
- 17.07.2017 Оденсе 1:2 Нордшелланн СД
- 08.07.2017 Херенвен 3:2 Нордшелланн ТМК
- 04.07.2017 Твенте 1:1 Нордшелланн ТМК
- 28.06.2017 Нордшелланн 0:0 Нюкёбинг ТМК
Последние игры между собой
Брондбю: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Нордшелланн: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
- 23.07.2017 Нордшелланн 3:2 Брондбю Суперлига Дании
- 28.05.2017 Брондбю 1:2 Нордшелланн Суперлига Дании
- 23.04.2017 Нордшелланн 0:1 Брондбю Суперлига Дании
- 05.03.2017 Брондбю 2:3 Нордшелланн Суперлига Дании
- 16.10.2016 Нордшелланн 1:1 Брондбю Суперлига Дании
- 09.05.2016 Брондбю 2:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 06.12.2015 Нордшелланн 0:2 Брондбю Суперлига Дании
- 30.08.2015 Нордшелланн 0:2 Брондбю Суперлига Дании
- 21.05.2015 Брондбю 3:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 30.11.2014 Нордшелланн 2:0 Брондбю Суперлига Дании
- 31.08.2014 Нордшелланн 0:3 Брондбю Суперлига Дании
- 18.05.2014 Нордшелланн 2:2 Брондбю Суперлига Дании
- 09.03.2014 Брондбю 4:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 06.10.2013 Нордшелланн 1:1 Брондбю Суперлига Дании
- 16.05.2013 Брондбю 4:0 Нордшелланн Суперлига Дании
- 02.12.2012 Нордшелланн 3:0 Брондбю Суперлига Дании
- 02.09.2012 Нордшелланн 0:0 Брондбю Суперлига Дании
- 20.05.2012 Брондбю 0:1 Нордшелланн Суперлига Дании
- 18.03.2012 Нордшелланн 1:2 Брондбю САС Лигаен
- 18.09.2011 Нордшелланн 2:0 Брондбю САС Лигаен
Брондбю
Нордшелланн
-
1 Голы 0
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
3 Дистанция, км 12
-
4 Количество передач 7
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|1:0
|16
|11
|3
|2
|31 - 12
|36
|2.
|Митьюлланд
|15
|10
|2
|3
|36 - 22
|32
|3.
|Нордшелланн
|0:1
|16
|9
|3
|4
|37 - 28
|30
|4.
|Хобро
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|5.
|Хорсенс
|16
|5
|8
|3
|22 - 19
|23
|6.
|Копенгаген
|16
|6
|4
|6
|26 - 20
|22
|7.
|Оденсе
|16
|5
|7
|4
|15 - 14
|22
|8.
|Ольборг
|15
|4
|7
|4
|14 - 18
|19
|9.
|Сённерйюск
|16
|4
|6
|6
|26 - 23
|18
|10.
|Люнгбю
|16
|4
|6
|6
|24 - 32
|18
|11.
|Орхус
|16
|5
|2
|9
|18 - 28
|17
|12.
|Силькеборг
|16
|4
|2
|10
|17 - 31
|14
|13.
|Раннерс
|16
|3
|5
|8
|15 - 23
|14
|14.
|Элит-3000
|16
|4
|0
|12
|13 - 30
|12
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает подножку. Халими Бесар заработал фол.
45'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Mathias Jensen из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
44'
После дальнего удара, который нанес Пукки Теэму мяч отбит вратарем
44'
Удар от ворот произведет Брондбю
44'
Mads Pedersen имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
43'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает навес
43'
Бартолец Карло из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Удар от ворот произведет Норселлан
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
42'
Пукки Теэму из команды Брондбю наносит неточный удар с лета
42'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
41'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Mathias Jensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает подножку. Бартолец Карло заработал фол.
40'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
39'
Mads Pedersen получает желтую карточку.
39'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
39'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Mathias Jensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
37'
Удар от ворот произведет Брондбю
37'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает неудачный навес.
36'
Удар от ворот произведет Брондбю
36'
Хансен Эмилиано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
36'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает пас партнеру.
32'
Асанте Эрнест наказан за толчок Рёкер Бенедикт
32'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Бартолец Карло заработал фол.
31'
Удар от ворот произведет Норселлан
31'
Халими Бесар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Удар от ворот произведет Норселлан
30'
Нергор Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Удар от ворот произведет Норселлан
27'
Пукки Теэму бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Бартолец Карло из команды Норселлан наносит очень неточный удар.
26'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
26'
Andreas Skovgaard бьет и мяч от рикошета проходит мимо
25'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан подал угловой слева.
25'
Араюури Паулус выбил мяч на угловой.
25'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой слева.
25'
Mads Pedersen из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
24'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Да Силва Патрик из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
23'
Mathias Jensen бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
22'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
22'
Удар от ворот произведет Норселлан
22'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Viktor Tranberg из команды Норселлан делает подножку. Климент Ян заработал фол.
20'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
18'
Viktor Tranberg из команды Норселлан сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
18'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает навес
18'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
18'
Юнг Антони выбил мяч на угловой.
18'
Бартолец Карло на финте ушёл от оппонента.
17'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес
16'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Удар от ворот произведет Норселлан
15'
Мукхтар Хани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
Удар от ворот произведет Норселлан
14'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает подножку. Араюури Паулус заработал фол.
13'
Удар от ворот произведет Брондбю
13'
Mads Pedersen из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
12'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Пукки Теэму записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
12'
Пукки Теэму из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
12'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
11'
Mads Pedersen не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
11'
Mads Pedersen оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
11'
Удар от ворот произведет Брондбю
11'
Magnus Kofod Andersen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
9'
Mads Pedersen из команды Норселлан наносит очень неточный удар.
9'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
9'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает неудачный навес.
8'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
8'
Magnus Kofod Andersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает пас партнеру.
8'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Нергор Кристиан наказан за толчок Хансен Эмилиано
5'
Удар от ворот произведет Норселлан
5'
Мукхтар Хани из команды Брондбю попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
5'
Мукхтар Хани оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
4'
Тибблинг Симон из команды Брондбю в офсайде
4'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Климент Ян из команды Брондбю делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норселлан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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