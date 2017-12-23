С наступающим Вас Рождеством!
Главный арбитр матча – Ли Проберт из славного городка Бристоль. Помогать ему будут судьи на линии Саймон Бек и Энди Гэррат. Резервный арбитр - Кейт Страуд.
У Проберта вышла насыщенная часть сезона, в которой он провел 13 матчей на уровне АПЛ, Чемпионшипа и Кубка лиги, в которых показал всего 19 желтых карточек и 2 прямых красных, что может говорить о том, что Ли дает предупреждения только за «отрыв ноги».
Хотя, тот же «Хаддерсфилд» был свидетелем того, как Проберт в игре «вишенок» и «терьеров» показал 7 желтых карточек, две из которых пришлись на гостей.
Всего «Хаддерсфилд» при Проберте играл дважды в нынешнем сезоне. Кроме вышеупомянутой игры с «Борнмутом», которая завершилась фиаско (0-4), была игра на выезде с «Кристал Пэлас» - тоже неудача – 0-1. Третьим разом, добрым часом?
Парадокс в том, что и для «Саутгемптона» этот арбитр является несчастливым! Оба раза команда игра дома против «Уотфорда» и «Бернли», и оба раза терпела поражения со счетом 0-2 и 0-1 соответственно! Будет очень интересно посмотреть, прервет ли кто-то неприятную традицию?
Здравствуйте, дорогие поклонники футбола! Порталы LiveResult.ru и Евро-футбол.ру приглашают Вас на матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» - «Хаддерсфилд», начало которого намечено на 18:00 по московскому времени.
Оба клуба являются представителями середины турнирной таблицы. Победа позволит «святым» догнать сегодняшнего противника по очкам, а гости, в случае успеха и проигрыша «Уотфорда» «Брайтону», смогут поднять на одну строчку, при этом не переживая в случае проигрыша или ничьей – понижение в табели о рангах им не грозит. «Саутгемптону» в этом случае есть, что терять – при неблагоприятном стечение обстоятельств можно опуститься к зоне вылета. Не хочется же портить настроение болельщикам в преддверие главного праздника , правда?
Надеюсь, что команды сумеют выложиться в этот субботний день, чтобы порадовать всех нас отличным футболом. Комментировать события игры для Вас буду я, Алексей Торопацкий. Устраивайтесь поудобнее, скоро все начнется!
Вы не участвовали в прогнозе
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