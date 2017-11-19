Стадион: Люнгбю
0:1
29' ГолКауко Йони
32' Желтая карточкаMayron George
34' Желтая карточкаМадс Агесен
0:2
44' ГолКадри Башким
70' Желтая карточкаРодич Владимир
1:2
73' ГолMayron George
Второй тайм
84'
Mayron George получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
83'
Mayron George на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Лунд Оливер из команды Люнгбю отвел угрозу отличным подкатом
82'
Kasper Enghardt из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Тактическая замена. Блуме Брор уходит с поля и его заменяет Кьяер Йеппе
81'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
81'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
80'
79'
79'
79'
79'
После дальнего удара, который нанес Лобжанидзе Саба мяч отбит вратарем
79'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
78'
Mayron George из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
78'
Кадри Башким имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
77'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
77'
77'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает пас партнеру.
77'
Tobias Damsgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает навес
76'
76'
76'
Mayron George из команды Люнгбю бьет головой мимо ворот
76'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
76'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
76'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает пас партнеру.
75'
Марксен Эрик делает подножку сопернику.
74'
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Mayron George оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
73'
Mayron George не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
73'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
73'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Китчен Перри из команды Раннерс делает навес
73'
72'
72'
Mayron George отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
Бойсен Давид из команды Люнгбю подал угловой слева.
71'
Tobias Damsgaard выбил мяч на угловой.
71'
71'
71'
70'
Родич Владимир получает желтую карточку.
70'
Родич Владимир атакует сзади соперника. Блуме Брор пострадал.
70'
70'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
70'
Mayron George из команды Люнгбю устремляется вперед с мячом.
69'
69'
Тактическая замена. Эрнсков Мартин уходит с поля и его заменяет Шала Херолинд
69'
Тактическая замена. Джурджич Никола уходит с поля и его заменяет Алланссон Йоэль
68'
Лунд Оливер из команды Люнгбю бьет головой мимо ворот
68'
68'
Марксен Эрик из команды Раннерс. Это Фосгаард Лассе заработал фол.
67'
Tobias Damsgaard наказан за толчок Бойсен Давид
66'
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
66'
66'
Mayron George имеет отличный шанс забить, но его удар головой проходит мимо!
65'
Мадс Агесен сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
65'
65'
65'
Блуме Брор нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
65'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
64'
После дальнего удара, который нанес Лобжанидзе Саба мяч отбит вратарем
64'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс устремляется вперед с мячом.
64'
64'
64'
64'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает подножку. Блуме Брор заработал фол.
63'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
61'
Бойсен Давид из команды Люнгбю в офсайде
61'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
60'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
59'
Лунд Оливер из команды Люнгбю делает неудачный навес.
57'
57'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает навес
57'
57'
56'
56'
Бойсен Давид отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
56'
Марксен Эрик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
56'
56'
Хальдерссон Ханнес выбил мяч на угловой.
55'
55'
Кадри Башким из команды Раннерс в офсайде
54'
54'
Mayron George из команды Люнгбю бьет головой мимо ворот
54'
54'
Kasper Enghardt выбил мяч на угловой.
53'
53'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает подножку. Эрнсков Мартин заработал фол.
53'
53'
Соренсен Томас III из команды Люнгбю делает навес
52'
Kasper Enghardt из команды Раннерс. Это Mayron George заработал фол.
52'
Джеппе Брандруп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Tobias Damsgaard из команды Раннерс делает навес
51'
51'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
51'
Родич Владимир из команды Раннерс делает подножку. Эрнсков Мартин заработал фол.
51'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
50'
50'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю делает подножку. Китчен Перри заработал фол.
49'
Китчен Перри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Китчен Перри выбил мяч на угловой.
49'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес
49'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Джеппе Брандруп выбил мяч подальше от ворот.
48'
48'
Блуме Брор бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
47'
Китчен Перри из команды Раннерс делает подножку. Mayron George заработал фол.
47'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
46'
Тактическая замена. Хебо Матиас уходит с поля и его заменяет Фосгаард Лассе
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Лобжанидзе Саба сделал результативную передачу.
44'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Кадри Башким записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
44'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает пас партнеру.
44'
Лунд Оливер ошибается в защите.
44'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
43'
Андерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Джурджич Никола из команды Раннерс в офсайде
42'
42'
42'
42'
42'
42'
Китчен Перри из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
39'
39'
38'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
38'
38'
38'
38'
37'
Блуме Брор из команды Люнгбю подал угловой слева.
37'
Mayron George нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
37'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
37'
36'
35'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Блуме Брор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
34'
Мадс Агесен получает желтую карточку.
34'
Мадс Агесен блокирует соперника. Mayron George заработал своей команде штрафной.
34'
33'
33'
Игрок из команды Раннерс делает скидку партнеру головой, но там защитники опередили.
33'
Kasper Enghardt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Mayron George получает желтую карточку.
32'
Mayron George из команды Люнгбю делает подножку. Мадс Агесен заработал фол.
32'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Джурджич Никола заработал фол.
31'
31'
Джеппе Брандруп из команды Люнгбю бьет головой мимо ворот
31'
31'
Mayron George имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
31'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кауко Йони оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
29'
Игрок команды Раннерс нанес удар, но мяч был заблокирован
29'
Игрок команды Раннерс нанес удар, но мяч был заблокирован
29'
Соренсен Томас III сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
29'
29'
Джурджич Никола имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
29'
Соренсен Томас III сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
29'
29'
28'
Йеспер Чристджансен пробил головой, вратарь справился с ударом.
28'
27'
Китчен Перри выбил мяч на угловой.
27'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
27'
27'
27'
26'
26'
25'
Кадри Башким из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
25'
25'
23'
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
23'
23'
Блуме Брор из команды Люнгбю подал угловой слева.
23'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
22'
Игрок команды Раннерс выносит мяч
22'
22'
Блуме Брор бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
21'
Бойсен Давид из команды Люнгбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
21'
21'
Андерсен Миккель выбил мяч подальше от ворот.
19'
18'
Бойсен Давид атакует сзади соперника. Джурджич Никола пострадал.
17'
17'
16'
Кадри Башким из команды Раннерс в офсайде
16'
Родич Владимир из команды Раннерс делает передачу за спину защитников.
15'
15'
Мадс Агесен выбил мяч подальше от ворот.
14'
Mayron George пробил головой, вратарь справился с ударом.
14'
14'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Китчен Перри заработал фол.
13'
13'
Tobias Damsgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
11'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
11'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает пас партнеру.
11'
11'
Кауко Йони из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Джурджич Никола из команды Раннерс в офсайде
10'
10'
Блуме Брор из команды Люнгбю в офсайде
9'
9'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес
9'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
9'
Кауко Йони из команды Раннерс делает неудачный навес.
8'
Mayron George наказан за толчок Китчен Перри
8'
Блуме Брор из команды Люнгбю подал угловой справа.
7'
Марксен Эрик выбил мяч на угловой.
7'
7'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает навес
7'
Tobias Damsgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает навес
6'
Kasper Enghardt из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
5'
5'
Андерсен Миккель выбил мяч подальше от ворот.
5'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
5'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
4'
4'
Кадри Башким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Джурджич Никола заработал фол.
3'
3'
Родич Владимир из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
3'
Мадс Агесен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
2'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает подножку. Мадс Агесен заработал фол.
2'
2'
Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
1'
1'
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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