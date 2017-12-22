Стадион: Cars Jeans Stadium Зрители: 11107
4:0
Конец матча
15' Желтая карточкаВан Полен Брам
1:0
23' ГолФалкенбург Эрик
2:0
44' ГолЙонсен Бьорн
45' Желтая карточкаДеккер Рик
3:0
52' ГолФалкенбург Эрик
4:0
63' ГолЙонсен Бьорн
82' Желтая карточкаНейланд Стефан
Второй тайм
91'
АДО Ден Хааг заслуженно побеждает в отличном матче
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
91'
Как он промахнулся? Нейланд Стефан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
90'
Намли Юнес выбил мяч подальше от ворот.
90'
89'
Отличный пас сделал Кюйперс Бас из команды АДО Ден Хааг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
89'
Тактическая замена. Абденассер Кайати уходит с поля и его заменяет Mats van Kins
86'
Тактическая замена. Гортер Донни уходит с поля и его заменяет Кюйперс Бас
86'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
83'
Тактическая замена. Фалкенбург Эрик уходит с поля и его заменяет Дюплан Эдуар
82'
Нейланд Стефан получил желтую карточку от судьи
82'
Судья свистит. Нейланд Стефан атаковал сзади соперника. Это Гортер Донни заработал своей команде штрафной
81'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
80'
ПЕК Зволле остается без одного игрока, потому что Shaquile Woudstra уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
78'
78'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Shaquile Woudstra получил травму и медбригада забирает его с поля.
76'
Shaquile Woudstra на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг в офсайде
75'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
74'
Судья сигнализирует, что Rogier Benschop из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Гортер Донни
73'
Тактическая замена. Брёйнтьес Марк уходит с поля и его заменяет Shaquile Woudstra
73'
Тактическая замена. Маринус Ваутер уходит с поля и его заменяет Rogier Benschop
72'
Абденассер Кайати не смог попасть в створ ударом издали
72'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
70'
70'
70'
70'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
70'
Баккер Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
69'
Намли Юнес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Бёгелсдейк Том оказался на газоне.
66'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
66'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
63'
Эбюэхи Тайронн сделал результативную передачу.
63'
Г О О О О Л - Йонсен Бьорн изменил счет на табло!
63'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
63'
Бекер Шеральдо разрезает оборону соперника отличным пасом
62'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле в офсайде
61'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Деккер Рик
61'
Бур Дьедерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
59'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг.
58'
Маринус Ваутер выбил мяч подальше от ворот.
58'
После дальнего удара, который нанес Намли Юнес мяч отбит вратарем
57'
Судья сигнализирует, что Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Маринус Ваутер
57'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
52'
Бекер Шеральдо сделал результативную передачу.
52'
Г О О О О Л - Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг забил гол! Легко это для такого игрока, как Фалкенбург Эрик
52'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
52'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
52'
51'
Йонсен Бьорн мяч отрикошетил от ворот
51'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес прямо в штрафную.
51'
Брёйнтьес Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
50'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Игроки ФК "АДО Ден Хааг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
49'
Баккер Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
48'
Отличные скиллы показывает Эхизибуэ Кингсли, обводя своих соперников
48'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Намли Юнес нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
47'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Тактическая замена. Исраэльссон Эрик уходит с поля и его заменяет Нейланд Стефан
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Иммерс Лекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Судья сигнализирует, что Брёйнтьес Марк из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Бекер Шеральдо
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
47'
47'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
47'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Деккер Рик получил желтую карточку от судьи
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
45'
Безумный фол. Деккер Рик грубо играет против соперника. Пострадал Фалкенбург Эрик
44'
Абденассер Кайати сделал результативную передачу.
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Йонсен Бьорн из клуба "АДО Ден Хааг" отправил мяч головой в ворота.
44'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Фалкенбург Эрик
43'
Отличные скиллы показывает Фалкенбург Эрик, обводя своих соперников
42'
Судья сигнализирует, что Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
41'
Йонсен Бьорн наказан за толчок Баккер Эрик
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
40'
Судья сигнализирует, что Исраэльссон Эрик из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
39'
Фалкенбург Эрик мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
39'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает отличный кросс...
38'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
36'
Маринус Ваутер из команды ПЕК Зволле в офсайде
36'
Судья сигнализирует, что Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
35'
Судья сигнализирует, что Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Бёгелсдейк Том
35'
34'
34'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
34'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле в офсайде
34'
Маринус Ваутер выбил мяч подальше от ворот.
33'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Деккер Рик пробил головой, вратарь справился с ударом.
30'
Гортер Донни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
30'
Эхизибуэ Кингсли наказан за толчок Фалкенбург Эрик
29'
28'
Хорошую попытку сделал Маринус Ваутер. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
27'
Безумный фол. Гортер Донни грубо играет против соперника. Пострадал Ондан Терелл
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
23'
Абденассер Кайати сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Фалкенбург Эрик из клуба "АДО Ден Хааг" отправил мяч головой в ворота.
23'
22'
Фалкенбург Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
22'
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Бекер Шеральдо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
21'
Судья сигнализирует, что Маринус Ваутер из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Бекер Шеральдо
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
19'
Опасность предотвращена - Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг вступил в отбор удачно
19'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
17'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
15'
Ван Полен Брам получил желтую карточку от судьи
14'
Бекер Шеральдо нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Безумный фол. Ван Полен Брам грубо играет против соперника. Пострадал Абденассер Кайати
12'
Вратарь парирует удар, который нанес Фалкенбург Эрик, и мяч снова в игре
12'
Вратарь парирует удар, который нанес Йонсен Бьорн, и мяч снова в игре
12'
Брёйнтьес Марк из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
12'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
11'
Исраэльссон Эрик из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
11'
Цвинкелс Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Баккер Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 17% времени, а гости – 83%.
9'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Фу! Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле очень опасно играет против соперника.
7'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
6'
Бёгелсдейк Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
3'
Судья сигнализирует, что Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Гортер Донни
2'
Судья сигнализирует, что Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
2'
После дальнего удара, который нанес Эхизибуэ Кингсли мяч отбит вратарем
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сегодняшная посещаемость составляет 11107 болельщиков
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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