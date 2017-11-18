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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Ceres Park
1:0
Перерыв
1:0
23' ГолРасмуссен Мортен
|
23'
1:0
Состав команд
14
Jens
Stage
11
Сана
Тобиас
21
Andre
Riel
Орхус 4-4-2
- Основной состав
- 1 Стеффен Расмуссен Вратарь
- 2 Миканович Дино Защитник
- 23 Канструп Пьер Защитник
- 3 Бакман Никлас Защитник
- 14 Jens Stage Защитник
- 11 Сана Тобиас Полузащитник
- 8 Амини Мустафа Полузащитник
- 10 Спельманн Мартин Полузащитник
- 7 Анкерсен Якоб Полузащитник
- 21 Andre Riel Нападающий
- 13 Расмуссен Мортен Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Mikkel Rask Защитник
- 20 Меллер Фредерик Защитник
- 22 Benjamin Steenfeldt Hvidt Полузащитник
- 19 Mustapha Bundu Нападающий
- 37 Sebastian Hausner
- 34 Nimo Gribenco
- 31 Kasper T. Kristensen
- Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Гира Адама Травмирован
- Alexander Juel Andersen Травмирован
- Йованович Александар II Травмирован
- Kasper Junker Дисквалифицирован
- Daniel A. Pedersen Дисквалифицирован
Силькеборг 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Thomas Noergaard Вратарь
- 6 Jens Martin Gammelby Защитник
- 28 Tobias Sahlquist Защитник
- 4 Simon Jakobsen Защитник
- 25 Сикошек Грегор Защитник
- 18 Ibrahim Moro Полузащитник
- 2 Sammy Skytte Полузащитник
- 29 Сков Роберт Полузащитник
- 8 Схиртладзе Давит Полузащитник
- 7 Петерсен Стефан Полузащитник
- 9 Нильссон Хокан Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Peter Friis Jensen Вратарь
- 17 Слот Каспер Полузащитник
- 23 Jeppe Okkels Полузащитник
- 13 Меккел Венделбо Полузащитник
- 26 Вацадзе Матэ Нападающий
- 19 Magnus Mattsson
- 24 Jeppe Gertsen
- Главный тренер: Петер Соренсен
- Травмы и дисквалификации
- Mikkel Cramer Травмирован
- Деннис Флинта Травмирован
- Gustav Klitgaard Dahl Травмирован
- Alex XII Травмирован
- Mads Emil Madsen Травмирован
Предыдущие игры
Орхус (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 05.11.2017 Раннерс 1:0 Орхус СД
- 27.10.2017 Орхус 1:4 Нордшелланн СД
- 22.10.2017 Копенгаген 4:0 Орхус СД
- 16.10.2017 Орхус 0:2 Люнгбю СД
- 29.09.2017 Элит-3000 1:5 Орхус СД
- 25.09.2017 Орхус 0:3 Митьюлланд СД
- 21.09.2017 Фредерисия 1:0 Орхус КД
- 18.09.2017 Нордшелланн 1:2 Орхус СД
- 09.09.2017 Орхус 1:4 Раннерс СД
- 29.08.2017 Сковбаккен 1:4 Орхус КД
- 26.08.2017 Ольборг 0:0 Орхус СД
- 20.08.2017 Орхус 2:0 Брондбю СД
- 13.08.2017 Орхус 0:0 Оденсе СД
- 07.08.2017 Сённерйюск 3:0 Орхус СД
- 31.07.2017 Силькеборг 2:1 Орхус СД
- 21.07.2017 Орхус 2:0 Хобро СД
- 14.07.2017 Орхус 1:2 Хорсенс СД
- 08.07.2017 Орхус 2:0 Силькеборг ТМК
- 02.07.2017 Орхус 1:1 Хобро ТМК
- 29.06.2017 Орхус 7:1 Брабрэнд ТМК
Силькеборг (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 03.11.2017 Силькеборг 2:2 Хорсенс СД
- 28.10.2017 Элит-3000 2:0 Силькеборг СД
- 21.10.2017 Силькеборг 1:0 Сённерйюск СД
- 15.10.2017 Брондбю 4:1 Силькеборг СД
- 11.10.2017 Хеллеруп 3:3 Силькеборг КД
- 01.10.2017 Силькеборг 2:4 Нордшелланн СД
- 23.09.2017 Копенгаген 4:0 Силькеборг СД
- 19.09.2017 Кьеллруп 0:6 Силькеборг КД
- 15.09.2017 Силькеборг 1:0 Оденсе СД
- 11.09.2017 Ольборг 2:1 Силькеборг СД
- 25.08.2017 Силькеборг 0:2 Хобро СД
- 18.08.2017 Раннерс 1:1 Силькеборг СД
- 11.08.2017 Силькеборг 4:1 Элит-3000 СД
- 04.08.2017 Хорсенс 1:0 Силькеборг СД
- 31.07.2017 Силькеборг 2:1 Орхус СД
- 23.07.2017 Митьюлланд 2:0 Силькеборг СД
- 16.07.2017 Люнгбю 2:1 Силькеборг СД
- 08.07.2017 Орхус 2:0 Силькеборг ТМК
- 04.07.2017 Силькеборг 2:1 Скив ТМК
- 01.07.2017 Силькеборг 1:2 Виборг ТМК
Последние игры между собой
Орхус: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 7
Силькеборг: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 5
- 31.07.2017 Силькеборг 2:1 Орхус Суперлига Дании
- 08.07.2017 Орхус 2:0 Силькеборг Товарищеские матчи. Клубы
- 01.05.2017 Силькеборг 0:2 Орхус Суперлига Дании
- 10.04.2017 Орхус 1:3 Силькеборг Суперлига Дании
- 04.11.2016 Орхус 0:0 Силькеборг Суперлига Дании
- 17.09.2016 Силькеборг 1:0 Орхус Суперлига Дании
- 22.09.2015 Силькеборг 0:1 Орхус Кубок Дании
- 12.04.2013 Силькеборг 3:1 Орхус Суперлига Дании
- 10.12.2012 Орхус 3:3 Силькеборг Суперлига Дании
- 01.09.2012 Силькеборг 0:4 Орхус Суперлига Дании
- 05.04.2012 Силькеборг 2:1 Орхус Суперлига
- 21.11.2011 Орхус 0:2 Силькеборг САС Лигаен
- 15.08.2011 Силькеборг 1:1 Орхус САС Лигаен
- 01.05.2010 Силькеборг 1:4 Орхус САС Лигаен
- 15.03.2010 Орхус 1:2 Силькеборг САС Лигаен
- 22.08.2009 Орхус 2:2 Силькеборг САС Лигаен
Орхус
Силькеборг
-
1 Голы 0
-
5 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
8 Дистанция, км 15
-
14 Количество передач 2
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|15
|10
|3
|2
|30 - 12
|33
|2.
|Митьюлланд
|15
|10
|2
|3
|36 - 22
|32
|3.
|Нордшелланн
|15
|9
|3
|3
|37 - 27
|30
|4.
|Хобро
|16
|7
|5
|4
|24 - 18
|26
|5.
|Копенгаген
|15
|6
|4
|5
|26 - 17
|22
|6.
|Хорсенс
|15
|5
|7
|3
|22 - 19
|22
|7.
|Оденсе
|15
|5
|6
|4
|15 - 14
|21
|8.
|Ольборг
|15
|4
|7
|4
|14 - 18
|19
|9.
|Люнгбю
|15
|4
|6
|5
|23 - 29
|18
|10.
|Орхус
|1:0
|16
|5
|2
|9
|16 - 27
|17
|11.
|Сённерйюск
|15
|3
|6
|6
|23 - 23
|15
|12.
|Силькеборг
|0:1
|16
|4
|2
|10
|16 - 29
|14
|13.
|Элит-3000
|16
|4
|0
|12
|13 - 30
|12
|14.
|Раннерс
|15
|2
|5
|8
|12 - 22
|11
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
Сана Тобиас из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
46'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
44'
Андре Рил нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
43'
42'
42'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
42'
Расмуссен Мортен из команды Орхус сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
42'
41'
Расмуссен Мортен из команды Орхус в офсайде
41'
Jens Martin Gammelby возвращается на поле, всё в порядке.
40'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Канструп Пьер из команды Орхус делает навес
40'
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Jens Martin Gammelby получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
39'
Jens Martin Gammelby на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
38'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
38'
37'
37'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Амини Мустафа наказан за толчок Нильссон Хокан
37'
36'
Tobias Salquist из команды Силькеборг бьет головой мимо ворот
36'
Сков Роберт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Ibrahim Moro возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
36'
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Ibrahim Moro получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
34'
Ibrahim Moro на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
34'
Амини Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
33'
Бакман Никлас из команды Орхус остановил атаку, перехватив мяч.
32'
32'
Сков Роберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
31'
Расмуссен Мортен пробил головой, вратарь справился с ударом.
31'
Миканович Дино из команды Орхус делает навес
31'
Tobias Salquist из команды Силькеборг в офсайде
30'
Расмуссен Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
Sammy Skytte из команды Силькеборг попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
30'
29'
29'
Амини Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
28'
Сана Тобиас из команды Орхус устремляется вперед с мячом.
28'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
28'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
28'
27'
27'
Спельманн Мартин имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
27'
Расмуссен Мортен из команды Орхус сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
26'
Расмуссен Мортен не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
26'
26'
26'
26'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг делает навес
26'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
25'
Петерсен Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Расмуссен Мортен оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
23'
Томас Нёргаард неудачно вышел из ворот, выронив мяч.
21'
Андре Рил мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
21'
Tobias Salquist сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
21'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
18'
Схиртладзе Давит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Tobias Salquist выбил мяч на угловой.
18'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Миканович Дино из команды Орхус делает пас партнеру.
17'
17'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
16'
15'
Jens Stage из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
15'
Сков Роберт из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
15'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
15'
15'
Симон Якобсен выбил мяч на угловой.
15'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
14'
Томас Нёргаард из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
14'
Сана Тобиас выбил мяч подальше от ворот.
13'
Спельманн Мартин из команды Орхус в офсайде
13'
Анкерсен Якоб из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
12'
Сана Тобиас из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
12'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает подножку. Амини Мустафа заработал фол.
11'
Схиртладзе Давит наказан за толчок Бакман Никлас
11'
Анкерсен Якоб из команды Орхус в офсайде
11'
Сана Тобиас из команды Орхус делает передачу за спину защитников.
10'
10'
Бакман Никлас из команды Орхус. Это Нильссон Хокан заработал фол.
9'
Миканович Дино из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
9'
Сикошек Грегор из команды Силькеборг делает навес
9'
8'
8'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает неудачный навес.
8'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
7'
Петерсен Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Андре Рил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
7'
Расмуссен Мортен выбил мяч на угловой.
7'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Tobias Salquist из команды Силькеборг делает навес
7'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
6'
6'
Миканович Дино выбил мяч на угловой.
6'
Амини Мустафа из команды Орхус. Это Sammy Skytte заработал фол.
4'
Расмуссен Мортен из команды Орхус в офсайде
4'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес
4'
Стеффен Расмуссен из команды Орхус остановил атаку, перехватив мяч.
4'
Ibrahim Moro выбил мяч подальше от ворот.
3'
3'
Сикошек Грегор выбил мяч подальше от ворот.
3'
Расмуссен Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
2'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
Анкерсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
2'
2'
2'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ceres Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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