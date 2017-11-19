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  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 12411
Рода
0:1
Конец матча
АЗ Алкмаар
0'
28' Желтая карточка
Вюйтенс Стейн
44' Желтая карточка
Тил Гуус
0:1
84' Гол
Сёнтьенс Матс
90'+2
Второй тайм
Свисток
92'
Судья свистит, и матч окончен
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
91'
[1] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Энгельс Марио из команды Рода делает навес

90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
89'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает навес
89'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
Офсайд
88'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар в офсайде
88'
После дальнего удара, который нанес Шахин Дани мяч отбит вратарем
87'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Энгельс Марио из команды Рода делает неудачный навес.
87'
Энгельс Марио на финте ушёл от оппонента.
86'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Игрок из команды Рода делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
86'
Тактическая замена. Эль-Макрини Мохамед уходит с поля и его заменяет Jorn Vancamp
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Сёнтьенс Матс!
84'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Джаханбакш Алиреза и мяч снова в игре
84'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
83'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
82'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
81'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
81'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
80'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
80'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
80'
Оассар Адиль выбил мяч на угловой.
80'
Джаханбакш Алиреза на финте ушёл от оппонента.
79'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
79'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Джаханбакш Алиреза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Энгельс Марио наказан за толчок Свенссон Юнас
Фол, нарушение
78'
Шахин Дани из команды Рода. Это Тил Гуус заработал фол.
77'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Удар от ворот произведет Рода
76'
Джаханбакш Алиреза бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 12411 болельщиков
Фол, нарушение
75'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает подножку. Сёнтьенс Матс заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
75'
Шахин Дани коснулся мяча рукой.
74'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар устремляется вперед с мячом.
73'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Удар от ворот произведет Рода
72'
Джаханбакш Алиреза имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
72'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
71'
Удар от ворот произведет Рода
71'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
70'
Фрайдей Фред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Густафссон Симон из команды Рода подал угловой слева.
70'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
69'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Нденге Тсии-Виллиам заработал фол.
69'
Тактическая замена. Ван Оверем Йорис уходит с поля и его заменяет Сёнтьенс Матс
68'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
66'
Энгельс Марио из команды Рода в офсайде
66'
Энгельс Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Шахин Дани не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
65'
Шахин Дани на финте ушёл от оппонента.
65'
Gyliano van Velzen из команды Рода сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
65'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Энгельс Марио и мяч снова в игре
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает навес
Фол, нарушение
64'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода опасно играет. Чуть не пострадал Фрайдей Фред.
63'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
63'
Gyliano van Velzen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает навес
Фол, нарушение
62'
Мидтше Фредрик коснулся мяча рукой.
62'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Джаханбакш Алиреза на финте ушёл от оппонента.
Фол, нарушение
61'
Энгельс Марио наказан за толчок Мидтше Фредрик
60'
Удар от ворот произведет Рода
60'
Teun Koopmeiners выбил мяч подальше от ворот.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
58'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
58'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Нденге Тсии-Виллиам заработал фол.
57'
Свенссон Юнас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Энгельс Марио из команды Рода делает навес
57'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Оассар Адиль исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
56'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Гётц Аштон заработал фол.
56'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода делает навес
56'
Густафссон Симон из команды Рода делает неудачный навес.
Офсайд
55'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар в офсайде
55'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Тил Гуус и мяч снова в игре
55'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
54'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
54'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников.
54'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Вюйтенс Стейн исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
52'
Кум Кристиан из команды Рода делает подножку. Фрайдей Фред заработал фол.
Фол, нарушение
52'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода делает подножку. Мидтше Фредрик заработал фол.
52'
Удар от ворот произведет Рода
51'
Фрайдей Фред бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Бизот Марко вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар. Это Эль-Макрини Мохамед заработал фол.
Фол, нарушение
50'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Нденге Тсии-Виллиам заработал фол.
50'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
49'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
49'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
48'
Энгельс Марио бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
48'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар. Это Энгельс Марио заработал фол.
47'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Шахин Дани заработал фол.
46'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Желтая карточка
44'
Тил Гуус получает желтую карточку.
Фол, нарушение
44'
Тил Гуус наказан за толчок Gyliano van Velzen
44'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
43'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
42'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода делает подножку. Тил Гуус заработал фол.
42'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает навес
42'
После дальнего удара, который нанес Густафссон Симон мяч отбит вратарем
41'
Энгельс Марио из команды Рода делает пас партнеру.
41'
Энгельс Марио на финте ушёл от оппонента.
41'
Энгельс Марио из команды Рода устремляется вперед с мячом.
41'
Игроки ФК "Рода" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
41'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
40'
Шахин Дани из команды Рода делает подножку. Мидтше Фредрик заработал фол.
40'
Игрок из команды Рода делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
39'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает навес
Угловой
38'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
38'
Гётц Аштон выбил мяч на угловой.
38'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар устремляется вперед с мячом.
38'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Удар от ворот произведет Рода
35'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
34'
Удар от ворот произведет Рода
34'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
Угловой
34'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
34'
Оассар Адиль выбил мяч на угловой.
34'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает навес
33'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Шахин Дани из команды Рода делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
32'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Эль-Макрини Мохамед заработал фол.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Фол, нарушение
31'
Вюйтенс Стейн совершает грубый фол. Энгельс Марио был жертвой
31'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Хацидиакос Пантелис выбил мяч подальше от ворот.
30'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает навес
Угловой
30'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
29'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Желтая карточка
28'
Вюйтенс Стейн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
28'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар. Это Густафссон Симон заработал фол.
28'
Кум Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
Фол, нарушение
27'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Нденге Тсии-Виллиам заработал фол.
Офсайд
26'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар в офсайде
Фол, нарушение
26'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода опасно играет. Чуть не пострадал Ван Оверем Йорис.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
Teun Koopmeiners нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Джаханбакш Алиреза на финте ушёл от оппонента.
24'
Удар от ворот произведет Рода
24'
Тил Гуус ударом издали сотрясает перекладину
24'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
24'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
Офсайд
23'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар в офсайде
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
20'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает подножку. Ван Оверем Йорис заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
18'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Тил Гуус нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Энгельс Марио из команды Рода делает навес
16'
После дальнего удара, который нанес Джаханбакш Алиреза мяч отбит вратарем
16'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
14'
Удар от ворот произведет Рода
14'
Фрайдей Фред отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
14'
Teun Koopmeiners нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Джаханбакш Алиреза наказан за толчок Шахин Дани
12'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
10'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Офсайд
8'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар в офсайде
8'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников.
7'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
7'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
6'
Фрайдей Фред наказан за толчок Гётц Аштон
6'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
4'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает подножку. Фрайдей Фред заработал фол.
4'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рода". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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