Стадион: Этихад Стэдиум Зрители: 54270
1:0
27' ГолАгуэро Серхио
2:0
53' ГолСтерлинг Рахим
63' Желтая карточкаСмит Адам
3:0
79' ГолАгуэро Серхио
4:0
85' ГолДанило Луис
Новости после матча
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Матч окончен! "Манчестер Сити" громит "Борнмут" на "Этихаде" со счётом 4:0. Таким образом, команда Гвардиолы одерживает 17-ю победу подряд и их отрыв от второго места на данный момент составляет 14 очков. Что касается дружины Эдди Хау, то она проигрывает второй матч кряду со счётом 4:0 и опускается на 17-ю строчку в таблице АПЛ. На этом всё! Для вас эту встречу комментировал Максим Фридман, до новых встреч, уважаемые любители футбола!
Второй тайм
90'
Откровенно доигрывают команды, шагом передвигаются что игроки "Сити", что игроки "Борнмута".
90'
К основному времени матча Майк Джонс добавил 3 минуты.
89'
Серхио Агуэро признан игроком матча. Напомню, аргентинец в сегодняшней встрече оформил дубль. Его первый забитый мяч стал сотым для него на "Этихаде", а второй гол стал сотым для "Манчестер Сити" в 2017 году.
88'
Чуть ли не первый момент у "Борнмута" во втором тайме организовал Гослинг. Мяч после его удара уходит на угловой.
87'
Последний раз "горожане" проигрывали в чемпионате Англии аж 8 месяцев назад! Тогда команда Гвардиолы проиграла "Челси" со счётом 2:1 на "Стэмфорд Бридж".
86'
Даже при счёте 4:0 Эдерсон не тянет время после того, как мяч оказался у него в результате неточного паса игрока "Борнмута", а сразу же начинает контратаку "Сити"! Что за команда!
85'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 4:0!!! ДАНИЛО!!! Прекрасная контратака "Манчестер Сити"! Рахим Стерлинг до последнего не отдавал передачу на Данило, который "догонял" эту контратаку по левому флангу, а отдал в итоге в самый нужный момент! В касание с левой пробил защитник "Сити" по воротам Беговича, войдя в штрафную и мяч влетел в ближний угол ворот "Борнмута". Первый гол Данило за "Манчестер Сити"!
83'
Серхио Агуэро мог оформить хет-трик сейчас, однако прекрасный отбор совершил Адам Смит.
81'
Последнюю замену делает Хосеп Гвардиола: вместо Фабиана Делфа на поле выйдет Данило.
79'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 3:0!!! СЕРХИО АГУЭРО!!! Прекрасная подача с правого фланга от вышедшего на замену Бернарду Сильвы на Серхио Агуэро, аргентинец пробил головой из вратарской - без шансов для Беговича. 100-й гол "Манчестер Сити" в 2017 календарном году и 2-й гол Агуэро в сегодняшней встрече.
78'
Спустя минуту Фернандиньо решил проверить Беговича с дальней дистанции - результат тот же, что и у испанца в предыдущем эпизоде.
77'
Давид Сильва вышел на ударную позицию и пробил с левой ноги по воротам Беговича метров с 20. Сильно выше мяч проходит.
75'
Де Брёйне покинул поле, держась за паховые мышцы. Будем надеяться, что всё в порядке с бельгийским гением "Сити".
74'
"Чем я хуже?" - подумал Хосеп Гвардиола и решил сделать перестановку в составе своей команды: вместо Кевина де Брёйне на поле выходит Илкай Гюндоган.
73'
И вторую вдогонку: Ли Муссе заменит Джека Симпсона в составе "Борнмута".
73'
Замену решил сделать Эдди Хау: вместо Каллума Уилсона на поле выходит Беник Афобе.
72'
Серхио Агуэро оказался в положении вне игры.
71'
Давид Сильва каким-то образом "просочился" сквозь двух игроков "Борнмута", сделал подачу в центр штрафной, однако Натан Аке выбил мяч головой из штрафной площади гостей.
70'
Владение мячом во втором тайме: 81% у "горожан", 19% у "Борнмута".
69'
Перекатывают игроки "Сити" мяч на половине поля "вишенок". Игра успокоилась.
68'
Серхио Агуэро оказался на правом фланге атаки и очень эффектно одним движением обыграл Симпсона и отдал мяч в центр.
67'
Первая замена в составе "Манчестер Сити" в сегодняшнем матче: Лерой Сане покидает поле, вместо него выходит Бернарду Сильва.
66'
Кайл Уолкер оказался в положении вне игры после передачи Фернандиньо.
65'
Давид Сильва пытался забросить мяч в штрафную на Серхио Агуэро, но Натан Аке головой выбил мяч подальше от ворот.
64'
Адам Смит не может никак успокоиться, на этот раз нарушил англичанин правила на Агуэро в центре поля у боковой линии. Первая желтая карточка в сегодняшней встрече. Майк Джонс предупредил Смита.
63'
Лерой Сане нарушает правила на Адаме Смите в центре поля, заводятся игроки обеих команд, чуть потасовка не случилась на поле.
62'
Шаг за шагом, аут за аутом идут футболисты "Борнмута" к воротам Эдерсона.
61'
Стерлинг сфолил в атаке, коснувшись мяча рукой. Штрафной удар исполнит Асмир Бегович.
60'
Туда-сюда перекатывают мяч в центре поля футболисты "Манчестер Сити", считая, что игра по сути сделана и, видимо, начинают экономить силы для Boxing Day.
59'
Стив Кук забрасывал мяч на левый фланг, однако слишком сильно получилось, Марк Пью не догнал снаряд. Аут в пользу "Сити". Не удаётся "Борнмуту" провести позиционную атаку.
58'
Очень мощно исполнил подачу де Брёйне со штрафного, Бегович вышел из ворот и выбил мяч на угловой.
57'
Адам Смит грубовато сыграл против Кевина де Брёйне, подкатившись сзади под бельгийца. Штрафной удар исполнят игроки "Сити".
55'
Следующий гол "Манчестер Сити" станет 100-м для команды в 2017 году! Сумасшедшие показатели команды Хосепа Гвардиолы!
54'
С центра поля начинает "Борнмут" в третий раз в сегодняшнем матче.
53'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! РАХИМ СТЕРЛИНГ!!! После перевода с правого фланга от Давида Сильвы в центр тончайшую передачу в одно касание за спину защитников сделал Серхио Агуэро. Рахим Стерлинг откликнулся на этот пас, вышел 1 на 1 с Беговичем и после хлёсткого удара мяч оказался в сетке ворот "Борнмута". Браво, "Сити"!
51'
Исполнил стандарт Эндрю Сурман и в борьбе за верховой мяч Натан Аке нарушил правила на Николасе Отаменди. Майк Джонс фиксирует фол.
50'
Фабиан Делф сфолил Уилсоне. Штрафной удар исполнит Эндрю Сурман.
49'
Де Брёйне попытался сделать перевод на Лероя Сане, однако ошибся и сделал слишком сильную передачу. Мяч ушёл за боковую. Аут в пользу "Борнмута".
48'
Увлёкся Лерой Сане дриблингом на левом фланге, в результате чего упустил мяч за лицевую. Удар от ворот исполнит боснийский голкипер "Борнмута" Асмир Бегович.
47'
Кайл Уокер отдал пас за спину защитникам, но мяч Кук вынес мяч подальше от ворот.
46'
"Манчестер Сити" начал с центра поля, второй тайм стартовал на "Этихад Стэдиум"! Поехали!
Второй тайм
Первый тайм
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Напомню, "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы имеет шанс установить рекорд по продолжительности победной серии для топ-5 европейских чемпионатов. Сейчас на счету "горожан" 16 побед кряду в чемпионате Англии – столько же, сколько одержала "Барселона" Гвардиолы в сезоне 2010/11. Лучшим же результатом для ведущих чемпионатов является результат "Баварии" все того же Гвардиолы – 19 побед подряд в Бундеслиге.
-
Игроки "Борнмута" заработали очередной угловой, однако компенсированное к первому тайму время уже истекло и арбитр Майк Джонс даёт свисток на перерыв. Отдыхать идут игроки, отдохнём и мы с вами, уважаемые любители футбола!
45'
Игра возобновилась. Тем временем 2 минуты добавляет Майк Джонс к основному времени первого тайма.
44'
Эндрю Сурман получил небольшое повреждение, держиться за плечо 31-летний англичанин.
43'
Райан Фрейзер подавал угловой с левого фланга, мяч кулаками выбивает Эдерсон.
42'
Ещё одна контратака "Борнмута", которую возглавлял Джордон Айб. Пожадничал англичанин, решил пробить сам, войдя в штрафную, но удар был заблокирован. Очередной угловой подаст "Борнмут".
41'
Натан Аке в верховой борьбе нарушил правила на вратаре "горожан" Эдерсоне. Штрафной удар исполнит кипер "Манчестер Сити".
40'
После углового Венсан Компани выносит мяч за лицевую. Второй угловой подряд подаст "Борнмут", на этот раз это сделает Джордан Айб.
39'
Райан Фрейзер подаст мяч с угла поля.
38'
Райан Фрейзер каким-то чудом оставил мяч в поле и сделал острую передачу с левого фланга на Айба, но Эдерсон вовремя вышел из ворот и прервал этот пас.
37'
В который раз Николас Отаменди забрасывал мяч в штрафную из центрального круга, но мяч пролетел мимо всех и оказался в руках у Асмира Беговича.
36'
Серхио Агуэро опустился чуть ниже, к центру поля, и сделал проникающую передачу на Лероя Сане. Немец оказался в офсайде.
35'
Очередная длинная передача из глубины поля от Николаса Отаменди, на этот раз на Кевина де Брёйне, но бельгиец не смог обработать мяч. Снаряд уходит за лицевую, очередной удар от ворот "Борнмута".
33'
Кевин де Брёйне решил пробить с дальней дистанции по воротам Беговича, но мяч пролетел выше ворот. Босниец исполнит удар от ворот.
32'
Опасно протекала атака "Сити" по левому флангу! Лерой Сане убежал от своего опекуна и прострелил в штрафную, где мяч уже ждал Серхио Агуэро, но Асмир Бегович прочитал этот эпизод и вовремя вышел из ворот.
30'
Не удалось ничего "Борнмуту" извлечь из этого штрафного. Потеря мяча.
29'
Венсан Компани поставил подножку Айбу, тот упал на газон. Майк Джонс зафиксировал фол, штрафной удар.
27'
Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! СЕРХИО АГУЭРО!!! Вот так вот, убаюкивали игроки "Сити" гостей, те начали потихоньку засыпать и первым уснул Асмир Бегович! Босниец ошибся при выносе мяча, Фернандинью навесил в штрафную, где Агуэро, находившийся в полном одиночестве, ударом головой направил мяч в сетку ворот "Борнмута"! Аргентинец забивает свой сотый гол на "Этихад Стэдиуме" за "Манчестер Сити"!
26'
Николасу Отаменди надоел этот перекат мяча туда-сюда от его партнеров и аргентинец решил пробить по воротам Асмира Беговича метров с 40. Удар получился очень опасным, но Бегович на месте.
24'
Очень неторопливо действуют игроки "Сити", не включая высоких скоростей. Такое ощущение, что игроки Пепа Гвардиолы знают, что они в любом случае рано или поздно смогут забить и выиграть этот матч.
23'
"Борнмут" выбрался на чужую половину поля и попытался провести позиционную атаку, однако Марк Пью оказался в офсайде после передачи Сурмана.
22'
Давид Сильва подал угловой с левого фланга на Фернандиньо, бразилец пробил головой чуть выше ворот. Удар от ворот исполнит голкипер гостей.
21'
Де Брейне прекрасной передачей перевел мяч на левый фланг, Сане принял мяч и сразу же пытался отдать мяч на Сильву, но защитник "Борнмута" Стив Кук не позволил это сделать. Угловой подаст "Манчестер Сити".
20'
Прекрасная передача Николаса Отаменди из центрального круга на Серхио Агуэро, форвард вышел на ударную позицию, но пробил выше ворот Асмира Беговича. Первый по-настоящему опасный момент у ворот "Борнмута".
19'
Лерой Сане сделал обостряющую передачу на Давида Сильву, но слишком сильным оказался пас левого вингера "Сити", мяч уходил за лицевую. Удар от ворот исполнит Бегович.
18'
Владение мячом: 81% на 19%. Естественно, в пользу "Сити".
17'
Сане на левом фланге пытался обыграть Стива Кука, но тот не попался на уловки немца и выбил мяч за боковую.
16'
Ни к чему опасному не привел второй угловой "Сити", мяч вынесли защитники "вишенок".
15'
Кевин де Брёйне подаст угловой с правого фланга.
13'
Не может "Манчестер Сити" растянуть плотную оборону "Борнмута" пока что, много потерь у игроков "горожан".
12'
Рахим Стерлинг обыграл Фрэйзера и сделал прострел в штрафную, но его перехватил Джек Симпсон.
11'
Вынужденная замена в составе "Борнмута" уже на 11-й минуте. Вместо получившего повреждение Джуниора Станисласа на поле выходит Марк Пью.
10'
Потянул мышцу Джуниор Станислас после предыдущего момента. Не может полузащитник "Борнмута" продолжить игру. Эдди Хау готовит замену.
9'
А вот и первая осмысленная атака "Борнмута" в сегодняшнем матче! Джордон Айб делал передачу с правого фланга в штрафную, где снаряд на 11-метровой отметке уже поджидал Станислас, однако англичанин пробил мимо ворот Эдерсона.
8'
Фернандиньо сделал передачу из глубины поля на Серхио Агуэро, но аргентинец оказался в положении вне игры.
6'
Де Брёйне подавал мяч в штрафную с правого фланга, однако полёт мяча прервал Стив Кук, отправив мяч головой за лицевую. Угловой подаст Фабиан Делф.
5'
Первый угловой в сегодняшнем матче исполнят футболисты "Борнмута". Джордон Айб простреливал в штрафную, но передачу заблокировал защитник "Сити". Джордан Айб подаст с угла поля.
4'
Кевин де Брёйне сделал заброс в штрафную, однако при приёме мяча Кайл Уолкер коснулся мяча рукой. Штрафной удар исполнит голкипер "вишнёвых" Асмир Бегович.
3'
"Манчестер Сити" ожидаемо захватил контроль над мячом с первых же секунд. "Борнмуту" придется сегодня несладко.
2'
"Манчестер Сити" сегодня играет в своем домашней голубой форме, а "Борнмут" в гостевом красно-чёрном комплекте.
1'
Прозвучал стартовый свисток! "Борнмут" начал с центра поля. Поехали!
Первый тайм
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"Манчестер Сити" встречался с "Борнмутом" 5 раз и одержал в этих матчах 5 побед с общей разницей забитых и пропущенных мячей 17:2.
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Сегодняшние гости не могут одержать победу в чемпионате на протяжении 6 матчей кряду. "Манчестер Сити" же к 18-му туру так и не потерпел ни одного поражения в английском высшем дивизионе: 17 побед и 1 ничья с "Эвертоном", которая случилась во 2-м туре на "Этихаде".
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Доброго времени суток, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция очередного матча чемпионата Англии, в котором схлестнутся безоговорочный лидер "Манчестер Сити" и борющийся за выживание "Борнмут". Встреча состоится в городе Манчестер, на стадионе "Этихад Стэдиум", вмещающем 55 097 зрителей. Обслужит этот поединок бригада арбитров во главе с Майком Джонсом. Комментировать встречу для вас буду я, Максим Фридман.
Новости матча
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Агуэро не счастлив в "Ман Сити" — 20:49
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Новости после матча
Второй тайм
94'
Манчестер Сити заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
93'
Выглядело как неплохой момент. Силва Бернарду из команды Манчестер Сити закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
93'
Опасность! Силва Бернарду из команды Манчестер Сити отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
91'
Гюндоган Илкай нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
90'
Агуэро Серхио из команды Манчестер Сити сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
89'
Сильва Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Плохо сыграл Эдерсон Мораес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
89'
89'
Гослинг Дэн мяч отрикошетил от ворот
89'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Гослинг Дэн и Фрейзер Райан из команды Борнмут.
88'
88'
Стерлинг Рахим нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Эдерсон Мораес взял и забрал мяч на выходе
87'
87'
Фернандиньо Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
85'
Стерлинг Рахим сделал результативную передачу.
85'
Г О О О О Л - Данило Луис изменил счет на табло!
85'
Стерлинг Рахим из команды Манчестер Сити сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
83'
Стерлинг Рахим из команды Манчестер Сити сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Агуэро Серхио из команды Манчестер Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
81'
Тактическая замена. Делф Фабиан уходит с поля и его заменяет Данило Луис
81'
Судья сигнализирует, что Фернандиньо Фернандо из команды Манчестер Сити поставил подножку. Пострадал Муссе Ли
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
79'
Силва Бернарду сделал результативную передачу.
79'
ГО-О-О-О-ОЛ! Агуэро Серхио из клуба "Манчестер Сити" отправил мяч головой в ворота.
79'
Силва Бернарду из команды Манчестер Сити отправил кросс в штрафную...
79'
Сильва Давид из команды Манчестер Сити сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
78'
78'
Фернандиньо Фернандо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
78'
77'
ШАНС! Сильва Давид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Афобе Беник из команды Борнмут в офсайде
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
75'
74'
Тактическая замена. Де Брёйне Кевин уходит с поля и его заменяет Гюндоган Илкай
72'
Тактическая замена. Симпсон Джек III уходит с поля и его заменяет Муссе Ли
72'
Тактическая замена. Уилсон Каллум уходит с поля и его заменяет Афобе Беник
72'
Агуэро Серхио из команды Манчестер Сити в офсайде
71'
71'
Сильва Давид из команды Манчестер Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
71'
Отличные скиллы показывает Сильва Давид, обводя своих соперников
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 73% времени, а гости – 27%.
70'
70'
Силва Бернарду из команды Манчестер Сити отправил кросс в штрафную...
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 54270 болельщиков
67'
Тактическая замена. Сане Лерой уходит с поля и его заменяет Силва Бернарду
67'
Уокер Кайл из команды Манчестер Сити в офсайде
66'
Фернандиньо Фернандо нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
64'
Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля
64'
Уокер Кайл из команды Манчестер Сити делает неудачный навес.
63'
Смит Адам получает желтую карточку за толчок соперника.
63'
Смит Адам наказан за толчок Агуэро Серхио
63'
Судья сигнализирует, что Сане Лерой из команды Манчестер Сити поставил подножку. Пострадал Смит Адам
62'
61'
Стерлинг Рахим коснулся мяча рукой.
61'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
60'
Пью Марк из команды Борнмут играет слишком грубо. Уокер Кайл оказался на газоне.
59'
59'
58'
Де Брёйне Кевин из команды Манчестер Сити разыграл угловой с правого угла.
58'
Бегович Асмир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Де Брёйне Кевин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Судья сигнализирует, что Смит Адам из команды Борнмут поставил подножку. Пострадал Сане Лерой
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
55'
55'
Симпсон Джек III из команды Борнмут хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
55'
53'
Агуэро Серхио сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Стерлинг Рахим изменил счет на табло!
53'
Агуэро Серхио из команды Манчестер Сити сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
52'
Сильва Давид из команды Манчестер Сити отправил кросс в штрафную...
51'
Аке Натан из команды Борнмут играет слишком грубо. Отаменди Николас оказался на газоне.
51'
Сурман Эндрю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Делф Фабиан наказан за толчок Уилсон Каллум
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
49'
47'
Судья сигнализирует, что Сильва Давид из команды Манчестер Сити поставил подножку. Пострадал Гослинг Дэн
47'
47'
Фернандиньо Фернандо из команды Манчестер Сити отправил кросс в штрафную...
47'
46'
Уокер Кайл из команды Манчестер Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Симпсон Джек III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Фернандиньо Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Борнмут делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
48'
Фернандиньо Фернандо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Айб Джордон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Стерлинг Рахим из команды Манчестер Сити отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
45'
Сурман Эндрю возвращается на поле, всё в порядке.
45'
Манчестер Сити совершает вбрасывание на своей половине поля
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Ох, нехорошо это выглядит. Сурман Эндрю получил травму и медбригада забирает его с поля.
44'
Сурман Эндрю на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Эдерсон Мораес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
43'
Айб Джордон мяч отрикошетил от ворот
43'
Отличные скиллы показывает Айб Джордон, обводя своих соперников
43'
Айб Джордон из команды Борнмут идет с мячом вперед на обострение...
42'
Сурман Эндрю выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
41'
Аке Натан из команды Борнмут опасно и грубо сыграл. Эдерсон Мораес пострадал.
41'
Айб Джордон из команды Борнмут подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
40'
Компани Венсан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
40'
Делф Фабиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Уокер Кайл ошибается в защите.
40'
Фрейзер Райан из команды Борнмут делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Эдерсон Мораес взял и забрал мяч на выходе
38'
37'
Отаменди Николас из команды Манчестер Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Сане Лерой из команды Манчестер Сити в офсайде
36'
Агуэро Серхио из команды Манчестер Сити сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
36'
Де Брёйне Кевин из команды Манчестер Сити плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
36'
Отаменди Николас из команды Манчестер Сити сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
35'
Судья свистит. Смит Адам атаковал сзади соперника. Это Сильва Давид заработал своей команде штрафной
33'
33'
Де Брёйне Кевин нанес удар, но промахнулся очень сильно.
33'
33'
32'
Сане Лерой из команды Манчестер Сити направляет мяч в штрафную площадку, но Бегович Асмир выбегает и ловит мяч
32'
Сане Лерой из команды Манчестер Сити идет с мячом вперед на обострение...
31'
Кук Стив выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
30'
Фернандиньо Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Кук Стив делает скидку назад вдоль ворот
29'
Судья сигнализирует, что Компани Венсан из команды Манчестер Сити поставил подножку. Пострадал Уилсон Каллум
27'
Фернандиньо Фернандо сделал результативную передачу.
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Агуэро Серхио из клуба "Манчестер Сити" отправил мяч головой в ворота.
27'
Фернандиньо Фернандо из команды Манчестер Сити отправил кросс в штрафную...
27'
Делф Фабиан из команды Манчестер Сити сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
26'
Уокер Кайл из команды Манчестер Сити делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
26'
Бегович Асмир из команды Борнмут сделал отличный сейв!
26'
Отаменди Николас нанес удар издали, а Бегович Асмир отбил его обратно в игру!
26'
Фрейзер Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
24'
24'
Компани Венсан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Фрейзер Райан из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
23'
22'
Шанс! Фернандиньо Фернандо из команды Манчестер Сити пробил головой, но мимо
22'
Сильва Давид из команды Манчестер Сити подал угловой слева.
22'
Кук Стив предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Сильва Давид из команды Манчестер Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Сане Лерой из команды Манчестер Сити делает пас партнеру.
21'
21'
ШАНС! Агуэро Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
20'
Отаменди Николас из команды Манчестер Сити сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
18'
18'
Сане Лерой из команды Манчестер Сити сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
18'
Гослинг Дэн наказан за толчок Стерлинг Рахим
17'
Стерлинг Рахим коснулся мяча рукой.
17'
16'
15'
Уокер Кайл нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Де Брёйне Кевин из команды Манчестер Сити разыграл угловой с правого угла.
15'
Симпсон Джек III предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
14'
14'
Отличные скиллы показывает Агуэро Серхио, обводя своих соперников
13'
Симпсон Джек III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Стерлинг Рахим из команды Манчестер Сити отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Станислас Жуниор получил травму и заменен. Пью Марк выходит на поле.
11'
Ох, нехорошо это выглядит. Станислас Жуниор получил травму и медбригада забирает его с поля.
11'
Станислас Жуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
10'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
10'
ШАНС! Станислас Жуниор нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Айб Джордон из команды Борнмут отправил кросс в штрафную...
9'
8'
Агуэро Серхио из команды Манчестер Сити в офсайде
8'
Сурман Эндрю из команды Борнмут хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
Сане Лерой из команды Манчестер Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Агуэро Серхио из команды Манчестер Сити сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
7'
Сильва Давид из команды Манчестер Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
7'
7'
Гослинг Дэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Де Брёйне Кевин из команды Манчестер Сити подал угловой справа.
7'
Кук Стив предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
6'
Сане Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Айб Джордон из команды Борнмут подал угловой справа.
5'
Айб Джордон из команды Борнмут делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
4'
3'
Уокер Кайл коснулся мяча рукой.
3'
2'
2'
Отаменди Николас выбил мяч подальше от ворот.
1'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Борнмут". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
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Агуэро не счастлив в "Ман Сити" — 20:49
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Прогнозы на матч Манчестер Сити 4:0 Борнмут
Манчестер Сити
99% (195)
Ничья:
0% (0)
Борнмут
1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Манчестер Сити:
30.5% (60)
2:0 Манчестер Сити:
29.9% (59)
3:1 Манчестер Сити:
10.7% (21)
2:1 Манчестер Сити:
6.1% (12)
4:0 Манчестер Сити:
5.1% (10)
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