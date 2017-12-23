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2017-2018
Стадион: Stade Le Cannonier
2:1
Конец матча
0:1
2' ГолДе Фаув Дави
20' Желтая карточкаГовеа Омар
31' Желтая карточкаДе Метс Гертьян
1:1
36' ГолSelim Amallah
37' Желтая карточкаМезаг Тедди
45' Желтая карточкаОлайинка Питер
58' Желтая карточкаБолинжи Жонатан
61' Желтая карточкаКопман Сандер
2:1
71' ГолБолинжи Жонатан
77' Вторая желтая карточкаКопман Сандер
78' Желтая карточкаКайя Онур
|
2'
0:1
20'
31'
36'
1:1
37'
45'
58'
61'
71'
2:1
77'
78'
Состав команд
33
Бутез
Жан
10
Кайя
Онур
Мускрон-Перювельз 3-4-1-2
- Основной состав
- 33 Бутез Жан Вратарь
- 3 Nathan De Medina Защитник
- 4 Мезаг Тедди Защитник
- 28 Jeremy Huyghebaert Защитник
- 27 Войвода Мергим Полузащитник
- 11 Dimitri Mohamed Полузащитник
- 6 Говеа Омар Полузащитник
- 13 Мутамбала Ломалиса Полузащитник
- 21 Selim Amallah Полузащитник
- 18 Авонийи Тайво Нападающий
- 10 Болинжи Жонатан Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Годо Бруно Защитник
- 7 Олинга Фабрис Полузащитник
- 95 Ротариу Дорин Полузащитник
- 30 Benjamin van Durmen Полузащитник
- 9 Мбомбо Янис
- 29 Noam Debaisieux
- 14 Sebastjan Spahiu
- Главный тренер: Mircea Rednic
Зульте-Варегем 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Sammy Bossuyt Вратарь
- 2 Де Фаув Дави Защитник
- 3 Бодри Марвин Защитник
- 4 Хейлен Майкл Защитник
- 31 Хамалайнен Брайан Защитник
- 23 Де Сар Жюльен Полузащитник
- 8 Де Метс Гертьян Полузащитник
- 99 Олайинка Питер Полузащитник
- 43 Копман Сандер Полузащитник
- 10 Кайя Онур Полузащитник
- 7 Лейя-Исека Аарон Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Бостин Луи Вратарь
- 20 Думбия Идрисса Полузащитник
- 29 Алесандро Кордаро Полузащитник
- 15 Маду Кингсли Полузащитник
- 11 Де Паув Нилл Полузащитник
- 17 Бала Алико Нападающий
- 33 Шапоньич Иван Нападающий
- Главный тренер: Дюри Франки
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 15.12.2017 Мускрон-Перювельз 1:0 Остенде ПДА
- 09.12.2017 Антверпен 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 02.12.2017 Мускрон-Перювельз 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 28.11.2017 Мускрон-Перювельз 0:1 Шарлеруа К
- 24.11.2017 Гент 3:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 18.11.2017 Мускрон-Перювельз 1:2 Андерлехт ПДА
- 04.11.2017 Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 29.10.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Антверпен ПДА
- 26.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.10.2017 Мускрон-Перювельз 1:3 Стандард ПДА
- 14.10.2017 Генк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 30.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Мехелен ПДА
- 23.09.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Эйпен ПДА
- 20.09.2017 Мускрон-Перювельз 3:1 Тубице К
- 17.09.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 09.09.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Брюгге ПДА
- 25.08.2017 Кортрейк 1:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 20.08.2017 Мускрон-Перювельз 3:2 Гент ПДА
- 12.08.2017 Локерен 0:2 Мускрон-Перювельз ПДА
- 05.08.2017 Мускрон-Перювельз 2:5 Шарлеруа ПДА
Зульте-Варегем (последние 20 матчей: +6 =2 -12)
- 17.12.2017 Зульте-Варегем 1:2 Антверпен ПДА
- 10.12.2017 Сент-Трюйден 1:1 Зульте-Варегем ПДА
- 07.12.2017 Зульте-Варегем 3:2 Лацио ЛЕ
- 03.12.2017 Зульте-Варегем 0:1 Гент ПДА
- 30.11.2017 Зульте-Варегем 2:3 Брюгге К
- 26.11.2017 Брюгге 3:2 Зульте-Варегем ПДА
- 23.11.2017 Ницца 3:1 Зульте-Варегем ЛЕ
- 19.11.2017 Зульте-Варегем 0:1 Генк ПДА
- 05.11.2017 Остенде 4:2 Зульте-Варегем ПДА
- 02.11.2017 Витесс 0:2 Зульте-Варегем ЛЕ
- 28.10.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мехелен ПДА
- 25.10.2017 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем ПДА
- 22.10.2017 Зульте-Варегем 2:5 Васланд-Беверен ПДА
- 19.10.2017 Зульте-Варегем 1:1 Витесс ЛЕ
- 15.10.2017 Антверпен 3:0 Зульте-Варегем ПДА
- 01.10.2017 Зульте-Варегем 1:3 Локерен ПДА
- 28.09.2017 Лацио 2:0 Зульте-Варегем ЛЕ
- 24.09.2017 Гент 0:1 Зульте-Варегем ПДА
- 20.09.2017 Льеж 2:3 Зульте-Варегем К
- 17.09.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз ПДА
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 10
Зульте-Варегем: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 0
- 17.09.2017 Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А
- 24.01.2017 Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 10.09.2016 Мускрон-Перювельз 1:5 Зульте-Варегем Лига Про
- 13.03.2016 Зульте-Варегем 3:0 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 06.11.2015 Мускрон-Перювельз 2:2 Зульте-Варегем Лига Про
- 20.12.2014 Мускрон-Перювельз 0:1 Зульте-Варегем Лига Жюпиле
- 23.08.2014 Зульте-Варегем 1:1 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
- 19.09.2009 Зульте-Варегем 3:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
- 09.05.2009 Мускрон-Перювельз 0:2 Зульте-Варегем Премьер-лига
- 13.12.2008 Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
- 12.04.2008 Мускрон-Перювельз 0:2 Зульте-Варегем Премьер-лига
- 10.11.2007 Зульте-Варегем 2:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|20
|16
|2
|2
|49 - 17
|50
|2.
|Шарлеруа
|20
|11
|6
|3
|33 - 20
|39
|3.
|Андерлехт
|20
|11
|4
|5
|30 - 26
|37
|4.
|Гент
|20
|9
|5
|6
|27 - 17
|32
|5.
|Антверпен
|20
|8
|7
|5
|27 - 24
|31
|6.
|Сент-Трюйден
|0:0
|20
|7
|8
|5
|23 - 25
|29
|7.
|Мускрон-Перювельз
|20
|7
|5
|8
|27 - 32
|26
|8.
|Стандард
|0:0
|20
|6
|8
|6
|19 - 22
|26
|9.
|Васланд-Беверен
|20
|7
|4
|9
|37 - 36
|25
|10.
|Генк
|20
|5
|9
|6
|27 - 27
|24
|11.
|Кортрейк
|20
|6
|5
|9
|26 - 33
|23
|12.
|Остенде
|20
|6
|4
|10
|25 - 26
|22
|13.
|Локерен
|20
|5
|6
|9
|22 - 31
|21
|14.
|Зульте-Варегем
|20
|6
|2
|12
|31 - 36
|20
|15.
|Мехелен
|20
|4
|6
|10
|21 - 33
|18
|16.
|Эйпен
|20
|2
|7
|11
|26 - 45
|13
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Мускрон-Перювельз делает замену. Говеа Омар уходит с поля, а Benjamin van Durmen выходит на его замену.
80'
Зульте-Варегем делает замену. Кайя Онур уходит с поля, а Де Паув Нилл выходит на его замену.
78'
Кайя Онур получил желтую карточку от судьи
77'
Копман Сандер получает вторую желтую карточку. Удаление.
74'
Зульте-Варегем делает замену. Де Сар Жюльен уходит с поля, а Шапоньич Иван выходит на его замену.
71'
Г О О О О Л - Болинжи Жонатан бьет в цель!
61'
Копман Сандер получил желтую карточку от судьи
58'
Болинжи Жонатан получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Мускрон-Перювельз делает замену. Мезаг Тедди уходит с поля, а Годо Бруно выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Олайинка Питер получил желтую карточку от судьи
37'
Мезаг Тедди получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Selim Amallah бьет в цель!
35'
Мускрон-Перювельз делает замену. Мутамбала Ломалиса уходит с поля, а Ротариу Дорин выходит на его замену.
31'
Де Метс Гертьян получил желтую карточку от судьи
20'
Говеа Омар получил желтую карточку от судьи
2'
Г О О О О Л - Де Фаув Дави бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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