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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Мускрон-Перювельз
2:1
Конец матча
Зульте-Варегем
0'
0:1
2' Гол
Де Фаув Дави
20' Желтая карточка
Говеа Омар
31' Желтая карточка
Де Метс Гертьян
1:1
36' Гол
Selim Amallah
37' Желтая карточка
Мезаг Тедди
45' Желтая карточка
Олайинка Питер
58' Желтая карточка
Болинжи Жонатан
61' Желтая карточка
Копман Сандер
2:1
71' Гол
Болинжи Жонатан
77' Вторая желтая карточка
Копман Сандер
78' Желтая карточка
Кайя Онур
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мускрон-Перювельз делает замену. Говеа Омар уходит с поля, а Benjamin van Durmen выходит на его замену.
80'
Зульте-Варегем делает замену. Кайя Онур уходит с поля, а Де Паув Нилл выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Кайя Онур получил желтую карточку от судьи
77'
Копман Сандер получает вторую желтую карточку. Удаление.
74'
Зульте-Варегем делает замену. Де Сар Жюльен уходит с поля, а Шапоньич Иван выходит на его замену.

Описание гола
71'
Г О О О О Л - Болинжи Жонатан бьет в цель!
Желтая карточка
61'
Копман Сандер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
58'
Болинжи Жонатан получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Мускрон-Перювельз делает замену. Мезаг Тедди уходит с поля, а Годо Бруно выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Олайинка Питер получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Мезаг Тедди получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Selim Amallah бьет в цель!
35'
Мускрон-Перювельз делает замену. Мутамбала Ломалиса уходит с поля, а Ротариу Дорин выходит на его замену.
Желтая карточка
31'
Де Метс Гертьян получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
20'
Говеа Омар получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Де Фаув Дави бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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