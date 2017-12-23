Стадион: Фалмер Зрители: 30473
1:0
64' ГолГросс Паскаль
-
Периодически команды владели инициативой, но во втором тайме гораздо лучше смотрелись хозяева, благодаря чему смогли забить гол, который стал победным. На этом наша трансляция завершается, вместе с Вами за ходом встречи наблюдал Дудник Кирилл - до новых встреч и всего наилучшего!
Второй тайм
-
ФИНАЛЬНЫЙ СВИСТОК!!! "Брайтон" - "Уотфорд" 1:0.
90'
Хозяевам удалось сделать главное - отодвинуть игру от своих ворот и навязать борьбу на чужой половине поля, у гостей нет даже подходов к чужой штрафной.
90'
Вышедший на замену Гленн Мюррей сразу же включается в игру и попадает в положение вне игры.
90'
К основному времени матча добавляется 3 минуты.
89'
Замена в составе хозяев. Вместо Хемеда выходит Мюррей.
88'
Под занавес встречи трибуны громогласными аплодисментами встречают каждое удачное действие их любимцев, поддержка и правда сейчас необходима "Брайтону", заключительная стадия встречи.
87'
Переходят футболисты "Уотфорда" на чужую половину поля, но проблема прежняя - нет моментов, компактная игра хозяев не оставляет сопернику пространства.
86'
Антони Кноккарт пробивает по воротам из пределов штрафной, но не попадает в створ! Не сумел подстроиться под мяч, а так бы закрывал поединок.
85'
Подобие штурма пытаются организовать гости, но пока что всё ограничивается банальными подачами, с которыми без особого труда справляются защитники "Брайтона".
84'
Первая замена в составе "Брайтона". Вместо Паскаля Гросса выходит Барам Кайал.
83'
Том Клеверли выходит на ударную позицию и пробивает по воротам, но в последний момент ногу успевает вставить Коннер Голдсон.
82'
Кристиан Кабаселе подключился к атаке и даже сумел выиграть борьбу в воздухе, а затем нанести удар по воротам - выше.
81'
И последняя замена у гостей. Вместо Андре Грея на поле выходит Стефано Окака.
80'
Соломон Марч нарушает правила в центре поля в борьбе с Андре Каррильо.
79'
Маркус Зуттнер подключается к атаке левым флангом и выполняет подачу в штрафную, но доставить мяч до адресата не получается, мешает Кристиан Кабаселе.
78'
Вторая замена в составе "Уотфорда". Выходит Капу, меняет он Уотсона.
77'
Хемед снова угрожает воротам соперника, на этот раз он оказывается лучше всех в воздухе и пробивает головой - мимо цели.
76'
Стараются хозяева владеть мячом, не давая сопернику что-то создавать в позиционном наступлении. В целом, контроль неплохой.
75'
Дейл Стивенс нарушает правила на чужой половине поля, тем самым прерывает возможный быстрый выпад соперника.
74'
Интересно, когда замены произойдут от Криса Хьютона, обычно не меняют тренеры то, что работает, но ведь свежие силы пригодились бы.
73'
И, наконец-то, первая замена в нашем матче, происходит она в составе гостей. Вместо Перейры выходит Синклейр.
72'
Льюис Данк выпрыгивает выше всех и пробивает по воротам в дальний угол - рядом со штангой проходит мяч! А ведь мог защитник хозяев доводить перевес своей команды до более комфортной разницы.
71'
"Брайтон" и не думает отсиживаться в обороне и отходить назад, атакуют хозяева, что приводит к еще одному угловому.
70'
И тут же в кадр попадают запасные футболисты, которые активно разминаются. Учитывая забитый гол, замены скоро могут последовать, а может даже несколько сразу, особенно у гостей.
69'
Теперь "Брайтон" без зазрения совести может перейти на игру вторым номером и действовать на контратаках, так как соперник вынужден будет раскрываться.
68'
Ломается система, судя по всему гости должны были атаковать и угрожать воротам оппонента, но... Смотрим, чем ответит "Уотфорд".
67'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ГРОСС!!! Врывается в штрафную площадку Паскаль и выстреливает по воротам - Гомес видел удар, но не сумел его парировать.
67'
Если картина не изменится, то еще 8 минут есть у "Уотфорда", чтобы создать опасный момент и реализовать его, иначе концовка поединка пройдет под диктовку хозяев.
66'
И снова мы вспоминаем о развитии первой половины встречи и сложившейся закономерности, по 15 минут команды владеют инициативой, вот сейчас пришел черёд гостей.
65'
Следует подача с угла поля, но Райан Мэтью решает выйти из ворот и сыграть кулаками, что ему прекрасно удается.
64'
Каррильо выполняет прострел низом в штрафную площадку, но на пути мяча становится защитник, от которого игровой снаряд уходит за лицевую линию.
63'
Арбитр дает свисток и поднимает вверх руку - офсайд у Антони Кноккарта.
62'
Примерно полчаса остается играть командам, по-прежнему не открыт счет, а также нет замен. Понять тренеров можно, в такой игре одно неправильное действие и можно сломать конструкцию.
61'
Паскаль Гросс решается на дальний удар, получается неплохо, плотный выстрел низом, но рядом со штангой проходит игровой снаряд.
60'
Разыграли угловой гости, но ничего толкового создать так и не сумели, очень скоро последовала потеря.
59'
Ришарлисон! Открывается под передачу в штрафной площадке и выстреливает в ближний угол - Райан Мэтью переводит мяч на угловой.
58'
А Хемед продолжает искать счастье в атаке, но часто торопится, что выливается в положения вне игры, как в текущем случае.
57'
Пока что всё складывается так, как было в первом тайме, стартовая треть тайма остается за "Брайтоном", исходя из этого, скоро за дело возьмутся гости.
56'
Томер Хемед выигрывает борьбу на втором этаже и пробивает по воротам, но в створ не попадает. Уже что-то, хотя бы получилось довести дело до удара.
55'
Право на очередной угловой удар получают хозяева, Паскаль Гросс готовится выполнить подачу.
54'
Роберто Перейра толкает в спину Дэви Прёппера - фол в атаке. При этом сам Роберто настаивал, что действовал в пределах правил.
53'
Андре Каррильо встречается с мячом на правом фланге, обыгрывает один в один Маркуса Зуттнера и подает в штрафную - верх снимает Коннер Голдсон.
52'
Нельзя сказать, что много фолов в матче, но среди них были такие, которые могли быть сопровождены желтой карточкой, однако арбитр пока лоялен.
51'
Том Клеверли не успевает за Дейлом Стивенсом и нарушает правила, нанося оппоненту удар по ногам.
50'
Томер Хемед в очередной раз избегает опеки защитников и пробивает по воротам, но получается слишком неудачно, сказать, что мяч прошел выше ворот, ничего не сказать.
49'
Соломон Марч проходит по левому флангу и выполняет подачу в центр штрафной площади - кроме футболистов "Уотфорда" там никого не было.
48'
В первом тайме мы увидели качели, будем смотреть, что во втором предложат нам команды. Удастся ли кому-то захватить лидерство и реализовать его посредством гола.
47'
Судя по всему, замен в перерыве не произошло, а значит, команды начинают вторую половину в стартовых сочетаниях.
46'
Продолжаем следить за событиями матча "Брайтон" - "Уотфорд".
Второй тайм
Первый тайм
-
Без моментов прошла компенсированная минута, хозяева взяли мяч под контроль и дождались перерыва.
45'
1 минута добавлена к основному времени первого тайма.
44'
Подобие волейбола устраивают футболисты, поочередно нанося удар по мячу головой, не давая ему опуститься на газон. В итоге такого рода перепасовка завершается в пользу хозяев.
43'
Андре Каррильо выполняет подачу в штрафную, но получается откровенно неудачно, мяч срезается с ноги и уходит за лицевую.
42'
Томер Хемед слишком активно вступает в отбор мяча и нарушает правила в атаке. Грубоватый фол, но арбитр решил желтую пока не показывать.
41'
Близится перерыв, скорости упали, обе стороны стараются действовать максимально осторожно, чтобы не пропустить гол в раздевалку.
40'
Провели хозяева несколько атак, а теперь решили отойти назад и взять небольшую паузу, наблюдаем контроль мяча на своей половине поля от "Брайтона".
39'
Волнообразная игра, первая треть матча осталась за хозяевами, вторая за гостями, а в третьей снова активничают футболисты "Брайтона".
38'
Антони Кноккарт выстреливает в ближний угол с правого края штрафной площадки, но Эурелио Гомес в очередной раз демонстрирует свои навыки.
37'
Томер Хемед отклеивается от защитников и открывается под передачу, но, как только получает мяч, тут же слышит свисток судьи - офсайд.
36'
Паскаль Гросс выполняет подачу с угла поля, но снова нет ничего опасного, сегодня острые моменты, требующие внимания, большая редкость.
35'
А вот и момент! Коннор Голдсон выигрывает борьбу на втором этаже и пробивает по воротам с близкого расстояния, но Гомес совершает прекрасный сэйв и выручает свою команду.
34'
А Кноккарт всё пытается разобраться со всеми защитниками, демонстрируя технику на правом фланге, снова эпизод успехом не увенчался.
33'
Давненько не было у нас опасных моментов, команды продолжают больше бороться за инициативу и центр поля, футбола откровенно маловато.
32'
Всё в порядке с Ришарлисоном, он продолжает поединок, обошлось без вмешательства медицинской бригады.
31'
Не сразу футболисты "Уотфорда" выбили мяч за пределы поля, видимо думали, что партнер поднимется, но полученный удар оказался более серьезным.
30'
Остановка в матче, причиной служит повреждение Ришарлисона.
29'
Антони Кноккарт взял игру на себя и решил самостоятельно прорваться к воротам Гомеса, но был остановлен первым же оппонентом.
28'
Атаковали гости левым краем, теперь решили изменить вектор наступления и перешли на правый, Дарил Янмат выполнил навес в штрафную, но результат прежний - адресата не нашлось.
27'
Сам же Паскаль Гросс выполняет навес, но слишком сильно поднимает мяч, в итоге партнеры не дотягиваются, а в той зоне, куда приземлился игровой снаряд, были только соперники.
26'
Вот уже и фланги хозяев начинают с пользой работать на атаку, Паскаль Гросс добивается углового удара. По такой игре стандарты могут стать опасным оружием.
25'
Редко встречаются хозяева с мячом в последнее время, но когда им удается отвоевать игровой снаряд, то они не выбивают его вперед, а стараются наладить контроль, вернуть то, что было на старте поединка.
24'
Хосе Холебас выполняет подачу с угла поля, но выходит из ворот Райан Мэтью и выбивает мяч из штрафной кулаками.
23'
Продолжает активно работать левый фланг "Уотфорда", а самое главное - продуктивно. Удается заработать угловой удар.
22'
Каррильо отдает проникающую передачу в штрафную, но на перехвате надежно играет Льюис Данк, который уже не первый раз разгадывает замысел оппонентов.
21'
Бен Уотсон подрабатывает мяч рукой, после чего раздается свисток арбитра, который находился рядом и прекрасно видел нарушение.
20'
Акцент на навесы в штрафную площадку с флангов делают гости, сейчас Клеверли выполнил кросс, но найти партнеров не получилось.
19'
Не нравятся трибунам такие перемены на поле, теперь уже гости играют первым номером, проводя ряд атак. Пока остроты нет, но если "Брайтон" и дальше будет закрываться, то проблемы начнутся.
18'
Потихоньку гости начинают находить свою игру, удается им отодвинуть оппонента на его половину поля.
17'
Следует подача с угла поля, но второй верх уверенно выигрывают защитники "Брайтона", которые пока действуют надежно и дисциплинированно.
16'
Ришарлисон снова действует активно, на этот раз берет игру на себя и пробивает по воротам, но мяч транзитом от защитника уходит за лицевую.
15'
Ришарлисон выполняет подачу в штрафную, но первым на мяче оказывается Льюис Данк и без проблем играет на вынос.
14'
Атака "Брайтона" прерывается свистком арбитра - офсайд у Томера Хемеда.
13'
"Уотфорду" срочно нужно переламывать ход встречи, ведь если так и дальше продолжится, то пропущенный гол неизбежен.
12'
Кноккарт подкараулил ошибку Гомеса, но сам толком не ожидал такого подарка, поэтому коснуться мяча сумел, но обработать его как следует и пробить по воротам нет.
11'
Дэви Прёппер остается один в центре штрафной площадки и пробивает в касание, но мяч сваливается с ноги и уходит гораздо выше ворот.
10'
Хорошо ходит мяч у хозяев, гостям приходится трудно, но на данный момент они справляются. Через центральную зону в основном атакует "Брайтон".
9'
Паскаль Гросс выходит на ударную позицию и решает проверить Гомеса, но беда в том, что попасть в створ форварду "Брайтона" не удалось.
8'
Активно ведут себя трибуны, им нравится столь яростное начало любимцев, которые не прекращают искать счастье у чужих владений.
7'
Не задерживаются команды в центре поля, стараются быстро переходить в атаку, благодаря чему возникают первые моменты.
6'
Томер Хемед входит в штрафную площадку и пробивает в дальний угол, но получается скорей передача на дальнюю штангу, а не удар, можно было и лучше сыграть!
5'
Холебас бросил мяч из-за боковой линии прямо в штрафную "Брайтона", судя по расположению игроков, было похоже на стандартное положение. В итоге никто из игроков в красной форме до игрового снаряда не добрался.
4'
Атаку проводят гости левым флангом, но дело до подачи не доходит, удается заработать только аут.
3'
Сразу же бросаются вперед хозяева, показывая настрой на атакующую игру. "Уотфорд" будет действовать вторым номером, по крайней мере на старте встречи.
2'
Паскаль Гросс выполняет проникающую передачу вперед, но Гомес вовремя выходит из ворот и забирает мяч.
1'
Поединок начинается!
Первый тайм
-
Доброго времени суток, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Брайтон" - "Уотфорд", которую проведу я - Кирилл Дудник.
Новости матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Голкипер мог бы сыграть и получше
93'
93'
93'
Тактическая замена. Марч Соломон уходит с поля и его заменяет Искьердо Хосе
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
93'
Как он промахнулся? Окака Стефано имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
92'
Шанс! Окака Стефано из команды Уотфорд пробил головой, но мимо
92'
91'
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
89'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
89'
89'
87'
Каррильо Андре наказан за толчок Марч Соломон
87'
87'
Тактическая замена. Хемед Томер уходит с поля и его заменяет Мюррей Гленн
87'
Каррильо Андре из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
84'
84'
Как он промахнулся? Кноккарт Антони имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
84'
Хемед Томер нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Судья сигнализирует, что Синклейр Джером из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Кайал Барам
83'
83'
83'
83'
Тактическая замена. Гросс Паскаль уходит с поля и его заменяет Кайал Барам
82'
Хемед Томер из команды Брайтон в офсайде
82'
81'
Какой промах! Ришарлисон имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
81'
81'
Клеверли Том нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Окака Стефано нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
80'
Кабаселе Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
79'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
78'
78'
Тактическая замена. Грэй Андре уходит с поля и его заменяет Окака Стефано
77'
Шанс! Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд пробил головой, но мимо
77'
Клеверли Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Судья сигнализирует, что Марч Соломон из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Клеверли Том
76'
76'
Клеверли Том из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
76'
Зуттнер Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Ришарлисон из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
75'
75'
75'
74'
74'
Тактическая замена. Уотсон Бен уходит с поля и его заменяет Капу Этьен
73'
Как он промахнулся? Хемед Томер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
73'
Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
72'
71'
71'
Тактическая замена. Перейра Роберто уходит с поля и его заменяет Синклейр Джером
71'
Судья свистит. Стивенс Дейл атаковал сзади соперника. Это Перейра Роберто заработал своей команде штрафной
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Судья сигнализирует, что Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Гросс Паскаль
69'
69'
Какой промах! Данк Льюис имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
69'
68'
Марч Соломон из команды Брайтон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Ришарлисон из команды Уотфорд отдал передачу, которая была заблокирована.
67'
Хемед Томер из команды Брайтон играет слишком грубо. Прёдль Себастьян оказался на газоне.
66'
Холебас Хосе наказан за толчок Гросс Паскаль
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
64'
Хемед Томер сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О Л - Гросс Паскаль из команды Брайтон переиграл вратаря дальним ударом!
63'
Игроки ФК "Брайтон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Бруно Сальтор нарушает правила. Перейра Роберто пострадал
63'
Гомес Эурелио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
63'
Ришарлисон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
Янмат Дарил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Бруно Сальтор из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
62'
61'
Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
61'
61'
Холебас Хосе из команды Уотфорд разыграл угловой с правого угла.
61'
Каррильо Андре из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
60'
Кноккарт Антони из команды Брайтон в офсайде
60'
Прёппер Дэви выбил мяч подальше от ворот.
59'
Хемед Томер наказан за толчок Кабаселе Кристиан
58'
Перейра Роберто из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
58'
58'
58'
Гросс Паскаль не смог попасть в створ ударом издали
57'
Хемед Томер нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
57'
56'
56'
Шанс! Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд пробил головой, но мимо
56'
Клеверли Том из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
56'
Клеверли Том из команды Уотфорд разыграл угловой с левого угла.
56'
Райан Мэтью отбил мяч на угловой после удара Ришарлисон из штрафной площади.
56'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает пас партнеру.
55'
Кноккарт Антони из команды Брайтон в офсайде
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
54'
Грэй Андре из команды Уотфорд играет слишком грубо. Голдсон Коннор оказался на газоне.
54'
53'
Шанс! Голдсон Коннор из команды Брайтон пробил головой, но мимо
53'
53'
Зуттнер Маркус из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
52'
Сегодняшная посещаемость составляет 30473 болельщиков
51'
51'
Перейра Роберто из команды Уотфорд играет слишком грубо. Данк Льюис оказался на газоне.
50'
50'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Судья сигнализирует, что Клеверли Том из команды Уотфорд поставил подножку. Пострадал Стивенс Дейл
49'
49'
Хемед Томер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
48'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает пас партнеру.
48'
Хемед Томер из команды Брайтон делает пас партнеру.
48'
47'
47'
Марч Соломон из команды Брайтон делает неудачный навес.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кабаселе Кристиан из команды Уотфорд.
46'
Марч Соломон из команды Брайтон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Грэй Андре нарушает правила. Голдсон Коннор пострадал
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
45'
44'
Марч Соломон из команды Брайтон в офсайде
44'
43'
Ришарлисон нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
42'
42'
Отличный пас сделал Каррильо Андре из команды Уотфорд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
40'
Хемед Томер из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Прёдль Себастьян пострадал.
37'
Прёдль Себастьян из команды Уотфорд играет слишком грубо. Хемед Томер оказался на газоне.
36'
Кноккарт Антони пробует нанести удар издали, но Гомес Эурелио держит все под контролем
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Хемед Томер из команды Брайтон в офсайде
35'
Хемед Томер из команды Брайтон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает пас партнеру.
34'
32'
32'
Холебас Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Зуттнер Маркус из команды Брайтон подал угловой справа.
31'
Должен был быть гол! Голдсон Коннор имел отличный шанс, но Гомес Эурелио не дал голу состоятся!
31'
30'
Холебас Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
29'
29'
Каррильо Андре мяч отрикошетил от ворот
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Бруно Сальтор из команды Брайтон вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Ришарлисон не пострадал и надо продолжать игру!
27'
Уотсон Бен из команды Уотфорд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
27'
Кноккарт Антони из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
27'
Ришарлисон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Гросс Паскаль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Уотсон Бен наказан за толчок Гросс Паскаль
25'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
25'
25'
25'
Зуттнер Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
23'
Холебас Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Марч Соломон из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Райан Мэтью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
22'
21'
21'
Прёппер Дэви выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
20'
Янмат Дарил из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
19'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Голдсон Коннор из команды Брайтон толкнул локтем оппонента. Это Ришарлисон заработал фол
18'
18'
Каррильо Андре из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Игроки ФК "Уотфорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
17'
Уотсон Бен коснулся мяча рукой.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
16'
Прёппер Дэви из команды Брайтон опасно и грубо сыграл. Клеверли Том пострадал.
15'
15'
Перейра Роберто из команды Уотфорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
15'
Клеверли Том из команды Уотфорд подал угловой слева.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
14'
Ришарлисон нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Перейра Роберто из команды Уотфорд сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
14'
Ришарлисон из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
13'
13'
Зуттнер Маркус из команды Брайтон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
12'
11'
Янмат Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Марч Соломон из команды Брайтон отдал передачу, которая была заблокирована.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
10'
Кноккарт Антони из команды Брайтон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Голкипер мог бы сыграть и получше
10'
9'
9'
Прёппер Дэви нанес удар, но промахнулся очень сильно.
9'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает пас партнеру.
9'
Бруно Сальтор из команды Брайтон отдал передачу, которая была заблокирована.
8'
8'
Янмат Дарил из команды Уотфорд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
8'
Гросс Паскаль выбил мяч подальше от ворот.
7'
7'
Гросс Паскаль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
6'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Хемед Томер из команды Брайтон делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
3'
2'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Гросс Паскаль из команды Брайтон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брайтон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Брайтон 1:0 Уотфорд
Брайтон
36.8% (64)
Ничья:
47.7% (83)
Уотфорд
15.5% (27)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
44.3% (77)
1:0 Брайтон:
19.5% (34)
2:1 Брайтон:
13.2% (23)
1:2 Уотфорд:
6.9% (12)
0:1 Уотфорд:
4% (7)
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