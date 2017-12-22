ЖАРА! Это просто огонь! Угловой у ворот "Арсенала". Фирмино беспрепятственно получает мяч и выстреливает по воротам своего соперника. Чех, казалось бы, мяч отбивает в сторону, но нет! Сфера плавно и медленно влетает в сетку, а защитники не успевают подстраховать своего вратаря!
И все переворачивается здесь с ног на голову! Новая атака "Арсенала" на скорости, разыгранная комбинация и скрытая передача на левый край штрафной, где мяч получает Озил, смещается к воротам и наносит спокойный удар по центру ворот, снова пробивая Миньоле! Красота!
Ляп, вот так ляп! Получил мяч в тридцати метрах от ворот Гранит, после чего переложил сферу под удобную ногу и нанес выстрел по невероятной траектории по центру. Миньоле как-то неуверенно играет по снаряду, и от руки голкипера, после легкого касания с перчаткой, "круглый" все-таки влетает в ворота!
И вот, медленным, но верным темпом интрига в нашу встречу снова возвращается. Идет подача с фланга на дальнюю левую штангу ворот Миньоле. Защитник почему-то не следит за перемещением Санчеса, и его упускает, а сам Алексис пробивает головой с пары метров, прошивая вратаря, и давая оплеуху оборонцу "красных".
Соло имени египтянина, который получил мяч в центр, сместился к воротам, убрал двух защитников на замахе, после чего пробил в дальний угол. Сфера не без рикошета влетела в цель! Красивый мяч.
Вот это да! И забивает гол "Ливерпуль" головой! Прекрасная контратака гостей. С правого фланга выполняет подачу Салах. Сфера попадает в спину защитнику, и тот замирает на месте, тогда как к месту падения игрового снаряда набегает Коутиньо, который в несвойственной для себя манере, головой отправляет снаряд по назначению.
|Тотальное превосходство у гостей, следует сейчас очередной навес Робертсона к вратарской "Арсенала", к которому первым поспевает Чех.
Встречу на «Эмирейтс», пожалуй, можно отнести к тем играм, в которых может произойти все, что угодно, начиная разгромной победой «Арсенала», заканчивая тем же разгромом в исполнении «Ливерпуля». С уверенностью можно сказать, что нулевой ничьей тут не будет. Очные поединки «Арсенала» и «Ливерпуля» зачастую радуют всех забитыми голами. Учитывая мощный атакующий потенциал клубов, нас ждет результативный поединок. Считаю, что «Ливерпуль» дополнительно во всему не проиграет. Сделаю во многом рискованный прогноз. Надеюсь, его величину каждый из вас оценит по достоинству.
Прогноз от комментатора: «Ливерпуль» не проиграет и тотал больше 2,5 голов
Коэффициент: 2,66
Что же касается «Арсенала», то «канониры» смогли показать, что научились играть против серьезных соперников, являющихся прямыми конкурентами. Лондонцам по делу удалось переиграть «Челси» и «Тоттенхэм», да и в матчах против «Сити» и «Юнайтед» команда смотрелась достойно, хоть и проиграла. Другое дело, что далеко не во всех играх команда Венгера разжилась очками. Как уже упоминалось ранее, манчестерские команды оставили не у дел «канониров», а с «синими» «Арсенал» разошелся миром (0:0).
Разгромно завершилась и первая встреча «Ливерпуля» с «Арсеналом» в текущем чемпионате. В третьем туре команда Клоппа на «Энфилде» добыла победу со счетом 4:0. С тех пор утекло немало воды. «Красные» успели сами побывать в шкуре лондонцев, проиграв «Манчестер Сити» со счетом 0:5, а после были разгромлены в гостях ее и «Тоттенхэмом» (1:4). Матч на «Уэмбли» стал для подопечных Клоппа своего рода отправной точкой. Команда значительно прибавила в игре обороне, в следующих девяти играх в чемпионате, пропустив всего лишь четыре гола.
В декабре оба коллектива серьезно пошатнули свои шансы оказаться по итогам сезона в четверке лучшим команд Премьер-Лиге, растеряв по дистанции немало очков. «Арсенал» в четырех встреча «канониры» добыли всего-то одну победу, да и та команде далась с большим трудом. В предыдущем туре «канониры» на своем поле сломили сопротивление новичка чемпионата «Ньюкасла», переиграл «сорок» со счетом 1:0. «Ливерпуль» же, в свою очередь, умудрился в родных стенах потерять баллы с «Эвертоном» (1:1), после чего и с «Вест Бромвичем» (0:0), ну, а далее состоялся разгром «Борнмута», который получил от «красных» порцию мячей, что мерсисайдцы не забили в рамку ворот своих предыдущих оппонентов (0:4). Стоит отметить, что коллектив Клоппа очень мощно проводит свои гостевые поединки, установив рекорд АПЛ. «Ливерпуль» стал первым, кто в гостях добыл четыре разгромные победы кряду. Эта серия началась еще в Лондоне, когда подопечные Клоппа уничтожили «Вест Хэм» (4:1). Продолжилось дело в Сток-он-Тренте (3:0 над «Сток Сити»), а перед выездом в «Борнмут» ливерпульцы успели покуражиться над «Брайтоном» (1:5).
«Арсенал» и «Ливерпуль» к экватору чемпионата подойдут первыми, и откроют традиционную программу 19-го тура игрой в пятницу. Уже сейчас можно говорить о том, что надежд болельщиков оба коллектива в полной мере не оправдывают. Отставание от «Манчестер Сити» уже не отыгрываемое, и, следовательно, с чемпионскими амбициями соперники могут уже попрощаться. Теперь подопечным Арсена Венгера и Юргена Клоппа остается только бороться за место в ТОП-4. Но при плотности команд в Премьер-Лиге нельзя сказать, что шансы на осуществление этой задачи у коллективов есть 100%-ные…
Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Футбольный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к чемпионату Англии, в частности, к Премьер-Лиге. В очной схватке, в рамках центрального поединка 19-го тура лицом к лицу сойдутся футболисты «Арсенала» и «Ливерпуля». Встреча состоится в Лондоне, на стадионе «Эмирейтс». Обслужит этот поединок бригада арбитров во главе с Мартином Аткинсоном – рефери из Лидса. Помогут ему детально оценить и разобрать все действия у ворот Стивен Чайлд и Адам Нунн. В качестве резервного рефери выступит Стюарт Атвелл. Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
Вы не участвовали в прогнозе
Ждём 2 тайма)и гооолов конечн))
блин мы кепа потеряли((