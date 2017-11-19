Стадион: Паркстад Лимбург Зрители: 12411
0:1
Конец матча
28' Желтая карточкаВюйтенс Стейн
44' Желтая карточкаТил Гуус
0:1
84' ГолСёнтьенс Матс
Второй тайм
92'
Судья свистит, и матч окончен
92'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
91'
[1] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
89'
89'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает навес
89'
88'
88'
После дальнего удара, который нанес Шахин Дани мяч отбит вратарем
87'
87'
Энгельс Марио из команды Рода делает неудачный навес.
87'
Энгельс Марио на финте ушёл от оппонента.
86'
86'
Игрок из команды Рода делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
86'
Тактическая замена. Эль-Макрини Мохамед уходит с поля и его заменяет Jorn Vancamp
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
84'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Сёнтьенс Матс!
84'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Джаханбакш Алиреза и мяч снова в игре
84'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
83'
83'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
82'
82'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
82'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
81'
81'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
80'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
80'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
80'
Оассар Адиль выбил мяч на угловой.
80'
79'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
79'
79'
Джаханбакш Алиреза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Энгельс Марио наказан за толчок Свенссон Юнас
78'
Шахин Дани из команды Рода. Это Тил Гуус заработал фол.
77'
77'
76'
Джаханбакш Алиреза бьет из пределов штрафной и упускает момент!
76'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
76'
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75'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает подножку. Сёнтьенс Матс заработал фол.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
75'
Шахин Дани коснулся мяча рукой.
74'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар устремляется вперед с мячом.
73'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
72'
Джаханбакш Алиреза имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
72'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
71'
71'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
70'
Фрайдей Фред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Густафссон Симон из команды Рода подал угловой слева.
70'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
69'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Нденге Тсии-Виллиам заработал фол.
69'
Тактическая замена. Ван Оверем Йорис уходит с поля и его заменяет Сёнтьенс Матс
68'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
67'
Gyliano van Velzen из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Энгельс Марио из команды Рода в офсайде
66'
Энгельс Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Шахин Дани не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
65'
Шахин Дани на финте ушёл от оппонента.
65'
Gyliano van Velzen из команды Рода сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
65'
65'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Энгельс Марио и мяч снова в игре
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
65'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает навес
64'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода опасно играет. Чуть не пострадал Фрайдей Фред.
63'
63'
Gyliano van Velzen бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
63'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает навес
62'
Мидтше Фредрик коснулся мяча рукой.
62'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
61'
Энгельс Марио наказан за толчок Мидтше Фредрик
60'
60'
Teun Koopmeiners выбил мяч подальше от ворот.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
58'
58'
57'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Нденге Тсии-Виллиам заработал фол.
57'
Свенссон Юнас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
57'
Оассар Адиль исполняет штрафной удар, но его блокируют
56'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Гётц Аштон заработал фол.
56'
56'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода делает навес
56'
Густафссон Симон из команды Рода делает неудачный навес.
55'
55'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Тил Гуус и мяч снова в игре
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
54'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
54'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников.
54'
53'
Вюйтенс Стейн исполняет штрафной удар, но его блокируют
52'
Кум Кристиан из команды Рода делает подножку. Фрайдей Фред заработал фол.
52'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода делает подножку. Мидтше Фредрик заработал фол.
52'
51'
Фрайдей Фред бьет из пределов штрафной и упускает момент!
51'
Бизот Марко вышел из ворот и забрал мяч.
51'
51'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар. Это Эль-Макрини Мохамед заработал фол.
50'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Нденге Тсии-Виллиам заработал фол.
50'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
49'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
49'
48'
Энгельс Марио бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
48'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар. Это Энгельс Марио заработал фол.
47'
47'
47'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Шахин Дани заработал фол.
46'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
44'
Тил Гуус получает желтую карточку.
44'
Тил Гуус наказан за толчок Gyliano van Velzen
44'
44'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
43'
42'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода делает подножку. Тил Гуус заработал фол.
42'
42'
42'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает навес
42'
После дальнего удара, который нанес Густафссон Симон мяч отбит вратарем
41'
Энгельс Марио из команды Рода делает пас партнеру.
41'
Энгельс Марио на финте ушёл от оппонента.
41'
Энгельс Марио из команды Рода устремляется вперед с мячом.
41'
Игроки ФК "Рода" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
41'
41'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
40'
Шахин Дани из команды Рода делает подножку. Мидтше Фредрик заработал фол.
40'
Игрок из команды Рода делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
39'
Нденге Тсии-Виллиам из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
38'
38'
38'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
38'
Гётц Аштон выбил мяч на угловой.
38'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар устремляется вперед с мячом.
38'
36'
36'
35'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
34'
34'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
34'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
34'
Оассар Адиль выбил мяч на угловой.
34'
33'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Нденге Тсии-Виллиам наказан за толчок Свенссон Юнас
32'
32'
Шахин Дани из команды Рода делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
32'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Эль-Макрини Мохамед заработал фол.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
31'
Вюйтенс Стейн совершает грубый фол. Энгельс Марио был жертвой
31'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
30'
Хацидиакос Пантелис выбил мяч подальше от ворот.
30'
30'
30'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с левого угла.
29'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
28'
Вюйтенс Стейн - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
28'
Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар. Это Густафссон Симон заработал фол.
28'
28'
27'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар делает подножку. Нденге Тсии-Виллиам заработал фол.
26'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар в офсайде
26'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода опасно играет. Чуть не пострадал Ван Оверем Йорис.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
25'
Teun Koopmeiners нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
24'
24'
Тил Гуус ударом издали сотрясает перекладину
24'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
24'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
23'
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
20'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает подножку. Ван Оверем Йорис заработал фол.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
19'
Джаханбакш Алиреза наказан за толчок Ванстеенкисте Яннес
18'
18'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
17'
17'
Тил Гуус нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
17'
16'
После дальнего удара, который нанес Джаханбакш Алиреза мяч отбит вратарем
16'
16'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
14'
14'
Фрайдей Фред отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
14'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
14'
Teun Koopmeiners нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
13'
13'
Джаханбакш Алиреза наказан за толчок Шахин Дани
12'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
8'
8'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников.
7'
7'
6'
Фрайдей Фред наказан за толчок Гётц Аштон
6'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
4'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода делает подножку. Фрайдей Фред заработал фол.
4'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
1'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает навес в штрафную, но никто из одноклубников не смог удачно сыграть.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Рода". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parkstad Limburg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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