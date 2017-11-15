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Стадион:
Ростов
 
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Амкар
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 9 часов 14 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ростов - Амкар, который состоится 19.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Ростов - Амкар
Ростов
77.3% (68)
Ничья:
19.3% (17)
Амкар
3.4% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Ростов:
44.3% (39)
Ростов:
26.1% (23)
Ничья:
13.6% (12)
Ростов:
5.7% (5)
Ничья:
5.7% (5)
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