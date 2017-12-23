Стадион: Гудисон Парк Зрители: 39191
10' Желтая карточкаКалверт-Льюин Доминик
21' Желтая карточкаМартина Куко
57' Желтая карточкаКин Майкл
Новости после матча
-
В первом тайме была равная игра, во втором инициатива перешла к "Челси", лондонцы проводили атаку за атакой, но так и не смогли забить хотя бы один раз, даже удар Уильямса в перекладину своих ворот не помог. Подопечные Антонио Конте теряют очки, а Сэм Эллардайс и его "Эвертон" продлевают беспроигрышную серию.
На этом наша трансляция завершается, матч комментировал я - Дудник Кирилл, всем спасибо за внимание и до новых встреч!
На этом наша трансляция завершается, матч комментировал я - Дудник Кирилл, всем спасибо за внимание и до новых встреч!
Второй тайм
-
ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК!!! "Эвертон" - "Челси" 0:0.
90'
Маркос Алонсо нарушает правила в атаке в верховом единоборстве с Пикфордом.
90'
Рамирес рвется в одиночку к воротам Куртуа, но не сумел пробросить мяч мимо Аспиликуэты.
90'
Выигрывает борьбу на втором этаже Джонджо Кенни и наносит удар головой - выше перекладины!
90'
В концовке матча выходят в атаку хозяева и добиваются углового удара.
90'
К основному времени матча добавлено 4 минуты.
89'
Дзаппакоста остается один на правом фланге, получает передачу и в касание выполняет подачу, но мяч срывается с ноги и уходит гораздо выше ворот.
88'
Азар входит в штрафную и пробивает в ближний угол, но попадает в Канте, благодаря которому удар теряет свою мощь и мяч достается Пикфорду.
87'
Тем временем, Мартина продолжает выступать в качестве неприступной стены на левом фланге, никак не удается его обыграть. Мозес мучился, теперь Дзаппакоста.
86'
Часто мяч покидает пределы поля, уходя за боковую линию. Но если гости быстро осуществляют вбрасывание, то хозяева никуда не торопятся.
85'
Сам же Сеск Фабрегас выполняет подачу в штрафную в район ближней штанги, но никого из партнеров передачей не находит, много подач, но они все безадресные.
84'
Фабрегас выстреливает издали, мяч летит мимо цели, но по пути задел кого-то из игроков "ирисок", корнер.
83'
Азар входит в штрафную площадку слева, затем простреливает во вратарскую, но первыми на мяче оказываются защитники "Эвертона".
82'
Последняя замена в составе "Челси". Вместо Мозеса выходит Дзаппакоста.
81'
Очередной корнер выполнили гости, но снова второй этаж остался за защитниками "Эвертона", правда подбор остается за "Челси".
80'
Калверт-Льюин цепляется за мяч на чужой половине поля, долго с ним не находится, зато выиграл некоторое время.
79'
Одну атаку за другой проводят лондонцы, давление постепенно усиливается и каждое наступление получается всё опаснее и опаснее.
78'
Рюдигер пробивает из пределов штрафной с разворота, получается хоть и точно, но несильно, да и по центру, где и находился Пикфорд.
77'
Фабрегас выполняет подачу в штрафную, снова первый на мяче Уильямс, правда сейчас действуют гораздо спокойнее и выносит мяч на угловой.
76'
Делает замены Антонио Конте, а сработать сейчас могла замена Сэма Эллардайса, но Уильямсу повезло и он не отличился самострелом.
75'
ОЙОЙОЙ!!! Мозес подает справа, а на передачу откликается Уильямс и пробивает по своим же воротам, попадая в перекладину!
74'
Сеск Фабрегас пробивает в ближний угол после передачи Эдена Азара, но делает это из положения вне игры.
73'
Процент владения мячом на данную минуту - 37-63%, при этом нельзя сказать, что "Челси" создает неразрешимые задачи оппоненту.
72'
И сразу же замена от Конте. Виллиан уходит, Бачуайи выходит.
71'
Виллиан пробивает из-за штрафной, но удару откровенно не хватает точности, да и слабым он получается.
70'
Фабрегас выполняет передачу из глубины в штрафную на Бакайоко, но получается гораздо выше чем требовалось.
69'
Очередное противостояние Мозеса и Мартины завершается в пользу последнего, никак не может Виктор переиграть оппонента и войти в штрафную площадку.
68'
Виллиан оказывается на газоне в центральном круге, досталось ему по ногам от Фила Джагелки.
67'
Антонио Конте проводит первую замену. Фабрегас выходит вместо Педро.
66'
Канте получает передачу от Азара и выстреливает из-за штрафной - в очередной раз на пути мяча становятся защитники "Эвертона", огромное количество ударов было заблокировано.
65'
Как ни банально, первый блин комом. Выигрывают борьбу на втором этаже футболисты "Челси" и выносят игровой снаряд из штрафной площадки.
64'
Право на угловой удар получают "ириски", это первый подобный стандарт для них в сегодняшнем матче.
63'
Азар вернулся на поле и сразу же отметился неточной передачей, но критической эта ошибка не стала.
62'
Виллиан открывается под передачу Мозеса, но оказывается в положении вне игры, ошибся Виктор в передаче.
61'
Покинул пределы поля Азар, но пока непонятно, сможет ли продолжить поединок бельгиец. Хотя Сеск Фабрегас уже разминается.
60'
Продолжает оставаться на газоне Эден Азар, медицинская бригада уже отправилась на помощь.
59'
Майкл Кин получает желтую карточку за грубый прыжок в ноги Эдену Азару.
58'
Джонджо Кенни выполняет подачу с правого фланга, но на пути мяча становится Рюдигер, вбрасывание из-за боковой линии предстоит выполнить хозяевам.
57'
Виктор Мозес пробует обыграть один в один Мартину, но сделать это не получается, всё что удается выжать из эпизода - аут.
56'
Завязывается борьба в центре поля и казалось, что победителем из неё выйдут гости, но нет, хозяева проявили настойчивость и выгрызли мяч.
55'
Положение вне игры фиксируют судьи у хозяев, Тибо Куртуа готовится ввести мяч в игру.
54'
Сесар Аспиликуэта надежно отыгрывает на правом фланге обороны и выносит игровой снаряд, не давая добраться до него Калверту-Льюину.
53'
Замен у хозяев не остается, а вот Антонио Конте молчит, хотя запасные уже вовсю разминаются.
52'
И, всё-таки, замена, вместо Гуйе выходит Банинжим.
51'
Вот это да, Идрисса Гуйе на газоне и нуждается в медицинской помощи. Если сейчас потребуется замена, то она станет последней в матче у "Эвертона".
50'
Во втором тайме активнее забегают лондонцы, так как необходимо создавать себе перевес, пока что "ириски" держатся, хоть и не без проблем.
49'
Бакайоко рвется к воротам "Эвертона", но падает перед штрафной площадкой - арбитр показывает, что фола не было.
48'
А вместо Дэйвиса на поле появился Уильямс. Смелый шаг от Сэма Эллардайса, одна замена остается в его распоряжении.
47'
В перерыве произошло две замены в составе "Эвертона". Вместо Леннона вышел Рамирес.
46'
Возвращаемся на "Гудисон Парк" и смотрим второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
-
Ничего интересного за компенсированную минуту не произошло, команды отправляются на перерыв при счете 0-0.
45'
1 минуту переиграют команды в первом тайме.
44'
Держат мяч лондонцы у чужой штрафной площадки, до обострения дело не доходит, пытаются раскатать своего противника гости.
43'
Через центральную зону пробуют пройти гости, но на отбой играет Шнайдерлин, выбивая мяч за боковую линию.
42'
Попытались хозяева обострить ситуацию длинной передачей вперед с центра поля, но неточно, в итоге Куртуа вышел и без проблем забрал игровой снаряд.
41'
Мозес попытался выполнить подачу в штрафную с правого фланга, но на пути мяча оказался защитник, правда подбор остался за Виктором, а затем он сыграл назад.
40'
Пробуют "ириски" высоко прессинговать оппонента, что приводит к подключению к перепасовке Тибо Куртуа, болельщики одобрительно встречают такой поворот.
39'
Виллиан проигрывает борьбу Майклу Кину, а затем нарушает правила. Рядом находился Роберт Медли и прекрасно всё видел.
38'
Тихая атмосфера была нарушена кратковременным взрывом хозяев, которые попытались довести свою атаку до удара, но не получилось.
37'
Угловой удар получается вовсе не таким опасным, как предшествовавший ему эпизод, отбиваются хозяева, выигрывая борьбу на втором этаже.
36'
ОПАСНО!!! Хорошую атаку проводят гости, Педро получает мяч, врывается в штрафную левым краем и выстреливает в ближний угол - Пикфорд парирует!
35'
Виллиан закрывает мяч корпусом и вынуждает Леннона нарушить правила. Грубовато сыграл англичанин, но арбитр решил, что на желтую в текущем эпизоде не наиграл.
34'
Том Дэйвис выходит на ударную позицию и решает пробить - удар получается слабым и неточным, ну зато попытался, пора уже и потревожить Куртуа, только точность необходимо привести в порядок.
33'
Джагелка успешно отрабатывает в обороне на левом фланге, выбивая игровой снаряд за боковую линию. Пока что хорошо действует капитан "Эвертона".
32'
Высоко не встречают соперника "ириски", но и глубоко не садятся, выбирают золотую середину - вступают в отбор в центральном круге.
31'
Педро открывается под передачу из глубины поля, но делает это рановато, попадая в положение вне игры.
30'
Треть матча позади, борьба за инициативу продолжается, нельзя сказать, что кто-то играет лучше, кто-то хуже, но опасных моментов побольше у гостей.
29'
Часто начинают лондонцы свои атаки переводом мяча с центра на фланг, как было и сейчас, но Виллиана подвела техника в момент приема.
28'
Подержали мяч футболисты "Эвертона", а теперь и их соперники демонстрируют, что не против наладить процент владения.
27'
Маркос Алонсо встречается с мячом на левом фланге, но тут же звучит свисток арбитра - игра рукой со стороны футболиста "Челси".
26'
Обмениваются команды неточными передачами на половине поля "Челси", но ни одна из обрезок к опасности не привела, продолжают "ириски" владеть мячом.
25'
Сигурдссон отдает проникающую передачу в штрафную, но Леннон замысел партнера не понял и забег не совершил.
24'
Позиционную игру ведут хозяева, но гораздо осмысленнее атаки получаются как раз у гостей, которые более остро действуют впереди.
23'
Алонсо и Виллиан у мяча. Пробивает бразилец в ближний угол, но слишком сильно поднимает мяч и отправляет его на трибуны, которые радостно воспринимают такой удар.
22'
Некоторое время арбитр подумал касаемо серьезности фола и принял решение наградить желтой карточкой Куко Мартину.
21'
Мозес продолжает создавать проблемы сопернику на правом фланге, сейчас добивается права на штрафной удар.
20'
Мозес проходит по правому краю и простреливает в район дальней штанги, но никто из партнеров к мячу не успевает.
19'
Пробуют высоко встречать своего соперника лондонцы, но дивидендов это не приносит, надежно играют в пас "ириски".
18'
Оба наставника на ногах, но пока ведут себя не очень активно, даже несмотря на периодические взрывы в действиях их подопечных.
17'
Пробуют хозяева перехватить инициативу и это получается, гости не особо спорят с игрой вторым номером, выстраивая оборонительные редуты.
16'
Несмотря на большее количество атак левым флангом, самый опасный момент на текущую минуту возник как раз после подачи Азара справа, может стоит почаще подключать правый край.
15'
Подолгу владеют мячом лондонцы, а затем быстро переходят центр поля и проводят атаку левым краем, кроссы пока опасными не получаются.
14'
Резвое начало мы увидели, а теперь команды начинают немного сбивать темп, в первую очередь это нужно хозяевам, особенно в свете случившегося провала в обороне.
13'
Стремительно развиваются события, вот уже и первая желтая карточка появляется в руках арбитра, наказывается Калверт-Льюин.
12'
Первый тревожный звоночек для хозяев, откровенно провалились они в собственной штрафной площадке, дали сопернику вольготно себя чувствовать, за что едва ли не были наказаны.
11'
ДЖАГЕЛКА!!! Вот уж поистине герой! Дважды капитан "Эвертона" выручает свою команду от пропущенного гола, выбивая мяч с "ленточки"!
10'
Вот и через правый фланг решили провести наступление подопечные Антонио Конте, но долго там не задержались, быстро изменили вектор атаки.
9'
Калверт-Льюин откликается на передачу с левого фланга и пробует нанести удар, скорей было похоже на скидку, но, в любом случае, отмечаем настырность форварда хозяев.
8'
В начале поединка гости делают акцент на левый фланг, откуда и следуют одна подача за другой, правда точности им пока явно не хватает.
7'
И сразу же ответ "Эвертона", Леннон попробовал прорваться к воротам Куртуа через центральную зону, но этому помешала высокая плотность защитной линии "Челси".
6'
Удалось довести дело до удара, Педро отметился в данном компоненте, но вот достичь цели не вышло, первый удар мимо цели от "синих", которые сегодня действуют в белых цветах.
5'
Первый угловой удар в нашем матче, зарабатывают его гости. Смотрим, последует подача или будет розыгрыш.
4'
Азар и Педро пытаются сыграть друг с другом в касание, но последний пас бельгийца оказывается неточным, атака прерывается, что одобрительно встречают трибуны.
3'
Футболисты "Челси" держат мяч на своей половине поля, об атаке пока мыслей нет, главное не допустить ошибку и выйти из под прессинга.
2'
Оба вратаря сразу же вступают в игру, принимая участие в розыгрыше мяча. Быстро игровой снаряд меняет местонахождение, не замечая центр поля.
1'
Главный арбитр Роберт Медли дает свисток и поединок начинается!
Первый тайм
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Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаем Вашему вниманию прямую текстовую трансляцию матча "Эвертон" - "Челси", которую проведу я - Кирилл Дудник.
Новости матча
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Мората не сыграет с "Эвертоном" — 16:38
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 39191 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
94'
Дзаппакоста Давиде из команды Челси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Назначен штрафной. Пострадал Пикфорд Джордан, его свалил Алонсо Маркос.
93'
Плохо сыграл Кенни Джонджо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
93'
Рюдигер Антонио из команды Челси отправил кросс в штрафную...
93'
Уильямс Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Канте Н'Голо из команды Челси отправил кросс в штрафную...
93'
93'
92'
92'
Шнайдерлин Морган предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
92'
Алонсо Маркос нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Уильямс Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Алонсо Маркос из команды Челси отправил кросс в штрафную...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Джагелка Фил наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
91'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
90'
Сандро Рамирес из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
Рюдигер Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
89'
Кристенсен Андреас наказан за толчок Сандро Рамирес
89'
89'
Дзаппакоста Давиде из команды Челси делает неудачный навес.
87'
Азар Эден нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
87'
Отличные скиллы показывает Азар Эден, обводя своих соперников
87'
86'
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
85'
84'
Дзаппакоста Давиде из команды Челси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
84'
84'
84'
Кин Майкл выбил мяч подальше от ворот.
83'
Дзаппакоста Давиде нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Калверт-Льюин Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Фабрегас Сеск из команды Челси подал угловой слева.
82'
Фабрегас Сеск нанес удар чуть мимо. Близко!
82'
82'
82'
82'
Отличные скиллы показывает Азар Эден, обводя своих соперников
81'
81'
81'
81'
Тактическая замена. Мозес Виктор уходит с поля и его заменяет Дзаппакоста Давиде
80'
Фабрегас Сеск из команды Челси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Мозес Виктор из команды Челси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
80'
80'
80'
Кин Майкл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
79'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон играет слишком грубо. Азар Эден оказался на газоне.
79'
78'
Рюдигер Антонио мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
78'
77'
Уильямс Эшли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
76'
Шанс! Алонсо Маркос из команды Челси пробил головой, но мимо
76'
Фабрегас Сеск из команды Челси подал угловой слева.
76'
Алонсо Маркос из команды Челси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Плохо сыграл Уильямс Эшли - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
74'
Фабрегас Сеск из команды Челси в офсайде
73'
72'
72'
Алонсо Маркос из команды Челси навешивает в штрафную с рикошетом.
71'
Тактическая замена. Виллиан Боргес уходит с поля и его заменяет Бачуайи Миши
70'
Виллиан Боргес не смог попасть в створ ударом издали
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
70'
70'
70'
69'
69'
Фабрегас Сеск из команды Челси делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
67'
67'
67'
Мозес Виктор из команды Челси делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
66'
Вратарь парирует удар, который нанес Азар Эден, и мяч снова в игре
66'
Кенни Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Бакайоко Тьемуа из команды Челси отдал передачу, которая была заблокирована.
65'
Джагелка Фил наказан за толчок Виллиан Боргес
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
65'
63'
Тактическая замена. Педро Родригес уходит с поля и его заменяет Фабрегас Сеск
63'
Канте Н'Голо нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Судья сигнализирует, что Шнайдерлин Морган из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Педро Родригес
62'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон в офсайде
61'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Джагелка Фил из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
61'
Куртуа Тибо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
60'
Мозес Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Виллиан Боргес из команды Челси в офсайде
59'
Азар Эден возвращается на поле, всё в порядке.
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Азар Эден получил травму и медбригада забирает его с поля.
58'
Азар Эден на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
57'
Кин Майкл получил желтую карточку от судьи
56'
56'
Кенни Джонджо из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
53'
Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон в офсайде
53'
53'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
52'
Педро Родригес из команды Челси в офсайде
51'
51'
Гуэйе Идрисса получил травму и заменен. Beni Baningime выходит на поле.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
49'
Гуэйе Идрисса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
49'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Аспиликуэта Сесар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
48'
Виллиан Боргес нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Мозес Виктор из команды Челси делает пас партнеру.
47'
Какой шанс! Алонсо Маркос почти забил, но мяч вынесли с линии!
47'
Педро Родригес нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Мозес Виктор из команды Челси делает навес прямо в штрафную.
46'
46'
46'
46'
Тактическая замена. Леннон Аарон уходит с поля и его заменяет Сандро Рамирес
46'
Тактическая замена. Дэйвис Том уходит с поля и его заменяет Уильямс Эшли
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
46'
46'
Плохо сыграл Джагелка Фил - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Калверт-Льюин Доминик нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Отличные скиллы показывает Калверт-Льюин Доминик, обводя своих соперников
45'
Кристенсен Андреас ошибается в защите.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
44'
44'
41'
После дальнего удара, который нанес Педро Родригес мяч отбит вратарем
41'
Рюдигер Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Мартина Куко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 31% времени, а гости – 69%.
38'
Судья сигнализирует, что Виллиан Боргес из команды Челси поставил подножку. Пострадал Кин Майкл
37'
Кристенсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
36'
36'
Шанс! Кристенсен Андреас из команды Челси пробил головой, но мимо
35'
Виллиан Боргес из команды Челси подал угловой слева.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
35'
Должен был быть гол! Педро Родригес имел отличный шанс, но Пикфорд Джордан не дал голу состоятся!
35'
Бакайоко Тьемуа из команды Челси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
34'
Канте Н'Голо из команды Челси отправил кросс в штрафную...
33'
Судья свистит. Леннон Аарон атаковал сзади соперника. Это Виллиан Боргес заработал своей команде штрафной
32'
Судья сигнализирует, что Шнайдерлин Морган из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Виллиан Боргес
32'
32'
Дэйвис Том не смог попасть в створ ударом издали
31'
31'
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
29'
Педро Родригес из команды Челси в офсайде
29'
Бакайоко Тьемуа выбил мяч подальше от ворот.
27'
Алонсо Маркос коснулся мяча рукой.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 26% времени, а гости – 74%.
25'
25'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
22'
Виллиан Боргес решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
21'
Мартина Куко получил желтую карточку от судьи
20'
Судья сигнализирует, что Мартина Куко из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Мозес Виктор
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 20% времени, а гости – 80%.
20'
18'
18'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
17'
Виллиан Боргес из команды Челси делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
14'
Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
Челси нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
13'
Виллиан Боргес из команды Челси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
11'
Алонсо Маркос из команды Челси делает неудачный навес.
10'
Калверт-Льюин Доминик получил желтую карточку от судьи
10'
Судья сигнализирует, что Калверт-Льюин Доминик из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Мозес Виктор
10'
Какой шанс! Виллиан Боргес почти забил, но мяч вынесли с линии!
10'
Бакайоко Тьемуа завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
10'
Алонсо Маркос нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
Бакайоко Тьемуа из команды Челси делает передачу одноклубнику.
10'
Мартина Куко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Алонсо Маркос из команды Челси отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 22% времени, а гости – 78%.
9'
Калверт-Льюин Доминик пробил головой, вратарь справился с ударом.
9'
Мартина Куко из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
8'
Алонсо Маркос из команды Челси отдал передачу, которая была заблокирована.
8'
Алонсо Маркос из команды Челси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Педро Родригес из команды Челси отправил кросс в штрафную...
6'
Сигурдссон Гильфи нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Леннон Аарон из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
6'
Педро Родригес не смог попасть в створ ударом издали
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 25% времени, а гости – 75%.
5'
Мозес Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Бакайоко Тьемуа из команды Челси плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
5'
5'
Виллиан Боргес из команды Челси разыграл угловой с правого угла.
5'
Кин Майкл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
5'
2'
2'
ШАНС! Алонсо Маркос нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Мозес Виктор из команды Челси навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эвертон". Встреча началась!
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Мората не сыграет с "Эвертоном" — 16:38
Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Челси
Эвертон
6.2% (13)
Ничья:
17.7% (37)
Челси
76.1% (159)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Челси:
43.1% (90)
0:1 Челси:
15.8% (33)
1:1 Ничья:
12.4% (26)
0:2 Челси:
6.2% (13)
1:3 Челси:
3.8% (8)
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