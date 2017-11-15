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Стадион: Нефтяник
Предыдущие игры
Уфа (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 11.11.2017 Пафос 0:3 Уфа ТМК
- 10.11.2017 АЕЛ Лимаcсол 2:3 Уфа ТМК
- 05.11.2017 Спартак Москва 3:1 Уфа ПЛ
- 30.10.2017 Уфа 2:1 Рубин ПЛ
- 21.10.2017 СКА-Хабаровск 2:2 Уфа ПЛ
- 15.10.2017 Уфа 1:0 Локомотив Москва ПЛ
- 09.10.2017 ЦСКА Москва 1:0 Уфа ТМК
- 01.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Уфа ПЛ
- 24.09.2017 Уфа 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 21.09.2017 Олимпиец 1:1 Уфа К
- 18.09.2017 Зенит 3:0 Уфа ПЛ
- 10.09.2017 Уфа 0:1 Краснодар ПЛ
- 25.08.2017 Анжи 1:0 Уфа ПЛ
- 20.08.2017 Динамо Москва 1:1 Уфа ПЛ
- 12.08.2017 Уфа 1:4 Ростов ПЛ
- 08.08.2017 Амкар 0:0 Уфа ПЛ
- 05.08.2017 Уфа 3:2 Ахмат ПЛ
- 29.07.2017 Урал 1:1 Уфа ПЛ
- 23.07.2017 Уфа 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 15.07.2017 Тосно 0:1 Уфа ПЛ
Урал (последние 20 матчей: +8 =9 -3)
- 12.11.2017 Амкар 1:2 Урал ТМК
- 03.11.2017 Урал 2:2 Динамо Москва ПЛ
- 29.10.2017 Амкар 1:1 Урал ПЛ
- 22.10.2017 Урал 2:0 Ахмат ПЛ
- 14.10.2017 Урал 2:1 Анжи ПЛ
- 30.09.2017 Спартак Москва 2:0 Урал ПЛ
- 24.09.2017 Урал 3:1 Тосно ПЛ
- 20.09.2017 Шинник 3:0 Урал К
- 17.09.2017 Рубин 0:1 Урал ПЛ
- 11.09.2017 Урал 1:1 СКА-Хабаровск ПЛ
- 26.08.2017 Локомотив Москва 2:1 Урал ПЛ
- 19.08.2017 Урал 0:0 ЦСКА Москва ПЛ
- 14.08.2017 Арсенал Тула 2:2 Урал ПЛ
- 09.08.2017 Урал 1:1 Зенит ПЛ
- 06.08.2017 Краснодар 1:1 Урал ПЛ
- 29.07.2017 Урал 1:1 Уфа ПЛ
- 23.07.2017 Динамо Москва 0:1 Урал ПЛ
- 15.07.2017 Урал 1:1 Ростов ПЛ
- 10.07.2017 Заря 0:2 Урал ТМК
- 30.06.2017 Целе 1:3 Урал ТМК
Последние игры между собой
Уфа: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 7
Урал: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 2
- 29.07.2017 Урал 1:1 Уфа Премьер-лига
- 21.05.2017 Уфа 1:0 Урал Премьер-лига
- 06.02.2017 Урал 0:1 Уфа Товарищеские матчи. Клубы
- 31.07.2016 Урал 2:0 Уфа Премьер-лига
- 02.04.2016 Урал 1:0 Уфа Премьер-лига
- 14.09.2015 Уфа 0:1 Урал Премьер-лига
- 08.05.2015 Урал 1:1 Уфа Премьер-лига
- 26.01.2015 Уфа 0:1 Урал Товарищеские матчи. Клубы
- 20.09.2014 Уфа 0:1 Урал Премьер-лига
- 30.04.2013 Уфа 0:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион
- 02.10.2012 Урал 4:0 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|25 - 13
|33
|2.
|Зенит
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 9
|30
|3.
|Краснодар
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 16
|27
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|17 - 12
|26
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 21
|25
|6.
|Урал
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|20 - 16
|24
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|17 - 18
|23
|8.
|Уфа
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 19
|21
|9.
|Ахмат
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 21
|21
|10.
|Рубин
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 14
|19
|11.
|Ростов
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 15
|18
|12.
|Амкар
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|9 - 12
|17
|13.
|Тосно
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 19
|17
|14.
|Анжи
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 33
|16
|15.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 17
|15
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|12 - 24
|12
-
До начала матча осталось 2 дня 4 часа 14 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Уфа - Урал, который состоится 19.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Уфа - Урал, который состоится 19.11.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Уфа - Урал
Уфа
44.1% (41)
Ничья:
49.5% (46)
Урал
6.5% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
41.9% (39)
1:0 Уфа:
26.9% (25)
2:1 Уфа:
17.2% (16)
0:0 Ничья:
4.3% (4)
1:2 Урал:
3.2% (3)
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