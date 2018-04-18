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Стадион: Зрители: 4065
Эксельсиор
2:2
Конец матча
Хераклес
0'
7' Желтая карточка
Дросте Вут
1:0
7' Гол
Мессауд Али
49' Красная карточка
Ван Ойен Петер
2:0
51' Пенальти
Ван Дёйнен Майк
58' Желтая карточка
Мессауд Али
2:1
90' Гол
Монтейро Гамиро
90' Желтая карточка
Де Вейс Йорди
2:2
90' Пенальти
Монтейро Гамиро
90'+5
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
94'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Описание гола
94'
Г О О О О Л - Монтейро Гамиро из команды Хераклес забивает с точки!
Желтая карточка
93'
Де Вейс Йорди получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
93'
ПЕНАЛЬТИ - Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Навратил Ярослав.
92'
Навратил Ярослав сделал результативную передачу.

Описание гола
92'
Г О О О О Л - Монтейро Гамиро изменил счет на табло!
92'
Отличные скиллы показывает Монтейро Гамиро, обводя своих соперников
92'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Монтейро Гамиро и Навратил Ярослав из команды Хераклес.
Офсайд
92'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор в офсайде
Угловой
92'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор разыграл угловой с правого угла.
91'
Кастро Брам отбил мяч на угловой после удара Файк Хишам из штрафной площади.
91'
Marouane Afaker из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
91'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес пасует в штрафную, но Кристинссон Огмундур выходит и ловит мяч.
Угловой
91'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Элберс Стэнли нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Milan Massop из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
90'
Тактическая замена. Ван Дёйнен Майк уходит с поля и его заменяет Marouane Afaker
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
89'
Удар от ворот произведет Хераклес
89'
Тактическая замена. Гладон Пол уходит с поля и его заменяет Навратил Ярослав
88'
Тактическая замена. Reuven Niemeijer уходит с поля и его заменяет Осман Мо
88'
Как он промахнулся? Элберс Стэнли имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
88'
Фортеш Джеффри видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
88'
Почти гол! Фортеш Джеффри пробил головой по воротам, но Кастро Брам спас!
88'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
88'
Файк Хишам из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Отличные скиллы показывает Файк Хишам, обводя своих соперников
86'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
86'
Аноур Хадоуир не смог попасть в створ ударом издали
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
84'
Хорошую попытку сделал Ван Дёйнен Майк. Удар в створ, но вратарь начеку
84'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
84'
Игроки ФК "Эксельсиор" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Кристинссон Огмундур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
83'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Петерсон Кристофер оказался на газоне.
83'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Аноур Хадоуир из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
82'
Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
82'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
79'
Ван Дёйнен Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
79'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
78'
Проппер Робин наказан за толчок Матей Юрген
Угловой
78'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
77'
Кювас Брандлей мяч отрикошетил от ворот
77'
Петерсон Кристофер нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
75'
Кювас Брандлей из команды Хераклес разыграл угловой с правого угла.
75'
Матей Юрген предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Ван Хинтум Барт из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
74'
Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
74'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
74'
Тактическая замена. Дросте Вут уходит с поля и его заменяет Sebastian Jakubiak
73'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Файк Хишам нанес удар издали, а Кастро Брам отбил его обратно в игру!
72'
Reuven Niemeijer выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Карами Халид из команды Эксельсиор делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
70'
Элберс Стэнли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
70'
Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
69'
Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
69'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Тактическая замена. Гарсия Леви уходит с поля и его заменяет Брюинс Луиджи
67'
О, нет. Из многообещающей позиции Монтейро Гамиро из команды Хераклес наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
67'
О, нет. Из многообещающей позиции Гладон Пол из команды Хераклес наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
67'
Игрок из команды Хераклес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
67'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Де Вейс Йорди из команды Эксельсиор играет слишком грубо. Кювас Брандлей оказался на газоне.
Фол, нарушение
65'
Ван Дёйнен Майк коснулся мяча рукой.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
65'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
64'
Ван Дёйнен Майк имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
64'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
64'
Отличные скиллы показывает Мессауд Али, обводя своих соперников
64'
Удар от ворот произведет Хераклес
63'
ШАНС! Файк Хишам нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Файк Хишам и Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор.
63'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
62'
Гарсия Леви нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
62'
Удар от ворот произведет Хераклес
61'
Шанс! Milan Massop из команды Эксельсиор пробил головой, но мимо
Угловой
61'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
Офсайд
60'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
59'
Кювас Брандлей решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
58'
Мессауд Али - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Reuven Niemeijer
57'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Угловой
55'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
55'
Де Вейс Йорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
55'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
55'
Проппер Робин мяч отрикошетил от ворот
Угловой
55'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
54'
Мессауд Али предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Файк Хишам наказан за толчок Кювас Брандлей
52'
[team] совершает вбрасывание на своей половине поля
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор забивает с точки!
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
49'
ФОЛ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ! Ван Ойен Петер подыграл себе рукой, получив за это прямую красную карточку!
Фол, нарушение
49'
ПЕНАЛЬТИ! - Ван Ойен Петер играет рукой в штрафной! Ван Ойен Петер вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
49'
So close! Удар головой нанес Матей Юрген но мяч выбили с ленточки!
Угловой
49'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
49'
Дросте Вут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Файк Хишам из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
48'
Кристинссон Огмундур из команды Эксельсиор сделал отличный сейв!
48'
Головой пробил Гладон Пол, но голкипер отбил его в поле!
48'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Проппер Робин
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
44'
Кристинссон Огмундур взял и забрал мяч на выходе
44'
Игрок из команды Хераклес делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
43'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля
40'
Ван Ойен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
39'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
39'
ШАНС! Ван Ойен Петер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Гладон Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Мессауд Али из команды Эксельсиор наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
36'
Milan Massop из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
36'
Отличный пас сделал Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
35'
О, нет. Из многообещающей позиции Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
35'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
34'
Карами Халид из команды Эксельсиор навешивает в штрафную с рикошетом.
34'
Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
34'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор делает неудачный навес.
34'
Отличные скиллы показывает Элберс Стэнли, обводя своих соперников
33'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
32'
Монтейро Гамиро не смог попасть в створ ударом издали
30'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Угловой
30'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
30'
Брейкерс Тим нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Брейкерс Тим из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
29'
Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
28'
Де Вейс Йорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Хераклес
26'
Файк Хишам решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Дросте Вут из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Элберс Стэнли
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
25'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Файк Хишам нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает передачу одноклубнику.
24'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
24'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
24'
Кристинссон Огмундур взял и забрал мяч на выходе
Угловой
24'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
24'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Кристинссон Огмундур, но его отбил вратарь на угловой.
24'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
23'
Хорошую попытку сделал Гарсия Леви. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
22'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
22'
Кювас Брандлей не смог попасть в створ ударом издали
21'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
21'
Отличные скиллы показывает Гарсия Леви, обводя своих соперников
21'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
20'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
19'
Кювас Брандлей из команды Хераклес сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Монтейро Гамиро не смог удачно сыграть.
19'
Гарсия Леви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
19'
Монтейро Гамиро мяч отрикошетил от ворот
19'
Отличные скиллы показывает Монтейро Гамиро, обводя своих соперников
18'
Гладон Пол нанес удар головой, но Кристинссон Огмундур спокойно отбил мяч.
18'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
17'
Брейкерс Тим из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
17'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
16'
Отличные скиллы показывает Кювас Брандлей, обводя своих соперников
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Карами Халид из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Кювас Брандлей
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Файк Хишам из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Ван Ойен Петер
14'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает навес прямо в штрафную.
14'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Брейкерс Тим из команды Хераклес навешивает в штрафную с рикошетом.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
10'
Удар от ворот произведет Хераклес
Фол, нарушение
9'
Ван Дёйнен Майк наказан за толчок Дросте Вут
7'
Матей Юрген сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Мессауд Али классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
7'
Матей Юрген из команды Эксельсиор делает передачу одноклубнику.
7'
Milan Massop навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
7'
Дросте Вут сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
7'
Безумный фол. Дросте Вут грубо играет против соперника. Пострадал Элберс Стэнли
Фол, нарушение
6'
Элберс Стэнли коснулся мяча рукой.
6'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Удар от ворот произведет Хераклес
5'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
5'
Элберс Стэнли из команды Эксельсиор идет с мячом вперед на обострение...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
4'
Удар от ворот произведет Хераклес
4'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Фортеш Джеффри не смог удачно сыграть.
Фол, нарушение
3'
Петерсон Кристофер наказан за толчок Карами Халид
3'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
1'
Проппер Робин наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
1'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Van Donge and De Roo Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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