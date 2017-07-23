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Стадион:
ЦСКА Москва
 
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СКА-Хабаровск
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 20 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА Москва - СКА-Хабаровск, который состоится 29.07.2017.
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:
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - СКА-Хабаровск
ЦСКА Москва
95.8% (92)
Ничья:
2.1% (2)
СКА-Хабаровск
2.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
40.6% (39)
ЦСКА Москва:
20.8% (20)
ЦСКА Москва:
13.5% (13)
ЦСКА Москва:
10.4% (10)
ЦСКА Москва:
4.2% (4)
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