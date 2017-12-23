Стадион: Терф Мур
4' Желтая карточкаАлли Деле
0:1
7' ПенальтиКейн Гарри
57' Желтая карточкаСиссоко Мусса
0:2
69' ГолКейн Гарри
0:3
79' ГолКейн Гарри
88' Желтая карточкаДефур Стивен
Новости после матча
Второй тайм
-
Звучит финальный свисток! "Тоттенхэм" на выезде разгромил "Бёрнли" 3:0 в матче 19-го тура чемпионата Англии и тем самым догнал лондонский "Арсенал". Сегодня команда Маурисио Почеттино показала приемлемый футбол и одержала заслуженную победу благодаря хет-трику Гарри Кейна.
90'
Вертонген теперь выполнил передачу в штрафную площадь "Бёрнли", Кейн вновь не смог добраться до мяча.
90'
Тэйлор выполнил подачу в центр штрафной площади с левого фланга, Льорис неудачно сыграл на выходе и кулаками отбил мяч перед собой, но партнёры его подстраховали.
90'
Сиссоко с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади на Кейна, мяч полетел слишком сильно, мяч улетел за лицевую линию поля.
90'
Три минуты добавил Майкл Оливер к основному времени матча.
90'
Игрок "Бёрнли" Стивен Дефур получил жёлтую карточку за грубую игру.
90'
И замена в составе "Тоттенхэма". Вместо Деле Алли на поле вышел Фернандо Льоренте.
90'
В составе "Бёрнли" произошла замена. Вместо Скотта Эрфилда на поле вышел Наки Уэллс.
89'
Угловой у ворот "Бёрнли". Игроки "Тоттенхэма" на этот раз разыграли корнер, но ничего опасного на этот раз они придумать не смогли.
88'
Барнс пробил по воротам "Тоттенхэма" в очередной раз, но Льорис был на месте и спокойно поймал мяч.
87'
В составе "Тоттенхэма" произошла замена. Вместо Эрика Дайера на поле вышел Эрик Ламела.
86'
Эрик Дайер получил небольшое повреждение в борьбе за мяч, но после выхода на поле врачей "Тоттенхэма" стало ясно, что Эрик готов играть дальше, но Почеттино уже приготовил замену.
85'
Тэйлор с левого фланга сместился в центр и выполнил передачу под удар Дефуру, мяч улетел в сторону от цели.
84'
И с правого фланга последовала подача на дальнюю штангу, Барнс в борьбе с Орье пробил затылком в угол ворот, Льорис спас свою команду.
83'
Теперь уже с левого фланга последовала подача в центр штрафной площади "Тоттенхэма", Воукс в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Льориса.
82'
Орье точной передачей из центра поля вывел Кейна на рандеву с Поупом, на этот раз форвард "Тоттенхэма" оказался в офсайде.
81'
Г-О-О-О-Л! 0:3!!! Кейн!!! Кейн перехватил мяч у Лонга, а далее Дэвис выполнил передачу на Алли, Деле переправил мяч на левый угол штрафной площади, оттуда Кейн пробил в дальний угол ворот, Поуп был бессилен.
80'
В составе "Тоттенхэма" произошла замена. Вместо Сон Хын-Мина на поле вышел Мусса Дембеле.
79'
Болельщики "Бёрнли" весь матч сегодня свистят в адрес Деле Алли, он сегодня и пенальти заработал для своей команды, да и в начале матча грубо сыграл.
78'
Алли с левого фланга попытался войти в штрафную площадь "Бёрнли", но в борьбе с защитниками сделать это Деле не удалось.
77'
Из центра поля последовала передача на ход Воуксу, Сэм прокинул мяч мимо Санчеса, но тот полетел слишком сильно, это позволило Льорису сыграть на перехвате.
76'
Поднялись Кейн и Ми, оба футболиста готовы продолжать эту игру, сегодня у нас уже была одна вынужденная замена, так что больше травм не нужно.
75'
Кейн и Ми неудачно столкнулись в борьбе за верховой мяч, вышли на поле врачи "Тоттенхэма" и "Бёрнли", вновь пауза у нас в игре.
74'
В составе "Бёрнли" произошла замена. Вместо Джеффа Хендрика на поле вышел Сэм Воукс.
73'
Вот теперь спасти этот матч "Бёрнли" будет очень трудно, но всё же расслабляться "Тоттенхэму" опять же нельзя.
72'
Г-О-О-О-О-Л! 0:2!!! Кейн!!! Ми выполнил неточную передачу в центре поля, Сиссоко перехватил мяч и точной передачей вывел Кейна на рандеву с Поупом, который уверенно переиграл голкипера и оформил дубль.
71'
Кейн с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Алли в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Лонга.
70'
Тэйлор из центра поля выполнил заброс к штрафной площади "Тоттенхэма", на этот раз Барнс оказался в офсайде.
69'
Барнс вновь упал в штрафной площади "Тоттенхэма", Майкл Оливер показал, что нужно играть дальше.
68'
Из центра поля последовал заброс в штрафную площадь "Бёрнли" на Кейна, Поуп уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
67'
Деле Алли получил небольшое повреждение в борьбе за мяч, вышли на поле врачи "Тоттенхэма", но Алли быстро показал, что он готов играть дальше.
66'
Бардсли с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Барнс в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Санчеса.
65'
Хендрик с правого фланга выполнил прострел к линии вратарской, игроки "Тоттенхэма" вновь уверенно отбились.
64'
Последовал заброс из центра поля к штрафной площади "Тоттенхэма" на Хендрика, в борьбе с защитниками "шпор" Джефф не смог зацепиться за мяч.
63'
Орье попытался с правого фланга сместиться в штрафную площадь, но его накрыл Тэйлор и выбил мяч в аут.
62'
Дэвис выполнил подачу к линии вратарской, Вертонген головой пробил по воротам, но мяч застрял в ногах футболистов, в итоге "Бёрнли" удалось отбиться.
61'
Кейн с левого угла штрафной площади пробил в дальний угол ворот, Поуп в прыжке перевёл мяч на угловой.
60'
Теперь уже Кейн выполнил передачу в центр штрафной площади "Бёрнли" на Эриксена, Кристиан немного не успел к мячу, чтобы пробить по воротам.
59'
Кейн из центра поля выполнил заброс в штрафную площадь "Бёрнли" на Алли, Деле перебросил мяч через Ми, но тут сыграл Поуп на выходе и забрал мяч.
58'
Игрок "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко получил жёлтую карточку за срыв атаки в центре поля.
57'
Вот это момент! Кейн из центра поля выполнил передачу на ход Орье, Серж дошёл до штрафной площади и выполнил передачу на Сона, который пробил выше ворот в очень выгодной позиции, нужно было забивать сейчас "Тоттенхэму".
56'
Кейн с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, вновь игроки "Бёрнли" оказались первыми на мяче.
55'
Гудмундссон выполнил подачу на дальнюю штангу, после борьбы за мяч Ми пробил по воротам, мяч улетел в сторону от цели.
54'
Эрфилд забросил мяч на левый угол штрафной площади "Тоттенхэма", Санчес сыграл немного неудачно в своей штрафной площади и выбил мяч на угловой.
53'
Дайер в центре поля нарушил правила против Барнса. "Игроки "Бёрнли" спокойно разыграли стандарт.
52'
Сон с левого фланга вошёл в штрафную площадь "Бёрнли", а далее игрок "Тоттенхэма" запутался в ногах и в итоге сам потерял мяч.
51'
В центр поля перешла у нас игра, всё же темп матча во втором тайме не меняется, что немного грустно.
50'
Сон выполнил передачу в центр штрафной площади на Эриксена, Кристиан пробил по воротам, Поуп был на месте.
49'
"Бёрнли" второй тайм всё же начинает не так и плохо, хозяева поля также стараются атаковать, но зачастую завершить атаку ударом по воротам у них не получается.
48'
Опасный момент! Эриксен с правого фланга выполнил подачу на ближнюю штангу, Кейн в касание пробил по воротам, мяч попал в Поупа, а затем отскочив обратно в Кейна ушёл за пределы поля.
47'
Орье выполнил подачу в центр штрафной площади с правого фланга, защитники "Бёрнли" оказались первыми на мяче.
46'
Начинается второй тайм! "Тоттенхэм" сейчас должен понимать, что отдавать инициативу в матче "Бёрнли" может быть довольно чревато, так что будем ждать и от подопечных Маурисио Почеттино атакующей игры.
Второй тайм
Первый тайм
-
Звучит свисток на перерыв. После первого тайма "Тоттенхэм" на выезде переигрывает "Бёрнли" 1:0, пока единственный мяч в этой встрече забил Гарри Кейн с пенальти. В целом игра проходит с преимуществом "шпор", но у нас довольно мало ударов по воротам и голевых моментов, будем надеяться, что дальше игра будет веселее и "Бёрнли" себя в атаке также уже сможет проявить.
45'
Алли головой с левого фланга сбросил мяч в штрафную площадь "Бёрнли", Поуп уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.
45'
Дефур в центре поля нарушил правила против Эриксена. Игроки "Тоттенхэма" спокойно разыграли стандарт.
45'
Три минуты добавил Майкл Оливер к основному времени первого тайма.
45'
Угловой у ворот "Тоттенхэма". Гудмундссон выполнил подачу к линии вратарской, Кейн удачно сыграл в обороне и головой выбил мяч подальше от своих ворот.
44'
Алли попытался прорваться вперёд по левому флангу, но защитники "Бёрнли" всё же смогли перехватить мяч.
43'
Сон с левого фланга выполнил заброс к линии штрафной площади, Кейн сбросил мяч на левый угол штрафной на Алли, Деле пробил в защитника "Бёрнли", должен был быть угловой, но Майкл Оливер почему-то назначил удар от ворот.
42'
Дэвис с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге улетел в аут.
41'
Гудмундссон со стандарта решил выполнить подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком сильно, в итоге вновь будет удар от ворот в исполнении Льориса.
40'
Эриксен зацепил Гудмундссона у своей штрафной площади. "Бёрнли" заработал опасный стандарт.
39'
Теперь уже Корк выполнил заброс в штрафную площадь "Тоттенхэма" на Хендрика, получилось слишком сильно, мяч улетел за лицевую линию поля.
38'
Дефур с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никого из партнёров там не оказалось.
37'
Угловой у ворот "Тоттенхэма". Гудмундссон выполнил подачу на ближнюю штангу, не без проблем, но "шпоры" смогли отбиться.
36'
Темп матча у нас сегодня достаточно средний, игроки "Тоттенхэма" не должны расслабляться, всё же счёт 1:0 довольно скользкий.
35'
В составе "Бёрнли" произошла замена. Вместо Криса Вуда на поле вышел Эшли Барнс.
34'
Опять Вуд после навеса в штрафную площадь "Тоттенхэма" сел на газон, если так пойдёт и дальше, замена ему точно потребуется.
33'
Вновь вышли на поле врачи "Бёрнли", Крис Вуд получил небольшое повреждение в столкновении с Льорисом в прошлом эпизоде, но вроде бы и форвард "Бёрнли" пока готов вернуться на поле.
32'
Санчес потерял мяч на своей половине поля, игроки "Бёрнли" быстро провели свою атаку, Дефур с левого угла штрафной площади выполнил передачу к линии вратарской, Льорис уверенно сыграл на выходе и не дал Вуду пробить по воротам.
31'
Последовал заброс в центр штрафной площади "Бёрнли" на Алли, Поуп уверенно сыграл на выходе и мяч перехватил.
30'
Бардсли в прошлом эпизоде борьбы с Дэвисом повредил плечо, по-прежнему защитник "Бёрнли" испытывает дискомфорт, кто знает, может быть по итогу будет замена.
29'
Сон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Бёрнли" спокойно выбили мяч в аут.
28'
Кейн пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч сейчас полетел значительно выше цели.
27'
"Тоттенхэм" временами старается прессинговать довольно высоко, но защитники "Бёрнли" зачастую спокойно отдают мяч Поупу, который затем бьёт его в центр поля.
26'
Из центра поля последовал заброс к штрафной площади "Тоттенхэма", Вуд в борьбе за мяч нарушил правила против Санчеса.
25'
Поднялся Бардсли, всё с ним нормально, сможет защитник "Бёрнли" вернуться в игру.
24'
Бардсли получил небольшое повреждение в борьбе с Дэвисом за верховой мяч. Вышли на поле врачи "Бёрнли", пауза в игре.
23'
Алли из центра поля выполнил передачу на ход Сиссоко, Мусса дважды за одну атаку бил по воротам, но Поуп сыграл здорово и мячи отбил, а далее игравший на добивании Алли попал в Бардсли.
22'
Угловой у ворот "Тоттенхэма". Гудмундссон выполнил подачу на дальнюю штангу, "шпоры" очень уверенно отбились и пустились в контратаку.
21'
Пока игра как раз перешла в центр поля, хотя бы первую часть задания "Бёрнли" уже сделал, игру более-менее от своих ворот отвёл клуб.
20'
"Тоттенхэм" очень хорошо обозначил своё преимущество по ходу матча, никак "Бёрнли" не удаётся отвести игру от своих ворот и хоть какие-то атаки провести на ворота Льориса.
19'
Опасный момент! Алли пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника, далее в центре штрафной площади мяч подхватил Кейн и также пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.
18'
Сон пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Бёрнли" и улетел в аут.
17'
Эриксен выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки "Бёрнли" очень уверенно отбились при этом стандарте.
16'
Дэвис со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, Хендрик не стал рисковать и выбил мяч на угловой.
15'
Ми на своей половине поля нарушил правила против Кейна. Игроки "Тоттенхэма" заработали относительно неплохой стандарт.
14'
И вот уже последовал прострел в штрафную площадь "Тоттенхэма" довольно опасный, но и Льорис на выходе сейчас также был надёжен.
13'
Эриксен решил разыграть корнер с Дэвисом, далее последовала передача уже на Орье, Серж долго крутился с мячом и в итоге затем выполнил неудачный заброс в штрафную площадь "Бёрнли", мяч на выходе забрал Поуп.
12'
Кейн по центру прорвался к воротам "Бёрнли" и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Ми и ушёл на угловой.
11'
Теперь уже Тэйлор с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь "Тоттенхэма", Вертонген головой выбил мяч подальше от своих ворот.
10'
Гудмундссон с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, защитники "Тоттенхэма" спокойно выбили мяч в аут.
9'
Достаточно неожиданно "Тоттенхэм" быстро открыл счёт в матче, посмотрим, что будет дальше, но пока начало встречи у нас довольно интригующее.
8'
Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Кейн!!! Гарри Кейн с пенальти очень уверенно развёл мяч и Поупа по разным углам, и тем самым открыл счёт в матче.
7'
Пенальти назначается в ворота "Бёрнли"! Алли ворвался в штрафную площадь и в борьбе с Лонгом он оказался на газоне, Майкл Оливер всё видел и уверенно указал на "точку".
6'
Дэвис получил мяч от Сона на левом углу штрафной площади, но Бен слишком неудачно подставил ногу и в итоге направил мяч параллельно воротам, но по силе это чуть ли не удар вышел.
5'
Последовал заброс к штрафной площади "Тоттенхэма" из центра поля, Хендрик оказался в офсайде.
4'
Игрок "Тоттенхэма" Деле Алли получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Тэйлора.
3'
"Бёрнли" старается пока играть за счёт длинных забросов, защитники "Тоттенхэма" по первым минутам спокойно перехватывают мячи.
2'
Игра начинается довольно спокойно, команды пока присматриваются друг к другу и не спешат форсировать события.
1'
Прозвучал стартовый свисток от Майкла Оливера, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересная битва между "Бёрнли" и "Тоттенхэмом". "Бёрнли" в этом сезоне пока довольно неплохо идёт в турнирной таблице и даже цепляется за зону еврокубков, но к ним в гости пожаловал злой "Тоттенхэм", который после разгромного поражения от "Манчестер Сити" 1:4 будет стараться всячески реабилитироваться перед своими болельщиками.
Первый тайм
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Составы команд находятся в одноимённой вкладке.
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Добрый вечер дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 19-го тура чемпионата Англии между "Бёрнли" и "Тоттенхэмом". Вместе с вами за ходом этого противостояния наблюдать буду я, Михаил бугров.
Новости матча
Новости после матча
Второй тайм
94'
Кейн Гарри из команды Тоттенхэм сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Тоттенхэм заслуженно побеждает в отличном матче
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Льорис Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает пас партнеру.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
90'
Лонг Кевин наказан за толчок Льоренте Фернандо
90'
Кейн Гарри из команды Тоттенхэм делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
89'
Сиссоко Мусса из команды Тоттенхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
Дефур Стивен получает желтую карточку за неспортивное поведение
88'
Судья сигнализирует, что Уэллс Наки из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Дэвис Бен
88'
87'
Шанс! Барнс Эшли из команды Бёрнли пробил головой, но мимо
87'
87'
Дембеле Мусса наказан за толчок Барнс Эшли
87'
Тактическая замена. Алли Деле уходит с поля и его заменяет Льоренте Фернандо
86'
Тактическая замена. Эрфилд Скотт уходит с поля и его заменяет Уэллс Наки
86'
Эриксен Кристиан из команды Тоттенхэм разыграл угловой с левого угла.
85'
Лонг Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Эриксен Кристиан из команды Тоттенхэм отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
85'
Хорошую попытку сделал Барнс Эшли. Удар в створ, но вратарь начеку
84'
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Тактическая замена. Дайер Эрик уходит с поля и его заменяет Ламела Эрик
82'
Льорис Уго из команды Тоттенхэм сделал отличный сейв!
82'
Плохо сыграл Орье Серж - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
81'
81'
Воукс Сэм наказан за толчок Льорис Уго
81'
Эрфилд Скотт из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
80'
Санчес Давинсон ошибается в защите.
80'
Кейн Гарри из команды Тоттенхэм в офсайде
80'
Орье Серж выбил мяч подальше от ворот.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
79'
Алли Деле сделал результативную передачу.
79'
Г О О О О Л - Кейн Гарри изменил счет на табло!
79'
79'
Дэвис Бен выбил мяч подальше от ворот.
78'
78'
Голкипер мог бы сыграть и получше
78'
78'
Тактическая замена. Сон Хын-Мин уходит с поля и его заменяет Дембеле Мусса
77'
Бардсли Филипп из команды Бёрнли хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
77'
76'
Льорис Уго взял и забрал мяч на выходе
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
75'
Санчес Давинсон ошибается в защите.
75'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли навешивает в штрафную с рикошетом.
74'
Судья сигнализирует, что Дэвис Бен из команды Тоттенхэм поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Йоханн
73'
Сон Хын-Мин из команды Тоттенхэм делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Ми Бен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Кейн Гарри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
71'
Тактическая замена. Хендрик Джефф уходит с поля и его заменяет Воукс Сэм
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
70'
Сиссоко Мусса наказан за толчок Барнс Эшли
69'
Сиссоко Мусса сделал результативную передачу.
69'
Г О О О О Л - Кейн Гарри изменил счет на табло!
69'
ШАНС! Кейн Гарри вышел один-на-один с голкипером...
69'
Сиссоко Мусса из команды Тоттенхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Ми Бен ошибается в защите.
68'
Алли Деле наказан за толчок Лонг Кевин
68'
Кейн Гарри из команды Тоттенхэм отправил кросс в штрафную...
67'
67'
67'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Дайер Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
Алли Деле возвращается на поле, всё в порядке.
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Алли Деле получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
65'
Барнс Эшли из команды Бёрнли играет слишком грубо. Орье Серж оказался на газоне.
65'
65'
Орье Серж выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
63'
Игра в одни ворота сейчас. Тоттенхэм доминирует и владеет мячом
62'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Игрок из команды Тоттенхэм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
62'
Тэйлор Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
60'
Хендрик Джефф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Санчес Давинсон из команды Тоттенхэм нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
60'
Кейн Гарри мяч отрикошетил от ворот
59'
59'
Лонг Кевин ошибается в защите.
58'
58'
Сон Хын-Мин из команды Тоттенхэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
58'
Кейн Гарри выбил мяч подальше от ворот.
58'
58'
57'
57'
Сиссоко Мусса получил желтую карточку от судьи
57'
Сиссоко Мусса из команды Тоттенхэм играет слишком грубо. Эрфилд Скотт оказался на газоне.
57'
Сиссоко Мусса ошибается в защите.
56'
56'
Как он промахнулся? Сон Хын-Мин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
56'
Кейн Гарри из команды Тоттенхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Бардсли Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
54'
54'
Кейн Гарри из команды Тоттенхэм отправил кросс в штрафную...
54'
54'
54'
54'
53'
ШАНС! Ми Бен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
53'
53'
Санчес Давинсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Эрфилд Скотт нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
52'
Дайер Эрик наказан за толчок Барнс Эшли
52'
Сон Хын-Мин из команды Тоттенхэм плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
49'
Эриксен Кристиан нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
49'
Сон Хын-Мин из команды Тоттенхэм сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
48'
47'
Кейн Гарри не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
47'
Эриксен Кристиан из команды Тоттенхэм отправил кросс в штрафную...
47'
47'
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Команда Тоттенхэм играла лучше в этом тайме.
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
48'
47'
46'
Дефур Стивен наказан за толчок Эриксен Кристиан
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
45'
Орье Серж предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Тэйлор Чарли из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
44'
Судья сигнализирует, что Бардсли Филипп из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Дэвис Бен
43'
42'
Алли Деле нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
42'
42'
Сон Хын-Мин из команды Тоттенхэм отправил кросс в штрафную...
42'
40'
Сон Хын-Мин из команды Тоттенхэм идет с мячом вперед на обострение...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
40'
39'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли пробил со штрафного, но очень мимо цели.
39'
Судья сигнализирует, что Эриксен Кристиан из команды Тоттенхэм поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Йоханн
39'
38'
38'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
38'
38'
38'
Барнс Эшли из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
37'
37'
37'
Плохо сыграл Сиссоко Мусса - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
37'
Дефур Стивен из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Дефур Стивен из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
36'
Дэвис Бен наказан за толчок Гудмундссон Йоханн
35'
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Вуд Крис получил травму и заменен. Барнс Эшли выходит на поле.
34'
Вуд Крис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
34'
Игра в одни ворота сейчас. Тоттенхэм доминирует и владеет мячом
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Кейн Гарри коснулся мяча рукой.
33'
33'
Вуд Крис возвращается на поле, всё в порядке.
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Вуд Крис получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Вуд Крис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Дефур Стивен из команды Бёрнли делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
30'
Орье Серж ошибается в защите.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
29'
29'
Санчес Давинсон из команды Тоттенхэм отправил кросс в штрафную...
29'
28'
28'
28'
Сон Хын-Мин из команды Тоттенхэм отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Кейн Гарри не смог попасть в створ ударом издали
27'
Поуп Ник ошибается в защите.
26'
Эрфилд Скотт из команды Бёрнли играет слишком грубо. Орье Серж оказался на газоне.
26'
Вуд Крис из команды Бёрнли играет слишком грубо. Санчес Давинсон оказался на газоне.
25'
Бардсли Филипп выбил мяч подальше от ворот.
25'
Бардсли Филипп возвращается на поле, всё в порядке.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 34% времени, а гости – 66%.
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Бардсли Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
23'
Льорис Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Ми Бен выбил мяч подальше от ворот.
22'
Бардсли Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Поуп Ник не дал случится голу! Сиссоко Мусса должен был забивать, но Поуп Ник сделал отличный сейв
22'
Поуп Ник не дал случится голу! Сиссоко Мусса должен был забивать, но Поуп Ник сделал отличный сейв
22'
Алли Деле разрезает оборону соперника отличным пасом
22'
22'
Лонг Кевин из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
21'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли подал угловой слева.
21'
Санчес Давинсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
21'
Эрфилд Скотт из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 24% времени, а гости – 76%.
18'
Эриксен Кристиан из команды Тоттенхэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
18'
Дайер Эрик из команды Тоттенхэм забрасывает мяч в штрафную.
17'
17'
Как он промахнулся? Кейн Гарри имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
17'
Алли Деле нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
16'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Орье Серж выбил мяч подальше от ворот.
16'
15'
Сон Хын-Мин нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Отличные скиллы показывает Сон Хын-Мин, обводя своих соперников
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 28% времени, а гости – 72%.
15'
14'
Ми Бен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Эриксен Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Судья сигнализирует, что Ми Бен из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Кейн Гарри
13'
Льорис Уго взял и забрал мяч на выходе
13'
Эрфилд Скотт из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
12'
Дайер Эрик из команды Тоттенхэм делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Эриксен Кристиан из команды Тоттенхэм разыграл угловой с левого угла.
11'
Кейн Гарри мяч отрикошетил от ворот
11'
Отличные скиллы показывает Кейн Гарри, обводя своих соперников
11'
11'
11'
11'
10'
Дайер Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 30% времени, а гости – 70%.
8'
После дальнего удара, который нанес Сон Хын-Мин мяч отбит вратарем
7'
Г О О О О Л - Кейн Гарри из команды Тоттенхэм забивает с точки!
6'
ПЕНАЛЬТИ - Лонг Кевин из команды Бёрнли привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Алли Деле.
6'
Эриксен Кристиан из команды Тоттенхэм забрасывает мяч в штрафную.
6'
Сон Хын-Мин из команды Тоттенхэм делает пас партнеру.
5'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
4'
Алли Деле получил желтую карточку от судьи
4'
Безумный фол. Алли Деле грубо играет против соперника. Пострадал Тэйлор Чарли
4'
2'
2'
2'
Санчес Давинсон выбил мяч подальше от ворот.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Тоттенхэм". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Бёрнли 0:3 Тоттенхэм
Бёрнли
5.5% (11)
Ничья:
17% (34)
Тоттенхэм
77.5% (155)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Тоттенхэм:
32% (64)
0:1 Тоттенхэм:
19% (38)
1:1 Ничья:
14.5% (29)
0:2 Тоттенхэм:
12.5% (25)
1:3 Тоттенхэм:
6.5% (13)
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