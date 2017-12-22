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Отчёт о матче}
Стадион: Зрители: 59409
Арсенал
3:3
Отчёт о матче
Ливерпуль
0'
0:1
26' Гол
Коутиньо Филиппе
0:2
52' Гол
Салах Мохамед
1:2
53' Гол
Санчес Алексис
2:2
56' Гол
Джака Гранит
58' Желтая карточка
Айуоби Алекс
3:2
58' Гол
Озил Месут
3:3
71' Гол
Фирмино Роберто
90'+5
Новости после матча

-
За сим, друзья, пора прощаться. До встречи завтра, на Эль Класико! Для вас текстовую трансляцию на LiveResult.Ru провел Козырев Вячеслав. Увидимся на футболе!
Второй тайм
Свисток
-
Звучит финальный свисток! Боевая ничья на "Эмирейтс". 3:3!!!
Угловой
90'
Нет, угловой подали неудачно гости, да еще потом и сфолили в атаке. Сейчас прозвучит финальный свисток.
90'
Джан сумел на правом фланге заработать для своей команды угловой удар. Пожалуй, что это последний стандарт в матче.
Угловой
90'
Угловой разыграл "Арсенал", но в офсайд попал на правом фланге Озил. Досадно должно быть футболисту, который своими действиями не позволил команде отличиться.
Опасный момент
90'
ОГО! Миньоле сейчас пытался, похоже, просто перебросить мяч, летящий после подачи от Озила с фланга за лицевую, но едва не переправил ее в ворота! Невероятно!

Замена
90'
Замена в составе "Арсенала". Санчес пределы поля покидает. На газоне у нас оказывается Уолкотт.
Дополнительное время
90'
Все-таки четыре минуты добавляет рефери у нас.
Опасный момент
89'
ОПАСНО! САЛАХ! Классно он получил сейчас передачу от Вейналдума, после чего выстрелил по воротам соперника с линии штрафной. Мяч попал в сетку ворот с внешней стороны.
88'
Последние минуты матча идут. Вряд ли больше 3-х минут рефери у нас добавит. Игра подходит к концу, дамы и господа.
Угловой
86'
Очередной угловой для "Ливерпуля". Подача от Чемберлена с левого фланга. Прямо в руки Чемберлену снаряд прилетает.
Замена
85'
Замена, замена, друзья! Как думаете, кто на поле выходит? Чемберлен! Коутиньо он меняет. Стадион со свистом встречает игрока, которого еще пол сезона назад боготворил.
Фол, нарушение
84'
Фирмино был близок к тому, чтобы карточку желтого цвета получить за фол в центре поля, но Аткинсон трезво оценил эпизод и предупреждения не показал.
Опасный момент
82'
ОГО! Робертсон выполнял прекрасный пас в штрафную, и только чудом до этого снаряда не успел добежать быстроногий Салах!
Замена
81'
Мане провел не лучший свой матч сегодня. Поэтому он уходит с поля. На газоне же появляется Вейналдум. Параллельным курсом пытается донести какую-то информацию до Милнера Клопп, который даже подозвал к себе игрока и спокойно объяснил ему, как нужно действовать на поле.
Замена
80'
Вместо Ивоби на поле появляется между делом Уэлбек.
Опасный момент
79'
ОПАСНО! Бельерин по правой бровке к воротам продирается, и наносит удар в ближнюю "девять". Успевает выставить руку в сторону Миньоле и мяч переправить на угловой удар.
78'
Мане сумел отобрать снаряд у Санчеса. При этом чилиец явно нарушал против оппонента правила, но мяч остался у "красных", а потому Аткинсон и не среагировал.
Судья
77'
Мане упал в чужой штрафной площадке. Не было явного толчка ему в спину. Зря тут африканец предъявляет претензии, ведь фола не было и в помине.
76'
Много интриг в этом матче можно найти. Сможет ли кто-то из соперников забить решающий гол. Если да, то кто? А, быть может, будет забит еще не один мяч. Что ж, посмотрим!
75'
Нет, навес в исполнении Салаха был не самым лучшим. Сфера тут досталась вышедшему из рамки Чеху, уже не в первый раз сыгравшему на выходе.
Угловой
74'
Снова угловой для "Ливерпуля". Джан помог заработать его. Салах отправился подавать корнер. Смотрим, что получится из этого всего!
Описание гола
72'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ФИРМИНО! 3:3!
ЖАРА! Это просто огонь! Угловой у ворот "Арсенала". Фирмино беспрепятственно получает мяч и выстреливает по воротам своего соперника. Чех, казалось бы, мяч отбивает в сторону, но нет! Сфера плавно и медленно влетает в сетку, а защитники не успевают подстраховать своего вратаря!
71'
Найлс накрывает сейчас прострел с правого фланга от Фирмино. В результате этой атаки получает право на угловой "Ливерпуль". По 5 корнеров уже на счету коллективов.
Угловой
70'
Разыгран был угловой футболистами "Арсенала", но довольно легко в результате уверенной игры в обороне "красные" отвели угрозу от ворот.
69'
Клавану удается в подкате дотянуться до мяча, который простреливал Озил с правого фланга на ближнюю штангу. Если бы не защитник, то сферу наверняка в ворота бы отправил Ляказетт.
68'
Бороздит по кромке поля Клопп. Хочет он, чтобы его команда играла чуточку агрессивнее, но остались ли у "красных" еще силы?
67'
Миньоле сейчас как-о неуверенно вышел из ворот, но, благо, успел выбить снаряд из-под ног Ляказетта, уже рвавшегося к воротам и ждавшего шанса забить свой мяч.
66'
Коутиньо выполнил подачу сейчас из центра, но удалось Джаке первому до снаряда добраться и сбросить его головой Чеху.
Фол, нарушение
65'
Джака играл точно в ноги оппоненту. Получил Милнер в опорную ногу. Судья был обязан желтую карточку показывать автору одному из голов, но ее не последовало. 
Опасный момент
64'
ОГО! Красивая атака "Ливерпуля" на скорости. Передача с левого фланга на дальнюю стойку. Мане выстреливает в касание в ближний угол, но Чех выручает, а добивание у игрока "красных" уже не получается.
63'
Красиво разыграл комбинацию "Арсенал", а исполнил удар Уилшир после скидки от Озила. Мяч пошел слегка левее цели, за малым не угодив в цель отыгранного Миньоле.
62'
А теперь нужно что-то менять уже "Ливерпулю". Нужно идти вперед, рисковать и раскрываться. Время ведь идет. И его остается не столь много.
60'
Что-то из ряда вон выходящее! Как можно было "Ливерпулю" так быстро растратить то, что было нажито непосильным трудом? Фантастический футбол, который не оставил равнодушным никого!
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОЗИЛ! 3:2!
И все переворачивается здесь с ног на голову! Новая атака "Арсенала" на скорости, разыгранная комбинация и скрытая передача на левый край штрафной, где мяч получает Озил, смещается к воротам и наносит спокойный удар по центру ворот, снова пробивая Миньоле! Красота!
Желтая карточка
58'
М-да, еще играть и играть командам на поле. Больше получаса остается играть соперникам. Ивоби придержал руками за футболку Мане. Желтая карточка!
Описание гола
57'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ДЖАКА! 2:2!
Ляп, вот так ляп! Получил мяч в тридцати метрах от ворот Гранит, после чего переложил сферу под удобную ногу и нанес выстрел по невероятной траектории по центру. Миньоле как-то неуверенно играет по снаряду, и от руки голкипера, после легкого касания с перчаткой, "круглый" все-таки влетает в ворота!
56'
Ох, вот это футбол у нас пошел! То ли еще будет, друзья! То ли еще будет! Кстати говоря, первая часть нашего прогноза прошла уже. Черед за второй частью.
Описание гола
55'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САНЧЕС! 1:2!
И вот, медленным, но верным темпом интрига в нашу встречу снова возвращается. Идет подача с фланга на дальнюю левую штангу ворот Миньоле. Защитник почему-то не следит за перемещением Санчеса, и его упускает, а сам Алексис пробивает головой с пары метров, прошивая вратаря, и давая оплеуху оборонцу "красных".
54'
Здорово играет "Ливерпуль". Просто от души и сердца. Такие голы просто так не даются. Но какие же атаки выполняют "красные".
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САЛАХ! 0:2!!!
Соло имени египтянина, который получил мяч в центр, сместился к воротам, убрал двух защитников на замахе, после чего пробил в дальний угол. Сфера не без рикошета влетела в цель! Красивый мяч.
Угловой
52'
Ответный корнер в пользу "красных". На ближнюю штангу закручивал мяч Салах, но успел голову под снаряд подставить Бельерин, который выбил, таким образом, сферу за боковую линию.
Угловой
51'
Подача от угла поля в исполнении Озила, но уже Салах успевает сыграть на опережении и мяч выбивает подальше от рамки.
50'
Не сумел Джан в борьбе за мяч с Ляказеттом сохранить сферу в игре. Угловой удар зарабатывает "Арсенал" с левого фланга. Будет выполнена подача.
Фол, нарушение
49'
Милнер рефери устно сейчас предупредил. Дескать, больно уж сильно он ударил по ногам своего оппонента. В следующий раз будет желтая карточка, которых в этом матче еще не было.
Судья
48'
Сразу же понесся вперед "Арсенал". Оказался в процессе атаки лондонцев на газоне Ляказетт. Всем показалось, что его ударили по ногам, но Аткинсон не поверил, и пенальти не назначил.
Замена
47'
Мустафи в перерыве вышел у "Арсенала", Начо Монреаль пределы поля покинул. Похоже, что замена носит вынужденный характер.
Второй тайм начался
46'
Итак, друзья, второй тайм стартует в нашем поединке. С центра поля мяч разыграли футболисты "Арсенала". Пожелаем удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
Второй тайм
Первый тайм
Перерыв
-
Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло - 0:1. Впереди футболисты "Ливерпуля" благодаря единственному голу Коутиньо. 
45'
Робертсон догнал на фланге невероятно сложный мяч, после чего с линии прострелил его в центр, но некому было замкнуть данный пас. Бельерин и Монреаль спокойно вынесли "круглого" из собственной штрафной.
Опасный момент
45'
ВОТ ЭТО ДА! Голевейший момент не использует "Ливерпуль"! Просто фантастика! Ошибается с выносом мяч в обороне Косельни. Получает момент для удара Салах, который пробивает в Чеха. Добивание Мане через себя выходит выше цели. Это что-то невероятное!
Дополнительное время
45'
Да, раскочегарилась игра к концу тайма. Мы же говорим спасибо арбитру, который добавил к основному времени первого тайма целых три минуты.
44'
Забыл ударить Ляказетт! Все сделал он сейчас, войдя в чужую штрафную, даже освободил себе зону для удара, но пробить уже не успел. Бросился в ноги вратарь и угрозу нейтрализовал.
43'
Ляказетт оказался сейчас на фланге. Именно его прострел с бровки мы запомнили. Снаряд стукнулся о ногу игрока "Ливерпуля" и полетел за лицевую, однако углового тут не будет, ведь сам защитник на "ленточке" догнал сферу и сыграл в подкате за боковую линию.
42'
А вот теперь проход Коутиньо едва не увенчался голом, но в самый последний момент Фелипе столкнулся с защитником и сферу потерял. Подхватил мяч в воротах уже Чех.
40'
Пять минут остается до конца первого тайма у нас. Чуть успокоился темп игры в последние минуты встречи. Давненько не видели мы разящих атак "красных".
Угловой
39'
Подача от угла поля - Озил выполняет навес, но Ловрен здорово играет в своей штрафной, отбивая головой его подальше от рамки.
38'
Озил попытался пробить по воротам, но попал в "стенку", от которой снаряд улетел за лицевую линию. Сам же Месут подаст угловой удар с правого края.
Фол, нарушение
37'
Получает сейчас по ногам Ляказетт, и теперь право на опасный штрафной достается игрокам "Арсенала". У мяча Озил. Его выход.
Фол, нарушение
36'
Коутиньо выполнил сейчас подачу со штрафного, с левого фланга на дальнюю штангу. Ловрен оказался в той зоне. Пытался Деян прострелить сферу в чужую штрафную, но поехала нога у него в самый ответственный момент и сферу в итоге "красные" потеряли.
Травма, повреждение
35'
Монреаль теперь на газоне. Где-то успел подставиться футболист под нарушение правил от соперника, но судья этот фол не зафиксировал. Однако помощь медиков игроку все-таки будет нужна.
Фол, нарушение
34'
По ногам получает сейчас удар Мане, которого параллельно еще и заваливает на газон соперник. В общем, штрафной удар по делу назначается у нас.
Опасный момент
33'
ОПАСНО! Мне даже показалось, что мяч в ворота влетел после удара Фирмино, но выстрел игрока "Ливерпуля" оказался чуть выше правой "девятки". За малым снаряд не достиг своей цели! Фантастически играют гости в первом тайме.
32'
Очень хорош в эти минуты "Ливерпуль". Многое получается у "красных", которые играют сегодня во всем оранжевом. Думается, что второй мяч вскоре в ворота соперника все же влетит, если "Арсенал" не будет стараться.
30'
Полчаса игры позади. Мане и Робертсон разыграли комбинацию. Африканец получил снаряд в свои владения, после чего нанес выстрел по воротам. Мяч коснулся защитника "Арсенала" и прилетел в руки Чеху.
Угловой
29'
Очередной угловой удар. Озил выполняет навес с левого фланга в центр штрафной, прямо в гущу игроков, где самым расторопным оказывается Клаван, которому удается перевести снаряд за боковую линию головой.
28'
Свой девятый гол в гостевых матчах забивает Фелипе Коутиньо. Невероятная статистика бразильца, которой можно только позавидовать.
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! КОУТИНЬО! 
Вот это да! И забивает гол "Ливерпуль" головой! Прекрасная контратака гостей. С правого фланга выполняет подачу Салах. Сфера попадает в спину защитнику, и тот замирает на месте, тогда как к месту падения игрового снаряда набегает Коутиньо, который в несвойственной для себя манере, головой отправляет снаряд по назначению.
Опасный момент
26'
ОПАСНО! Вот это ответ "красных". Шикарная подача с левой бровки от Робертсона. Играет Фирмино головой на дальнюю штангу, куда ускоряется Салах, но успевает подставить ногу, чтобы переправить снаряд в цель.
Опасный момент
25'
ОГО! Контратака "Арсенала". Пяткой Ляказетт отдает передачу на Санчеса, которому только чудом до мяча не удается добраться, ведь вовремя из рамки выходит Миньоле, который успевает первым к игровому снаряду.
Угловой
24'
Хорошая подача Робертсона от угла поля. Чех на выходе играет кулаками и отбивает снаряд в сторону боковой линии. Просто, зато очень надежно получилось.
Опасный момент
23'
ОПАСНО! ФИРМИНО! Подача с левого фланга от Мане. Замыкает дальнюю штангу Фирмино, который пробивает в ближний угол, и Чех играет за лицевую, отражая мяч на угловой.
22'
Тотальное превосходство у гостей, следует сейчас очередной навес Робертсона к вратарской "Арсенала", к которому первым поспевает Чех.
21'
Сильная подача вперед от Бельерина на ход Ляказетту. Тому на скорости не удается опередить Мане, который возвращается в защиту и головой аккуратно сбрасывает сферу своему голкиперу.
20'
После подачи от Салаха с правого фланга все тот же молодой темнокожий Найлс играет удачно в отборе, выбивая, правда, мяч за боковую линию. Но лучше так, чем в ноги сопернику.
19'
Фактически 20 минут на поле сыграли команды. Игра, стоит отметить, пока радует своими скоростями, но вот опасных моментов в матче не возникает.
Угловой
18'
Подача от угла поля. Удается все тому же Косельни сыграть головой после подачи с фланга. Мяч летит далеко от ворот. Хорошая игра в обороне.
17'
Хорошо! Снова прострел от Коутиньо, теперь с левого фланга. Успевает в подкате сыграть Косельни, который, таким образом, не у дел оставляет Мане. Угловой.
16'
Коутиньо получил передачу в центр с фланга от Салаха. Последовал тут же хлесткий удар в дальний угол в исполнении Фелипе, но мяч в цель не пошел, а пролетел рядом со штангой.
Замена
15'
Да, Милнер на поле появляется сейчас. Замена происходит в стане команды Клоппа. Меняет Джеймс получившего травму Хендерсона, похоже, прибирая себе капитанскую повязку.
14'
Пока нет замены в составе "Ливерпуля". Думали все, что сможет вернуться в игру футболист "красных", но нет. Милнер готов выйти на газон.
13'
Расстроенным покидает пределы поля Хендерсон. Обидно должно быть капитану и его команде, ведь на "Boxing Day" команда может лишиться одного из своих лидеров.
Травма, повреждение
12'
Так-так... Травму получил кто-то из игроков "Ливерпуля". Медицинская бригада уже на поле. Хендерсон, судя по всему, сидит на газоне. Именно его может заменить по позиции Милнер, отправившийся разминаться.
11'
Ивоби с правого края простреливал мяч в район одиннадцатиметровой отметки, где заносил ногу для удара Санчес, однако Ловрен его опередил, и сумел выбить сферу подальше от опасной зоны.
Угловой
10'
Подача углового удара, и выходит из ворот Петер Чех, которому уверенно удается сыграть на выходе и забрать сферу в свои перчатки. Классная игра на опережении.
9'
А теперь уже Салаху не дает ничего сделать Найлс, который ставит корпус египтянину, но тот умудряется для своего клуба заработать угловой удар. Максимально полезен тут был игрок атакующей линии "красных".
Угловой
8'
Подача от угла поля, и Салах по полной программе отрабатывает в обороне, вынося сферу подальше от собственной рамки. Очень уверенная игра футболиста возле своих ворот.
7'
Джан сумел выбить мяч из-под ног Ивоби. Будет первый в матче угловой удар. Подачу исполнит Озил. Посмотрим, что получится из этого всего.
6'
Ляказетт сумел скатить мяч на Озила, который нанес сильный удар с линии штрафной по центру, но угодил в одного из защитников "Ливерпуля", после чего мяч полетел уже в сторону боковой линии.
5'
Неплохой заброс мяча из центра поля на правый фланг, куда подключался Салах, однако его опередил Чех, вышедший из рамки и забравший снаряд в свои перчатки.
4'
На неплохих скоростях начался первый тайм нашего поединка. Думаю, что голов сегодня будет предостаточно. Главное, чтобы сами команды хотели играть в футбол.
Фол, нарушение
3'
Фол в центре поля. Уилшио огрел Джана по опорной ноге, после чего тот оказался на газоне. Продолжать игру арбитр запретил. Первое нарушение в этой встрече.
2'
Хозяева сегодня будут играть на поле в своих традиционных оранжевых цветах, тогда как гости предстали перед нами в футболках и трусах красно-белого цвета. Ворота "Арсенала" в первом тайме будут слева по телевизионной картинке, а рамка "Ливерпуля" - справа.
Первый тайм начался
1'
Итак, дамы и господа, встреча в Лондоне на "Эмирейтс" стартовала! С центра поля игровой снаряд разыграли футболисты "Ливерпуля". Пожелаем удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
Первый тайм
Анонс
-

Встречу на «Эмирейтс», пожалуй, можно отнести к тем играм, в которых может произойти все, что угодно, начиная разгромной победой «Арсенала», заканчивая тем же разгромом в исполнении «Ливерпуля». С уверенностью можно сказать, что нулевой ничьей тут не будет. Очные поединки «Арсенала» и «Ливерпуля» зачастую радуют всех забитыми голами. Учитывая мощный атакующий потенциал клубов, нас ждет результативный поединок. Считаю, что «Ливерпуль» дополнительно во всему не проиграет. Сделаю во многом рискованный прогноз. Надеюсь, его величину каждый из вас оценит по достоинству.

Прогноз от комментатора: «Ливерпуль» не проиграет и тотал больше 2,5 голов

Коэффициент: 2,66

-

Что же касается «Арсенала», то «канониры» смогли показать, что научились играть против серьезных соперников, являющихся прямыми конкурентами. Лондонцам по делу удалось переиграть «Челси» и «Тоттенхэм», да и в матчах против «Сити» и «Юнайтед» команда смотрелась достойно, хоть и проиграла. Другое дело, что далеко не во всех играх команда Венгера разжилась очками. Как уже упоминалось ранее, манчестерские команды оставили не у дел «канониров», а с «синими» «Арсенал» разошелся миром (0:0).

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Разгромно завершилась и первая встреча «Ливерпуля» с «Арсеналом» в текущем чемпионате. В третьем туре команда Клоппа на «Энфилде» добыла победу со счетом 4:0. С тех пор утекло немало воды. «Красные» успели сами побывать в шкуре лондонцев, проиграв «Манчестер Сити» со счетом 0:5, а после были разгромлены в гостях ее и «Тоттенхэмом» (1:4). Матч на «Уэмбли» стал для подопечных Клоппа своего рода отправной точкой. Команда значительно прибавила в игре обороне, в следующих девяти играх в чемпионате, пропустив всего лишь четыре гола.

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В декабре оба коллектива серьезно пошатнули свои шансы оказаться по итогам сезона в четверке лучшим команд Премьер-Лиге, растеряв по дистанции немало очков. «Арсенал» в четырех встреча «канониры» добыли всего-то одну победу, да и та команде далась с большим трудом. В предыдущем туре «канониры» на своем поле сломили сопротивление новичка чемпионата «Ньюкасла», переиграл «сорок» со счетом 1:0. «Ливерпуль» же, в свою очередь, умудрился в родных стенах потерять баллы с «Эвертоном» (1:1), после чего и с «Вест Бромвичем» (0:0), ну, а далее состоялся разгром «Борнмута», который получил от «красных» порцию мячей, что мерсисайдцы не забили в рамку ворот своих предыдущих оппонентов (0:4). Стоит отметить, что коллектив Клоппа очень мощно проводит свои гостевые поединки, установив рекорд АПЛ. «Ливерпуль» стал первым, кто в гостях добыл четыре разгромные победы кряду. Эта серия началась еще в Лондоне, когда подопечные Клоппа уничтожили «Вест Хэм» (4:1). Продолжилось дело в Сток-он-Тренте (3:0 над «Сток Сити»), а перед выездом в «Борнмут» ливерпульцы успели покуражиться над «Брайтоном» (1:5).

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«Арсенал» и «Ливерпуль» к экватору чемпионата подойдут первыми, и откроют традиционную программу 19-го тура игрой в пятницу. Уже сейчас можно говорить о том, что надежд болельщиков оба коллектива в полной мере не оправдывают. Отставание от «Манчестер Сити» уже не отыгрываемое, и, следовательно, с чемпионскими амбициями соперники могут уже попрощаться. Теперь подопечным Арсена Венгера и Юргена Клоппа остается только бороться за место в ТОП-4. Но при плотности команд в Премьер-Лиге нельзя сказать, что шансы на осуществление этой задачи у коллективов есть 100%-ные…

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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Футбольный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к чемпионату Англии, в частности, к Премьер-Лиге. В очной схватке, в рамках центрального поединка 19-го тура лицом к лицу сойдутся футболисты «Арсенала» и «Ливерпуля». Встреча состоится в Лондоне, на стадионе «Эмирейтс». Обслужит этот поединок бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном – рефери из Лидса. Помогут ему детально оценить и разобрать все действия у ворот Стивен Чайлд и Адам Нунн. В качестве резервного рефери выступит Стюарт Атвелл. Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!

Новости матча
Новости после матча

Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Удар от ворот произведет Ливерпуль
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
94'
ШАНС! Озил Месут нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
94'
Плохо сыграл Гомес Джо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

94'
Уилшер Джек из команды Арсенал забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
94'
Робертсон Эндрю из команды Ливерпуль играет слишком грубо. Ляказетт Александр оказался на газоне.
94'
Мустафи Шкодран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Робертсон Эндрю из команды Ливерпуль отправил кросс в штрафную...
94'
Мустафи Шкодран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Милнер Джеймс из команды Ливерпуль подал угловой справа.
93'
Джан Эмре из команды Ливерпуль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Джан Эмре из команды Ливерпуль идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
92'
Озил Месут из команды Арсенал в офсайде
92'
Фирмино Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Озил Месут из команды Арсенал подал угловой справа.
92'
Миньоле Симон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
Озил Месут из команды Арсенал отправил кросс в штрафную...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Арсенал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Ловрен Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Уолкотт Тео из команды Арсенал отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
Удар от ворот произведет Арсенал
89'
Тактическая замена. Санчес Алексис уходит с поля и его заменяет Уолкотт Тео
89'
ШАНС! Салах Мохамед нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Вейналдум Джорджиньо из команды Ливерпуль делает пас партнеру.
87'
Удар от ворот произведет Арсенал
87'
Салах Мохамед из команды Ливерпуль сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Милнер Джеймс мяча так и не получил
86'
Чех Петр взял и забрал мяч на выходе
Угловой
86'
Окслейд-Чемберлен Алекс из команды Ливерпуль подал угловой слева.
86'
Робертсон Эндрю из команды Ливерпуль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
85'
Фирмино Роберто из команды Ливерпуль опасно и грубо сыграл. Джака Гранит пострадал.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
84'
Тактическая замена. Коутиньо Филиппе уходит с поля и его заменяет Окслейд-Чемберлен Алекс
84'
После дальнего удара, который нанес Санчес Алексис мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
83'
Безумный фол. Фирмино Роберто грубо играет против соперника. Пострадал Ляказетт Александр
82'
Косельни Лоран выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Робертсон Эндрю из команды Ливерпуль отправил кросс в штрафную...
82'
Салах Мохамед из команды Ливерпуль делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
Игроки ФК "Ливерпуль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Тактическая замена. Мане Садио уходит с поля и его заменяет Вейналдум Джорджиньо
Офсайд
79'
Салах Мохамед из команды Ливерпуль в офсайде
Фол, нарушение
79'
Уилшер Джек из команды Арсенал играет слишком грубо. Гомес Джо оказался на газоне.
Угловой
79'
Озил Месут из команды Арсенал подал угловой справа.
78'
Тактическая замена. Айуоби Алекс уходит с поля и его заменяет Уэлбек Данни
78'
Миньоле Симон отбил мяч на угловой после удара Бельерин Эктор из штрафной площади.
78'
Озил Месут из команды Арсенал делает пас партнеру.
Фол, нарушение
76'
Робертсон Эндрю из команды Ливерпуль играет слишком грубо. Озил Месут оказался на газоне.
75'
Удар от ворот произведет Арсенал
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 59409 болельщиков
Фол, нарушение
74'
Бельерин Эктор коснулся мяча рукой.
74'
Санчес Алексис из команды Арсенал делает пас партнеру.
Фол, нарушение
74'
Салах Мохамед из команды Ливерпуль играет слишком грубо. Мэйтленд-Найлс Эйнсли оказался на газоне.
73'
Джан Эмре пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
73'
Коутиньо Филиппе из команды Ливерпуль подал угловой справа.
72'
Милнер Джеймс из команды Ливерпуль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Джан Эмре сделал результативную передачу.
Описание гола
71'
Г О О О О Л - Фирмино Роберто изменил счет на табло!
71'
Джан Эмре из команды Ливерпуль увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
70'
Джака Гранит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Коутиньо Филиппе из команды Ливерпуль подал угловой справа.
70'
Фирмино Роберто из команды Ливерпуль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Игрок клуба "Ливерпуль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
Игрок клуба "Ливерпуль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Мане Садио из команды Ливерпуль плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
68'
Игроки ФК "Ливерпуль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Ловрен Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Озил Месут из команды Арсенал подал угловой справа.
68'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Клаван Рагнар из команды Ливерпуль.
68'
Клаван Рагнар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Бельерин Эктор из команды Арсенал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Айуоби Алекс из команды Арсенал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Игрок клуба "Ливерпуль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
65'
Салах Мохамед из команды Ливерпуль сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
65'
Мане Садио из команды Ливерпуль отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
Ляказетт Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Игроки ФК "Арсенал" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
64'
Чех Петр взял и забрал мяч на выходе
64'
Коутиньо Филиппе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Судья свистит. Джака Гранит атаковал сзади соперника. Это Милнер Джеймс заработал своей команде штрафной
63'
Удар от ворот произведет Ливерпуль
63'
Удар от ворот произведет Арсенал
63'
Мане Садио из команды Ливерпуль плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
63'
Мане Садио имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
62'
Коутиньо Филиппе из команды Ливерпуль отправил кросс в штрафную...
62'
Удар от ворот произведет Ливерпуль
62'
ШАНС! Джака Гранит нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Санчес Алексис из команды Арсенал делает пас партнеру.
61'
Санчес Алексис из команды Арсенал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Санчес Алексис из команды Арсенал поставил подножку. Пострадал Милнер Джеймс
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
58'
Ляказетт Александр сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Озил Месут из команды команды Арсенал.
58'
ШАНС! Озил Месут вышел один-на-один с голкипером...
58'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Озил Месут и Ляказетт Александр из команды Арсенал.
Желтая карточка
58'
Айуоби Алекс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
58'
Айуоби Алекс из команды Арсенал играет слишком грубо. Мане Садио оказался на газоне.
Офсайд
57'
Ляказетт Александр из команды Арсенал в офсайде
56'
Айуоби Алекс сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Джака Гранит из команды Арсенал переиграл вратаря дальним ударом!
55'
Игрок клуба "Арсенал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Робертсон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Озил Месут из команды Арсенал забрасывает мяч в штрафную.
53'
Бельерин Эктор сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Санчес Алексис из клуба "Арсенал" отправил мяч головой в ворота.
53'
Бельерин Эктор из команды Арсенал делает отличный кросс...
52'
Фирмино Роберто сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
ГОЛ! - Салах Мохамед из команды Ливерпуль наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
52'
Игроки ФК "Ливерпуль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Игрок клуба "Арсенал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
50'
Уилшер Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Салах Мохамед из команды Ливерпуль подал угловой справа.
49'
Айуоби Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Салах Мохамед из команды Ливерпуль делает пас партнеру.
49'
Игрок клуба "Ливерпуль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Салах Мохамед имел все шансы забить, но Чех Петр сделал отличный сейв!
48'
Мане Садио из команды Ливерпуль сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
Игроки ФК "Ливерпуль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Робертсон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Санчес Алексис из команды Арсенал подал угловой слева.
48'
Джан Эмре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Ляказетт Александр из команды Арсенал делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Отличные скиллы показывает Ляказетт Александр, обводя своих соперников
Фол, нарушение
47'
Фирмино Роберто наказан за толчок Косельни Лоран
Фол, нарушение
46'
Безумный фол. Милнер Джеймс грубо играет против соперника. Пострадал Уилшер Джек
46'
Монреаль Начо получил травму и заменен. Мустафи Шкодран выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Ливерпуль играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
47'
Джака Гранит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Робертсон Эндрю из команды Ливерпуль отправил кросс в штрафную...
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ляказетт Александр из команды Арсенал сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Бельерин Эктор из команды Арсенал отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
О, нет. Из многообещающей позиции Салах Мохамед из команды Ливерпуль наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
45'
Мане Садио из команды Ливерпуль делает пас партнеру.
45'
Удар от ворот произведет Арсенал
44'
Мане Садио бьет с лета, но не забивает и упускает момент!
44'
Салах Мохамед не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
44'
ШАНС! Салах Мохамед вышел один-на-один с голкипером...
44'
Косельни Лоран ошибается в защите.
43'
Игрок клуба "Арсенал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Ляказетт Александр из команды Арсенал делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Чех Петр взял и забрал мяч на выходе
42'
Салах Мохамед из команды Ливерпуль делает неудачный навес.
Фол, нарушение
41'
Мане Садио нарушает правила. Уилшер Джек пострадал
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
38'
Безумный фол. Уилшер Джек грубо играет против соперника. Пострадал Мане Садио
37'
Ловрен Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Озил Месут из команды Арсенал подал угловой справа.
37'
Озил Месут пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Милнер Джеймс из команды Ливерпуль поставил подножку. Пострадал Ляказетт Александр
Травма, повреждение
36'
Монреаль Начо возвращается на поле, всё в порядке.
36'
Удар от ворот произведет Арсенал
35'
О, нет. Из многообещающей позиции Ловрен Деян из команды Ливерпуль наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
35'
Коутиньо Филиппе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
35'
Ох, нехорошо это выглядит. Монреаль Начо получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Травма, повреждение
34'
Монреаль Начо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
34'
Монреаль Начо наказан за толчок Мане Садио
33'
Удар от ворот произведет Арсенал
32'
Фирмино Роберто нанес удар чуть мимо. Близко!
32'
Мане Садио из команды Ливерпуль делает пас партнеру.
31'
Бельерин Эктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Джан Эмре из команды Ливерпуль отправил кросс в штрафную...
30'
Мане Садио нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
30'
Робертсон Эндрю из команды Ливерпуль сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Мане Садио мяча так и не получил
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
29'
Айуоби Алекс из команды Арсенал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
29'
Ляказетт Александр нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Игрок клуба "Арсенал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Робертсон Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Санчес Алексис из команды Арсенал подал угловой слева.
28'
Ловрен Деян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Игрок клуба "Арсенал" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Коутиньо Филиппе из команды Ливерпуль забивает головой!
26'
Салах Мохамед из команды Ливерпуль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
26'
Игроки ФК "Ливерпуль" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Ливерпуль совершает вбрасывание на своей половине поля
25'
Выглядело как неплохой момент. Айуоби Алекс из команды Арсенал закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
24'
Удар от ворот произведет Арсенал
24'
Фирмино Роберто наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
24'
Коутиньо Филиппе из команды Ливерпуль отправил кросс в штрафную...
24'
Миньоле Симон взял и забрал мяч на выходе
24'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Санчес Алексис и Ляказетт Александр из команды Арсенал.
23'
Ловрен Деян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Санчес Алексис из команды Арсенал отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Фирмино Роберто наказан за толчок Уилшер Джек
22'
Игрок клуба "Ливерпуль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Чех Петр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Коутиньо Филиппе из команды Ливерпуль подал угловой справа.
22'
После удара головой, который сделал Фирмино Роберто мяч выносится вратарем на угловой
22'
Робертсон Эндрю из команды Ливерпуль отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
20'
Чех Петр взял и забрал мяч на выходе
20'
Робертсон Эндрю из команды Ливерпуль отправил кросс в штрафную...
20'
Милнер Джеймс из команды Ливерпуль сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Фирмино Роберто мяча так и не получил
19'
Игрок клуба "Ливерпуль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Гомес Джо из команды Ливерпуль делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Игрок клуба "Ливерпуль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Милнер Джеймс из команды Ливерпуль сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
15'
Коутиньо Филиппе из команды Ливерпуль отправил кросс в штрафную...
15'
Коутиньо Филиппе из команды Ливерпуль разыграл угловой с левого угла.
15'
Опасность предотвращена - Косельни Лоран из команды Арсенал вступил в отбор удачно
15'
Робертсон Эндрю из команды Ливерпуль делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
14'
Удар от ворот произведет Арсенал
14'
Коутиньо Филиппе не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Джака Гранит из команды Арсенал поставил подножку. Пострадал Мане Садио
13'
Игрок клуба "Ливерпуль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Хендерсон Джордан получил травму и заменен. Милнер Джеймс выходит на поле.
12'
Мане Садио из команды Ливерпуль делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
12'
Мане Садио из команды Ливерпуль идет с мячом вперед на обострение...
12'
Бельерин Эктор ошибается в защите.
11'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Хендерсон Джордан получил травму и медбригада забирает его с поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Травма, повреждение
9'
Хендерсон Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Бельерин Эктор из команды Арсенал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Чех Петр взял и забрал мяч на выходе
Угловой
7'
Коутиньо Филиппе из команды Ливерпуль подал угловой справа.
7'
Мэйтленд-Найлс Эйнсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Офсайд
6'
Косельни Лоран из команды Арсенал в офсайде
6'
Салах Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Озил Месут из команды Арсенал подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
5'
Джан Эмре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Бельерин Эктор из команды Арсенал идет с мячом вперед на обострение...
5'
Мане Садио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Санчес Алексис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Гомес Джо из команды Ливерпуль поставил подножку. Пострадал Санчес Алексис
4'
Джака Гранит нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Санчес Алексис нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Джан Эмре из команды Ливерпуль направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
2'
Игрок клуба "Ливерпуль" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Санчес Алексис из команды Арсенал поставил подножку. Пострадал Клаван Рагнар
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ливерпуль". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Арсенал 3:3 Ливерпуль
Арсенал
34.1% (94)
Ничья:
34.4% (95)
Ливерпуль
31.5% (87)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
22.1% (61)
Арсенал:
16.3% (45)
Ливерпуль:
10.5% (29)
Ничья:
9.1% (25)
Ливерпуль:
4.3% (12)
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