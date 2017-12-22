  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Бельгия
  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Андерлехт
1:0
Конец матча
Эйпен
0'
1:0
25' Гол
Francis Amuzu
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
80'
Эйпен делает замену. Лотье Жордан уходит с поля, а Moussa Diallo выходит на его замену.
78'
Андерлехт делает замену. Оньекуру Генри уходит с поля, а Обрадович Иван выходит на его замену.
75'
Эйпен делает замену. Распентино Флориан уходит с поля, а Alessio Castro-Montes выходит на его замену.
68'
Эйпен делает замену. Амани Жан уходит с поля, а Джамабо Джордж выходит на его замену.
65'
Андерлехт делает замену. Francis Amuzu уходит с поля, а Анни Софьян выходит на его замену.

65'
Андерлехт делает замену. Требель Адриен уходит с поля, а Edo Kayembe выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Francis Amuzu бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола






Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация