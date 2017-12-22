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Стадион: Зрители: 11107
АДО Ден Хааг
4:0
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
15' Желтая карточка
Ван Полен Брам
1:0
23' Гол
Фалкенбург Эрик
2:0
44' Гол
Йонсен Бьорн
45' Желтая карточка
Деккер Рик
3:0
52' Гол
Фалкенбург Эрик
4:0
63' Гол
Йонсен Бьорн
82' Желтая карточка
Нейланд Стефан
90'+1
Второй тайм
91'
АДО Ден Хааг заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
91'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
91'
Как он промахнулся? Нейланд Стефан имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
90'
Намли Юнес выбил мяч подальше от ворот.
90'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

89'
Отличный пас сделал Кюйперс Бас из команды АДО Ден Хааг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
89'
Тактическая замена. Абденассер Кайати уходит с поля и его заменяет Mats van Kins
86'
Тактическая замена. Гортер Донни уходит с поля и его заменяет Кюйперс Бас
Офсайд
86'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
85'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
83'
Тактическая замена. Фалкенбург Эрик уходит с поля и его заменяет Дюплан Эдуар
Желтая карточка
82'
Нейланд Стефан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Судья свистит. Нейланд Стефан атаковал сзади соперника. Это Гортер Донни заработал своей команде штрафной
81'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Травма, повреждение
80'
ПЕК Зволле остается без одного игрока, потому что Shaquile Woudstra уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
78'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
78'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает неудачный навес.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Shaquile Woudstra получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
76'
Shaquile Woudstra на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
76'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг в офсайде
75'
Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
75'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Rogier Benschop из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Гортер Донни
73'
Тактическая замена. Брёйнтьес Марк уходит с поля и его заменяет Shaquile Woudstra
73'
Тактическая замена. Маринус Ваутер уходит с поля и его заменяет Rogier Benschop
72'
Абденассер Кайати не смог попасть в створ ударом издали
72'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
70'
Ван Лой Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
70'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
70'
Баккер Данни нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
69'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
69'
Намли Юнес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
68'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Бёгелсдейк Том оказался на газоне.
66'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
Офсайд
66'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
63'
Эбюэхи Тайронн сделал результативную передачу.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Йонсен Бьорн изменил счет на табло!
63'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
63'
Бекер Шеральдо разрезает оборону соперника отличным пасом
Офсайд
62'
Нейланд Стефан из команды ПЕК Зволле в офсайде
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Деккер Рик
61'
Бур Дьедерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Гортер Донни из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
60'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
59'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг.
58'
Маринус Ваутер выбил мяч подальше от ворот.
58'
После дальнего удара, который нанес Намли Юнес мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Маринус Ваутер
57'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
52'
Бекер Шеральдо сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг забил гол! Легко это для такого игрока, как Фалкенбург Эрик
52'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
52'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Ван Лой Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
51'
Йонсен Бьорн мяч отрикошетил от ворот
51'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает навес прямо в штрафную.
51'
Брёйнтьес Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
50'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Игроки ФК "АДО Ден Хааг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
Игрок из команды ПЕК Зволле делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
49'
Баккер Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
48'
Отличные скиллы показывает Эхизибуэ Кингсли, обводя своих соперников
48'
Мейерс Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
47'
Намли Юнес нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
47'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Тактическая замена. Исраэльссон Эрик уходит с поля и его заменяет Нейланд Стефан
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Иммерс Лекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Брёйнтьес Марк из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Бекер Шеральдо
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
47'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
47'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
46'
Деккер Рик получил желтую карточку от судьи
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Деккер Рик грубо играет против соперника. Пострадал Фалкенбург Эрик
44'
Абденассер Кайати сделал результативную передачу.
Описание гола
44'
ГО-О-О-О-ОЛ! Йонсен Бьорн из клуба "АДО Ден Хааг" отправил мяч головой в ворота.
44'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Фалкенбург Эрик
43'
Отличные скиллы показывает Фалкенбург Эрик, обводя своих соперников
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Фалкенбург Эрик из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
Фол, нарушение
41'
Йонсен Бьорн наказан за толчок Баккер Эрик
40'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Исраэльссон Эрик из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Иммерс Лекс
39'
Фалкенбург Эрик мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
39'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг делает отличный кросс...
38'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Офсайд
36'
Маринус Ваутер из команды ПЕК Зволле в офсайде
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Бёгелсдейк Том
35'
Ван Лой Сандер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
34'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
Офсайд
34'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле в офсайде
34'
Маринус Ваутер выбил мяч подальше от ворот.
33'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Деккер Рик пробил головой, вратарь справился с ударом.
30'
Гортер Донни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
Фол, нарушение
30'
Эхизибуэ Кингсли наказан за толчок Фалкенбург Эрик
29'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Хорошую попытку сделал Маринус Ваутер. Удар в створ, но вратарь начеку
27'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
Фол, нарушение
27'
Безумный фол. Гортер Донни грубо играет против соперника. Пострадал Ондан Терелл
26'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
23'
Абденассер Кайати сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Фалкенбург Эрик из клуба "АДО Ден Хааг" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
23'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой слева.
22'
Фалкенбург Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
21'
Бекер Шеральдо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Маринус Ваутер из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Бекер Шеральдо
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 27% времени, а гости – 73%.
19'
Опасность предотвращена - Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг вступил в отбор удачно
19'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
17'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
Желтая карточка
15'
Ван Полен Брам получил желтую карточку от судьи
14'
Бекер Шеральдо нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
14'
Безумный фол. Ван Полен Брам грубо играет против соперника. Пострадал Абденассер Кайати
12'
Вратарь парирует удар, который нанес Фалкенбург Эрик, и мяч снова в игре
12'
Вратарь парирует удар, который нанес Йонсен Бьорн, и мяч снова в игре
12'
Брёйнтьес Марк из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
12'
Бекер Шеральдо из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
Угловой
11'
Исраэльссон Эрик из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
11'
Цвинкелс Роберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Баккер Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 17% времени, а гости – 83%.
9'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
7'
Фу! Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле очень опасно играет против соперника.
Угловой
7'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
6'
Бёгелсдейк Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Гортер Донни
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Намли Юнес
2'
После дальнего удара, который нанес Эхизибуэ Кингсли мяч отбит вратарем
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Сегодняшная посещаемость составляет 11107 болельщиков
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ПЕК Зволле". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cars Jeans Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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