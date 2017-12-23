Стадион: Либерти Зрители: 20354
1:1
Конец матча
32' Желтая карточкаФернандес Федерико
34' Желтая карточкаЗаха Уилфрид
51' Желтая карточкаМакартур Джеймс
0:1
59' ПенальтиМиливоевич Лука
62' Желтая карточкаМиливоевич Лука
1:1
77' ГолАйю Джордан
85' Желтая карточкаРоке Меса
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На этом мы прощаемся, с вами был Евгений Банмиллер, любите футбол таким, каким он есть. Следите за играми вместе с порталами Евро-футбол.ру и LiveResult.Ru, впереди много интересных матчей.
Статистика матча находится в одноимённой вкладке "Статистика".
Статистика матча находится в одноимённой вкладке "Статистика".
Второй тайм
-
Звучит финальный свисток главного арбитра, который фиксирует ничью в матче "Суонси" и "Кристал Пэласа". Новый наставник "лебедей" Леон Бриттон набирает первое очко в свою тренерскую копилку.
90'
Кэрролл выполнил подачу на линию вратарской, где Фернандес себе подыграл рукой, и арбитр зафиксировал нарушение правил.
90'
А теперь Джордан Айю жёстко сыграл в отборе против Лофуса-Чика в центре поля, и арбитр зафиксировал нарушение правил.
90'
Клукас на левом фланге вылетел за пределы поля, а перед этим Келли выбил игровой снаряд там же за пределы поля.
90'
Не спешит Сперони снова при вводе мяча, но главный арбитр встречи Крейг Поусон от чего-то не делает ему предупреждение за затяжку времени.
90'
УХ!!! Дайер прострелил на угол вратарской, куда вбегал Абрахам, но ему на встречу вышел Сперони, и в падении отразил игровой снаряд!
90'
Большими силами пошли игроки "Суонси" вперёд, Фернандес выполнил заброс на правую бровку Ранхелю, но верховое единоборство выиграл Шлупп, и отправил сферу в аут.
90'
Целых 5 минут компенсирует главный арбитр ко второму тайму, ещё есть время у команд, чтобы забить гол, а может и не один!
89'
В быструю атаку выбегал Заха, но отталкивал он от мяча на правом фланге Моусона, после того, как сам далеко пробросив сферу, и линейный зафиксировал фол.
88'
Третья замена в составе "Суонси" оказалась вынужденной: поле покинул, прихрамывая, Меса Роке, а выбегает на газон Джей Фултон. Отметим, что весь матч на скамейке запасных провёл Ренату Саншеш.
87'
Небольшая пауза в матче, травму получил Меса Роке, что-то с коленом у игрока, покидает он вместе с медиками поле, и не сможит продолжить игру.
86'
А вот и вторая замена в составе "Суонси": Патрик Ван Анхольт заменил Андроса Таунсенда.
85'
Заха получил мяч перед штрафной площадью соперника, обыграл несколько игроков "Суонси", но уже видно было, что передержал мяч, нанёс удар по воротам, сфера задела ногу Клукаса, и вылетела за пределы поля на угловой.
84'
Дайер с правого фланга сыграл на линию штрафной Клукасу, который дальше покатил мяч на Роке, который потерял сферу, вперёд бежал Заха, и против него сфолил сам же Роке, отработав в оборону, и получил жёлтую карточку.
83'
Клукас сделал проникающий пас в штрафную "Кристал Пэласа" на Абрахама, но мяч перехватил Дэнн, и сыграл сильно к центральной линии.
82'
Если Рой Ходжсон что-то активно обсуждает со своим помощником, вероятно следующую замену "Кристал Пэласа", то Леон Бриттон пребывает в задумчивом виде, находясь на бровке.
81'
Освежились болельщики "Суонси" на "Либерти" уже нравится им счёт, и теперь они гонят своих любимчиков вперёд, забивать второй гол.
80'
Таунсенд получил мяч на левом фланге, отошёл к боковой линии, выполнил подачу во вратарскую, и мяч спокойно зафиксировал там Лукаш Фабиански.
79'
Вторая замена в составе "Суонси": Анхель Ранхель выходит на поле вместо Кайла Нотона, освежает правый край обороны Леон Бриттон.
78'
Продолжают и теперь игроки "Суонси" контролировать мяч, Кэрролл перевёл мяч налево Айю, который сместился в центр, нанёс удар в дальний угол, и мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки!
77'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! ДЖОРДАН АЙЮ!!! Айю получил передачу от партнёра перед штрафной площадью соперника, на замахе уложил на газон соперника ближе приблизился к линии штрафной, нанёс удар по воротам, мяч залетел в притирку со штангой в сетку ворот, у Сперони н было шансов!
76'
А вот и вторая замена в составе "Кристал Пэласа": Йоан Кабай покидает поле, а вместо него выходит Бакари Сако.
75'
Дайер отошёл на правую бровку, выполнил подачу в центр штрафной, но мяч прилетел точно на голову Томкинсу, который выбил сферу за пределы штрафной.
74'
По-прежнему контролируют игровой снаряд "лебеди", Дайер сыграл направо Нотону, который прострелил в центр штрафной гостей, где мяч попал в пятку Абрахаму, и отскочил рядом с Тэмми.
73'
Кэрролл выполнил подачу в центр штрафной площади гостей, где Кабай выиграл верховое единоборство, и отправил круглого на бровку, там никого из игроков не оказалось, и мяч оказался за боковой линией.
72'
Сыграл в стенку Дайер на правом фланге, прострелил во вратарскую, круглый задел ногу Шлуппа, полетел в направлении Сперони, тот не смог зафиксировать сферу, которая вылетела за линию ворот.
71'
Том Кэрролл нанёс удар по воротам с линии штрафной, получилось с отскоком от газона, и круглый пролетел в считанных сантиметрах над каркасом!
70'
Теперь Заха с левого края штрафной нанёс удар низом по воротам, но Фабиански в падении смог зафиксировать игровой снаряд, после чего быстро ввёл круглого в игру.
69'
Кабай сделал длинную передачу от центрального круга в штрафную "лебедей" куда бежал Заха, но первым на мяче оказался Фабиански, зафиксировал сферу, но Уилфрид пошёл на голкипера, перелетел него, после чего ещё неудачно приземлился.
69'
В этом матче существенно бросается в глаза то, что игроки "Суонси" не успевают на подборы, практически во всех ситуациях после выноса мяча оказываются первыми на снаряде гости!
68'
Шлупп сделал длинную передачу по левому флангу, но Нотон вышел к центральной линии, и в борьбе с соперником отправил сферу за боковую линию.
67'
А вот и первая замена в составе "Суонси": Джорджан Айю выходит на поле вместо Лучано Нарсинга.
66'
Очередной неудачный розыгрыш углового от хозяев, Лофтус-Чик убежал по левому флангу, но закончились у него силы, и игрок "Суонси" от ноги соперника отправил сферу за пределы поля.
65'
Продолжают контролировать игровой снаряд футболисты "Суонси" в центре поля, Абрахам снова наносит удар с угла вратарской, но Сперони выходит к форварду, и грудью отражает сферу!
64'
Кэрролл сыграл на Клукаса, который сместился в центр, сделал передачу к линии штрафной, но круглого перехватил Миливоевич.
63'
Ольссон подключился в атаку, прострелил в центр вратарской, где Сперони в падении спокойно зафиксировал футбольный снаряд.
62'
Дайер отошёл за пределы штрафной площади соперника, получил мяч, пытался сделать проникающий пас в штрафную, который заблокировал Лофтус-Чик.
61'
Абрахаму досталось в центре поля от Миливоевича, показал ему главный арбитр жёлтую карточку, а Лука срубил соперника сзади.
60'
После заброса с левого фланга на правый угол вратарской Нарсинг нанёс удар в ближний угол, но круглый пролетел в метре от стойки!
59'
Так бывает, игроки "Суонси" больше контролировали мяч, владели и территорией, и снарядом, а соперник реализовал по-сути свой единственный момент.
58'
ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ЛУКА МИЛИВОЕВИЧ!!! Пробил Миливоевич по центру ворот сильным ударом, а Лукаш Фабиански завалился в правый от себя угол.
57'
ПЕНАЛЬТИ! Лофтус-Чик на смене движений уходил к углу вратарской, ему подставил ногу капитан "Суонси" Федерико Фернандес, и арбитр показал уверенно на 11-метровую отметку!
56'
Перед своей штрафной площадью Меса Роке перехватил круглого, и побежал к центральному кругу, хотел сделать всё сам, но потерял игровой снаряд.
55'
Теперь Дайер в борьбе за мяч завалил Лофтуса-Чика у центрального круга, и гости наверное впервые подобрались к штрафной "лебедей".
54'
Шлупп и Заха сфолли сначала против Фернандеса, а потом против Моусона, арбитр зафиксировал нарушение правил.
53'
Неудачно разыграли угловой "лебеди", Заха подхватил мяч у центрального круга, после выноса мяча от своей штрафной Лофтусом-Чиком, сыграл на Абрахама, который у штрафной "Суонси" не смог обработать сферу.
52'
Ольссон здорово включился в атаку по левому флангу, ворвался в штрафную площадь "Кристал Пэласа", но под него подкатился Дэнн, и на гране фола выбил сферу за пределы поля.
51'
Макартур получил жёлтую карточку за фол против соперника в центре поля.
51'
Не торопится вводить в игру мяч Сперони, сначала постоял с мячом во вратарской секунд 30, и только потом сильным ударом отправил сферу в центральный круг.
50'
Том Кэрролл выполнил подачу со стандарта на дальнюю штангу, откуда Моусон скидывал мяч во вратарскую, но находясь при этом в положении "вне игры".
49'
Продолжают бежать игроки "Суонси" вперёд, Нарсинг оставил мяч Нотону, получил ответный пас на правой бровке, и против него сфолил Миливоевич.
48'
Заха получил мяч у линии штрафной пощади "лебедей", прокинул мяч вперёд, но Фернандес поставил корпус сопернику, и выбил игровой снаряд в аут.
47'
В начале второго тайма ничего не изменилось, Ольссон подключился в атаку по левому флангу, выполнил подачу в центр штрафной площади гостей, откуда Томкинс выбил сферу за пределы штрафной.
46'
Возобновляется игра в Суонси! Футболисты обеих команд уже появились на поле. В перерыве судя по всему замен не состоялось, а значит мы будем наблюдать за теми игроками, кто уходил в раздевалку. Главный арбитр встречи Крейг Поусон пересчитывает игроков. Прозвучал свисток арбитра. С центра поля мяч разыграли спортсмены из "Кристал Пэласа", которые во второй половине встречи будут справа по ТВ-картинке! Удачи командам! Поехали!
Второй тайм
Первый тайм
-
Звучит свисток арбитра на перерыв, команды отправляются в подтрибунное помещение. Будем ждать голов во втором тайме.
45'
Разыграли штрафной гости, Лофтус-Чик сыграл на правый край штрафной "Суонси" Заха, который пробросил мяч к кромки поля, выполнил подачу на дальнюю штангу, но мяч пошёл по уходящей дуге от ворот, и удар Томкинса пришёлся за пределы штрафной.
45'
Одну минуту компенсирует главный арбитр к первому тайму.
44'
Против Заха нарушены правила в нескольких метрах от штрафной "Суонси" со стороны Клукаса, арбитр фиксирует фол, а гости получают право на опасный стандарт.
43'
Продолжают контролировать мяч "лебеди" в центре поля, но теряют они мяч, выпуская сферу за боковую линию, и нужно возвращаться назад.
42'
Прошёл заброс из глубины поля от Фернандеса на линию штрафной "Кристал Пэласа", где открывался Абрахам, но Дэнн выиграл верховое единоборство, и отправил круглого обратно.
41'
Оказывается чуть раньше Заха получил жёлтую карточку, за агрессивный подкат под соперника в центре поля.
40'
Теперь Заха получил мяч на левом фланге, ворвался в штрафную площадь, но к нему подоспели два игрока "Суонси", в лице Нотона и Нарсинга, которые смогли совместными усилиями перехватить сферу.
39'
Заха получил мяч в центре поля, сыграл на Макартура, который пробежал по левому флангу, выполнил ответный пас в центр штрафной, откуда Заха пробил по воротам, но мяч свалился с ноги, и пролетел в нескольких метрах от каркаса.
38'
Вторую подачу Том Кэрролл выполнил в центр вратарской "Кристал Пэласа", где Кабай выиграл верховое единоборство, и отправил круглого на край штрафной.
37'
Кэрролл выполнил подачу на ближнюю штангу с углового, откуда гости выбил мяч снова за пределы поля. Будет второй угловой.
36'
Нарсинг подхватил мяч на правом фланге, добежал до линии штрафной "Кристал Пэласа", где Дэнн выбил сферу за пределы поля на угловой.
35'
Лофтус-Чик сыграл на левый край штрафной площади Заха, который пытался обыграть Фернандеса, но тот выбил мяч на угловой, а линейный арбитр, пусть и с небольшим опозданием зафиксировал офсайд у Уилфрида.
34'
Кэррол сыграл в касание, направив мяч к штрафной площади "Кристал Пэласа", но Абрахам не добрался до мяча, который выбил в центр поля Томкинс.
33'
Дайер пошёл по левому флангу вперёд, сместился в центр, и потерял футбольный снаряд, нужно возвращаться "лебедям" назад.
32'
Фабиански сильным ударом отправил игровой снаряд на половину поля соперника, где партнёры не смогли зацепиться за игровой снаряд.
31'
Заха ворвался в штрафную, уложил на газон Фернандеса на замахе, но партнёра подстраховал Моусон, и смог выбить сферу за пределы штрафной.
30'
Пытались выбежать в контратаку "лебеди", но Абрахам на левой бровке у центральной линии завозился с мячом, и Келли отправил сферу в аут.
29'
Теперь гости продолжают катать игровой снаряд на половине поля соперника, Кабай подключился в атаку, сыграл на Заха, который пробросил мяч к линии ворот, пытался прострелить в центр, но Фернандес сблокировал круглого.
28'
Заха показал дриблинг на левом фланге, Фернандес не выдержал это смотреть, и сфолил против форварда "Кристал Пэласа", после чего получил жёлтую карточку.
27'
Продолжают защитники "Суонси" катать мяч на своей половине поля, прессингуют их Заха, Таунсенд и Макартур, остальные игроки "Криастал Пэласа" находятся у центральной линии.
26'
Лофтус-Чик нанёс удар по воротам метров с тридцати, но вышло не сильно, и Фабиански в падении зафиксировал футбольный снаряд.
25'
А на трибунах "Либерти" очень хорошая атмосфера, многие болельщики одеты в шапочки Санта Клауса, это значит, что уже подготовились к Рождеству.
24'
Показывают нам время от времени нового наставника "Суонси" Леона Бриттона, который находясь на скамейке запасных ведёт себя активно, и время от времени выходит бровке, что-то подсказывает своим партнёрам.
23'
Снова пытаются организовать атаку "лебеди",находясь в центре поля с мячом, Нарсинг на правом фланге пробежал вперёд, пробросил мяч мимо Шлуппа, прострелил в центр штрафной, откуда Томкинс в касание выбил снаряд за боковую линию.
22'
Заработали штрафной игроки "Кристал Пэласа". Кабай выполнил подачу со стандарта на дальнюю штангу, куда выбежал Фабиански, и в прыжке забрал сферу.
21'
Абрахам с линии штрафной нанёс удар низом по воротам, но мяч сначала попал в Шлуппа, потом отскочил к Дэнну, который в падении через себя отправил игровой снаряд в сторону центрального круга.
20'
Продолжают игроки "Суонси" контролировать мяч на половине поля соперника, гости с таким развитием игры не сопротивляются, их всё устраивает судя по всему.
19'
Нарсинг получил мяч на правом фланге, сыграл в стенку с Абрахамом, но ответный пас Тэмми перехватил Келли, и отправил сферу в аут.
18'
Первыми на подборе оказались "лебеди", Дайер пытался прорваться с левого фланга в штрафную, но ему поставил спину Шлупп, после чего от ноги соперника выбил круглого за боковую линию.
17'
Дайер сместился на левую бровку, сыграл на Кэрролла, который выполнил подачу в центр штрафной площади соперника, но от туда Томкинс выбил сферу.
16'
Нанёс дальний удар по воротам Йоан Кабай, вышло очень неточно, и игровой снаряд вылетел за линию ворот, в метрах трёх от каркаса.
15'
После этого Том Кэррол побежал назад, и сфолил против Лофтуса-Чика неподалёку ещё от штрафной площади "Кристал Пэласа".
14'
Вошли в штрафную площадь гостей "лебеди" с правого фланга, Нарсинг обыгрался с Кэроллом, правда передача от Тома дальше оказалась неточной.
13'
На газоне теперь оказался Лофтус-Чик в центре поля, после того, как смог перехватить мяч, немного посидел на поле, посмотрел на арбитра, заметил, что карточки сопернику не покажет, и поднимается.
12'
Снизился темп у нас, по-прежнему продолжают "лебеди" контролировать футбольный снаряд на своей половине поля, не спешат идти вперёд.
11'
В центральном круге оказался на газоне Натан Дайер после того, как против него нарушил правила Йоан Кабай, арбитр зафиксировал нарушение правил, а режиссёр пока ещё, и ещё показывает повтор эпизода с падением Нарсинга.
10'
Впервые в матче игроки "Суонси" отошли к центру поля, и продолжают перекатывать сферу поперёк поля, но и гости при этом высоко прессингуют.
9'
А теперь игроки "Суонси" проводят быструю атаку, Нарсинг оказался на газоне в штрафной площади "Кристал Пэласа" после единоборства с Шлуппом, но свисток арбитра молчит.
8'
Без центра поля играют команды, видим мы с вами, то атаку одной команды, то атаку другой команды. Очень интересный футбол!
7'
А теперь Макартур ворвался в штрафную площадь соперника с левого фланга, сместился в центр, нанёс удар в дальний угол, и Фабиански в блестящем прыжке перевёл сферу над каркасом!
6'
Заха сыграл на Таунсенда на левый край штрафной площади, который тоже нанёс удар по воротам, но мяч свалился с ноги, и вылетел за пределы поля.
5'
Скотт Данн теперь нанёс удар из-за пределов штрафной площади низом в ближний угол, но мяч пролетает с внешней стороны сетки.
4'
Абрахам выполнил подачу со стандарта в штрафную площадь "Кристал Пэласа", откуда защитники гостей выбили сферу за пределы штрафной.
3'
Кайл Нотон пошёл вперёд по правой бровке со смещением в центр, но против него сфолил Рубен Лофтус-Чик.
2'
Хозяева сегодня будут действовать на поле в традиционных для себя белых цветах, гости в красно-синей форме. Ворота "Суонси" в первом тайме будут справа по телевизионной картинке, а рамка "Кристал Пэласа" - слева.
1'
Неподалеку от центрального круга выстроились команды, а капитаны в лице Федерико Фернандес и Скотт Дэнн после рукопожатия от них отделились. Они сейчас бросают жребий, кому предстоит нанести первое касание по мячу. А сделают это футболисты "Суонси"! Всем хорошей игры! Пусть сегодня победит сильнейший! Поехали!
Первый тайм
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Пол Клемент был уволен в минувшую среду, через два дня после поражения от "Эвертона" со счётом 3:1, но при этом "лебеди" находятся на 20 строчке в турнирной таблице. Временным главным тренером команды был назначен полузащитник "Суонси", ветеран клуба, который сыграл 500 матчей за "лебедей" Леон Бриттон. Леон Бриттон на предматчевой пресс-конференции сказал, что он всегда рад помочь "Суонси", но при этом не будет работать долго.
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В двух последних матчах "Суонси" и "Кристал Пэласа" в прошлом сезоне было забито 12 мячей, и 9 из них были забиты в первом круге в ноябре прошлого года.
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С составами команд вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
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Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 19-го тура английской Премьер-лиги. В рамках этой игры на стадионе "Либерти" в Суонси, вместимостью 21088 мест, лицом к лицу сойдутся "Суонси" и "Кристал Пэлас". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помощники судьи - Ли Беттс, Ричард Уэст; резервный арбитр - Кевин Френд Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
Новости матча
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Фернандес Федерико из команды Суонси толкнул локтем оппонента. Это Томкинс Джеймс заработал фол
95'
Кэрролл Том из команды Суонси подал угловой слева.
95'
Клукас Сэм из команды Суонси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
94'
Айю Джордан из команды Суонси опасно и грубо сыграл. Лофтус-Чик Рубен пострадал.
93'
92'
Плохо сыграл Сперони Хулиан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
92'
92'
92'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
90'
90'
Заха Уилфрид наказан за толчок Фернандес Федерико
89'
89'
Ван Анхольт Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
89'
Роке Меса получил травму и заменен. Фултон Джей выходит на поле.
88'
Роке Меса на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
87'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
Айю Джордан из команды Суонси играет слишком грубо. Заха Уилфрид оказался на газоне.
86'
Дайер Натан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
86'
Заха Уилфрид мяч отрикошетил от ворот
86'
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
85'
Тактическая замена. Таунсенд Андрос уходит с поля и его заменяет Ван Анхольт Патрик
85'
Роке Меса получил желтую карточку от судьи
85'
Судья свистит. Роке Меса атаковал сзади соперника. Это Сако Бакари заработал своей команде штрафной
85'
Кэрролл Том из команды Суонси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
82'
Сегодняшная посещаемость составляет 20354 болельщиков
82'
Таунсенд Андрос пробует нанести удар издали, но Фабьянски Лукаш держит все под контролем
81'
Ранхель Анхель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Келли Мартин из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
81'
Судья сигнализирует, что Ранхель Анхель из команды Суонси поставил подножку. Пострадал Лофтус-Чик Рубен
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
80'
80'
Тактическая замена. Нотон Кайл уходит с поля и его заменяет Ранхель Анхель
79'
Айю Джордан из команды Суонси нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
77'
Кэрролл Том сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Айю Джордан из команды Суонси переиграл вратаря дальним ударом!
77'
Отличные скиллы показывает Айю Джордан, обводя своих соперников
76'
Тактическая замена. Кабай Йоан уходит с поля и его заменяет Сако Бакари
76'
76'
75'
Нотон Кайл из команды Суонси делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
74'
Таунсенд Андрос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
73'
Дайер Натан мяч отрикошетил от ворот
73'
Дайер Натан из команды Суонси играет в стеночку с партнером по команде. Нотон Кайл это был.
72'
Сперони Хулиан взял и забрал мяч на выходе
72'
Кэрролл Том мяч отрикошетил от ворот
72'
Плохо сыграл Шлупп Джеффри - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
72'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
69'
Хорошую попытку сделал Заха Уилфрид. Удар в створ, но вратарь начеку
69'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
69'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
66'
66'
Тактическая замена. Нарсинг Лучано уходит с поля и его заменяет Айю Джордан
66'
66'
Кабай Йоан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
65'
Сперони Хулиан отбил мяч на угловой после удара Абрахам Тэмми из штрафной площади.
65'
Нарсинг Лучано из команды Суонси сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
64'
Сперони Хулиан взял и забрал мяч на выходе
63'
63'
62'
Миливоевич Лука получил желтую карточку от судьи
62'
Безумный фол. Миливоевич Лука грубо играет против соперника. Пострадал Абрахам Тэмми
61'
61'
ШАНС! Абрахам Тэмми нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
61'
Отличные скиллы показывает Абрахам Тэмми, обводя своих соперников
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
59'
Г О О О О Л - Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас забивает с точки!
59'
ПЕНАЛЬТИ - Фернандес Федерико из команды Суонси привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Лофтус-Чик Рубен.
58'
Игроки ФК "Суонси" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Миливоевич Лука наказан за толчок Дайер Натан
56'
Судья сигнализирует, что Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Нотон Кайл
56'
56'
Кэрролл Том из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
56'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Роке Меса
55'
Келли Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Кэрролл Том из команды Суонси подал угловой слева.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
54'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
54'
Лофтус-Чик Рубен нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
54'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
53'
Фернандес Федерико из команды Суонси в офсайде
53'
52'
Кэрролл Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Судья сигнализирует, что Миливоевич Лука из команды Кристал Пэлас поставил подножку. Пострадал Нарсинг Лучано
51'
Макартур Джеймс - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
51'
Макартур Джеймс из команды Кристал Пэлас играет слишком грубо. Дайер Натан оказался на газоне.
51'
Игроки ФК "Суонси" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
50'
Шлупп Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
49'
49'
49'
49'
Таунсенд Андрос нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Плохо сыграл Нотон Кайл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
49'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
48'
48'
ШАНС! Таунсенд Андрос нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас находит одноклубника четким пасом пяткой.
46'
Дайер Натан из команды Суонси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Клукас Сэм наказан за толчок Заха Уилфрид
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
44'
43'
Макартур Джеймс наказан за толчок Роке Меса
42'
Фернандес Федерико ошибается в защите.
41'
41'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
41'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
40'
39'
Лофтус-Чик Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Шлупп Джеффри предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
39'
Макартур Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Абрахам Тэмми из команды Суонси играет в стеночку с партнером по команде. Нарсинг Лучано это был.
37'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас в офсайде
37'
Таунсенд Андрос нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
34'
Заха Уилфрид получил желтую карточку от судьи
34'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас опасно и грубо сыграл. Моусон Алфи пострадал.
34'
34'
33'
33'
Заха Уилфрид из команды Кристал Пэлас делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
32'
Фернандес Федерико получил желтую карточку от судьи
32'
Фернандес Федерико из команды Суонси играет слишком грубо. Заха Уилфрид оказался на газоне.
32'
Дэнн Скотт из команды Кристал Пэлас хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
31'
Нарсинг Лучано из команды Суонси навешивает в штрафную с рикошетом.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
30'
29'
Лофтус-Чик Рубен из команды Кристал Пэлас нанес удар, который прошелся чуть мимо штанги. Опасно!
28'
27'
27'
27'
Нарсинг Лучано из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
27'
Отличные скиллы показывает Нарсинг Лучано, обводя своих соперников
26'
26'
Кабай Йоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Фернандес Федерико наказан за толчок Заха Уилфрид
25'
Дайер Натан из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Клукас Сэм из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
25'
24'
23'
Кэрролл Том из команды Суонси играет слишком грубо. Заха Уилфрид оказался на газоне.
22'
22'
Роке Меса нанес удар, но промахнулся очень сильно.
21'
Абрахам Тэмми нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
20'
Нарсинг Лучано из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
19'
19'
19'
19'
18'
17'
Роке Меса наказан за толчок Лофтус-Чик Рубен
17'
Миливоевич Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Шлупп Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
15'
Нотон Кайл наказан за толчок Лофтус-Чик Рубен
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
14'
Кабай Йоан наказан за толчок Клукас Сэм
14'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Таунсенд Андрос из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
12'
12'
11'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Шлупп Джеффри из команды Кристал Пэлас отправил кросс в штрафную...
11'
Дэнн Скотт из команды Кристал Пэлас делает передачу одноклубнику.
11'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой справа.
10'
Фабьянски Лукаш отбил мяч на угловой после удара Таунсенд Андрос из штрафной площади.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
10'
9'
8'
Абрахам Тэмми из команды Суонси делает неудачный навес.
8'
Отличные скиллы показывает Абрахам Тэмми, обводя своих соперников
6'
6'
Роке Меса выбил мяч подальше от ворот.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
4'
Дэнн Скотт нанес удар головой, но Фабьянски Лукаш спокойно отбил мяч.
3'
Кабай Йоан из команды Кристал Пэлас подал угловой слева.
2'
2'
Нарсинг Лучано из команды Суонси плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
2'
Фернандес Федерико из команды Суонси делает передачу одноклубнику.
2'
Кэрролл Том из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
1'
Миливоевич Лука наказан за толчок Нотон Кайл
1'
Лофтус-Чик Рубен наказан за толчок Абрахам Тэмми
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Суонси". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Liberty Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Суонси 1:1 Кристал Пэлас
Суонси
37% (64)
Ничья:
36.4% (63)
Кристал Пэлас
26.6% (46)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
28.9% (50)
2:1 Суонси:
19.7% (34)
1:0 Суонси:
15.6% (27)
1:2 Кристал Пэлас:
11.6% (20)
0:1 Кристал Пэлас:
9.8% (17)
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