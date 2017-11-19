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Стадион:
Брондбю
1:0
Перерыв
Нордшелланн
0'
1:0
12' Гол
Пукки Теэму
39' Желтая карточка
Mads Pedersen
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Фол, нарушение
46'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает подножку. Халими Бесар заработал фол.
45'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
45'
Mathias Jensen из команды Норселлан сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
44'
После дальнего удара, который нанес Пукки Теэму мяч отбит вратарем
44'
Удар от ворот произведет Брондбю
44'
Mads Pedersen имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
43'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает навес
43'
Бартолец Карло из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
42'
Удар от ворот произведет Норселлан
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
42'
Пукки Теэму из команды Брондбю наносит неточный удар с лета
42'
Ларссон Юхан из команды Брондбю делает навес
41'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Mathias Jensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает подножку. Бартолец Карло заработал фол.
40'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Желтая карточка
39'
Mads Pedersen получает желтую карточку.
Фол, нарушение
39'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
39'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
39'
Mathias Jensen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
37'
Удар от ворот произведет Брондбю
37'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает неудачный навес.
36'
Удар от ворот произведет Брондбю
36'
Хансен Эмилиано отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
36'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает пас партнеру.
Фол, нарушение
32'
Асанте Эрнест наказан за толчок Рёкер Бенедикт
Фол, нарушение
32'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Бартолец Карло заработал фол.
31'
Удар от ворот произведет Норселлан
31'
Халими Бесар бьет из пределов штрафной и упускает момент!
30'
Удар от ворот произведет Норселлан
30'
Нергор Кристиан бьет из пределов штрафной и упускает момент!
27'
Удар от ворот произведет Норселлан
27'
Пукки Теэму бьет из пределов штрафной и упускает момент!
26'
Бартолец Карло из команды Норселлан наносит очень неточный удар.
Угловой
26'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
26'
Andreas Skovgaard бьет и мяч от рикошета проходит мимо
25'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан подал угловой слева.
25'
Араюури Паулус выбил мяч на угловой.
Угловой
25'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой слева.
25'
Mads Pedersen из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
24'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
24'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Да Силва Патрик из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
23'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
23'
Mathias Jensen бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
22'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
22'
Удар от ворот произведет Норселлан
22'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Viktor Tranberg из команды Норселлан делает подножку. Климент Ян заработал фол.
Офсайд
20'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
18'
Viktor Tranberg из команды Норселлан сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
18'
Да Силва Патрик из команды Норселлан делает навес
18'
Араюури Паулус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
18'
Юнг Антони выбил мяч на угловой.
18'
Бартолец Карло на финте ушёл от оппонента.
17'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес
16'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Удар от ворот произведет Норселлан
15'
Мукхтар Хани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
15'
Удар от ворот произведет Норселлан
Фол, нарушение
14'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает подножку. Араюури Паулус заработал фол.
13'
Удар от ворот произведет Брондбю
13'
Mads Pedersen из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Пукки Теэму записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
12'
Пукки Теэму из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
12'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
11'
Mads Pedersen не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
11'
Mads Pedersen оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
11'
Удар от ворот произведет Брондбю
11'
Magnus Kofod Andersen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
10'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
9'
Mads Pedersen из команды Норселлан наносит очень неточный удар.
9'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
9'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает неудачный навес.
8'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
8'
Magnus Kofod Andersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Тибблинг Симон из команды Брондбю делает пас партнеру.
8'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
7'
Нергор Кристиан наказан за толчок Хансен Эмилиано
5'
Удар от ворот произведет Норселлан
5'
Мукхтар Хани из команды Брондбю попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
5'
Мукхтар Хани оказался один на один с вратарём, правда переиграть не смог последнего.
Офсайд
4'
Тибблинг Симон из команды Брондбю в офсайде
4'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Климент Ян из команды Брондбю делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норселлан". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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