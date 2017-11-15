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Стадион:
Уфа
 
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Урал
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До начала матча осталось 2 дня 4 часа 14 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Уфа - Урал, который состоится 19.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Уфа - Урал
Уфа
44.1% (41)
Ничья:
49.5% (46)
Урал
6.5% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
41.9% (39)
Уфа:
26.9% (25)
Уфа:
17.2% (16)
Ничья:
4.3% (4)
Урал:
3.2% (3)
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