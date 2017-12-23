Стадион: Лондон Зрители: 56955
1:0
6' ГолАрнаутович Марко
1:1
10' ГолСеве Анри
1:2
53' ГолДиаме Мохамед
1:2
56' Не забитый пенальтиАйю Андре
1:3
61' ГолАтсу Кристиан
67' Желтая карточкаАтсу Кристиан
2:3
69' ГолАйю Андре
77' Желтая карточкаКуйяте Шейку
Новости после матча
Второй тайм
-
ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК!
Футболисты "Ньюкасла" прервали свою неудачную серию из 4 поражений подряд, удалось им на выезде обыграть "Вест Хэм" со счётом 3:2.
Спасибо за внимание, вместе с Вами футбол смотрел я, Цапкин Иван, до новых встреч на портале.
Футболисты "Ньюкасла" прервали свою неудачную серию из 4 поражений подряд, удалось им на выезде обыграть "Вест Хэм" со счётом 3:2.
Спасибо за внимание, вместе с Вами футбол смотрел я, Цапкин Иван, до новых встреч на портале.
90'
9 матчей футболисты "Ньюкасла" не чувствуют вкуса победы, причем из 9 матчей 8 были проиграны.
90'
Спешат футболисты "Вест Хэма", но пока даже доставить мяч в штрафную площадь соперника не получается.
90'
Кристиан Атсу покинул пределы поля, а вместо него появился Мёрфи.
90'
4 минуты добавил главный арбитр к основному времени.
90'
Арнаутович с линии штрафной площади низом мощно пробил, но мяч до ворот не долетел, попал он в защитника.
89'
Устали уже футболисты "Ньюкасла", нет сил совершенно бежать в контратаку, поэтому выбивают мяч они подальше от своих ворот.
88'
Штрафной удар заработали хозяева, последовал навес в район вратарской площади, но уверенно на выходе сыграл голкипер. И такой игрой недоволен тренер хозяев.
86'
Всего 5 минут осталось до конца основного времени. Футболисты "Вест Хэма" продолжают большими силами атаковать ворота соперника, а гости играют уже на отбой.
84'
Замена в составе гостей. Анри Севе покинул пределы поля под свист болельщиков, ведь он сегодня поразил ворота "Вест Хэма", а вместо него появился М'Бемба.
83'
Андре Айю покинул пределы поля под овации болельщиков, а заменил его Эрнандес. Продолжает тренер "Вест Хэма" усиливать нападение.
82'
Начинают уже футболисты "Ньюкасла" тянуть время, и болельщики на стадионе этим явно недовольны, освистали они сейчас голкипера.
81'
Опасно получилось! Провели затяжную атаку хозяева, игровой снаряд на линии штрафной площади получил Огбонна и мощно пробил с левой ноги - над перекладиной пролетел мяч.
80'
10 минут до конца основного времени. Включились сейчас еще и болельщики "Вест Хэма" в игру, очень активно они поддерживают хозяев.
79'
Несколько минут назад в составе гостей была проведена замена, Гейл Дуайт покинул пределы поля, а вместо него вышел Перес. Сменил наставник нападающего на полузащитника.
78'
Всей командой сейчас стараются обороняться футболисты гостевой команды, про атаку они даже и не думают.
77'
Еще одно предупреждение в нашем матче, сейчас уже был неправ игрок "Вест Хэма" Куйяте, грубо он сыграл в центре поля.
75'
На повторе сразу два футболиста опекали Кэрролла, и действительно, нарушения против него не было, судья очень грамотно оценил этот игровой момент.
74'
Кэрролл в борьбе за верховой мяч в штрафной "Ньюкасла" оказался на газоне, но судья не назначил пенальти, чем и вызвал недовольство футболистов "Вест Хэма" и трибун.
73'
Угловой удар заработали футболисты в бело-черной форме, но извлечь выгоду из стандартного положения не удалось, только время выиграли.
71'
Не спешит главный тренер гостей выпускать свежих футболистов на поле, а пора уже делать замены, желательно усилить линию защиты.
70'
20 минут команды будут нас радовать еще невероятной игрой, ведь сейчас хозяева приложат максимум усилий, чтобы сравнять счёт на табло.
68'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л. 2:3. Интрига вернулась в этот матч. Заработали угловой удар хозяева, последовала подача в штрафную, Арнаутович нанес удар головой - вратарь справился, но первым на добивании сыграл Атсу, который вколотил снаряд в "девятку" с нескольких метров.
66'
Атсу сейчас в центральном круге сыграл достаточно грубо, сорвал он атаку, за что и был наказан желтой карточкой. Это первое предупреждение в нашем матче.
65'
Владеют мячом сейчас футболисты "Вест Хэма", атакуют они большими силами, но и гости очень уверенно защищают свои ворота.
63'
Шикарный отрезок в исполнении футболистов "Ньюкасла". И за счёт своей активности они могут победить в этом сложном матче и покинут зону вылета АПЛ.
62'
Времени у игроков "Вест Хэма" осталось очень мало, а нужно забивать дважды, не самая простая задача стоит перед хозяевами.
60'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л. 1:3. Ничего себе. Удалось сейчас гостям и третий гол забить. Убежали они в быструю контратаку, Хоселу получил мяч от партнера, протянул его немного, а потом прострелил вдоль ворот прямо на Атсу, который в касание переправил снаряд в дальний угол.
59'
Первая замена в нашем матче, Антонио покинул пределы поля, очень много работы выполнил сегодня этот форвард, вместо него появился Кэрролл.
58'
Никуда не спешат теперь футболисты гостевой команды, подолгу они комбинируют в центральном круге, сейчас время работает на "Ньюкасл".
57'
И теперь уже у хозяев осталось очень мало времени на то, чтобы вырвать ничью или победу у "Ньюкасла" в домашнем матче.
56'
Прекрасный шанс был у хозяев, чтобы сравнять счёт в этом матче, но гениальная игра голкипера "Ньюкасла" не позволила это сделать.
55'
НЕТ ГОЛА. ВРАТАРЬ ТАЩИТ. Андре Айю мощно пробил в правый нижний угол, но вратарь "Ньюкасла" угадал с направлением и смог спасти свои ворота.
54'
ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "НЬЮКАСЛА". Ничего себе. Вот это старт второго тайма. Кларк Киран прямо на линии штрафной площади не позволил выйти Антонио один на один.
52'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л. 1:2. И удалось гостям забить быстрый гол на старте второго тайма, Диаме классно на фланге обыграл защитника, прокинул ему мяч между ног, а потом прострелил прямо на Атсу, который с 10-ти метров вколотил мяч в "девятку" - без шансов для вратаря.
50'
Опасно получилось! Арнаутович с фланга сместился в центр и мощно пробил левой ногой в угол - возле штанги пролетел игровой снаряд.
48'
Активно начали вторую половину матча футболисты "Ньюкасла", явно их главной целью является быстрый гол на старте тайма.
47'
Никаких замен в перерыве не было, обе команды вышли на второй тайм в стартовых составах, однако уже сейчас запасные игроки активно разминаются.
46'
Продолжаем. Второй тайм начался.
Второй тайм
Первый тайм
-
Первый тайм окончен, на табло ничья - 1:1, давайте немного отдохнем, а потом обязательно продолжим, перерыв.
45'
Последовала навесная передача в штрафную площадь гостевой команды, но уверенно на выходе отыграл голкипер.
45'
2 минуты компенсировал арбитр к основному времени первого тайма.
44'
Рид Уинстон подвернул ногу, сейчас он корчится от боли на газоне, медики были приглашены к нему, небольшая пауза в матче.
43'
Угловой удар заработали хозяева поля, последовала подача в штрафную площадь, но мяч был выбит защитником "Ньюкасла".
42'
Антонио получил мяч в штрафной площади и мощно пробил, но вновь на пути игровой сферы стал защитник в бело-черной форме.
41'
Быстрый ответ от гостей. Провели они свою атаку через правый фланг, последовал прострел низом в штрафную, и Гейл Дуайт мощно пробил - над перекладиной получилось.
40'
Крессуэлл решился на дальний удар из-за пределов штрафной площади, получилось мощно, но прямо в защитника гостевой команды.
39'
Подходит уже первый тайм к концу, но команды явно о перерыве даже и не думают, продолжается у нас очень упорная борьба.
37'
Еще один навес был выполнен в штрафную площадь гостевой команды, вратарь крайне неудачно сыграл на выходе, а вот добить мяч в цель никому не удалось.
36'
Антонио! Очень быстро хозяева ответили, последовала подача с левого фланга прямо на линию вратарской площади, там совершенно один был Антонио, но пробил он крайне неудачно.
35'
Опасно было! Ритчи Мэтт получил передачу от партнера и с линии штрафной площади пробил в дальний угол, но вот мяч явно не хочет залетать в ворота "Вест Хэма" - вновь штанга сыграла ща хозяев.
34'
Подача с угла поля была выполнена на ближнею штангу, но там никого из футболистов в бело-черной форме не оказалось.
33'
Гости провели свою атаку, Хоселу мощно пробил из-за пределов штрафной площади, но угодил в защитника, от которого мяч улетел за пределы поля - угловой удар будет.
32'
Арнаутович сегодня невероятно активен, вновь он здорово открылся, но партнер затянул с передачей и в момент выполнения форвард уже был в офсайде.
31'
Теперь уже футболисты "Ньюкасла" пытаются за счёт контроля мяча перехватить инициативу и немного успокоить атакующий пыл хозяев.
30'
Антонио продолжает искать для себя моменты, получил он сейчас игровой снаряд практически на линии штрафной площади и низом пробил - вратарь отбил мяч перед собой, но на добивании никого не оказалось.
28'
Еще один удар головой по воротам нанес Антонио после кросса в штрафную площадь, но вновь ему не удалось попасть в створ - выше.
27'
Удалось сейчас хозяевам перехватить инициативу, очень уверенно они комбинируют на чужой половине поля.
25'
Угловой удар заработали хозяева поля, последовала передача в центр штрафной площади, Антонио мощно головой пробил из-под защитника, но в створ не попал - выше.
24'
Болельщики очень активно поддерживают хозяев футбольной арены, но пока моментов нет, все события развиваются в центральном круге.
22'
Передача из глубины поля последовала на Арнаутовича, но вот боковой арбитр игру приостановил, положение "вне игры" было зафиксировано.
21'
Перехватили мяч футболисты гостевой команды, Атсу Кристиан решился на дальний удар, получилось в створ ворот, но голкипер уверенно справился с этой угрозой.
20'
Двадцать минут игры в первом тайме позади. Пытаются сейчас футболисты "Вест Хэма" за счёт затяжного контроля перехватить инициативу.
19'
Какой момент! Могли сейчас гости и вовсе выйти вперед, последовала навесная передача в штрафную площадь, Гейл Дуайт выбежал из-за спины защитника и мощно пробил головой в штангу!
18'
Футболисты "Ньюкасла" стараются атаковать через фланги, очень много навесов в штрафную площадь мы видим, но пока никому обострить еще не удалось.
17'
Продолжается у нас очень упорная борьба в матче. Никто не хочет уступать, но после второго гола инициатива перешла к гостевой команде.
16'
Севе Анри исправил свою ошибку, удалось ему снова вернуть равенство в счете.
15'
Оживился после забитого гола главный тренер "Ньюкасла", уже на бровке он активно выдает указания своим подопечным.
13'
За 12 минут первого тайма мы уже с Вами успели увидеть два забитых гола, и я уверен, что это еще не конец. Шикарный матч нас ожидает.
12'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л. 1:1. И удалось гостям очень быстро сравнять счёт в этом матче. Еще один штрафной удар вблизи ворот соперника они заработали, к мячу подошел Севе Анри и шикарно пробил над "стенкой" прямо в угол ворот.
12'
Гейл Дуайт исполнил этот штрафной удар, достаточно мощно пробил игрок, но угодил в "стенку" из пяти футболистов "Вест Хэма".
11'
Обьянг нарушил правила возле своей штрафной площади, сорвал он достаточно перспективную атаку соперника. И это шанс для гостей, чтобы сравнять цифры на табло.
10'
Неожиданное начало в нашем матче. И задача гостевой команды усложняется.
9'
Ошибку при выполнении передачи назад допустил полузащитник "Ньюкасла" Севе Анри.
8'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л. 1:0. Удалось хозяевам забить быстрый гол в этом матче, грубейшую ошибку допустил игрок "Ньюкасла" в центре поля, отдавал он передачу назад, но Арнаутович её прочитал, перехватил он мяч, добежал до линии штрафной площади, а потом пробил прямо в угол ворот - вратарь спасти свою команду не смог.
7'
Нужно сегодня футболистам гостевой команды брать очки в этом матче, ведь команда сейчас находится в зоне вылета из АПЛ.
6'
Диаме Мохамед выполнил навесную передача в штрафную площадь с левого фланга, но никому из партнеров зацепиться за мяч не удалось, и он прилетел прямо в руки голкиперу.
5'
Стараются футболисты "Вест Хэма" на старте первого тайма захватить инициативу и на правах хозяев контролировать ход игры.
4'
Угловой удар заработали футболисты "Вест Хэма", последовала подача в район вратарской площади, но судья зафиксировал фол со стороны атаки.
3'
В бордово-белой форме играют хозяева, их ворота по ТВ-картинке в первом тайме расположены слева, гости одеты в черно-белую экипировку.
2'
Болельщики "Вест Хэма" запустили в воздух много мыльных пузырей перед стартовым свистом.
1'
Матч начался! В центральном круге мяч разыграли футболисты "Ньюкасла".
Первый тайм
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Безусловно футболисты "Вест Хэма" являются фаворитом этой встречи, однако у гостей есть свои козыри в рукаве.
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Обе команды находятся сейчас внизу турнирной таблицы, поэтому борьба будет у нас до самого финального свистка.
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Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Сегодня я, Цапкин Иван, комментировать для Вас буду матч "Вест Хэм" - "Ньюкасл". Устраивайтесь поудобнее, будет интересно.
Новости матча
Новости после матча
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм подал угловой справа.
95'
Огбонна Анджело мяч отрикошетил от ворот
95'
95'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
94'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм в офсайде
94'
Крессуэлл Арон выбил мяч подальше от ворот.
94'
Судья сигнализирует, что Йедлин Деандре из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Масуаку Артур
93'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
92'
92'
Адриан Сан-Мигель выбил мяч подальше от ворот.
92'
Судья сигнализирует, что Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Эрнандес Хавьер
92'
Тактическая замена. Атсу Кристиан уходит с поля и его заменяет Мёрфи Джейкоб
91'
Эрнандес Хавьер наказан за толчок Атсу Кристиан
91'
91'
91'
Судья сигнализирует, что Обьянг Педро из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Атсу Кристиан
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
90'
Арнаутович Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Огбонна Анджело из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
90'
90'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
89'
Кэрролл Эндрю нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Рид Уинстон из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
89'
89'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
89'
88'
87'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
87'
Эллиотт Роберт взял и забрал мяч на выходе
87'
Судья сигнализирует, что Перес Айосе из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Обьянг Педро
86'
86'
Сабалета Пабло из команды Вест Хэм делает неудачный навес.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
85'
84'
После дальнего удара, который нанес Масуаку Артур мяч отбит вратарем
84'
84'
84'
Тактическая замена. Севе Анри уходит с поля и его заменяет М'Бемба Шансель
83'
Судья сигнализирует, что Манкильо Хави из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Арнаутович Марко
82'
Огбонна Анджело из команды Вест Хэм хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
82'
Перес Айосе из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
82'
Манкильо Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 56955 болельщиков
81'
Крессуэлл Арон из команды Вест Хэм навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
79'
Тактическая замена. Айю Андре уходит с поля и его заменяет Эрнандес Хавьер
79'
ШАНС! Обьянг Педро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Кэрролл Эндрю из команды Вест Хэм делает передачу одноклубнику.
79'
79'
Эллиотт Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
77'
Куйяте Шейку получил желтую карточку от судьи
77'
Безумный фол. Куйяте Шейку грубо играет против соперника. Пострадал Перес Айосе
77'
77'
Атсу Кристиан нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
76'
Перес Айосе из команды Ньюкасл навешивает в штрафную с рикошетом.
76'
76'
Тактическая замена. Гейл Дуайт уходит с поля и его заменяет Перес Айосе
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
75'
Ритчи Мэтт не смог попасть в створ ударом издали
74'
73'
Выглядело как неплохой момент. Масуаку Артур из команды Вест Хэм закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
73'
72'
Арнаутович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Рид Уинстон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
70'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
Г О О О О Л - Айю Андре первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
69'
Почти гол! Кэрролл Эндрю пробил головой по воротам, но Эллиотт Роберт спас!
69'
68'
68'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
67'
Атсу Кристиан получил желтую карточку от судьи
67'
Безумный фол. Атсу Кристиан грубо играет против соперника. Пострадал Обьянг Педро
66'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
64'
64'
64'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
64'
Обьянг Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
63'
63'
Судья сигнализирует, что Йедлин Деандре из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Масуаку Артур
61'
Хоселу Санмартин сделал результативную передачу.
61'
Г О О О О Л - Атсу Кристиан изменил счет на табло!
61'
Хоселу Санмартин из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
61'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
61'
61'
Сабалета Пабло ошибается в защите.
61'
Йедлин Деандре выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
60'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
60'
59'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Тактическая замена. Антонио Майкл уходит с поля и его заменяет Кэрролл Эндрю
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
56'
О, нет. Из многообещающей позиции Антонио Майкл из команды Вест Хэм наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
56'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Айю Андре взялся за удар, но Эллиотт Роберт заблокировал его!
55'
ПЕНАЛЬТИ - Кларк Киран из команды Ньюкасл привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Антонио Майкл.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
55'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
53'
Атсу Кристиан сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Диаме Мохамед изменил счет на табло!
53'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл делает навес прямо в штрафную.
53'
Отличные скиллы показывает Атсу Кристиан, обводя своих соперников
52'
Айю Андре предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Отличные скиллы показывает Манкильо Хави, обводя своих соперников
51'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
50'
Как он промахнулся? Арнаутович Марко имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
50'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
49'
Диаме Мохамед наказан за толчок Рид Уинстон
49'
49'
Сабалета Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Крессуэлл Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
48'
Рид Уинстон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Атсу Кристиан из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
48'
48'
48'
48'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
48'
47'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм навешивает в штрафную с рикошетом.
47'
46'
46'
Масуаку Артур из команды Вест Хэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
47'
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Эллиотт Роберт взял и забрал мяч на выходе
46'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Опасность предотвращена - Манкильо Хави из команды Ньюкасл вступил в отбор удачно
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
44'
Рид Уинстон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Обьянг Педро нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
Обьянг Педро из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
43'
43'
43'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Диаме Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
41'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Манкильо Хави из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
40'
Антонио Майкл нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Рид Уинстон из команды Вест Хэм делает передачу одноклубнику.
40'
40'
40'
39'
39'
Как он промахнулся? Гейл Дуайт имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
39'
39'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл идет с мячом вперед на обострение...
38'
38'
Крессуэлл Арон нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
38'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
38'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
37'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл навешивает в штрафную с рикошетом.
36'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
36'
Сабалета Пабло наказан за толчок Хоселу Санмартин
36'
36'
Голкипер мог бы сыграть и получше
36'
35'
Судья сигнализирует, что Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Куйяте Шейку
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
35'
Какой промах! Антонио Майкл имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
35'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм делает отличный кросс...
34'
34'
ШАНС! Диаме Мохамед нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Ритчи Мэтт видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
34'
Гейл Дуайт из команды Ньюкасл делает пас партнеру.
33'
Масуаку Артур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл подал угловой справа.
32'
Йедлин Деандре мяч отрикошетил от ворот
32'
Арнаутович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ритчи Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Масуаку Артур наказан за толчок Ритчи Мэтт
31'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм в офсайде
31'
Айю Андре выбил мяч подальше от ворот.
31'
Хоселу Санмартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
30'
Судья сигнализирует, что Диаме Мохамед из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Обьянг Педро
29'
29'
Масуаку Артур нанес удар издали, а Эллиотт Роберт отбил его обратно в игру!
28'
27'
27'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
27'
26'
Кларк Киран наказан за толчок Арнаутович Марко
26'
25'
Шанс! Антонио Майкл из команды Вест Хэм пробил головой, но мимо
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
25'
24'
Матч возобновится спорным мячом
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
22'
Ритчи Мэтт из команды Ньюкасл делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
21'
Арнаутович Марко из команды Вест Хэм в офсайде
21'
Крессуэлл Арон выбил мяч подальше от ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Айю Андре наказан за толчок Кларк Киран
20'
19'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
18'
После дальнего удара, который нанес Атсу Кристиан мяч отбит вратарем
18'
17'
ПЕРЕКЛАДИНА! Гейл Дуайт упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
17'
Йедлин Деандре из команды Ньюкасл делает отличный кросс...
16'
Куйяте Шейку из команды Вест Хэм в офсайде
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Крессуэлл Арон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Севе Анри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Крессуэлл Арон наказан за толчок Хоселу Санмартин
13'
После дальнего удара, который нанес Антонио Майкл мяч отбит вратарем
13'
Рид Уинстон из команды Вест Хэм отправил кросс в штрафную...
12'
Антонио Майкл из команды Вест Хэм идет с мячом вперед на обострение...
11'
Судья сигнализирует, что Кларк Киран из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Арнаутович Марко
11'
Рид Уинстон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Отличные скиллы показывает Манкильо Хави, обводя своих соперников
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
10'
Г О О О О Л Севе Анри закручивает штрафной в сетку! Великолепно
9'
Судья сигнализирует, что Рид Уинстон из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Атсу Кристиан
8'
Гейл Дуайт пробил со штрафного прямо в стенку
7'
Судья сигнализирует, что Обьянг Педро из команды Вест Хэм поставил подножку. Пострадал Гейл Дуайт
7'
Сабалета Пабло ошибается в защите.
7'
6'
Г О О О О Л - Арнаутович Марко забивает!
6'
Отличные скиллы показывает Арнаутович Марко, обводя своих соперников
6'
Игроки ФК "Вест Хэм" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Севе Анри ошибается в защите.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
4'
3'
Диаме Мохамед из команды Ньюкасл отправил кросс в штрафную...
2'
Огбонна Анджело наказан за толчок Ласcеллс Джамал
2'
2'
2'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ньюкасл". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на London Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вест Хэм 2:3 Ньюкасл
Вест Хэм
73.4% (146)
Ничья:
16.1% (32)
Ньюкасл
10.6% (21)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Вест Хэм:
30.2% (60)
1:0 Вест Хэм:
30.2% (60)
1:1 Ничья:
13.1% (26)
2:0 Вест Хэм:
5% (10)
1:2 Ньюкасл:
5% (10)
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