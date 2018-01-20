Текстовая онлайн трансляция матча Утрехт - Фейеноорд

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Стадион: Галгенваард
Состав команд
17
Клейбер
Шон
25
Джонс
Брэд
20
Тапия
Ренато
11
Ларссон
Сэм
Утрехт 5-3-2
- Основной состав
- 1 Йенсен Давид Вратарь
- 17 Клейбер Шон Защитник
- 2 Ван дер Марел Марк Защитник
- 14 Янссен Виллем Защитник
- 5 Думич Дарио Защитник
- 18 Эмануэльсон Урби Защитник
- 6 Штридер Рико Полузащитник
- 22 Ван де Стрек Сандер Полузащитник
- 8 Аюб Яссин Полузащитник
- 10 Лабьяд Закария Нападающий
- 7 Керк Гирано Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Хес Менно Вратарь
- 16 Марсман Ник Вратарь
- 20 Трупе Джованни Защитник
- 28 Браафхейд Эдсон Защитник
- 15 Ван дер Мер Робин Защитник
- 26 Уиллок Мэттью Полузащитник
- 39 Венема Ник Нападающий
- 27 Гёртлер Лукас Нападающий
- 25 Веланас Одиссеус Нападающий
- 11 Дессерс Сириль Нападающий
- Главный тренер: Jean-Paul de Jong
- Травмы и дисквалификации
- Йоостен Патрик Травмирован
- Макиенок Симон Травмирован
- Кали Анур Травмирован
Фейеноорд 4-3-3
- Основной состав
- 25 Джонс Брэд Вратарь
- 4 Юсте Йерри Защитник
- 3 Ван Бик Свен Защитник
- 20 Тапия Ренато Защитник
- 35 Маласиа Тайрелл Защитник
- 21 Амрабат Софьян Полузащитник
- 8 Эль-Ахмади Карим Полузащитник
- 10 Де Вильена Тонни Полузащитник
- 19 Бергёйс Стивен Нападающий
- 7 Бутьюс Жан-Поль Нападающий
- 11 Ларссон Сэм Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Бейло Юстин Вратарь
- 1 Фермеер Кеннет Вратарь
- 17 Дикс Кевин Защитник
- 36 Ханссон Эмиль Полузащитник
- 28 Тоорнстра Йенс Полузащитник
- 14 Басачикоглу Билал Нападающий
- 9 Йоргенсен Николай Нападающий
- 29 Крамер Михил Нападающий
- 34 Венте Дилан Нападающий
- 41 Lutsharel Geertruida
- Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
- Травмы и дисквалификации
- Ван дер Хейден Ян-Ари Травмирован
- Боттегин Эрик Травмирован
- Хапс Ридгесиано Травмирован
Предыдущие игры
Утрехт (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 19.01.2018 Утрехт 1:1 АЗ Алкмаар Э
- 10.01.2018 Андерлехт 3:4 Утрехт ТМК
- 07.01.2018 Вюрцбург Кикерс 0:0 Утрехт ТМК
- 23.12.2017 НАК Бреда 3:1 Утрехт Э
- 17.12.2017 Утрехт 1:1 Хераклес Э
- 13.12.2017 ВВВ-Венло 0:1 Утрехт Э
- 01.12.2017 ПЕК Зволле 1:1 Утрехт Э
- 26.11.2017 Спарта Роттердам 1:3 Утрехт Э
- 19.11.2017 Утрехт 3:1 Эксельсиор Э
- 05.11.2017 Аякс 1:2 Утрехт Э
- 29.10.2017 Утрехт 2:2 НАК Бреда Э
- 25.10.2017 ВВВ-Венло 3:1 Утрехт К
- 22.10.2017 АЗ Алкмаар 3:0 Утрехт Э
- 14.10.2017 Утрехт 3:1 Херенвен Э
- 04.10.2017 Вольфсбург 2:0 Утрехт ТМК
- 01.10.2017 Витесс 1:1 Утрехт Э
- 24.09.2017 Утрехт 1:7 ПСВ Э
- 20.09.2017 Аякс (аматоры) 0:6 Утрехт К
- 17.09.2017 Твенте 4:0 Утрехт Э
- 10.09.2017 Утрехт 2:0 Рода Э
Фейеноорд (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 21.01.2018 Аякс 2:0 Фейеноорд Э
- 13.01.2018 Фейеноорд 2:1 Люцерн ТМК
- 24.12.2017 Фейеноорд 5:1 Рода Э
- 21.12.2017 Фейеноорд 3:1 Хераклес К
- 17.12.2017 Спарта Роттердам 0:7 Фейеноорд Э
- 13.12.2017 Фейеноорд 1:1 Херенвен Э
- 06.12.2017 Фейеноорд 2:1 Наполи ЛЧ
- 02.12.2017 Фейеноорд 1:0 Витесс Э
- 25.11.2017 Гронинген 0:2 Фейеноорд Э
- 21.11.2017 Манчестер Сити 1:0 Фейеноорд ЛЧ
- 18.11.2017 Фейеноорд 1:1 ВВВ-Венло Э
- 05.11.2017 АДО Ден Хааг 2:2 Фейеноорд Э
- 01.11.2017 Шахтёр Дн 3:1 Фейеноорд ЛЧ
- 28.10.2017 Рода 1:1 Фейеноорд Э
- 25.10.2017 Фейеноорд 4:1 АВВ Свифт К
- 22.10.2017 Фейеноорд 1:4 Аякс Э
- 17.10.2017 Фейеноорд 1:2 Шахтёр Дн ЛЧ
- 14.10.2017 Фейеноорд 0:0 ПЕК Зволле Э
- 01.10.2017 АЗ Алкмаар 0:4 Фейеноорд Э
- 26.09.2017 Наполи 3:1 Фейеноорд ЛЧ
Последние игры между собой
Утрехт: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 12
Фейеноорд: победы: 12, ничьи: 7, поражения: 1
- 16.04.2017 Фейеноорд 2:0 Утрехт Эредивизие
- 27.11.2016 Утрехт 3:3 Фейеноорд Эредивизие
- 24.04.2016 Фейеноорд 2:1 Утрехт Кубок
- 28.02.2016 Утрехт 1:2 Фейеноорд Эредивизие
- 08.08.2015 Фейеноорд 3:2 Утрехт Эредивизие
- 01.03.2015 Утрехт 0:0 Фейеноорд Эредивизие
- 24.08.2014 Фейеноорд 1:2 Утрехт Эредивизие
- 19.01.2014 Утрехт 2:5 Фейеноорд Эредивизие
- 22.09.2013 Фейеноорд 1:0 Утрехт Эредивизие
- 17.03.2013 Фейеноорд 2:1 Утрехт Эредивизие
- 12.08.2012 Утрехт 0:1 Фейеноорд Эредивизие
- 11.03.2012 Фейеноорд 1:1 Утрехт Эредивизие
- 11.12.2011 Утрехт 2:2 Фейеноорд Эредивизие
- 10.04.2011 Утрехт 0:4 Фейеноорд Эредивизие
- 08.08.2010 Фейеноорд 3:1 Утрехт Эредивизие
- 14.02.2010 Утрехт 0:0 Фейеноорд Эредивизие
- 22.11.2009 Фейеноорд 0:0 Утрехт Эредивизие
- 03.05.2009 Утрехт 2:2 Фейеноорд Премьер-лига
- 09.11.2008 Фейеноорд 5:2 Утрехт Премьер-лига
- 06.04.2008 Фейеноорд 3:1 Утрехт Премьер-лига
Утрехт
Фейеноорд
-
0 Голы 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Дистанция, км 0
-
0 Количество передач 0
-
0 Владение мячом, % 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|19
|16
|1
|2
|51 - 22
|49
|2.
|Аякс
|19
|14
|2
|3
|56 - 17
|44
|3.
|АЗ Алкмаар
|19
|12
|3
|4
|35 - 20
|39
|4.
|ПЕК Зволле
|19
|10
|6
|3
|27 - 21
|36
|5.
|Фейеноорд
|18
|9
|5
|4
|37 - 18
|32
|6.
|Утрехт
|18
|8
|5
|5
|28 - 29
|29
|7.
|Витесс
|19
|7
|7
|5
|32 - 23
|28
|8.
|АДО Ден Хааг
|19
|8
|3
|8
|26 - 29
|27
|9.
|Эксельсиор
|19
|7
|3
|9
|24 - 29
|24
|10.
|Херенвен
|19
|6
|6
|7
|26 - 31
|24
|11.
|ВВВ-Венло
|19
|5
|8
|6
|23 - 27
|23
|12.
|Хераклес
|19
|6
|4
|9
|27 - 39
|22
|13.
|Гронинген
|19
|5
|6
|8
|31 - 31
|21
|14.
|Виллем II
|19
|4
|5
|10
|28 - 41
|17
|15.
|Твенте
|19
|4
|4
|11
|25 - 34
|16
|16.
|НАК Бреда
|19
|4
|4
|11
|20 - 36
|16
|17.
|Рода
|19
|3
|3
|13
|18 - 41
|12
|18.
|Спарта Роттердам
|19
|2
|5
|12
|15 - 41
|11
-
Текстовая онлайн трансляция матча Утрехт - ФейеноордДо начала игры осталось 2 дня 17 часов 25 минут, которая состоится 24.01.2018.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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