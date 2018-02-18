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Карпаты
 
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Олимпик Дн
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Текстовая онлайн трансляция матча Карпаты - Олимпик Дн

До начала игры осталось 2 дня 7 часов 21 минуту, которая состоится 21.02.2018.
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Кравченко Антон бьет в цель!
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Мякушко Сергей бьет в цель!
Желтая карточка
6'
Тиссоне Фернандо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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:
Прогнозы на матч Карпаты - Олимпик Дн
Карпаты
30.2% (117)
Ничья:
38.5% (149)
Олимпик Дн
31.3% (121)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.2% (117)
Олимпик Дн:
14.2% (55)
Карпаты:
10.1% (39)
Олимпик Дн:
8.8% (34)
Карпаты:
8% (31)
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