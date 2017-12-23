Первый тайм

- Звучит свисток на перерыв. После первого тайма "Тоттенхэм" на выезде переигрывает "Бёрнли" 1:0, пока единственный мяч в этой встрече забил Гарри Кейн с пенальти. В целом игра проходит с преимуществом "шпор", но у нас довольно мало ударов по воротам и голевых моментов, будем надеяться, что дальше игра будет веселее и "Бёрнли" себя в атаке также уже сможет проявить.

45' Алли головой с левого фланга сбросил мяч в штрафную площадь "Бёрнли", Поуп уверенно сыграл на выходе и забрал мяч.

45' Дефур в центре поля нарушил правила против Эриксена. Игроки "Тоттенхэма" спокойно разыграли стандарт.

45' Три минуты добавил Майкл Оливер к основному времени первого тайма.

45' Угловой у ворот "Тоттенхэма". Гудмундссон выполнил подачу к линии вратарской, Кейн удачно сыграл в обороне и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

44' Алли попытался прорваться вперёд по левому флангу, но защитники "Бёрнли" всё же смогли перехватить мяч.

43' Сон с левого фланга выполнил заброс к линии штрафной площади, Кейн сбросил мяч на левый угол штрафной на Алли, Деле пробил в защитника "Бёрнли", должен был быть угловой, но Майкл Оливер почему-то назначил удар от ворот.

42' Дэвис с левого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге улетел в аут.

41' Гудмундссон со стандарта решил выполнить подачу на дальнюю штангу, мяч полетел слишком сильно, в итоге вновь будет удар от ворот в исполнении Льориса.

40' Эриксен зацепил Гудмундссона у своей штрафной площади. "Бёрнли" заработал опасный стандарт.

39' Теперь уже Корк выполнил заброс в штрафную площадь "Тоттенхэма" на Хендрика, получилось слишком сильно, мяч улетел за лицевую линию поля.

38' Дефур с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никого из партнёров там не оказалось.

37' Угловой у ворот "Тоттенхэма". Гудмундссон выполнил подачу на ближнюю штангу, не без проблем, но "шпоры" смогли отбиться.

36' Темп матча у нас сегодня достаточно средний, игроки "Тоттенхэма" не должны расслабляться, всё же счёт 1:0 довольно скользкий.

35' В составе "Бёрнли" произошла замена. Вместо Криса Вуда на поле вышел Эшли Барнс.

34' Опять Вуд после навеса в штрафную площадь "Тоттенхэма" сел на газон, если так пойдёт и дальше, замена ему точно потребуется.

33' Вновь вышли на поле врачи "Бёрнли", Крис Вуд получил небольшое повреждение в столкновении с Льорисом в прошлом эпизоде, но вроде бы и форвард "Бёрнли" пока готов вернуться на поле.

32' Санчес потерял мяч на своей половине поля, игроки "Бёрнли" быстро провели свою атаку, Дефур с левого угла штрафной площади выполнил передачу к линии вратарской, Льорис уверенно сыграл на выходе и не дал Вуду пробить по воротам.

31' Последовал заброс в центр штрафной площади "Бёрнли" на Алли, Поуп уверенно сыграл на выходе и мяч перехватил.

30' Бардсли в прошлом эпизоде борьбы с Дэвисом повредил плечо, по-прежнему защитник "Бёрнли" испытывает дискомфорт, кто знает, может быть по итогу будет замена.

29' Сон с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Бёрнли" спокойно выбили мяч в аут.

28' Кейн пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч сейчас полетел значительно выше цели.

27' "Тоттенхэм" временами старается прессинговать довольно высоко, но защитники "Бёрнли" зачастую спокойно отдают мяч Поупу, который затем бьёт его в центр поля.

26' Из центра поля последовал заброс к штрафной площади "Тоттенхэма", Вуд в борьбе за мяч нарушил правила против Санчеса.

25' Поднялся Бардсли, всё с ним нормально, сможет защитник "Бёрнли" вернуться в игру.

24' Бардсли получил небольшое повреждение в борьбе с Дэвисом за верховой мяч. Вышли на поле врачи "Бёрнли", пауза в игре.

23' Алли из центра поля выполнил передачу на ход Сиссоко, Мусса дважды за одну атаку бил по воротам, но Поуп сыграл здорово и мячи отбил, а далее игравший на добивании Алли попал в Бардсли.

22' Угловой у ворот "Тоттенхэма". Гудмундссон выполнил подачу на дальнюю штангу, "шпоры" очень уверенно отбились и пустились в контратаку.

21' Пока игра как раз перешла в центр поля, хотя бы первую часть задания "Бёрнли" уже сделал, игру более-менее от своих ворот отвёл клуб.

20' "Тоттенхэм" очень хорошо обозначил своё преимущество по ходу матча, никак "Бёрнли" не удаётся отвести игру от своих ворот и хоть какие-то атаки провести на ворота Льориса.

19' Опасный момент! Алли пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника, далее в центре штрафной площади мяч подхватил Кейн и также пробил по воротам, мяч пролетел рядом со штангой.

18' Сон пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в защитника "Бёрнли" и улетел в аут.

17' Эриксен выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки "Бёрнли" очень уверенно отбились при этом стандарте.

16' Дэвис со стандарта выполнил подачу на дальнюю штангу, Хендрик не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

15' Ми на своей половине поля нарушил правила против Кейна. Игроки "Тоттенхэма" заработали относительно неплохой стандарт.

14' И вот уже последовал прострел в штрафную площадь "Тоттенхэма" довольно опасный, но и Льорис на выходе сейчас также был надёжен.

13' Эриксен решил разыграть корнер с Дэвисом, далее последовала передача уже на Орье, Серж долго крутился с мячом и в итоге затем выполнил неудачный заброс в штрафную площадь "Бёрнли", мяч на выходе забрал Поуп.

12' Кейн по центру прорвался к воротам "Бёрнли" и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Ми и ушёл на угловой.

11' Теперь уже Тэйлор с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь "Тоттенхэма", Вертонген головой выбил мяч подальше от своих ворот.

10' Гудмундссон с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, защитники "Тоттенхэма" спокойно выбили мяч в аут.

9' Достаточно неожиданно "Тоттенхэм" быстро открыл счёт в матче, посмотрим, что будет дальше, но пока начало встречи у нас довольно интригующее.

8' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Кейн!!! Гарри Кейн с пенальти очень уверенно развёл мяч и Поупа по разным углам, и тем самым открыл счёт в матче.

7' Пенальти назначается в ворота "Бёрнли"! Алли ворвался в штрафную площадь и в борьбе с Лонгом он оказался на газоне, Майкл Оливер всё видел и уверенно указал на "точку".

6' Дэвис получил мяч от Сона на левом углу штрафной площади, но Бен слишком неудачно подставил ногу и в итоге направил мяч параллельно воротам, но по силе это чуть ли не удар вышел.

5' Последовал заброс к штрафной площади "Тоттенхэма" из центра поля, Хендрик оказался в офсайде.

4' Игрок "Тоттенхэма" Деле Алли получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Тэйлора.

3' "Бёрнли" старается пока играть за счёт длинных забросов, защитники "Тоттенхэма" по первым минутам спокойно перехватывают мячи.

2' Игра начинается довольно спокойно, команды пока присматриваются друг к другу и не спешат форсировать события.