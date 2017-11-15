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Стадион: Санкт-Петербург
Предыдущие игры
Зенит (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 05.11.2017 Рубин 0:0 Зенит ПЛ
- 02.11.2017 Русенборг 1:1 Зенит ЛЕ
- 29.10.2017 Зенит 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 22.10.2017 ЦСКА Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 19.10.2017 Зенит 3:1 Русенборг ЛЕ
- 15.10.2017 Зенит 0:1 Арсенал Тула ПЛ
- 01.10.2017 Анжи 2:2 Зенит ПЛ
- 28.09.2017 Зенит 3:1 Реал Сосьедад ЛЕ
- 24.09.2017 Краснодар 0:2 Зенит ПЛ
- 21.09.2017 Динамо СПб 3:2 Зенит К
- 18.09.2017 Зенит 3:0 Уфа ПЛ
- 14.09.2017 Вардар 0:5 Зенит ЛЕ
- 10.09.2017 Динамо Москва 0:0 Зенит ПЛ
- 27.08.2017 Зенит 0:0 Ростов ПЛ
- 24.08.2017 Зенит 2:0 Утрехт ЛЕ
- 20.08.2017 Амкар 0:1 Зенит ПЛ
- 16.08.2017 Утрехт 1:0 Зенит ЛЕ
- 13.08.2017 Зенит 4:0 Ахмат ПЛ
- 09.08.2017 Урал 1:1 Зенит ПЛ
- 06.08.2017 Зенит 5:1 Спартак Москва ПЛ
Тосно (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 04.11.2017 Тосно 1:3 Краснодар ПЛ
- 29.10.2017 Динамо Москва 0:1 Тосно ПЛ
- 25.10.2017 Тосно 0:0 Томь К
- 21.10.2017 Тосно 1:1 Ростов ПЛ
- 16.10.2017 Амкар 0:0 Тосно ПЛ
- 30.09.2017 Тосно 1:0 Ахмат ПЛ
- 24.09.2017 Урал 3:1 Тосно ПЛ
- 20.09.2017 Тюмень 1:2 Тосно К
- 17.09.2017 Тосно 2:2 Спартак Москва ПЛ
- 09.09.2017 Тосно 2:2 Анжи ПЛ
- 04.09.2017 ЦСКА Москва 4:2 Тосно ТМК
- 26.08.2017 Рубин 1:0 Тосно ПЛ
- 18.08.2017 Тосно 0:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 13.08.2017 Локомотив Москва 0:2 Тосно ПЛ
- 09.08.2017 Тосно 1:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 06.08.2017 Арсенал Тула 1:2 Тосно ПЛ
- 30.07.2017 Тосно 0:1 Зенит ПЛ
- 22.07.2017 Краснодар 2:0 Тосно ПЛ
- 15.07.2017 Тосно 0:1 Уфа ПЛ
- 07.07.2017 Тосно 1:3 Чукарички ТМК
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|25 - 13
|33
|2.
|Зенит
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|23 - 9
|30
|3.
|Краснодар
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|24 - 16
|27
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|17 - 12
|26
|5.
|Спартак Москва
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 21
|25
|6.
|Урал
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|20 - 16
|24
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|16
|7
|2
|7
|17 - 18
|23
|8.
|Уфа
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|14 - 19
|21
|9.
|Ахмат
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|17 - 21
|21
|10.
|Рубин
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|17 - 14
|19
|11.
|Ростов
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 15
|18
|12.
|Амкар
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|9 - 12
|17
|13.
|Тосно
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 19
|17
|14.
|Анжи
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 33
|16
|15.
|Динамо Москва
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|13 - 17
|15
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|2
|6
|8
|12 - 24
|12
-
До начала матча осталось 2 дня 11 часов 44 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит - Тосно, который состоится 19.11.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит - Тосно, который состоится 19.11.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Зенит - Тосно
Зенит
91.8% (78)
Ничья:
5.9% (5)
Тосно
2.4% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Зенит:
44.7% (38)
2:1 Зенит:
17.6% (15)
3:1 Зенит:
12.9% (11)
3:0 Зенит:
10.6% (9)
1:1 Ничья:
3.5% (3)
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