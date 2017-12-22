Первый тайм

- Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло - 0:1. Впереди футболисты "Ливерпуля" благодаря единственному голу Коутиньо.

45' Робертсон догнал на фланге невероятно сложный мяч, после чего с линии прострелил его в центр, но некому было замкнуть данный пас. Бельерин и Монреаль спокойно вынесли "круглого" из собственной штрафной.

45' ВОТ ЭТО ДА! Голевейший момент не использует "Ливерпуль"! Просто фантастика! Ошибается с выносом мяч в обороне Косельни. Получает момент для удара Салах, который пробивает в Чеха. Добивание Мане через себя выходит выше цели. Это что-то невероятное!

45' Да, раскочегарилась игра к концу тайма. Мы же говорим спасибо арбитру, который добавил к основному времени первого тайма целых три минуты.

44' Забыл ударить Ляказетт! Все сделал он сейчас, войдя в чужую штрафную, даже освободил себе зону для удара, но пробить уже не успел. Бросился в ноги вратарь и угрозу нейтрализовал.

43' Ляказетт оказался сейчас на фланге. Именно его прострел с бровки мы запомнили. Снаряд стукнулся о ногу игрока "Ливерпуля" и полетел за лицевую, однако углового тут не будет, ведь сам защитник на "ленточке" догнал сферу и сыграл в подкате за боковую линию.

42' А вот теперь проход Коутиньо едва не увенчался голом, но в самый последний момент Фелипе столкнулся с защитником и сферу потерял. Подхватил мяч в воротах уже Чех.

40' Пять минут остается до конца первого тайма у нас. Чуть успокоился темп игры в последние минуты встречи. Давненько не видели мы разящих атак "красных".

39' Подача от угла поля - Озил выполняет навес, но Ловрен здорово играет в своей штрафной, отбивая головой его подальше от рамки.

38' Озил попытался пробить по воротам, но попал в "стенку", от которой снаряд улетел за лицевую линию. Сам же Месут подаст угловой удар с правого края.

37' Получает сейчас по ногам Ляказетт, и теперь право на опасный штрафной достается игрокам "Арсенала". У мяча Озил. Его выход.

36' Коутиньо выполнил сейчас подачу со штрафного, с левого фланга на дальнюю штангу. Ловрен оказался в той зоне. Пытался Деян прострелить сферу в чужую штрафную, но поехала нога у него в самый ответственный момент и сферу в итоге "красные" потеряли.

35' Монреаль теперь на газоне. Где-то успел подставиться футболист под нарушение правил от соперника, но судья этот фол не зафиксировал. Однако помощь медиков игроку все-таки будет нужна.

34' По ногам получает сейчас удар Мане, которого параллельно еще и заваливает на газон соперник. В общем, штрафной удар по делу назначается у нас.

33' ОПАСНО! Мне даже показалось, что мяч в ворота влетел после удара Фирмино, но выстрел игрока "Ливерпуля" оказался чуть выше правой "девятки". За малым снаряд не достиг своей цели! Фантастически играют гости в первом тайме.

32' Очень хорош в эти минуты "Ливерпуль". Многое получается у "красных", которые играют сегодня во всем оранжевом. Думается, что второй мяч вскоре в ворота соперника все же влетит, если "Арсенал" не будет стараться.

30' Полчаса игры позади. Мане и Робертсон разыграли комбинацию. Африканец получил снаряд в свои владения, после чего нанес выстрел по воротам. Мяч коснулся защитника "Арсенала" и прилетел в руки Чеху.

29' Очередной угловой удар. Озил выполняет навес с левого фланга в центр штрафной, прямо в гущу игроков, где самым расторопным оказывается Клаван, которому удается перевести снаряд за боковую линию головой.

28' Свой девятый гол в гостевых матчах забивает Фелипе Коутиньо. Невероятная статистика бразильца, которой можно только позавидовать.

27' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! КОУТИНЬО!

Вот это да! И забивает гол "Ливерпуль" головой! Прекрасная контратака гостей. С правого фланга выполняет подачу Салах. Сфера попадает в спину защитнику, и тот замирает на месте, тогда как к месту падения игрового снаряда набегает Коутиньо, который в несвойственной для себя манере, головой отправляет снаряд по назначению.

26' ОПАСНО! Вот это ответ "красных". Шикарная подача с левой бровки от Робертсона. Играет Фирмино головой на дальнюю штангу, куда ускоряется Салах, но успевает подставить ногу, чтобы переправить снаряд в цель.

25' ОГО! Контратака "Арсенала". Пяткой Ляказетт отдает передачу на Санчеса, которому только чудом до мяча не удается добраться, ведь вовремя из рамки выходит Миньоле, который успевает первым к игровому снаряду.

24' Хорошая подача Робертсона от угла поля. Чех на выходе играет кулаками и отбивает снаряд в сторону боковой линии. Просто, зато очень надежно получилось.

23' ОПАСНО! ФИРМИНО! Подача с левого фланга от Мане. Замыкает дальнюю штангу Фирмино, который пробивает в ближний угол, и Чех играет за лицевую, отражая мяч на угловой.

22' Тотальное превосходство у гостей, следует сейчас очередной навес Робертсона к вратарской "Арсенала", к которому первым поспевает Чех.

21' Сильная подача вперед от Бельерина на ход Ляказетту. Тому на скорости не удается опередить Мане, который возвращается в защиту и головой аккуратно сбрасывает сферу своему голкиперу.

20' После подачи от Салаха с правого фланга все тот же молодой темнокожий Найлс играет удачно в отборе, выбивая, правда, мяч за боковую линию. Но лучше так, чем в ноги сопернику.

19' Фактически 20 минут на поле сыграли команды. Игра, стоит отметить, пока радует своими скоростями, но вот опасных моментов в матче не возникает.

18' Подача от угла поля. Удается все тому же Косельни сыграть головой после подачи с фланга. Мяч летит далеко от ворот. Хорошая игра в обороне.

17' Хорошо! Снова прострел от Коутиньо, теперь с левого фланга. Успевает в подкате сыграть Косельни, который, таким образом, не у дел оставляет Мане. Угловой.

16' Коутиньо получил передачу в центр с фланга от Салаха. Последовал тут же хлесткий удар в дальний угол в исполнении Фелипе, но мяч в цель не пошел, а пролетел рядом со штангой.

15' Да, Милнер на поле появляется сейчас. Замена происходит в стане команды Клоппа. Меняет Джеймс получившего травму Хендерсона, похоже, прибирая себе капитанскую повязку.

14' Пока нет замены в составе "Ливерпуля". Думали все, что сможет вернуться в игру футболист "красных", но нет. Милнер готов выйти на газон.

13' Расстроенным покидает пределы поля Хендерсон. Обидно должно быть капитану и его команде, ведь на "Boxing Day" команда может лишиться одного из своих лидеров.

12' Так-так... Травму получил кто-то из игроков "Ливерпуля". Медицинская бригада уже на поле. Хендерсон, судя по всему, сидит на газоне. Именно его может заменить по позиции Милнер, отправившийся разминаться.

11' Ивоби с правого края простреливал мяч в район одиннадцатиметровой отметки, где заносил ногу для удара Санчес, однако Ловрен его опередил, и сумел выбить сферу подальше от опасной зоны.

10' Подача углового удара, и выходит из ворот Петер Чех, которому уверенно удается сыграть на выходе и забрать сферу в свои перчатки. Классная игра на опережении.

9' А теперь уже Салаху не дает ничего сделать Найлс, который ставит корпус египтянину, но тот умудряется для своего клуба заработать угловой удар. Максимально полезен тут был игрок атакующей линии "красных".

8' Подача от угла поля, и Салах по полной программе отрабатывает в обороне, вынося сферу подальше от собственной рамки. Очень уверенная игра футболиста возле своих ворот.

7' Джан сумел выбить мяч из-под ног Ивоби. Будет первый в матче угловой удар. Подачу исполнит Озил. Посмотрим, что получится из этого всего.

6' Ляказетт сумел скатить мяч на Озила, который нанес сильный удар с линии штрафной по центру, но угодил в одного из защитников "Ливерпуля", после чего мяч полетел уже в сторону боковой линии.

5' Неплохой заброс мяча из центра поля на правый фланг, куда подключался Салах, однако его опередил Чех, вышедший из рамки и забравший снаряд в свои перчатки.

4' На неплохих скоростях начался первый тайм нашего поединка. Думаю, что голов сегодня будет предостаточно. Главное, чтобы сами команды хотели играть в футбол.

3' Фол в центре поля. Уилшио огрел Джана по опорной ноге, после чего тот оказался на газоне. Продолжать игру арбитр запретил. Первое нарушение в этой встрече.

2' Хозяева сегодня будут играть на поле в своих традиционных оранжевых цветах, тогда как гости предстали перед нами в футболках и трусах красно-белого цвета. Ворота "Арсенала" в первом тайме будут слева по телевизионной картинке, а рамка "Ливерпуля" - справа.