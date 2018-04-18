Стадион: Van Donge and De Roo Stadion Зрители: 4065
2:2
Конец матча
7' Желтая карточкаДросте Вут
1:0
7' ГолМессауд Али
49' Красная карточкаВан Ойен Петер
2:0
51' ПенальтиВан Дёйнен Майк
58' Желтая карточкаМессауд Али
2:1
90' ГолМонтейро Гамиро
90' Желтая карточкаДе Вейс Йорди
2:2
90' ПенальтиМонтейро Гамиро
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
94'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Г О О О О Л - Монтейро Гамиро из команды Хераклес забивает с точки!
93'
Де Вейс Йорди получает желтую карточку за неспортивное поведение
93'
ПЕНАЛЬТИ - Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Навратил Ярослав.
92'
Навратил Ярослав сделал результативную передачу.
92'
Г О О О О Л - Монтейро Гамиро изменил счет на табло!
92'
Отличные скиллы показывает Монтейро Гамиро, обводя своих соперников
92'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Монтейро Гамиро и Навратил Ярослав из команды Хераклес.
92'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор в офсайде
92'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
91'
Кастро Брам отбил мяч на угловой после удара Файк Хишам из штрафной площади.
91'
Marouane Afaker из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
91'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес пасует в штрафную, но Кристинссон Огмундур выходит и ловит мяч.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Элберс Стэнли нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Milan Massop из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
90'
Тактическая замена. Ван Дёйнен Майк уходит с поля и его заменяет Marouane Afaker
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
89'
89'
Тактическая замена. Гладон Пол уходит с поля и его заменяет Навратил Ярослав
88'
Тактическая замена. Reuven Niemeijer уходит с поля и его заменяет Осман Мо
88'
Как он промахнулся? Элберс Стэнли имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
88'
Фортеш Джеффри видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
88'
Почти гол! Фортеш Джеффри пробил головой по воротам, но Кастро Брам спас!
88'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
88'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Отличные скиллы показывает Файк Хишам, обводя своих соперников
86'
86'
Аноур Хадоуир не смог попасть в створ ударом издали
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
84'
Хорошую попытку сделал Ван Дёйнен Майк. Удар в створ, но вратарь начеку
84'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
84'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Кристинссон Огмундур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Петерсон Кристофер оказался на газоне.
83'
83'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
82'
82'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Ван Дёйнен Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
78'
Проппер Робин наказан за толчок Матей Юрген
78'
77'
Кювас Брандлей мяч отрикошетил от ворот
77'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
75'
75'
Кювас Брандлей из команды Хераклес разыграл угловой с правого угла.
75'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
74'
74'
74'
Тактическая замена. Дросте Вут уходит с поля и его заменяет Sebastian Jakubiak
73'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Файк Хишам нанес удар издали, а Кастро Брам отбил его обратно в игру!
72'
Reuven Niemeijer выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Элберс Стэнли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
70'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
69'
69'
69'
68'
Тактическая замена. Гарсия Леви уходит с поля и его заменяет Брюинс Луиджи
67'
О, нет. Из многообещающей позиции Монтейро Гамиро из команды Хераклес наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
67'
О, нет. Из многообещающей позиции Гладон Пол из команды Хераклес наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
67'
Игрок из команды Хераклес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Кювас Брандлей оказался на газоне.
65'
Ван Дёйнен Майк коснулся мяча рукой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
64'
Ван Дёйнен Майк имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
64'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
64'
Отличные скиллы показывает Мессауд Али, обводя своих соперников
64'
63'
ШАНС! Файк Хишам нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Файк Хишам и Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор.
63'
63'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
62'
Гарсия Леви нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
62'
61'
Шанс! Milan Massop из команды Эксельсиор пробил головой, но мимо
61'
60'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
59'
Кювас Брандлей решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
58'
Мессауд Али - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
58'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
57'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Reuven Niemeijer
57'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
55'
Де Вейс Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
55'
Проппер Робин мяч отрикошетил от ворот
55'
54'
Мессауд Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Файк Хишам наказан за толчок Кювас Брандлей
52'
[team] совершает вбрасывание на своей половине поля
51'
Г О О О О Л - Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор забивает с точки!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
49'
ФОЛ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ! Ван Ойен Петер подыграл себе рукой, получив за это прямую красную карточку!
49'
ПЕНАЛЬТИ! - Ван Ойен Петер играет рукой в штрафной! Ван Ойен Петер вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
49'
So close! Удар головой нанес Матей Юрген но мяч выбили с ленточки!
49'
49'
Дросте Вут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Файк Хишам из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
48'
Кристинссон Огмундур из команды Эксельсиор сделал отличный сейв!
48'
Головой пробил Гладон Пол, но голкипер отбил его в поле!
48'
47'
46'
Судья сигнализирует, что Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Проппер Робин
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
44'
Кристинссон Огмундур взял и забрал мяч на выходе
44'
Игрок из команды Хераклес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
43'
42'
40'
Ван Ойен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
39'
39'
ШАНС! Ван Ойен Петер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Гладон Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Мессауд Али из команды Эксельсиор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
36'
Milan Massop из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
36'
Отличный пас сделал Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
35'
О, нет. Из многообещающей позиции Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
35'
34'
Карами Халид из команды Эксельсиор навешивает в штрафную с рикошетом.
34'
34'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
34'
Отличные скиллы показывает Элберс Стэнли, обводя своих соперников
33'
32'
32'
Монтейро Гамиро не смог попасть в створ ударом издали
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
Брейкерс Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Брейкерс Тим из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
29'
28'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
27'
26'
26'
Файк Хишам решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
25'
Судья сигнализирует, что Дросте Вут из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Элберс Стэнли
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
25'
25'
Файк Хишам нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает передачу одноклубнику.
24'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
24'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
24'
Кристинссон Огмундур взял и забрал мяч на выходе
24'
24'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Кристинссон Огмундур, но его отбил вратарь на угловой.
24'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
23'
Хорошую попытку сделал Гарсия Леви. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
22'
22'
Кювас Брандлей не смог попасть в створ ударом издали
21'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
21'
Отличные скиллы показывает Гарсия Леви, обводя своих соперников
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
20'
19'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Монтейро Гамиро не смог удачно сыграть.
19'
Гарсия Леви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Монтейро Гамиро мяч отрикошетил от ворот
19'
Отличные скиллы показывает Монтейро Гамиро, обводя своих соперников
18'
Гладон Пол нанес удар головой, но Кристинссон Огмундур спокойно отбил мяч.
18'
17'
Брейкерс Тим из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
17'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
16'
Отличные скиллы показывает Кювас Брандлей, обводя своих соперников
15'
Судья сигнализирует, что Карами Халид из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
14'
Судья сигнализирует, что Файк Хишам из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Ван Ойен Петер
14'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
14'
12'
11'
Брейкерс Тим из команды Хераклес навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
10'
9'
Ван Дёйнен Майк наказан за толчок Дросте Вут
7'
Матей Юрген сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Мессауд Али классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
7'
Матей Юрген из команды Эксельсиор делает передачу одноклубнику.
7'
Milan Massop навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Дросте Вут сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
7'
Безумный фол. Дросте Вут грубо играет против соперника. Пострадал Элберс Стэнли
6'
Элберс Стэнли коснулся мяча рукой.
6'
5'
5'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
5'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
4'
4'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Фортеш Джеффри не смог удачно сыграть.
3'
Петерсон Кристофер наказан за толчок Карами Халид
3'
1'
Проппер Робин наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
1'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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