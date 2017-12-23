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2017-2018
Стадион: Кристал-арена
0:1
11' Гол в свои воротаБрабец Якуб
27' Желтая карточкаМакаренко Евгений
45' Желтая карточкаПербе Жереми
48' Желтая карточкаВан дер Брюгген Ханнес
1:1
53' ПенальтиИнгвартсен Маркус
53' Желтая карточкаКумордзи Бернар
62' Желтая карточкаJoseph Aidoo
64' Желтая карточкаКагельмахер Гари
65' Вторая желтая карточкаJoseph Aidoo
1:2
67' ГолШевалье Тедди
2:2
82' ГолБуффель Томас
2:3
90' ГолШевалье Тедди
|
11'
0:1
45'
53'
1:1
53'
62'
64'
65'
67'
1:2
82'
2:2
90'
2:3
Состав команд
45
Joseph
Aidoo
15
Коллей
Омар
Генк 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 2 Брабец Якуб Защитник
- 45 Joseph Aidoo Защитник
- 15 Коллей Омар Защитник
- 5 Amine Khammas Защитник
- 18 Малиновский Руслан Полузащитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 19 Буффель Томас Полузащитник
- 22 Шрейверс Сьебе Полузащитник
- 8 Edon Zhegrova Полузащитник
- 9 Ингвартсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Яккерс Нордин Вратарь
- 3 Настич Боян Защитник
- 4 Ваутерс Дрис Защитник
- 31 Joakim Maehle Защитник
- 20 Сабак Паоло Полузащитник
- 29 Manuel Benson Полузащитник
- 7 Карелис Никос Нападающий
- 33 Pierre Desire Zebli
- 11 Xander Lambrix
- Главный тренер: Philippe Clement
Кортрейк 4-2-3-1
- Основной состав
- 28 Камински Томас Вратарь
- 6 Ружо Лукас Защитник
- 2 Кумордзи Бернар Защитник
- 4 Кагельмахер Гари Защитник
- 30 Д'Эне Кристоф Защитник
- 14 Ван дер Брюгген Ханнес Полузащитник
- 3 Макаренко Евгений Полузащитник
- 9 Шевалье Тедди Полузащитник
- 8 Аджагун Абдул Полузащитник
- 7 Де Смет Стейн Полузащитник
- 43 Пербе Жереми Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Брюззезе Себастьен Вратарь
- 23 Вербоом Бриан Защитник
- 5 Ковачевич Владимир Защитник
- 20 Азуни Ларри Полузащитник
- 27 Уали Идир Полузащитник
- 18 Будковский Филипп Нападающий
- 24 Youcef Attal
- 11 Jovan Stojanovic I
- 22 Arne Galens
- Главный тренер: Глен де Боек
Предыдущие игры
Генк (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 17.12.2017 Шарлеруа 1:1 Генк ПДА
- 13.12.2017 Генк 3:3 Васланд-Беверен К
- 09.12.2017 Генк 1:1 Эйпен ПДА
- 02.12.2017 Мехелен 3:2 Генк ПДА
- 29.11.2017 Мехелен 1:1 Генк К
- 26.11.2017 Генк 0:2 Стандард ПДА
- 19.11.2017 Зульте-Варегем 0:1 Генк ПДА
- 04.11.2017 Генк 0:0 Локерен ПДА
- 28.10.2017 Кортрейк 0:0 Генк ПДА
- 25.10.2017 Генк 2:0 Брюгге ПДА
- 22.10.2017 Андерлехт 0:1 Генк ПДА
- 14.10.2017 Генк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 30.09.2017 Эйпен 3:3 Генк ПДА
- 23.09.2017 Генк 1:1 Остенде ПДА
- 20.09.2017 Серкль Брюгге 0:1 Генк К
- 16.09.2017 Сент-Трюйден 2:1 Генк ПДА
- 10.09.2017 Гент 1:1 Генк ПДА
- 26.08.2017 Генк 1:0 Мехелен ПДА
- 19.08.2017 Генк 0:1 Шарлеруа ПДА
- 13.08.2017 Антверпен 3:5 Генк ПДА
Кортрейк (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 16.12.2017 Кортрейк 2:0 Мехелен ПДА
- 12.12.2017 Кортрейк 4:1 Гент К
- 09.12.2017 Гент 2:1 Кортрейк ПДА
- 02.12.2017 Кортрейк 4:1 Васланд-Беверен ПДА
- 29.11.2017 Кортрейк 4:2 Антверпен К
- 26.11.2017 Андерлехт 4:0 Кортрейк ПДА
- 18.11.2017 Кортрейк 3:2 Сент-Трюйден ПДА
- 04.11.2017 Мехелен 2:0 Кортрейк ПДА
- 28.10.2017 Кортрейк 0:0 Генк ПДА
- 25.10.2017 Васланд-Беверен 2:1 Кортрейк ПДА
- 21.10.2017 Кортрейк 1:1 Гент ПДА
- 15.10.2017 Стандард 3:1 Кортрейк ПДА
- 06.10.2017 Кортрейк 2:0 Амьен ТМК
- 30.09.2017 Кортрейк 1:2 Остенде ПДА
- 22.09.2017 Антверпен 3:0 Кортрейк ПДА
- 19.09.2017 Кортрейк 5:3 РЕС Дюрбюи К
- 16.09.2017 Кортрейк 2:2 Андерлехт ПДА
- 09.09.2017 Зульте-Варегем 2:2 Кортрейк ПДА
- 25.08.2017 Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.08.2017 Кортрейк 1:2 Брюгге ПДА
Последние игры между собой
Генк: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 2
Кортрейк: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 9
- 28.10.2017 Кортрейк 0:0 Генк Первый дивизион А
- 29.04.2017 Генк 3:0 Кортрейк Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 16.04.2017 Кортрейк 0:3 Генк Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 24.01.2017 Генк 3:0 Кортрейк Лига Про
- 25.09.2016 Кортрейк 4:1 Генк Лига Про
- 30.01.2016 Генк 1:0 Кортрейк Лига Про
- 27.09.2015 Кортрейк 1:0 Генк Лига Про
- 13.12.2014 Генк 3:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 16.08.2014 Кортрейк 1:1 Генк Лига Жюпиле
- 16.03.2014 Кортрейк 2:2 Генк Лига Жюпиле
- 30.10.2013 Генк 1:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 17.02.2013 Генк 2:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 28.10.2012 Кортрейк 1:1 Генк Лига Жюпиле
- 02.05.2012 Кортрейк 3:4 Генк Лига Жюпиле
- 11.04.2012 Генк 2:0 Кортрейк Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|20
|16
|2
|2
|49 - 17
|50
|2.
|Шарлеруа
|20
|11
|6
|3
|33 - 20
|39
|3.
|Андерлехт
|20
|11
|4
|5
|30 - 26
|37
|4.
|Гент
|20
|9
|5
|6
|27 - 17
|32
|5.
|Антверпен
|20
|8
|7
|5
|27 - 24
|31
|6.
|Сент-Трюйден
|0:0
|20
|7
|8
|5
|23 - 25
|29
|7.
|Мускрон-Перювельз
|20
|7
|5
|8
|27 - 32
|26
|8.
|Стандард
|0:0
|20
|6
|8
|6
|19 - 22
|26
|9.
|Васланд-Беверен
|20
|7
|4
|9
|37 - 36
|25
|10.
|Генк
|20
|5
|9
|6
|27 - 27
|24
|11.
|Кортрейк
|20
|6
|5
|9
|26 - 33
|23
|12.
|Остенде
|20
|6
|4
|10
|25 - 26
|22
|13.
|Локерен
|20
|5
|6
|9
|22 - 31
|21
|14.
|Зульте-Варегем
|20
|6
|2
|12
|31 - 36
|20
|15.
|Мехелен
|20
|4
|6
|10
|21 - 33
|18
|16.
|Эйпен
|20
|2
|7
|11
|26 - 45
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Шевалье Тедди бьет в цель!
88'
Кортрейк делает замену. Пербе Жереми уходит с поля, а Вербоом Бриан выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Буффель Томас бьет в цель!
80'
Кортрейк делает замену. Ван дер Брюгген Ханнес уходит с поля, а Азуни Ларри выходит на его замену.
67'
Генк делает замену. Ингвартсен Маркус уходит с поля, а Joakim Maehle выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Шевалье Тедди бьет в цель!
66'
Кортрейк делает замену. Де Смет Стейн уходит с поля, а Уали Идир выходит на его замену.
65'
Joseph Aidoo получает вторую желтую карточку. Удаление.
64'
Кагельмахер Гари получил желтую карточку от судьи
62'
Joseph Aidoo получил желтую карточку от судьи
53'
Кумордзи Бернар получил желтую карточку от судьи
53'
Г О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Генк забивает с точки!
48'
Ван дер Брюгген Ханнес получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Пербе Жереми получил желтую карточку от судьи
27'
Макаренко Евгений получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Брабец Якуб уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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