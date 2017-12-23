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  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 29675
Саутгемптон
1:1
Конец матча
Хаддерсфилд Таун
0'
1:0
24' Гол
Остин Чарльз
54' Желтая карточка
Худт Уэсли
1:1
64' Гол
Депуатр Лоран
90' Желтая карточка
Куанер Колин
90' Желтая карточка
Редмонд Натан
90'+8
-
Спасибо за внимание, дамы и господа! Для Вас на матче работал Алексей Торопацкий, до новых встреч на порталах LiveResult.ru и Евро-футбол.ру и переживайте за свои любимые команды не смотря ни на что.

С наступающим Вас Рождеством!
Второй тайм
Свисток
-
ВСЕ! Этот сложный матч завершился вполне справедливой ничьей! Много борьбы, много эмоций, но скорости от этого не страдали и команды имели возможности для взятия ворот, чем и воспользовались по разу.
Желтая карточка
90'
Завершилось уже компенсированное время, а у нас все только начинается! Повздорили Редмонд и Куанер из-за мяча, который укатился в аут, в итоге обеим по желтой карточке!
90'
Йоргенсен ногой задел оппонента в центре поля, у которого получилось несколько раз эффектно перекрутиться, но от этого нарушение правил не появилось.
90'
Уорд-Праус навесил с фланга - Мунье успешно справился с подачей!
90'
Возобновилась игра! Хозяева играют активнее в концовке, надеясь заполучить победу!

Дополнительное время
90'
Пока оказывают помощь Лосслю, известно, что второй тайм продолжится минимум четыре минуты!
Штанга
89'
ШТАНГА! После навеса Таргета со штрафного Йосида головой пробил в угол ворот Лоссля и угодил в штангу, после чего мяч попал в нос голкиперу и улетел на угловой!
88'
Сам пострадавший исполнил навес, с которым успешно справились защитники "святых".
Фол, нарушение
88'
Буфаль нарушил правила на Муе недалеко от штрафной "Саутгемптона".
87'
Переходят команды на дальние передачи, с минимумом попыток сыграть изящно. Да, куда там, времени уже очень мало.
Фол, нарушение
86'
Муй нарушает правила в центре поля. Таргет выполнил сильную подачу в штрафную - Лоссль неуверенно сыграл кулаками на выходе, повезло, что партнеры подстраховали чудачества голкипера!
85'
Худт пошел в атаку, видя, что партнеры ни черта не хотят забивать, но уткнулся в сразу тройную опеку.
84'
Удар по воротам! Уорд-Праус перехватил мяч в центральном круге, совершил рывок к штрафной "Хаддерсфилда" и пробил - Лоссль и в этом моменте сыграл надежно!
82'
Буфаль с фланга отправил мяч в штрафную, где Лоссль уверенно сыграл руками на выходе!
Замена
81'
Провели замену гости! Вместо Депуатра вышел Мунье, таким образом, авторов забитых мячей на поле не осталось.
80'
Да, ужасно все закончилось для Остина, но надеюсь, что травма не слишком серьезная. А в целом, заметьте, что в гол забил, травму голкиперу нанес и сам в итоге получил...
Замена
79'
Под руки представителей медицинского штаба покинул поле Чарльз Остин, а вместо него вышел Маноло Габбьядини!
Травма, повреждение
78'
Ох, травма у нас! Чарльз Остин лежит на газоне и не может подняться...
Опасный момент
77'
ОПАСНО! Лоссль при выносе мяча от ворот подскользнулся, отправив его прямо на ногу Чарльзу, который не смотря на свою мощь сумел освободиться от опеки и мощно пробить - голкиперу пришлось потрудится, чтобы отразить удар в угол!
Опасный момент
76'
ОПАСНО! Заработали корнер хозяева, после розыгрыша которого Йосида бил в дальний угол ворот Лоссля, но не попал!
75'
Уорд-Праус набросил в штрафную с правого фланга - Остин махнул мимо мяча!
74'
Перестраивается теперь игра у хозяев, посмотрим, что из этого выйдет.
Угловой
73'
Уорд-Праус навесил с углового - Лоссль кулаками вынес мяч!
Замена
72'
Двойная замена у "Саутгемптона"! Вместо Дэвиса вышел Хёйберг, а Тадич уступил место Буфалю.
Угловой
71'
Редмонд навесил в штрафную - Уильямс уже в следующем моменте отправил мяч на угловой!
Опасный момент
70'
ОПАСНО! Куанер низом прострелил в штрафную - Инсу совсем немного не хватило, чтобы в падении пробить в ближний угол, забрал мяч Форстер!
69'
Смиту не дали пройти по флангу, но он не растерялся, сместившись с мячом в центр и передав Мую.
68'
Заметно разнообразили игру футболисты "Хаддерсфилда". У Муя появилось больше простора впереди, партнеры четко владеют мячом.
67'
Стараются оживить игру хозяева, Уорд-Праус отдавал передачу вразрез на Редмонда, но мяч был перехвачен.
66'
Продолжают атаковать "терьеры"! Теперь психологическое преимущество на их стороне. Снова последовал навес от Смита, до которого не добрался Депуатр, а также Лолли Джо, попытавшийся пробить красиво в падении, но махнувший мимо "сферы"!
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Вышедший на замену Том Смит сделал то, что долго не смог сделать Хадергьонай, а именно точно подал на голову Депуатру, опередившему Йосиду у чужой вратарской!
63'
Джо Лолли выполнил навес с фланга, но Худт справился, однако атака гостей продолжается!
Замена
62'
И еще одна замена у гостей. Вместо Хадергьоная в игру вступил Том Смит.
Замена
61'
Замена в составе "Хаддерсфилда"! Вместо Ван ла Парры в игру вступил Лолли Джо.
Опасный момент
60'
ОПАСНО! Как не забил Чарльз Остин?! Все сделал Редмонд в контратаке, совершенной по левой бровке - оставил не у дел двоих и выложил точную передачу под удар Чарльзу, но тот пробил низом в дальний угол и промахнулся...
59'
Хадергьонай занялся любимым делом, навесил с правого фланга, но мяч до партнеров не дошел, как и после его второй попытки!
Фол, нарушение
58'
Мэлоун навесил с левого фланга - Худт блестяще сыграл на втором этаже, а затем Лемине досталось после стыка с Инсом.
57'
Редмонд сыграл на перехвате, протащил мяч по левому флангу, отыграл в цетр на Дэвиса, который все испортил плохой передачей на Остина.
Фол, нарушение
56'
Лемина и Уильямс вступили в борьбу за мяч, играя в партере, однако первым нарушил правила защитник "Саутгемптона".
Фол, нарушение
56'
Ван ла Парра удачно укрыл мяч корпусом, заставив оппонента нарушить на себе правила. Минус в том, что нарушение было в центре поля.
55'
Муй решил самостоятельно исполнить стандарт - мяч полетел сильно, но немного в сторону от ворот!
Желтая карточка
54'
А вот и первая желтая карточка! Худт зацепил ногой Инса - упали оба, но арбитр увидел нарушение со стороны игрока хозяев.
53'
Ван ла Парра открывался на левой бровке под передачу партнера, но до мяча не добрался.
52'
Упускает мяч в аут Стивенс, передавая право на владение мячом "терьерам". Не очень-то получается у гостей переход в атаку.
51'
Редмонд получил передачу от Дэвиса у угла чужой штрафной, но был обезмячен комплексным прессингом.
50'
А на трибунах за матчем внимательно наблюдает Вирджил Ван Дейк, которого сватают в большие клубы чемпионата Англии.
49'
Неточная передача с правого фланга идет в направлении Остина, который до мяча не добрался, но призвал партнеров играть повыше, больше в помощь.
Офсайд
48'
В офсайд поспешил Инс, устремляясь на передачу партнера из глубины. Форстер не сильно спешит вводить мяч игру.
Фол, нарушение
47'
Достается по ногам Куанеру, ведшему борьбу за мяч в центре поля.
46'
Длинные забросы идут к штрафной "Саутгемптона", однако нападающие гостей не готовы ни к приему, ни к отбору. Мяч достается голкиперу хозяев.
Второй тайм начался
46'
Возвращаемся на второй тайм матча "Саутгемптон" - "Хаддерсфилд"!
Второй тайм
Первый тайм
Перерыв
-
Перерыв! Отправляет Проберт команды в раздевалку. Смогли хозяева повести в счете после удара Остина с близкого расстояния, хотя по началу игры увереннее и смелее выглядели как раз "терьеры". Вторая половина первого тайма осталась однозначно за хозяевами, много они наводили страха на оборону "Хаддерсфилда", правда, да ударов дело не доходило.
45'
Мэлоун успешно играет на перехвате и отдает передачу на Лоссля, который выбивает мяч в аут. По сегодняшней игре видно, что у голкипера явные проблемы с игрой ногами, но партнеров это нисколько не смущает.
45'
Уильямс делает плохой заброс в атаку, у штрафной "Саутгемптона" никого из своих и близко не наблюдалось.
45'
Сместился игра к центральному кругу, команды принялись "бодаться", как в начале игры.
Дополнительное время
45'
Четыре минуты компенсировано в первом тайме, и причина для этого веская.
44'
Упускает мяч за лицевую линию Хадергьонай, стараясь подать во владения Форестера.
43'
Муй набросил мяч в штрафную "святых" - Худт сыграл лучше всех на втором этаже, выбив мяч подальше!
Фол, нарушение
42'
Отдышались гости после сложных минут, перешли в атаку правым флангом, но там Редмонд нарушил правила на Куанере.
41'
Редмонд пробил с дальней дистанции - Лоссль выудил мяч в правом от себя углу ворот!
Опасный момент
40'
ОПАСНО! Что-то "сломалось" в обороне "Хаддерсфилда", и допускают они провал за провалом. Лоссль зачем-то пошел на перехват, помешав защитнику сыграть на втором этаже - мяч достался Остину, который пытался перебросить голкипера "черпаком", но Лоссль все же успел вернуться к своей рамке!
Фол, нарушение
39'
Нарушают правила хозяева при розыгрыше корнера, 
Угловой
38'
Чудом удалось потушить пожар гостям, выбив мяч на угловой! Уорд-Праус подал от углового флажка - Мэлоун справился с выносом, но новая волна атаки "святых" принесла новый угловой.
Опасный момент
37'
Активно играют в отборе против Остина, но тому удается сохранить мяч и начать атаку, которая могла стать голевой! После прострела Уорд-Прауса Тадич набежал к вратарской и пробил, но угодил в грудь вышедшему на перехват Лосслю!
36'
Фух, все в порядке! Продолжает игру Лоссль к нашей общей радости.
35'
Ходит по полю Остин, чувствуют он свою вину, старается выговориться и своим, и чужим. Оправдаться, так сказать.
34'
Ну, повторы показывают, что это просто жутко. Надеюсь, что голкипер сможет продолжить игру, иначе для Давида Вагнера еще больше усложнится ситуация. 
Травма, повреждение
33'
Кровь у нас, оказывают помощь вратарю "Хаддерсфилда".
Травма, повреждение
32'
Ох, досталось Лосслю! Чарльз Остин до последнего шел на мяч и зацепил носком бутсы нос голкипера! Тут бы желтую дать, за то, что даже ногу не старался убрать.
31'
Снова сбились команды на мелкие фолы, хотя это не особо влияет на скорости, которые команды стараются держать на уровне.
Фол, нарушение
30'
Таргет недоволен действиями Шиндлера, делавшего накладку, по его мнению. И по мнению арбитра тоже.
Опасный момент
28'
ОПАСНО! После неудачного розыгрыша стандарта атака гостей продолжилась подачей с правого фланга в исполнении Хадергьоная, после которой Шиндлер бил головой в дальний угол, но немного не попал!
Фол, нарушение
27'
Нарушение правил! Худт останавливает Инса приемом на бедро.
26'
"Хаддерсфилд" продолжает искать счастья на правой бровке, совершенно не переключая внимание на противоположный фланг, а хозяева тем временем уже приспособились к подобным наскокам.
25'
Активнее играли гости, а сумели отличиться "святые", вот, что значит - расчетливость! 
Описание гола
24'
ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! ОСТИН! Замыкает головой дальнюю штангу Чарльз после удара Худта с района "точки", а начал "заварушку" подачей с углового Уорд-Праус!
Угловой
23'
Стивенс и Уильямс вели борьбу за мяч в штрафной "Хаддерсфилда" - первый умело подтолкнул игрока гостей, так чтобы сфера укатилась от него, и заработал угловой!
22'
Столкновение головами случилось у бровки после сильного выноса мяча Лосслем, но помощи никому не понадобилось.
21'
Снова мяч оказывается у голкипера "Хаддерсфилда" в результате неточной передачи хозяев.
20'
Мэлоун, не смотря на прессинг со стороны нападения "святых", головой опасно, но надежно отыгрывает мяч в руки Лосслю!
19'
Активен правый фланг у гостей, раз за разом они там находят лазейки для подач, однако в этот раз Хадергьонай оступается и упускает мяч в аут.
Угловой
18'
Активнее заиграли команды! Снова пытаются использовать угловой для созидания хозяева, но после навеса нарушаются правила в штрафной "терьеров".
Штанга
16'
ОПАСНО! Хаддергьонай подал с правого фланга - Шиндлер, оставшийся в атаке после розыгрыша стандарта, головой пробил в перекладину ворот Форстера!А на добивании пытался сыграть Депуатр, но мяч от его головы улетел в сторону от створа ворот "Саутгемптона"!
Фол, нарушение
15'
Нарушают на своей половине поля правила хозяева, чем пытается воспользоваться "Хаддерсфилд", но для начала необходимо успокоить слишком активно ведущих борьбу игроков противоборствующих команд.
Офсайд
13'
Офсайд! Чарльз Остин сначала находился в активном положении, идя на длинную передачу партнера, а затем остановился, увидев, что Тадич набрал обороты - судейскую бригаду сей маневр не смутил. Явное положение вне игры.
12'
Хватает борьбы в первые минуты матча, с небольшим количеством мысли действуют команды.
Фол, нарушение
11'
Пострадал Таргет, держится он за бок после столкновения с Хадергьенаем. Редкое событие, сошлись два 33-х номера.
Фол, нарушение
10'
Нарушает правила в атаке Тадич, активно работая локтями против Мэлоуна, играющего пока сверх надежно.
9'
Угловой заработали "святые"! Розыгрыш мяча привел к тому, что выводил на завершающий удар Остина, но ногу в шпагате выставил Мэлоун, блестяще сыграв на перехвате!
Опасный момент
8'
Снова неспокойно у ворот "Саутгемптона"! Инс низом простреливал на Уильямса, удар которого пришелся в Депуатра, прямо в голову. Может рано использовать прием "бей своих, чтобы чужие боялись"?
Фол, нарушение
6'
Нарушил правила в центре поля Шиндлер, ведя борьбу на втором этаже с Тадичем.
Опасный момент
5'
ОПАСНО! рядовой прострел в штрафную с правого фланга навел панику в защитных порядках хозяев, Депуатр слегка поборолся за мяч, который, казалось, что катился в руки Форстеру, однако голкипер повел себя неуверенно, не сумев завладеть мячом, пришлось Худту спешно играть на вынос!
Фол, нарушение
4'
Левым флангом переходили в атаку "святые", но нарвались на отбор мяча в исполнении Депуатра, на котором пришлось нарушить правила, аккуратно потянув за майку.
Офсайд
3'
Шиндлер выполнил длинную передачу к штрафной "Саутгемптона", где в офсайд угодил Инс.
Фол, нарушение
2'
Тадич при отборе мяча навалился на Куанера  у центрального круга - нарушение правил.
1'
Владели мяч "святые" на своей половине поля, а как только перешли в наступление, так отметились неточной передачей, прямо в аут.
Первый тайм начался
-
Матч "Саутгемптон" - "Хаддерсфилд" стартовал! Хозяева, играющие сегодня в красно-белых футболках и черных трусах, развели мяч в центральном круге. Гости сегодня в черном, со стильными розовыми вставками.
Первый тайм
-
Активно болельщики используют рождественские шапочки, близится Рождество, которое для любителей футбола означает только одно - будет много футбола!
-
Дожидаются команды и судейская бригада выхода из потрибунного помещения. У всех хорошее настроение, активное общение, надеюсь в таком позитивном ключе пройдет и сама игра.
Судья
-

Главный арбитр матча – Ли Проберт из славного городка Бристоль. Помогать ему будут судьи на линии Саймон Бек и Энди Гэррат. Резервный арбитр - Кейт Страуд.

У Проберта вышла насыщенная часть сезона, в которой он провел 13 матчей на уровне АПЛ, Чемпионшипа и Кубка лиги, в которых показал всего 19 желтых карточек и 2 прямых красных, что может говорить о том, что Ли дает предупреждения только за «отрыв ноги». 

Хотя, тот же «Хаддерсфилд» был свидетелем того, как Проберт в игре «вишенок» и «терьеров» показал 7 желтых карточек, две из которых пришлись на гостей.

Всего «Хаддерсфилд» при Проберте играл дважды в нынешнем сезоне. Кроме вышеупомянутой игры с «Борнмутом», которая завершилась фиаско (0-4), была игра на выезде с «Кристал Пэлас» - тоже неудача – 0-1. Третьим разом, добрым часом?

Парадокс в том, что и для «Саутгемптона» этот арбитр является несчастливым! Оба раза команда игра дома против «Уотфорда» и «Бернли», и оба раза терпела поражения со счетом 0-2 и 0-1 соответственно! Будет очень интересно посмотреть, прервет ли кто-то неприятную традицию?

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Здравствуйте, дорогие поклонники футбола! Порталы LiveResult.ru и Евро-футбол.ру приглашают Вас на матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» - «Хаддерсфилд», начало которого намечено на 18:00 по московскому времени.

Оба клуба являются представителями середины турнирной таблицы. Победа позволит «святым» догнать сегодняшнего противника по очкам, а гости, в случае успеха и проигрыша «Уотфорда» «Брайтону», смогут поднять на одну строчку, при этом не переживая в случае проигрыша или ничьей – понижение в табели о рангах им не грозит. «Саутгемптону» в этом случае есть, что терять – при неблагоприятном стечение обстоятельств можно опуститься к зоне вылета. Не хочется же портить настроение болельщикам в преддверие главного праздника , правда?

Надеюсь, что команды сумеют выложиться в этот субботний день, чтобы порадовать всех нас отличным футболом. Комментировать события игры для Вас буду я, Алексей Торопацкий. Устраивайтесь поудобнее, скоро все начнется!

Второй тайм
Свисток
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
97'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
97'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
97'
Редмонд Натан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
97'
Куанер Колин получает желтую карточку за неспортивное поведение
97'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

96'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
96'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Смит Том I из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
94'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Мунье Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
93'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Йосида Майя оказался на газоне.
93'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
92'
Лоссль Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
ШТАНГА! Пробил головой Йосида Майя прямо в каркас ворот!
91'
Таргет Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Смит Том I из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
88'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Буфаль Софьян из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Муй Аарон
87'
Сегодняшная посещаемость составляет 29675 болельщиков
86'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Плохо сыграл Лоссль Йонас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
86'
Таргет Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун играет слишком грубо. Буфаль Софьян оказался на газоне.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
84'
Уорд-Праус Джеймс пробует нанести удар издали, но Лоссль Йонас держит все под контролем
84'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон идет с мячом вперед на обострение...
83'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
82'
Буфаль Софьян из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
82'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Депуатр Лоран уходит с поля и его заменяет Мунье Стив
80'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
80'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
79'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
79'
Остин Чарльз получил травму и заменен. Габбьядини Маноло выходит на поле.
Травма, повреждение
77'
Остин Чарльз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Мэлоун Скотт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Остин Чарльз нанес удар издали, а Лоссль Йонас отбил его обратно в игру!
76'
Лоссль Йонас ошибается в защите.
76'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
76'
Шанс! Йосида Майя из команды Саутгемптон пробил головой, но мимо
Угловой
76'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
75'
Куанер Колин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
75'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
74'
Йосида Майя из команды Саутгемптон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
74'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Лоссль Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
72'
Тактическая замена. Тадич Душан уходит с поля и его заменяет Буфаль Софьян
72'
Тактическая замена. Дэвис Стивен уходит с поля и его заменяет Хёйбьерг Пьер-Эмиль
72'
Уильямс Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
71'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Форстер Фрейзер взял и забрал мяч на выходе
70'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Хорошую попытку сделал Мэлоун Скотт. Удар в створ, но вратарь начеку
66'
Лолли Джо из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
66'
Смит Том I из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Уильямс Даниэль из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Остин Чарльз
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
64'
Смит Том I сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Депуатр Лоран из клуба "Хаддерсфилд Таун" отправил мяч головой в ворота.
64'
Смит Том I из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный кросс...
63'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Лолли Джо из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
63'
Муй Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
63'
Лолли Джо из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
62'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
61'
Тактическая замена. Хадергьонай Флорент уходит с поля и его заменяет Смит Том I
61'
Тактическая замена. Ван ла Парра Райив уходит с поля и его заменяет Лолли Джо
60'
Как он промахнулся? Остин Чарльз имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
60'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает навес прямо в штрафную.
60'
Отличные скиллы показывает Редмонд Натан, обводя своих соперников
60'
Игроки ФК "Саутгемптон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
60'
Йосида Майя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
59'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
59'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон в офсайде
59'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
58'
Уильямс Даниэль наказан за толчок Тадич Душан
58'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Лемина Марио из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Уильямс Даниэль
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Тадич Душан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Ван ла Парра Райив
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
54'
Муй Аарон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
54'
Худт Уэсли получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Худт Уэсли из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Инс Томас оказался на газоне.
52'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
50'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
49'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
49'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
Фол, нарушение
48'
Худт Уэсли наказан за толчок Инс Томас
Офсайд
47'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Таргет Мэтт из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Куанер Колин
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Офсайд
49'
Тадич Душан из команды Саутгемптон в офсайде
49'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
45'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
44'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
43'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Редмонд Натан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Куанер Колин
41'
Редмонд Натан пробует нанести удар издали, но Лоссль Йонас держит все под контролем
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Хадергьонай Флорент
Угловой
39'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
39'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Мэлоун Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
37'
Уорд-Праус Джеймс мяч отрикошетил от ворот
37'
Тадич Душан нанес удар, мяч был парирован, но Лоссль Йонас не удержал его в руках.
37'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
37'
Лемина Марио из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Отличные скиллы показывает Лемина Марио, обводя своих соперников
36'
Форстер Фрейзер взял и забрал мяч на выходе
36'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Травма, повреждение
32'
Лоссль Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Тадич Душан из команды Саутгемптон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
31'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Форстер Фрейзер из команды Саутгемптон.
31'
Муй Аарон из команды Хаддерсфилд Таун делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Тадич Душан
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Таргет Мэтт
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
29'
Шанс! Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
29'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
28'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Худт Уэсли из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Инс Томас
26'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
24'
Худт Уэсли сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
Г О О О О О О Л - Остин Чарльз из команды Саутгемптон с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
24'
Худт Уэсли из команды Саутгемптон делает передачу одноклубнику.
Угловой
24'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
23'
Депуатр Лоран предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
23'
Йосида Майя из команды Саутгемптон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
23'
Уильямс Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
22'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
22'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Йоргенсен Матиас наказан за толчок Остин Чарльз
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
18'
Остин Чарльз наказан за толчок Шиндлер Кристофер
Угловой
18'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
18'
Стивенс Джек из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Лемина Марио из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Уильямс Даниэль
16'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
16'
Ван ла Парра Райив нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
16'
Мэлоун Скотт из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
15'
Куанер Колин мяч отрикошетил от ворот
15'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун нанес удар головой, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
15'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
15'
Муй Аарон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Лемина Марио из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Инс Томас
Офсайд
13'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон в офсайде
13'
Тадич Душан из команды Саутгемптон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
12'
Йоргенсен Матиас из команды Хаддерсфилд Таун хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
12'
Дэвис Стивен из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
11'
Безумный фол. Хадергьонай Флорент грубо играет против соперника. Пострадал Таргет Мэтт
Фол, нарушение
10'
Тадич Душан из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Мэлоун Скотт оказался на газоне.
10'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
9'
Мэлоун Скотт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
Угловой
8'
Таргет Мэтт из команды Саутгемптон разыграл угловой с правого угла.
8'
Йоргенсен Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Остин Чарльз из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
Офсайд
7'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
7'
Муй Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Форстер Фрейзер взял и забрал мяч на выходе
5'
Плохо сыграл Йосида Майя - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
5'
Ван ла Парра Райив нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
4'
Лемина Марио из команды Саутгемптон играет слишком грубо. Депуатр Лоран оказался на газоне.
Офсайд
3'
Инс Томас из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
3'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун делает пас партнеру.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Остин Чарльз из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Инс Томас
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Тадич Душан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Куанер Колин
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Саутгемптон". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Саутгемптон 1:1 Хаддерсфилд Таун
Саутгемптон
78.5% (139)
Ничья:
16.4% (29)
Хаддерсфилд Таун
5.1% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Саутгемптон:
36.2% (64)
Саутгемптон:
26% (46)
Ничья:
10.7% (19)
Саутгемптон:
8.5% (15)
Ничья:
3.4% (6)
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