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Текстовая онлайн трансляция матча Утрехт - Фейеноорд

До начала игры осталось 2 дня 17 часов 25 минут, которая состоится 24.01.2018.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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