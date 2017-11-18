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  5. Суперлига Дании
Стадион:
Орхус
1:0
Перерыв
Силькеборг
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Сана Тобиас из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
46'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Андре Рил нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Удар от ворот произведет Орхус
43'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
43'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
42'
Удар от ворот произведет Силькеборг
42'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
42'
Расмуссен Мортен из команды Орхус сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
42'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
41'
Расмуссен Мортен из команды Орхус в офсайде
Травма, повреждение
41'
Jens Martin Gammelby возвращается на поле, всё в порядке.
40'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Канструп Пьер из команды Орхус делает навес
40'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
40'
Jens Martin Gammelby получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
39'
Jens Martin Gammelby на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
38'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
37'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
37'
Амини Мустафа наказан за толчок Нильссон Хокан
37'
Удар от ворот произведет Орхус
36'
Tobias Salquist из команды Силькеборг бьет головой мимо ворот
36'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
36'
Ibrahim Moro возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
36'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
36'
Удар от ворот произведет Силькеборг
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
35'
Ibrahim Moro получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
34'
Ibrahim Moro на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Амини Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
33'
Бакман Никлас из команды Орхус остановил атаку, перехватив мяч.
32'
Удар от ворот произведет Орхус
32'
Сков Роберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Расмуссен Мортен пробил головой, вратарь справился с ударом.
31'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
Офсайд
31'
Tobias Salquist из команды Силькеборг в офсайде
30'
Расмуссен Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой слева.
30'
Sammy Skytte из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Амини Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
28'
Сана Тобиас из команды Орхус устремляется вперед с мячом.
28'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
28'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
28'
Анкерсен Якоб из команды Орхус подал угловой справа.
27'
Андре Рил из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
27'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
27'
Спельманн Мартин имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
27'
Расмуссен Мортен из команды Орхус сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
26'
Расмуссен Мортен не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
26'
Андре Рил из команды Орхус делает пас партнеру.
26'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг делает навес
26'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
25'
Петерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Расмуссен Мортен оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
23'
Томас Нёргаард неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
23'
Андре Рил из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
21'
Андре Рил мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
21'
Tobias Salquist сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
21'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
18'
Схиртладзе Давит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Анкерсен Якоб из команды Орхус подал угловой справа.
18'
Tobias Salquist выбил мяч на угловой.
18'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Миканович Дино из команды Орхус делает пас партнеру.
17'
Удар от ворот произведет Силькеборг
17'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
16'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Jens Stage из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
15'
Сков Роберт из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
15'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
Угловой
15'
Анкерсен Якоб из команды Орхус подал угловой справа.
15'
Симон Якобсен выбил мяч на угловой.
15'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
14'
Томас Нёргаард из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
14'
Сана Тобиас выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
13'
Спельманн Мартин из команды Орхус в офсайде
Угловой
13'
Анкерсен Якоб из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
12'
Сана Тобиас из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
12'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает подножку. Амини Мустафа заработал фол.
Фол, нарушение
11'
Схиртладзе Давит наказан за толчок Бакман Никлас
Офсайд
11'
Анкерсен Якоб из команды Орхус в офсайде
11'
Сана Тобиас из команды Орхус делает передачу за спину защитников.
10'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
10'
Бакман Никлас из команды Орхус. Это Нильссон Хокан заработал фол.
9'
Миканович Дино из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
9'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает навес
9'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Орхус
8'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает неудачный навес.
8'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
7'
Петерсен Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Андре Рил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой слева.
7'
Расмуссен Мортен выбил мяч на угловой.
7'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Tobias Salquist из команды Силькеборг делает навес
7'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
Угловой
6'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой слева.
6'
Миканович Дино выбил мяч на угловой.
Фол, нарушение
6'
Амини Мустафа из команды Орхус. Это Sammy Skytte заработал фол.
Офсайд
4'
Расмуссен Мортен из команды Орхус в офсайде
4'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес
4'
Стеффен Расмуссен из команды Орхус остановил атаку, перехватив мяч.
4'
Ibrahim Moro выбил мяч подальше от ворот.
3'
Удар от ворот произведет Орхус
3'
Сикошек Грегор выбил мяч подальше от ворот.
3'
Расмуссен Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
2'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
2'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
1'
Андре Рил из команды Орхус в офсайде
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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