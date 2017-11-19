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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион:
Люнгбю
1:2
Второй тайм: 84'
Раннерс
0'
0:1
29' Гол
Кауко Йони
32' Желтая карточка
Mayron George
34' Желтая карточка
Мадс Агесен
0:2
44' Гол
Кадри Башким
70' Желтая карточка
Родич Владимир
1:2
73' Гол
Mayron George
84'
Второй тайм
Травма, повреждение
84'
Mayron George получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
83'
Mayron George на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Лунд Оливер из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
82'
Kasper Enghardt из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Тактическая замена. Блуме Брор уходит с поля и его заменяет Кьяер Йеппе
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
81'
Mayron George из команды Люнгбю в офсайде
81'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
80'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
79'
После дальнего удара, который нанес Лобжанидзе Саба мяч отбит вратарем
79'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
78'
Mayron George из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Удар от ворот произведет Люнгбю
78'
Кадри Башким имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
77'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
77'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает пас партнеру.
77'
Tobias Damsgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает навес
76'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Удар от ворот произведет Раннерс
76'
Mayron George из команды Люнгбю бьет головой мимо ворот
76'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
76'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
76'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает пас партнеру.
Фол, нарушение
75'
Марксен Эрик делает подножку сопернику.
74'
Удар от ворот произведет Раннерс
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Mayron George оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
73'
Mayron George не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
73'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
73'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Китчен Перри из команды Раннерс делает навес
73'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Удар от ворот произведет Раннерс
72'
Mayron George отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
Угловой
72'
Бойсен Давид из команды Люнгбю подал угловой слева.
71'
Tobias Damsgaard выбил мяч на угловой.
71'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
71'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
70'
Родич Владимир получает желтую карточку.
Фол, нарушение
70'
Родич Владимир атакует сзади соперника. Блуме Брор пострадал.
70'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
70'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
70'
Mayron George из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
69'
Удар от ворот произведет Раннерс
69'
Тактическая замена. Эрнсков Мартин уходит с поля и его заменяет Шала Херолинд
69'
Тактическая замена. Джурджич Никола уходит с поля и его заменяет Алланссон Йоэль
68'
Лунд Оливер из команды Люнгбю бьет головой мимо ворот
68'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
68'
Марксен Эрик из команды Раннерс. Это Фосгаард Лассе заработал фол.
Фол, нарушение
67'
Tobias Damsgaard наказан за толчок Бойсен Давид
66'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
66'
Удар от ворот произведет Раннерс
66'
Mayron George имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
65'
Мадс Агесен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
65'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес
65'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Блуме Брор нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
После дальнего удара, который нанес Лобжанидзе Саба мяч отбит вратарем
64'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
64'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
Фол, нарушение
64'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает подножку. Блуме Брор заработал фол.
63'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Офсайд
61'
Бойсен Давид из команды Люнгбю в офсайде
61'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
60'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Лунд Оливер из команды Люнгбю делает неудачный навес.
57'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает навес
57'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
56'
Удар от ворот произведет Раннерс
56'
Бойсен Давид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
56'
Марксен Эрик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
56'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
56'
Хальдерссон Ханнес выбил мяч на угловой.
Угловой
55'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой слева.
Офсайд
55'
Кадри Башким из команды Раннерс в офсайде
54'
Удар от ворот произведет Раннерс
54'
Mayron George из команды Люнгбю бьет головой мимо ворот
Угловой
54'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой слева.
54'
Kasper Enghardt выбил мяч на угловой.
53'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает подножку. Эрнсков Мартин заработал фол.
53'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Соренсен Томас III из команды Люнгбю делает навес
Фол, нарушение
52'
Kasper Enghardt из команды Раннерс. Это Mayron George заработал фол.
52'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс делает навес
Офсайд
51'
Mayron George из команды Люнгбю в офсайде
51'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
Фол, нарушение
51'
Родич Владимир из команды Раннерс делает подножку. Эрнсков Мартин заработал фол.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
50'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает подножку. Китчен Перри заработал фол.
49'
Китчен Перри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой слева.
49'
Китчен Перри выбил мяч на угловой.
49'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес
49'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
48'
Mayron George из команды Люнгбю в офсайде
48'
Джеппе Брандруп выбил мяч подальше от ворот.
48'
Удар от ворот произведет Раннерс
48'
Блуме Брор бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
47'
Китчен Перри из команды Раннерс делает подножку. Mayron George заработал фол.
47'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Хебо Матиас уходит с поля и его заменяет Фосгаард Лассе
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Лобжанидзе Саба сделал результативную передачу.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кадри Башким записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
44'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает пас партнеру.
44'
Лунд Оливер ошибается в защите.
44'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
43'
Андерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
42'
Джурджич Никола из команды Раннерс в офсайде
42'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес
42'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
42'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Китчен Перри из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
39'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
38'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
38'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает навес
38'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Блуме Брор из команды Люнгбю подал угловой слева.
37'
Mayron George нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
37'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
37'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес
35'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Блуме Брор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
34'
Мадс Агесен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
34'
Мадс Агесен блокирует соперника. Mayron George заработал своей команде штрафной.
34'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
33'
Игрок из команды Раннерс делает скидку партнеру головой, но там защитники опередили.
33'
Kasper Enghardt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
32'
Mayron George получает желтую карточку.
Фол, нарушение
32'
Mayron George из команды Люнгбю делает подножку. Мадс Агесен заработал фол.
Фол, нарушение
32'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Джурджич Никола заработал фол.
31'
Удар от ворот произведет Раннерс
31'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю бьет головой мимо ворот
Угловой
31'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
31'
Mayron George имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
31'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кауко Йони оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
29'
Игрок команды Раннерс нанес удар, но мяч был заблокирован
29'
Игрок команды Раннерс нанес удар, но мяч был заблокирован
29'
Соренсен Томас III сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
29'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес
29'
Джурджич Никола имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
29'
Соренсен Томас III сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
29'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает навес
29'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Йеспер Чристджансен пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
28'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
27'
Китчен Перри выбил мяч на угловой.
27'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
27'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
26'
Удар от ворот произведет Люнгбю
25'
Кадри Башким из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Люнгбю
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
23'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Блуме Брор из команды Люнгбю подал угловой слева.
23'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Игрок команды Раннерс выносит мяч
Угловой
22'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой слева.
22'
Блуме Брор бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
21'
Бойсен Давид из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Андерсен Миккель выбил мяч подальше от ворот.
19'
Удар от ворот произведет Люнгбю
Фол, нарушение
18'
Бойсен Давид атакует сзади соперника. Джурджич Никола пострадал.
17'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
Офсайд
16'
Кадри Башким из команды Раннерс в офсайде
16'
Родич Владимир из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
15'
Удар от ворот произведет Люнгбю
15'
Мадс Агесен выбил мяч подальше от ворот.
14'
Mayron George пробил головой, вратарь справился с ударом.
14'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
Фол, нарушение
14'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Китчен Перри заработал фол.
13'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Tobias Damsgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
12'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает пас партнеру.
11'
Бойсен Давид из команды Люнгбю делает навес
11'
Кауко Йони из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Офсайд
10'
Джурджич Никола из команды Раннерс в офсайде
10'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
Офсайд
10'
Блуме Брор из команды Люнгбю в офсайде
9'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес
9'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Кауко Йони из команды Раннерс делает неудачный навес.
Фол, нарушение
8'
Mayron George наказан за толчок Китчен Перри
Угловой
8'
Блуме Брор из команды Люнгбю подал угловой справа.
7'
Марксен Эрик выбил мяч на угловой.
7'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес
7'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает навес
7'
Tobias Damsgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает навес
6'
Kasper Enghardt из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
Офсайд
5'
Mayron George из команды Люнгбю в офсайде
5'
Андерсен Миккель выбил мяч подальше от ворот.
5'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
5'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
4'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Кадри Башким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Джурджич Никола заработал фол.
3'
Удар от ворот произведет Люнгбю
3'
Родич Владимир из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
3'
Мадс Агесен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает подножку. Мадс Агесен заработал фол.
2'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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