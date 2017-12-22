- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
2017-2018
Стадион: Констант Ванден Сток
1:0
25' ГолFrancis Amuzu
|
25'
1:0
Состав команд
20
Кумс
Свен
28
Оканси
Эрик
9
Лей
Мбай
Андерлехт 3-4-3
- Основной состав
- 1 Селс Матц Вратарь
- 32 Дендонкер Леандер Защитник
- 5 Спайич Урош Защитник
- 3 Дешахт Оливье Защитник
- 40 Francis Amuzu Полузащитник
- 20 Кумс Свен Полузащитник
- 25 Требель Адриен Полузащитник
- 48 Albert Sambi Lokonga Полузащитник
- 8 Геркенс Питер Нападающий
- 91 Теодорчик Лукаш Нападающий
- 9 Оньекуру Генри Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Букс Франк Вратарь
- 2 Жосуэ Са Защитник
- 37 Обрадович Иван Защитник
- 94 Анни Софьян Полузащитник
- 99 Харбауи Хамди Нападающий
- 36 Берич Роберт Нападающий
- 39 Edo Kayembe
- 43 Kobe Cools
- 47 Abdoul Karim Dante
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Эйпен 4-3-3
- Основной состав
- 1 Ван Кромбрюгге Хендрик Вратарь
- 5 Дьянь Дьяванду Защитник
- 4 Лотье Жордан Защитник
- 22 Блонделле Сибе Защитник
- 23 Mickael Tirpan Защитник
- 8 Амани Жан Полузащитник
- 44 Вальенте Марк Полузащитник
- 18 Nils Schouterden Полузащитник
- 28 Оканси Эрик Нападающий
- 9 Лей Мбай Нападающий
- 19 Распентино Флориан Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ниассе Бабакар Вратарь
- 24 Silas Gnaka Защитник
- 21 Moussa Diallo Защитник
- 14 Alessio Castro-Montes Полузащитник
- 25 Джамабо Джордж Полузащитник
- 13 Мушам Дамьен Нападающий
- 29 Souleymane Aw
- Главный тренер: Claude Makelele
Предыдущие игры
Андерлехт (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 17.12.2017 Брюгге 5:0 Андерлехт ПДА
- 10.12.2017 Андерлехт 1:3 Шарлеруа ПДА
- 05.12.2017 Селтик 0:1 Андерлехт ЛЧ
- 02.12.2017 Локерен 1:2 Андерлехт ПДА
- 29.11.2017 Андерлехт 0:1 Стандард К
- 26.11.2017 Андерлехт 4:0 Кортрейк ПДА
- 22.11.2017 Андерлехт 1:2 Бавария ЛЧ
- 18.11.2017 Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт ПДА
- 05.11.2017 Андерлехт 0:0 Брюгге ПДА
- 31.10.2017 ПСЖ 5:0 Андерлехт ЛЧ
- 28.10.2017 Эйпен 2:3 Андерлехт ПДА
- 25.10.2017 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем ПДА
- 22.10.2017 Андерлехт 0:1 Генк ПДА
- 18.10.2017 Андерлехт 0:4 ПСЖ ЛЧ
- 13.10.2017 Мехелен 3:4 Андерлехт ПДА
- 01.10.2017 Андерлехт 1:0 Стандард ПДА
- 27.09.2017 Андерлехт 0:3 Селтик ЛЧ
- 23.09.2017 Васланд-Беверен 1:2 Андерлехт ПДА
- 20.09.2017 Вестерло 0:1 Андерлехт К
- 16.09.2017 Кортрейк 2:2 Андерлехт ПДА
Эйпен (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 16.12.2017 Эйпен 0:0 Сент-Трюйден ПДА
- 09.12.2017 Генк 1:1 Эйпен ПДА
- 03.12.2017 Эйпен 2:2 Брюгге ПДА
- 29.11.2017 Васланд-Беверен 2:0 Эйпен К
- 25.11.2017 Остенде 1:0 Эйпен ПДА
- 18.11.2017 Эйпен 0:1 Антверпен ПДА
- 04.11.2017 Сент-Трюйден 4:4 Эйпен ПДА
- 28.10.2017 Эйпен 2:3 Андерлехт ПДА
- 24.10.2017 Гент 3:0 Эйпен ПДА
- 21.10.2017 Эйпен 4:1 Мехелен ПДА
- 14.10.2017 Шарлеруа 2:2 Эйпен ПДА
- 30.09.2017 Эйпен 3:3 Генк ПДА
- 23.09.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Эйпен ПДА
- 20.09.2017 Эйпен 3:2 Рупель Бум К
- 17.09.2017 Эйпен 1:1 Стандард ПДА
- 09.09.2017 Васланд-Беверен 5:1 Эйпен ПДА
- 26.08.2017 Локерен 3:0 Эйпен ПДА
- 19.08.2017 Эйпен 2:1 Остенде ПДА
- 12.08.2017 Эйпен 1:2 Кортрейк ПДА
- 06.08.2017 Брюгге 3:1 Эйпен ПДА
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
Эйпен: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|20
|16
|2
|2
|49 - 17
|50
|2.
|Шарлеруа
|20
|11
|6
|3
|33 - 20
|39
|3.
|Андерлехт
|20
|11
|4
|5
|30 - 26
|37
|4.
|Гент
|20
|9
|5
|6
|27 - 17
|32
|5.
|Антверпен
|20
|8
|7
|5
|27 - 24
|31
|6.
|Сент-Трюйден
|0:0
|20
|7
|8
|5
|23 - 25
|29
|7.
|Мускрон-Перювельз
|20
|7
|5
|8
|27 - 32
|26
|8.
|Стандард
|0:0
|20
|6
|8
|6
|19 - 22
|26
|9.
|Васланд-Беверен
|20
|7
|4
|9
|37 - 36
|25
|10.
|Генк
|20
|5
|9
|6
|27 - 27
|24
|11.
|Кортрейк
|20
|6
|5
|9
|26 - 33
|23
|12.
|Остенде
|20
|6
|4
|10
|25 - 26
|22
|13.
|Локерен
|20
|5
|6
|9
|22 - 31
|21
|14.
|Зульте-Варегем
|20
|6
|2
|12
|31 - 36
|20
|15.
|Мехелен
|20
|4
|6
|10
|21 - 33
|18
|16.
|Эйпен
|20
|2
|7
|11
|26 - 45
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
80'
Эйпен делает замену. Лотье Жордан уходит с поля, а Moussa Diallo выходит на его замену.
78'
Андерлехт делает замену. Оньекуру Генри уходит с поля, а Обрадович Иван выходит на его замену.
75'
Эйпен делает замену. Распентино Флориан уходит с поля, а Alessio Castro-Montes выходит на его замену.
68'
Эйпен делает замену. Амани Жан уходит с поля, а Джамабо Джордж выходит на его замену.
65'
Андерлехт делает замену. Francis Amuzu уходит с поля, а Анни Софьян выходит на его замену.
65'
Андерлехт делает замену. Требель Адриен уходит с поля, а Edo Kayembe выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
25'
Г О О О О Л - Francis Amuzu бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация