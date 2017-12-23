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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Генк
2:3
Конец матча
Кортрейк
0'
0:1
11' Гол в свои ворота
Брабец Якуб
27' Желтая карточка
Макаренко Евгений
45' Желтая карточка
Пербе Жереми
48' Желтая карточка
Ван дер Брюгген Ханнес
1:1
53' Пенальти
Ингвартсен Маркус
53' Желтая карточка
Кумордзи Бернар
62' Желтая карточка
Joseph Aidoo
64' Желтая карточка
Кагельмахер Гари
65' Вторая желтая карточка
Joseph Aidoo
1:2
67' Гол
Шевалье Тедди
2:2
82' Гол
Буффель Томас
2:3
90' Гол
Шевалье Тедди
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Шевалье Тедди бьет в цель!
88'
Кортрейк делает замену. Пербе Жереми уходит с поля, а Вербоом Бриан выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Буффель Томас бьет в цель!
80'
Кортрейк делает замену. Ван дер Брюгген Ханнес уходит с поля, а Азуни Ларри выходит на его замену.
67'
Генк делает замену. Ингвартсен Маркус уходит с поля, а Joakim Maehle выходит на его замену.

Описание гола
67'
Г О О О О Л - Шевалье Тедди бьет в цель!
66'
Кортрейк делает замену. Де Смет Стейн уходит с поля, а Уали Идир выходит на его замену.
65'
Joseph Aidoo получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
64'
Кагельмахер Гари получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
62'
Joseph Aidoo получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
53'
Кумордзи Бернар получил желтую карточку от судьи
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Ингвартсен Маркус из команды Генк забивает с точки!
Желтая карточка
48'
Ван дер Брюгген Ханнес получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Пербе Жереми получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
27'
Макаренко Евгений получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Брабец Якуб уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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