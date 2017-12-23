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  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 29057
Сток Сити
3:1
Конец матча
Вест Бромвич
0'
1:0
19' Гол
Аллен Джо
2:0
45' Гол
Чупо-Мотинг Эрик
2:1
51' Гол
Рондон Саломон
3:1
90' Гол
Собхи Рамадан
90' Желтая карточка
Собхи Рамадан
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
96'
Собхи Рамадан снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
95'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
Чупо-Мотинг Эрик сделал результативную передачу.
Описание гола
95'
Г О О О О Л - Собхи Рамадан изменил счет на табло!

95'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити делает пас партнеру.
95'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити идет с мячом вперед на обострение...
95'
Игроки ФК "Сток Сити" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
94'
Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе
94'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Бэрри Гарет из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
93'
Головой пробил Эванс Джонни, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
93'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
93'
Эдвардс Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Бёрк Оливер из команды Вест Бромвич сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
92'
Так близко к голу! Диуф Маме Бирам имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Фостер Бен!
92'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает пас партнеру.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
89'
Крауч Питер из команды Сток Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
89'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити подал угловой справа.
89'
Брант Крис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Рондон Саломон из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Виммер Кевин
87'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Аллен Джо мяча так и не получил
86'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
86'
ШАНС! Родригес Джей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Собхи Рамадан из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Бэрри Гарет
83'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Эдвардс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Эванс Джонни из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Крауч Питер
81'
Удар от ворот произведет Сток Сити
81'
Тактическая замена. Гиббс Киран уходит с поля и его заменяет Бёрк Оливер
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
80'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Тактическая замена. Шакири Джердан уходит с поля и его заменяет Собхи Рамадан
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Виммер Кевин из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Робсон-Кану Хэл
Фол, нарушение
78'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити играет слишком грубо. Рондон Саломон оказался на газоне.
78'
Шакири Джердан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
77'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич играет слишком грубо. Крауч Питер оказался на газоне.
Офсайд
77'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич в офсайде
76'
После дальнего удара, который нанес Рондон Саломон мяч отбит вратарем
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Хорошую попытку сделал Родригес Джей. Удар в створ, но вратарь начеку
75'
Бэрри Гарет из команды Вест Бромвич сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
Удар от ворот произведет Сток Сити
74'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
74'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
73'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
73'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
72'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
Крауч Питер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
72'
Зума Курт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
71'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
71'
Эванс Джонни из команды Вест Бромвич нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
71'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
70'
Батлэнд Джек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
69'
Удар от ворот произведет Сток Сити
69'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
69'
Аллен Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
68'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Тактическая замена. Флетчер Даррен уходит с поля и его заменяет Диуф Маме Бирам
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Шакири Джердан из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Робсон-Кану Хэл
66'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Эдвардс Томас из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Аллен Джо
61'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Брант Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Шадли Насер получил травму и заменен. Родригес Джей выходит на поле.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Кэмерон Джефф из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Робсон-Кану Хэл
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Шадли Насер получил травму и медбригада забирает его с поля.
59'
Сегодняшная посещаемость составляет 29057 болельщиков
Травма, повреждение
59'
Шадли Насер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
57'
Шанс! Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити пробил головой, но мимо
57'
Шакири Джердан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Хегази Ахмед из команды Вест Бромвич играет слишком грубо. Шакири Джердан оказался на газоне.
55'
Ливермо Джейк нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Флетчер Даррен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
54'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
54'
Аллен Джо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
54'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
54'
Зума Курт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
51'
Брант Крис сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Рондон Саломон изменил счет на табло!
51'
ШАНС! Рондон Саломон вышел один-на-один с голкипером...
51'
Брант Крис выбил мяч подальше от ворот.
50'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
50'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
49'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич играет слишком грубо. Аллен Джо оказался на газоне.
49'
Робсон-Кану Хэл из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
48'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
47'
Робсон-Кану Хэл из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Удар от ворот произведет Сток Сити
46'
Тактическая замена. Макклин Джеймс уходит с поля и его заменяет Шадли Насер
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
47'
Аллен Джо сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Чупо-Мотинг Эрик изменил счет на табло!
47'
Отличные скиллы показывает Чупо-Мотинг Эрик, обводя своих соперников
47'
Аллен Джо из команды Сток Сити сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
45'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Удар от ворот произведет Сток Сити
44'
Удар от ворот произведет Сток Сити
Угловой
44'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
44'
Батлэнд Джек из команды Сток Сити сделал отличный сейв!
44'
Рондон Саломон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
43'
Плохо сыграл Виммер Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
42'
Рондон Саломон наказан за толчок Шоукросс Райан
Фол, нарушение
42'
Крауч Питер наказан за толчок Гиббс Киран
42'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
38'
Крауч Питер из команды Сток Сити толкнул локтем оппонента. Это Хегази Ахмед заработал фол
37'
Шакири Джердан из команды Сток Сити хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
37'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
37'
Брант Крис из команды Вест Бромвич навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
36'
Удар от ворот произведет Сток Сити
36'
Шанс! Рондон Саломон из команды Вест Бромвич пробил головой, но мимо
36'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
35'
Рондон Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Чупо-Мотинг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
34'
Виммер Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Рондон Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Крауч Питер наказан за толчок Эванс Джонни
32'
Бэрри Гарет из команды Вест Бромвич сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
Удар от ворот произведет Сток Сити
30'
Как он промахнулся? Рондон Саломон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
30'
Шоукросс Райан ошибается в защите.
Фол, нарушение
29'
Шоукросс Райан нарушает правила. Макклин Джеймс пострадал
29'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Шакири Джердан из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
29'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
28'
Игра в одни ворота сейчас. Сток Сити доминирует и владеет мячом
28'
Флетчер Даррен не смог попасть в створ ударом издали
28'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Эдвардс Томас из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Шакири Джердан пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Чупо-Мотинг Эрик
26'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кэмерон Джефф из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
25'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
23'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
22'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Хорошую попытку сделал Рондон Саломон. Удар в створ, но вратарь начеку
21'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
Крауч Питер сделал результативную передачу.
Описание гола
19'
Г О О О О Л - Аллен Джо изменил счет на табло!
19'
Крауч Питер из команды Сток Сити делает навес прямо в штрафную.
19'
Чупо-Мотинг Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Удар от ворот произведет Сток Сити
18'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
18'
Виммер Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Рондон Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Флетчер Даррен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Эванс Джонни из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Шакири Джердан
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
14'
Удар от ворот произведет Сток Сити
14'
Рондон Саломон не смог попасть в створ ударом издали
13'
Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе
12'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
12'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Чупо-Мотинг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
12'
Шоукросс Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Эванс Джонни из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Шоукросс Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
10'
Робсон-Кану Хэл из команды Вест Бромвич делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
9'
Аллен Джо из команды Сток Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Шакири Джердан из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
9'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Флетчер Даррен пробует нанести удар издали, но Фостер Бен ловит мяч
6'
Шакири Джердан из команды Сток Сити делает пас партнеру.
6'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Эдвардс Томас из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
6'
Хегази Ахмед из команды Вест Бромвич играет слишком грубо. Чупо-Мотинг Эрик оказался на газоне.
5'
Удар от ворот произведет Сток Сити
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
4'
Хорошую попытку сделал Макклин Джеймс. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Брант Крис из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Зума Курт
1'
Удар от ворот произведет Сток Сити
1'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
1'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сток Сити". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bet365 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сток Сити 3:1 Вест Бромвич
Сток Сити
66.7% (114)
Ничья:
27.5% (47)
Вест Бромвич
5.8% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Сток Сити:
33.3% (57)
Ничья:
22.8% (39)
Сток Сити:
22.2% (38)
Сток Сити:
4.7% (8)
Вест Бромвич:
4.1% (7)
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