Стадион: Кинг Пауэр
1:1
Второй тайм: 49'
1:0
27' ГолВарди Джейми
34' Желтая карточкаЛинделоф Виктор
1:1
40' ГолМата Хуан
47' Желтая карточкаМатич Неманья
Второй тайм
49'
Активно действуют хозяева поля на старте второго тайма, прессингуя соперников высоко на чужой половине поля. В первой половине встречи такой картины практически не наблюдалось.
48'
Марез красиво обыграл в глубине поля Матича, который задержал его руками, за что получил жёлтую карточку. 0:2 сейчас счёт по предупреждениям в матче.
47'
В перерыве матча не произошло никаких замен. Но глупо было ждать чего-то другого, ведь никто из игры не выпадал, да и серьёзных травм никто не получал.
46'
Второй тайм начался!
Второй тайм
Первый тайм
-
Первый тайм окончен! Ничья 1:1 пока что на табло стадиона "Кинг Пауэр" в Лестере. Надеемся, что всё самое интересное нас будет ждать после 15-минутного перерыва.
45'
В хорошем ритме у нас заканчивается первый тайм - команды действуют на встречных курсах, не задерживаясь в центре поля.
45'
2 минуты компенсировано.
44'
Штрафной удар в глубине поля заработали футболисты "Лестера". Со стандарта прошла точная подача на угол вратарской площади на Магира, но тот попытался обработать мяч, а это у него получилось очень коряво.
43'
Угловой на левом фланге заработали "лисы". Олбрайтон закручивал мяч во вратарскую площадь, но там по-хозяйски сыграл Де Хеа, сумев выбить мяч кулаком из штрафной площадки.
42'
Жозе Моуринью немного успокоился после ответного гола и решил передохнуть в кресле. Но его команда сейчас вынуждена держать оборону.
41'
Всё заново приходится начинать обеим командам. Нет сомнения, что никто добровольно не согласиться на ничью - команды будут искать варианты для победы.
40'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Хуан Мата!!!
Марьяль получил мяч на левом углу штрафной площади, выполнил, казалось, неудачную подачу в центр, но Лингард зацепился на игровой снаряд и протолкнул его на Мату, который с места, с левого края, пробил точнёхонько в дальний нижний угол ворот - Шмейхель в броске спасти свою команду не сумел.
Марьяль получил мяч на левом углу штрафной площади, выполнил, казалось, неудачную подачу в центр, но Лингард зацепился на игровой снаряд и протолкнул его на Мату, который с места, с левого края, пробил точнёхонько в дальний нижний угол ворот - Шмейхель в броске спасти свою команду не сумел.
39'
Погба попытался в центре поля запрессинговать Иборру, но тот мяч отобрать у себя так и не позволил, точно отпасовав назад на одного из защитников.
38'
Отличное настроение у болельщиков на стадионе "Кинг Пауэр" - они поют и веселятся, видя тот счёт, который горит сейчас на табло.
37'
Янг не по правилам атаковал Мареза на чужой половине поля. Но здесь никакой намеренной грубости не было - просто опасная игра, которая не наказывается "горчичниками".
36'
Поль Погба сегодня определённо заряжен на удар, причём никакие факторы его не интересуют. Сейчас Поль решил пальнуть по воротам с центральной линии. Зачем? Шмейхель не так уж далеко вышел из ворот и успевал вернуться, но француз в створ ворот не попал.
35'
Линделоф грубо сыграл в отборе у чужой штрафной площади, попав точно в ногу Иборре. Щиток спас испанца от тяжёлой травмы, а нарушитель отделался жёлтой карточкой.
34'
Матич заработал шестой угловой для своей команды. Янг подавал на этот раз на ближнюю штангу, но и там всё под контролем у команды Пюэля.
33'
Угловой удар с левого фланга выполнили манкунианцы снова без каких-либо дивидентов - "лисы" чётко контролируют воздушное пространство в своих владениях.
32'
Ндиди теперь забрасывал мяч вперёд непосредственно в направлении Варди, но нападающего караулили сразу два защитника в этом эпизоде, которые не пустили его к мячу.
31'
Погба зачем-то решился на абсолютно неподготовленный дальний удар по воротам соперника. Сложно понять, на что же рассчитывал француз - мяч улетел очень высоко на трибуны.
30'
Не старается "Ман Юнайтед" моментально прибавить после пропущенного гола. Контролируют сейчас мяч гости в центральной зоне, раздумывая над тем, как можно вскрыть насыщенную оборону соперника.
29'
Клод Пюэль сносно отреагировал на локальный успех своей команды. Призывает он своих подопечных не расслабляться и продолжать действовать с максимальной концентрацией.
28'
ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Джейми Варди!!!
Вот это интрига! Ндиди запустил длинный пас вперёд, Марез элегантно обманул Смоллинга, дождался поддержки Варди, после чего отдал пас на нападающего, а Джейми ворвался на скорости на левый край штрафной площади, откуда спокойно пробил низом в дальний угол.
Вот это интрига! Ндиди запустил длинный пас вперёд, Марез элегантно обманул Смоллинга, дождался поддержки Варди, после чего отдал пас на нападающего, а Джейми ворвался на скорости на левый край штрафной площади, откуда спокойно пробил низом в дальний угол.
27'
Марез сумел выйти сейчас на ударную позицию - пробивал от с левого края метров с 18-ти, но недостаточно сильно получилось, да и Де Хеа видел момент удара, что позволило вратарю спокойно мяч поймать.
26'
Недовольны болельщики на трибунах пассивностью местной команды - первые признаки недовольства слышатся с трибун. Лестерские фаны хотят видеть игру на победу от своих любимцев.
25'
Небольшое повреждение получил Марсьяль в предыдущем эпизоде - жестковато против него играл оппонент, но ничего страшного не случилось - Антони способен продолжать встречу без медицинской помощи.
24'
Марсьяль с левого фланга вошёл в штрафную площадку, несколько финтов заложил, смещаясь в центр, но перехитрить защитников всё равно не сумел - выстрел француза был блокирован.
23'
Фухс подключился в атаку хозяев по левому флангу, откуда простреливал в центр, но мяч до Рияда Мареза не дошёл - его готовы были перехватить сразу два "красных дьявола".
22'
В позиционную атаку перешли "лисы", но не торопятся они идти на обострение игры, предпочитая просто пасоваться поперёк поля, не стесняясь отдавать передачи назад на защитников.
21'
Варди в чужой штрафной площади очень жёстко сыграть против Матича - просто-таки хоккейный силовой приём он провёл. Арбитр на первый раз ограничился устным внушением нарушителю.
20'
С левого фланга прошла подача на дальний край штрафной площади, откуда Лукаку пробивал "ножницами" в падении, но не поймал мяч на ногу Ромелу как следует, поэтому эффектный удар получился очень неточным.
19'
33 на 67 - в первой половине тайма гости имеют серьёзное преимущество по владению мячом, но близко подбираться к чужим воротам и выходить на ударные позиции им не позволяют.
18'
Клод Пюэль о чём-то советуется со своим помощником. Видно, что французский специалист пока что не совсем доволен игрой своих подопечных.
17'
Хозяева в контратаке также сумели заработать угловой на левом фланге. Но стандарты пока что не несут угрозы ни одним, ни другим владениям.
16'
Очередной угловой на левом фланге заработали манкунианцы. Янг закручивал мяч в центр вратарской площади, но там надёжно кулаком на выходе сыграл Шмейхель.
15'
Как всегда активно старается действовать в зоне атаки Джейми Варди, но не хватает ему пока поддержки из глубины поля, а сам он сделать ничего не может против грамотных защитников "Ман Юнайтед".
14'
На левом фланге угловой заработали "красные дьяволы". От флажка последовала подача на дальнюю штангу в направлении Лукаку, который головой сбрасывал мяч в центр, но там всё чётко контролировали многочисленные защитники "лисов".
13'
Лингард отдавал отличный по задумке скрытый вертикальный пас на Лукаку, но Магир в шпагате достал мяч носочком, что позволило Шмейхелю первым оказаться на мяче.
12'
Лукаку пока что надёжно перекрыт в атаке "МЮ". Удалось сейчас бельгийцу протащить мяч по правому краю, откуда он пытался выполнить прострельную передачу в штрафную площадку, но она была заблокирована.
11'
Марсьяль по левому краю протащил мяч в штрафную площадку, после чего жестковато ткнул передачу в центр на Мату, который пробивал из неудобного положения с левой ноги - мяч улетел на верхние ярусы трибун.
10'
С дальней дистанции пробивали поочерёдно Марсьяль и Погба, но выстрел первого приняли на себя защитники, а с мощным ударом второго сумел справиться Шмейхель, намертво поймав мяч в падении.
9'
Стартовый сумбур матча постепенно стихает. Футболисты переходят с бега на шаг, чаще пасуясь поперёк поля в центральной зоне.
8'
Капитан "Лестера" Морган подключился на подачу стандарта у чужих ворот, но чётко против него отыграл Лукаку, заставив нарушить на себе правила.
7'
После подачи углового хозяева отбились и провели свою быструю контратаку, в ходе которой сами сумели заработать угловой на левом фланге.
6'
ОПАСНО! Лингард плотно пробил по воротам с дальней дистанции, и после рикошета от ноги защитника мяч летел точно под перекладину - Шмейхель не без труда потащил мяч на угловой.
5'
Марсьяль в центре поля как-то неумело укрывал мяч корпусом, но всё же упал он убедительно - судья зафиксировал фол против Антони.
4'
Манкунианцы пытаются вести игру первым номером, но "лисы" добровольно территорию отдавать не хотят.
3'
Гости в своей первой атаке заработали угловой на правом фланге. Мяч был отбит из штрафной площади, но пошла атака вторым темпом с подачей в центр, и Смоллинг головой пробил чуть выше ворот.
2'
Варди пытался заработать штрафной удар на подступах к штрафной площади соперника, но его падение проигнорировал судья.
1'
Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты "Манчестер Юнайтед".
Первый тайм
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Составы команд доступны во вкладке "Составы".
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Отметим, что "Манчестер Юнайтед" играл в Кубке лиги в среду, где проиграл скромному "Бристоль Сити". Но это второстепенный турнир для "красных дьяволов", которые не оставляют надежд догнать "Манчестер Сити" в чемпионате. Но после сегодняшней победы команды Хосепа Гвардиолы разрыв между лидерами Премьер-лиги возрос до 14-ти очков. В последних семи турах "Ман Юнайтед" выиграл 6 матчей, проиграв только как раз битву с "Манчестер Сити" (1:2) две недели назад.
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С конца ноября "Лестер" набрал отличную форму, добыв в АПЛ 4 победы подряд, но в прошлом туре победная серия оборвалась, причём оборвалась громко - "лисы" дома были разбиты лондонским "Кристал Пэлас". А в минувший вторник "Лестер" вылетел из Кубка лиги, проиграв "Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти. Команде Клода Пюэля будет очень непросто после 120-минутной битвы с "горожанами" претендовать на успех в матче с "Манчестер Юнайтед", но всё же не будем загодя хоронить интригу в этом матче.
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Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Лестер" примет дома "Манчестер Юнайтед".
Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Новости матча
Второй тайм
48'
Погба Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Фухс Кристиан из команды Лестер делает передачу одноклубнику.
48'
Марез Рияд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Матич Неманья из команды Манчестер Юнайтед предупрежден после нескольких фолов.
47'
Матич Неманья из команды Манчестер Юнайтед играет слишком грубо. Марез Рияд оказался на газоне.
46'
46'
Грэй Демарай из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Отличные скиллы показывает Грэй Демарай, обводя своих соперников
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Погба Поль из команды Манчестер Юнайтед играет слишком грубо. Симпсон Дэнни оказался на газоне.
46'
Судья сигнализирует, что Иборра Висенте из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Погба Поль
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
Джонс Фил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Симпсон Дэнни из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
Симпсон Дэнни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Мата Хуан из команды Манчестер Юнайтед идет с мячом вперед на обострение...
44'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Янг Эшли из команды Манчестер Юнайтед.
44'
Магир Гарри из команды Лестер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
44'
Олбрайтон Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Судья сигнализирует, что Матич Неманья из команды Манчестер Юнайтед поставил подножку. Пострадал Марез Рияд
43'
Погба Поль из команды Манчестер Юнайтед вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Марез Рияд не пострадал и надо продолжать игру!
43'
Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Янг Эшли из команды Манчестер Юнайтед отправил кросс в штрафную...
43'
Янг Эшли из команды Манчестер Юнайтед идет с мячом вперед на обострение...
43'
Де Хеа Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
Грэй Демарай из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
42'
Отличные скиллы показывает Грэй Демарай, обводя своих соперников
42'
Отличный командный гол!
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Лингард Джесси сделал результативную передачу.
40'
Г О О О О Л - Мата Хуан изменил счет на табло!
40'
Лингард Джесси из команды Манчестер Юнайтед делает пас партнеру.
40'
Марсьяль Антони из команды Манчестер Юнайтед отправил кросс в штрафную...
38'
Лингард Джесси из команды Манчестер Юнайтед играет слишком грубо. Магир Гарри оказался на газоне.
37'
36'
Янг Эшли из команды Манчестер Юнайтед опасно и грубо сыграл. Марез Рияд пострадал.
36'
Иборра Висенте наказан за толчок Погба Поль
35'
35'
Погба Поль не смог попасть в створ ударом издали
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
34'
Линделоф Виктор получил желтую карточку от судьи
34'
Линделоф Виктор из команды Манчестер Юнайтед опасно и грубо сыграл. Иборра Висенте пострадал.
34'
Иборра Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
33'
Матич Неманья из команды Манчестер Юнайтед делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Судья сигнализирует, что Симпсон Дэнни из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Марсьяль Антони
32'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
32'
Погба Поль из команды Манчестер Юнайтед отправил кросс в штрафную...
32'
Варди Джейми выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Лукаку Ромелу из команды Манчестер Юнайтед делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Де Хеа Давид взял и забрал мяч на выходе
32'
Грэй Демарай выбил мяч подальше от ворот.
30'
30'
Погба Поль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
29'
28'
Отличный командный гол!
27'
Марез Рияд сделал результативную передачу.
27'
Г О О О О Л - Варди Джейми изменил счет на табло!
27'
Марез Рияд из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Марез Рияд из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
27'
Грэй Демарай выбил мяч подальше от ворот.
26'
Симпсон Дэнни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Янг Эшли из команды Манчестер Юнайтед отправил кросс в штрафную...
26'
Отличные скиллы показывает Янг Эшли, обводя своих соперников
26'
Марез Рияд пробует нанести удар издали, но Де Хеа Давид держит все под контролем
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
Судья сигнализирует, что Смоллинг Крис из команды Манчестер Юнайтед поставил подножку. Пострадал Фухс Кристиан
23'
Марсьяль Антони нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
23'
22'
Лингард Джесси выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Фухс Кристиан из команды Лестер навешивает в штрафную с рикошетом.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
20'
Варди Джейми наказан за толчок Матич Неманья
19'
19'
Лукаку Ромелу нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
19'
Марсьяль Антони из команды Манчестер Юнайтед отправил кросс в штрафную...
19'
17'
Мата Хуан из команды Манчестер Юнайтед в офсайде
16'
Погба Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
16'
Джонс Фил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Грэй Демарай из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
15'
Шмейхель Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
15'
Фухс Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
15'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Мата Хуан из команды Манчестер Юнайтед делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
14'
Игрок клуба "Манчестер Юнайтед" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Грэй Демарай нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Грэй Демарай из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
12'
Игрок клуба "Манчестер Юнайтед" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Лукаку Ромелу из команды Манчестер Юнайтед делает передачу одноклубнику.
12'
12'
Лингард Джесси из команды Манчестер Юнайтед делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Лингард Джесси из команды Манчестер Юнайтед направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
10'
10'
Мата Хуан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
Марсьяль Антони из команды Манчестер Юнайтед делает пас партнеру.
10'
9'
9'
Грэй Демарай нанес удар, но промахнулся очень сильно.
8'
Погба Поль пробует нанести удар издали, но Шмейхель Каспер держит все под контролем
8'
Марсьяль Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Мата Хуан из команды Манчестер Юнайтед делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
7'
Морган Уэс наказан за толчок Лукаку Ромелу
6'
6'
Смоллинг Крис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
6'
Смоллинг Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Варди Джейми из команды Лестер делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
6'
Марез Рияд из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Фухс Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Мата Хуан из команды Манчестер Юнайтед подал угловой справа.
5'
Должен был быть гол! Лингард Джесси имел отличный шанс, но Шмейхель Каспер не дал голу состоятся!
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
4'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Марсьяль Антони
3'
3'
2'
2'
Шанс! Смоллинг Крис из команды Манчестер Юнайтед пробил головой, но мимо
2'
Мата Хуан из команды Манчестер Юнайтед отправил кросс в штрафную...
2'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Мата Хуан из команды Манчестер Юнайтед отправил кросс в штрафную...
2'
Иборра Висенте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Мата Хуан из команды Манчестер Юнайтед подал угловой справа.
2'
Мата Хуан мяч отрикошетил от ворот
1'
Марсьяль Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Манчестер Юнайтед". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед
Лестер
7.7% (17)
Ничья:
15.5% (34)
Манчестер Юнайтед
76.8% (169)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Манчестер Юнайтед:
42.3% (93)
1:1 Ничья:
10% (22)
0:1 Манчестер Юнайтед:
10% (22)
0:2 Манчестер Юнайтед:
5.9% (13)
1:3 Манчестер Юнайтед:
5.9% (13)
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