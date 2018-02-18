Текстовая онлайн трансляция матча Карпаты - Олимпик Дн

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Стадион: Украина
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42'
1:0
45'
1:1
Состав команд
Карпаты
- Основной состав
- 1 Пидкивка Роман Вратарь
- 70 Лобай Иван Защитник
- 44 Федецкий Артём Защитник
- 94 Мирошниченко Денис Защитник
- 10 Карраскаль Хорхе Полузащитник
- 33 Мякушко Сергей Полузащитник
- 17 Голодюк Олег Полузащитник
- 28 Тиссоне Фернандо Полузащитник
- 20 Ди Франко Франсиско Нападающий
- 79 Акулинин Леонид Нападающий
- 9 Гуцуляк Алексей Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Мисак Роман Вратарь
- 54 Лебеденко Орест Защитник
- 11 Чачуа Амбросий Защитник
- 48 Клёц Дмитрий Полузащитник
- 35 Швед Марьян Нападающий
- 93 Дебелко Роман Нападающий
- 72 Bohdan Kurtiak
- Главный тренер: Oleg Boychyshyn
Олимпик Дн
- Основной состав
- 13 Кичак Артём Вратарь
- 18 Очигава Зураб Защитник
- 7 Сондей Иван Защитник
- 4 Кравченко Антон Защитник
- 24 Федорив Виталий Защитник
- 9 Приёмов Владимир Полузащитник
- 11 Моха Хадфи Полузащитник
- 90 Богданов Андрей Полузащитник
- 17 Шестаков Сергей Полузащитник
- 44 Цымбалюк Евгений Полузащитник
- 22 Беленький Станислав Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Махарадзе Заури Вратарь
- 32 Иллой-Айет Владис-Эммерсон Защитник
- 94 Мигунов Александр Полузащитник
- 14 Поступаленко Антон Полузащитник
- 8 Доронин Владимир Полузащитник
- 12 Михалёв Илья Нападающий
- Главный тренер: Санжар Роман
Предыдущие игры
Карпаты (последние 20 матчей: +2 =9 -9)
- 18.02.2018 Карпаты 0:2 Заря ПЛ
- 09.12.2017 Верес 2:2 Карпаты ПЛ
- 26.11.2017 Александрия 3:0 Карпаты ПЛ
- 18.11.2017 Карпаты 0:1 Мариуполь ПЛ
- 05.11.2017 Сталь Каменское 0:0 Карпаты ПЛ
- 29.10.2017 Карпаты 1:1 Динамо Киев ПЛ
- 21.10.2017 Ворскла 0:1 Карпаты ПЛ
- 15.10.2017 Звезда Кропивницкий 0:0 Карпаты ПЛ
- 01.10.2017 Шахтёр Дн 2:0 Карпаты ПЛ
- 24.09.2017 Карпаты 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 20.09.2017 Прикарпатье 2:1 Карпаты К
- 17.09.2017 Заря 0:0 Карпаты ПЛ
- 10.09.2017 Карпаты 1:6 Верес ПЛ
- 26.08.2017 Олимпик Дн 0:0 Карпаты ПЛ
- 20.08.2017 Карпаты 0:0 Александрия ПЛ
- 13.08.2017 Мариуполь 3:0 Карпаты ПЛ
- 05.08.2017 Карпаты 3:1 Сталь Каменское ПЛ
- 29.07.2017 Динамо Киев 5:0 Карпаты ПЛ
- 23.07.2017 Карпаты 1:3 Ворскла ПЛ
- 16.07.2017 Карпаты 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
Олимпик Дн (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 18.02.2018 Динамо Киев 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 09.12.2017 Олимпик Дн 1:4 Ворскла ПЛ
- 25.11.2017 Олимпик Дн 2:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 19.11.2017 Черноморец Од 2:1 Олимпик Дн ПЛ
- 05.11.2017 Олимпик Дн 3:3 Заря ПЛ
- 29.10.2017 Верес 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 25.10.2017 Ворскла 2:0 Олимпик Дн К
- 21.10.2017 Олимпик Дн 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 15.10.2017 Олимпик Дн 1:0 Александрия ПЛ
- 30.09.2017 Олимпик Дн 3:2 Мариуполь ПЛ
- 24.09.2017 Сталь Каменское 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 17.09.2017 Олимпик Дн 1:2 Динамо Киев ПЛ
- 09.09.2017 Ворскла 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 26.08.2017 Олимпик Дн 0:0 Карпаты ПЛ
- 19.08.2017 Шахтёр Дн 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 13.08.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 06.08.2017 Заря 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 03.08.2017 ПАОК 2:0 Олимпик Дн ЛЕ
- 30.07.2017 Олимпик Дн 0:0 Верес ПЛ
- 27.07.2017 Олимпик Дн 1:1 ПАОК ЛЕ
Последние игры между собой
Карпаты: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Олимпик Дн: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
- 26.08.2017 Олимпик Дн 0:0 Карпаты Премьер-лига
- 26.03.2017 Олимпик Дн 0:0 Карпаты Премьер-лига
- 28.08.2016 Карпаты 0:2 Олимпик Дн Премьер-лига
- 28.11.2015 Карпаты 4:1 Олимпик Дн Премьер-лига
- 01.08.2015 Олимпик Дн 0:1 Карпаты Премьер-лига
- 26.04.2015 Карпаты 4:1 Олимпик Дн Премьер-лига
- 04.10.2014 Олимпик Дн 1:0 Карпаты Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|43 - 18
|45
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|38 - 12
|42
|3.
|Ворскла
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|26 - 18
|34
|4.
|Заря
|Заявка
|20
|7
|9
|4
|33 - 25
|30
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|26 - 26
|26
|6.
|Верес
|Заявка
|20
|5
|11
|4
|22 - 16
|26
|7.
|Олимпик Дн
|Заявка
|19
|6
|7
|6
|22 - 24
|25
|8.
|Александрия
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|18 - 23
|19
|9.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|13 - 26
|18
|10.
|Черноморец Од
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|15 - 34
|17
|11.
|Карпаты
|Заявка
|19
|2
|9
|8
|12 - 32
|15
|12.
|Сталь Каменское
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|15 - 29
|15
-
Текстовая онлайн трансляция матча Карпаты - Олимпик ДнДо начала игры осталось 2 дня 7 часов 21 минуту, которая состоится 21.02.2018.
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Кравченко Антон бьет в цель!
42'
Г О О О О Л - Мякушко Сергей бьет в цель!
6'
Тиссоне Фернандо получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Прогнозы на матч Карпаты - Олимпик Дн
Карпаты
30.2% (117)
Ничья:
38.5% (149)
Олимпик Дн
31.3% (121)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.2% (117)
1:2 Олимпик Дн:
14.2% (55)
2:1 Карпаты:
10.1% (39)
0:1 Олимпик Дн:
8.8% (34)
1:0 Карпаты:
8% (31)
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