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Стадион: Зрители: 9258
Спарта Роттердам
0:1
Конец матча
Витесс
0'
0:1
64' Гол
Маунт Мэйсон
73' Желтая карточка
Julian Chabot
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 9258 болельщиков
94'
Брюнс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
93'
Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам делает навес прямо в штрафную.
90'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
Офсайд
90'
Маунт Мэйсон из команды Витесс в офсайде
Угловой
90'
Маунт Мэйсон из команды Витесс разыграл угловой с правого угла.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Матавж Тим нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
88'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Roy Kortsmit из команды Спарта Роттердам.
Угловой
88'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
88'
Тактическая замена. Хольст Фредерик уходит с поля и его заменяет Гудвин Крейг
86'
Roy Kortsmit взял и забрал мяч на выходе
86'
Рашица Милот из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
86'
Опасность! Матавж Тим из команды Витесс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
85'
Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
85'
Сануси Райан выбил мяч подальше от ворот.
85'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
83'
Тактическая замена. Линссен Брайн уходит с поля и его заменяет Круйсвийк Арнолд
82'
Отличный пас сделал Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
82'
Дабо Фанкати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
82'
Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
81'
Сереро Тулани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Thomas Kotte выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
80'
Пасвер Ремко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
80'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Отличные скиллы показывает Фрайдей Фред, обводя своих соперников
79'
Удар от ворот произведет Витесс
79'
Ragnar Ache не смог попасть в створ ударом издали
78'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
Угловой
78'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
78'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Рашица Милот из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
77'
Шанс! Loris Brogno из команды Спарта Роттердам пробил головой, но мимо
77'
Ragnar Ache навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Маунт Мэйсон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Сануси Райан
77'
Хорошую попытку сделал Loris Brogno. Удар в створ, но вратарь начеку
76'
Roy Kortsmit взял и забрал мяч на выходе
76'
Рашица Милот из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
76'
Отличные скиллы показывает Рашица Милот, обводя своих соперников
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Тактическая замена. Ilias Alhalft уходит с поля и его заменяет Thomas Verhaar
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Кашия Гурам из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Kenneth Dougal
74'
Какой промах! Кашия Гурам имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
74'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
73'
Julian Chabot получил желтую карточку от судьи
Офсайд
73'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам в офсайде
71'
Тактическая замена. Мюрен Роберт уходит с поля и его заменяет Ragnar Ache
70'
Вратарь парирует удар, который нанес Матавж Тим, и мяч снова в игре
70'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
70'
Брюнс Томас из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
69'
Брюнс Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Брюнс Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Фол, нарушение
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
67'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам в офсайде
66'
Kenneth Dougal отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
65'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Рашица Милот оказался на газоне.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
64'
Рашица Милот сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Маунт Мэйсон изменил счет на табло!
64'
Рашица Милот из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
62'
Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
62'
Мюрен Роберт делает скидку к воротам
62'
Сануси Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Дабо Фанкати из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Мюрен Роберт пострадал.
Фол, нарушение
61'
Линссен Брайн наказан за толчок Хольст Фредерик
60'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
58'
Рашица Милот из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
58'
Файе Лассана из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
57'
Loris Brogno наказан за толчок Файе Лассана
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
56'
Кашия Гурам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Loris Brogno нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
53'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
53'
Рашица Милот из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
52'
Roy Kortsmit взял и забрал мяч на выходе
52'
Сереро Тулани из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
52'
Удар от ворот произведет Витесс
51'
Loris Brogno выбил мяч подальше от ворот.
51'
Маунт Мэйсон выбил мяч подальше от ворот.
50'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Файе Лассана из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Брюнс Томас
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
49'
Thomas Kotte нанес удар, но промахнулся очень сильно.
49'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Julian Chabot наказан за толчок Рашица Милот
48'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
48'
ШАНС! Рашица Милот нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Матавж Тим из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
48'
Маунт Мэйсон из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Дабо Фанкати из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
46'
Тактическая замена. Кастаньос Люк уходит с поля и его заменяет Матавж Тим
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
45'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Кастаньос Люк пострадал.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Roy Kortsmit взял и забрал мяч на выходе
45'
Брюнс Томас из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
45'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
43'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Сереро Тулани пострадал.
42'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
42'
Рашица Милот не смог попасть в створ ударом издали
42'
Kenneth Dougal выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
41'
Опасность предотвращена - Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам вступил в отбор удачно
41'
Файе Лассана из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
41'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
Удар от ворот произведет Витесс
40'
Фрайдей Фред не смог попасть в створ ударом издали
40'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
40'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Шанс! Thomas Kotte из команды Витесс пробил головой, но мимо
Угловой
39'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой слева.
39'
Сануси Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Отличные скиллы показывает Кашия Гурам, обводя своих соперников
38'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
38'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
38'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Рашица Милот из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Мюрен Роберт наказан за толчок Сереро Тулани
37'
Удар от ворот произведет Витесс
36'
Julian Chabot выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
36'
Кастаньос Люк из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Sherel Floranus пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Опасность предотвращена - Кашия Гурам из команды Витесс вступил в отбор удачно
34'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
34'
Опасность! Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
34'
Удар от ворот произведет Витесс
34'
ШАНС! Ilias Alhalft нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Кашия Гурам нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
33'
Kenneth Dougal наказан за толчок Маунт Мэйсон
Угловой
32'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой слева.
32'
Хольст Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Отличные скиллы показывает Рашица Милот, обводя своих соперников
31'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
31'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
После дальнего удара, который нанес Thomas Kotte мяч отбит вратарем
30'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
Удар от ворот произведет Витесс
29'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
27'
Фишер Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Рашица Милот из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
27'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Дабо Фанкати
Офсайд
26'
Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам в офсайде
Фол, нарушение
26'
Кастаньос Люк наказан за толчок Фишер Сандер
25'
Удар от ворот произведет Витесс
25'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
25'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
Кашия Гурам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Отличные скиллы показывает Loris Brogno, обводя своих соперников
24'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Thomas Kotte выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
23'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Удар от ворот произведет Витесс
23'
Julian Chabot из команды Спарта Роттердам наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
22'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Пасвер Ремко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
22'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
21'
Loris Brogno бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
20'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
20'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
Выглядело как неплохой момент. Брюнс Томас из команды Витесс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
19'
Сануси Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Рашица Милот
18'
Дабо Фанкати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован
Фол, нарушение
15'
Кашия Гурам из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Ilias Alhalft пострадал.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Брюнс Томас из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Сануси Райан
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
14'
После дальнего удара, который нанес Loris Brogno мяч отбит вратарем
14'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Дабо Фанкати выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
13'
Roy Kortsmit взял и забрал мяч на выходе
13'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам навешивает в штрафную с рикошетом.
Угловой
13'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
13'
Sherel Floranus предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Сануси Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Удар от ворот произведет Витесс
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
9'
Кастаньос Люк из команды Витесс в офсайде
8'
Мюрен Роберт нанес удар, но промахнулся очень сильно.
7'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Фрайдей Фред мяч отрикошетил от ворот
7'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
6'
Отличные скиллы показывает Sherel Floranus, обводя своих соперников
Фол, нарушение
6'
Кастаньос Люк из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Сануси Райан пострадал.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
4'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
4'
Маунт Мэйсон нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
4'
Линссен Брайн из команды Витесс делает пас партнеру.
3'
Рашица Милот из команды Витесс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
3'
Рашица Милот из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спарта Роттердам". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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