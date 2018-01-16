Стадион: Спарта Зрители: 9258
0:1
Конец матча
0:1
64' ГолМаунт Мэйсон
73' Желтая карточкаJulian Chabot
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 9258 болельщиков
94'
Брюнс Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Фишер Сандер из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
93'
Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам делает навес прямо в штрафную.
90'
90'
Гудвин Крейг из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
90'
Маунт Мэйсон из команды Витесс в офсайде
90'
Маунт Мэйсон из команды Витесс разыграл угловой с правого угла.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
90'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
88'
88'
Матавж Тим нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
88'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Roy Kortsmit из команды Спарта Роттердам.
88'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
88'
Тактическая замена. Хольст Фредерик уходит с поля и его заменяет Гудвин Крейг
86'
86'
86'
Опасность! Матавж Тим из команды Витесс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
85'
Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
85'
Сануси Райан выбил мяч подальше от ворот.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
83'
Тактическая замена. Линссен Брайн уходит с поля и его заменяет Круйсвийк Арнолд
82'
Отличный пас сделал Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
82'
82'
Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
81'
Сереро Тулани предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
81'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Thomas Kotte выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
80'
Пасвер Ремко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Ragnar Ache из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
80'
80'
Отличные скиллы показывает Фрайдей Фред, обводя своих соперников
79'
79'
Ragnar Ache не смог попасть в створ ударом издали
78'
78'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
78'
78'
77'
Шанс! Loris Brogno из команды Спарта Роттердам пробил головой, но мимо
77'
Ragnar Ache навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Судья сигнализирует, что Маунт Мэйсон из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Сануси Райан
77'
Хорошую попытку сделал Loris Brogno. Удар в створ, но вратарь начеку
76'
76'
76'
Отличные скиллы показывает Рашица Милот, обводя своих соперников
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
75'
Тактическая замена. Ilias Alhalft уходит с поля и его заменяет Thomas Verhaar
75'
Судья сигнализирует, что Кашия Гурам из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Kenneth Dougal
74'
Какой промах! Кашия Гурам имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
74'
73'
Julian Chabot получил желтую карточку от судьи
73'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам в офсайде
71'
Тактическая замена. Мюрен Роберт уходит с поля и его заменяет Ragnar Ache
70'
Вратарь парирует удар, который нанес Матавж Тим, и мяч снова в игре
70'
70'
Брюнс Томас из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Брюнс Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Ох, нехорошо это выглядит. Брюнс Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам в офсайде
66'
Kenneth Dougal отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
65'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам играет слишком грубо. Рашица Милот оказался на газоне.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
64'
Рашица Милот сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О Л - Маунт Мэйсон изменил счет на табло!
64'
62'
Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
62'
Мюрен Роберт делает скидку к воротам
62'
Сануси Райан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Дабо Фанкати из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Мюрен Роберт пострадал.
61'
Линссен Брайн наказан за толчок Хольст Фредерик
60'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
58'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Рашица Милот из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
58'
58'
Файе Лассана из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Loris Brogno наказан за толчок Файе Лассана
56'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Кашия Гурам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
56'
Loris Brogno нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
53'
53'
Рашица Милот из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
52'
52'
Сереро Тулани из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
52'
51'
Loris Brogno выбил мяч подальше от ворот.
51'
Маунт Мэйсон выбил мяч подальше от ворот.
50'
50'
Файе Лассана из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
50'
Судья сигнализирует, что Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Брюнс Томас
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
49'
Thomas Kotte нанес удар, но промахнулся очень сильно.
49'
49'
Julian Chabot наказан за толчок Рашица Милот
48'
48'
ШАНС! Рашица Милот нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Матавж Тим из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
48'
Маунт Мэйсон из команды Витесс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
46'
46'
46'
Дабо Фанкати из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
46'
Тактическая замена. Кастаньос Люк уходит с поля и его заменяет Матавж Тим
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Кастаньос Люк пострадал.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
45'
Брюнс Томас из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
45'
43'
Loris Brogno из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Сереро Тулани пострадал.
42'
42'
Рашица Милот не смог попасть в створ ударом издали
42'
Kenneth Dougal выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Опасность предотвращена - Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам вступил в отбор удачно
41'
Файе Лассана из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...
41'
41'
40'
40'
Фрайдей Фред не смог попасть в створ ударом издали
40'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
40'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
39'
Шанс! Thomas Kotte из команды Витесс пробил головой, но мимо
39'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой слева.
39'
Сануси Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Отличные скиллы показывает Кашия Гурам, обводя своих соперников
38'
38'
38'
38'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
Мюрен Роберт наказан за толчок Сереро Тулани
37'
36'
Julian Chabot выбил мяч подальше от ворот.
36'
Кастаньос Люк из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Sherel Floranus пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
34'
Опасность предотвращена - Кашия Гурам из команды Витесс вступил в отбор удачно
34'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
34'
Опасность! Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
34'
34'
ШАНС! Ilias Alhalft нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Кашия Гурам нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
33'
Kenneth Dougal наказан за толчок Маунт Мэйсон
32'
Брюнс Томас из команды Витесс подал угловой слева.
32'
Хольст Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Отличные скиллы показывает Рашица Милот, обводя своих соперников
31'
31'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
31'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
После дальнего удара, который нанес Thomas Kotte мяч отбит вратарем
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
29'
29'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
27'
27'
27'
27'
Судья сигнализирует, что Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Дабо Фанкати
26'
Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам в офсайде
26'
Кастаньос Люк наказан за толчок Фишер Сандер
25'
25'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
Кашия Гурам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Отличные скиллы показывает Loris Brogno, обводя своих соперников
24'
24'
Thomas Kotte выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
23'
23'
23'
Julian Chabot из команды Спарта Роттердам наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
22'
22'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
22'
Пасвер Ремко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
21'
Loris Brogno бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
20'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
Выглядело как неплохой момент. Брюнс Томас из команды Витесс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
19'
Сануси Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
18'
Судья сигнализирует, что Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Рашица Милот
18'
17'
Мюрен Роберт из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам пробил из-за штрафной площади, мяч был заблокирован
15'
Кашия Гурам из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Ilias Alhalft пострадал.
15'
Судья сигнализирует, что Брюнс Томас из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Сануси Райан
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
14'
После дальнего удара, который нанес Loris Brogno мяч отбит вратарем
14'
14'
14'
Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
13'
13'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам навешивает в штрафную с рикошетом.
13'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
13'
Sherel Floranus предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
11'
Сануси Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
10'
Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
Кастаньос Люк из команды Витесс в офсайде
8'
Мюрен Роберт нанес удар, но промахнулся очень сильно.
7'
7'
Фрайдей Фред мяч отрикошетил от ворот
7'
Sherel Floranus из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
6'
Отличные скиллы показывает Sherel Floranus, обводя своих соперников
6'
Кастаньос Люк из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Сануси Райан пострадал.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
4'
4'
Маунт Мэйсон нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
4'
Линссен Брайн из команды Витесс делает пас партнеру.
3'
Рашица Милот из команды Витесс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
3'
2'
Судья сигнализирует, что Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Сереро Тулани
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Спарта Роттердам". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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