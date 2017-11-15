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Стадион:
Арсенал Тула
 
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Рубин
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 32 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал Тула - Рубин, который состоится 18.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Рубин
Арсенал Тула
38.9% (28)
Ничья:
40.3% (29)
Рубин
20.8% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
38.9% (28)
Арсенал Тула:
18.1% (13)
Арсенал Тула:
13.9% (10)
Рубин:
9.7% (7)
Рубин:
6.9% (5)
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