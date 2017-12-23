Стадион: Бет365 Зрители: 29057
3:1
Конец матча
1:0
19' ГолАллен Джо
2:0
45' ГолЧупо-Мотинг Эрик
2:1
51' ГолРондон Саломон
3:1
90' ГолСобхи Рамадан
90' Желтая карточкаСобхи Рамадан
-
Текстовая трансляция не состоялась.
Новости матча
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Собхи Рамадан снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
95'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
Чупо-Мотинг Эрик сделал результативную передачу.
95'
Г О О О О Л - Собхи Рамадан изменил счет на табло!
95'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити делает пас партнеру.
95'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити идет с мячом вперед на обострение...
95'
Игроки ФК "Сток Сити" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
94'
Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе
94'
93'
Бэрри Гарет из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
93'
Головой пробил Эванс Джонни, но голкипер отбил его в поле!
93'
93'
Эдвардс Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Бёрк Оливер из команды Вест Бромвич сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
92'
Так близко к голу! Диуф Маме Бирам имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Фостер Бен!
92'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает пас партнеру.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
89'
Крауч Питер из команды Сток Сити сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
89'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити подал угловой справа.
89'
Брант Крис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Судья сигнализирует, что Рондон Саломон из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Виммер Кевин
87'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Аллен Джо мяча так и не получил
86'
86'
ШАНС! Родригес Джей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Судья сигнализирует, что Собхи Рамадан из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Бэрри Гарет
83'
83'
Собхи Рамадан из команды Сток Сити делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
82'
82'
Эдвардс Томас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Судья сигнализирует, что Эванс Джонни из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Крауч Питер
81'
81'
Тактическая замена. Гиббс Киран уходит с поля и его заменяет Бёрк Оливер
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
80'
79'
Тактическая замена. Шакири Джердан уходит с поля и его заменяет Собхи Рамадан
79'
Судья сигнализирует, что Виммер Кевин из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Робсон-Кану Хэл
78'
Шоукросс Райан из команды Сток Сити играет слишком грубо. Рондон Саломон оказался на газоне.
78'
Шакири Джердан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
77'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич играет слишком грубо. Крауч Питер оказался на газоне.
77'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич в офсайде
76'
После дальнего удара, который нанес Рондон Саломон мяч отбит вратарем
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Хорошую попытку сделал Родригес Джей. Удар в створ, но вратарь начеку
75'
Бэрри Гарет из команды Вест Бромвич сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
74'
74'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
74'
73'
73'
73'
73'
73'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
72'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
Крауч Питер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Зума Курт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
71'
71'
Эванс Джонни из команды Вест Бромвич нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
71'
70'
Батлэнд Джек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
70'
70'
Виммер Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
69'
69'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
69'
Аллен Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
68'
67'
Тактическая замена. Флетчер Даррен уходит с поля и его заменяет Диуф Маме Бирам
67'
Судья сигнализирует, что Шакири Джердан из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Робсон-Кану Хэл
66'
66'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
64'
62'
Судья сигнализирует, что Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Аллен Джо
61'
61'
Брант Крис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Шадли Насер получил травму и заменен. Родригес Джей выходит на поле.
61'
Судья сигнализирует, что Кэмерон Джефф из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Робсон-Кану Хэл
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
60'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
59'
Ох, нехорошо это выглядит. Шадли Насер получил травму и медбригада забирает его с поля.
59'
Сегодняшная посещаемость составляет 29057 болельщиков
59'
Шадли Насер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
58'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
57'
57'
Шанс! Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити пробил головой, но мимо
57'
Шакири Джердан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Хегази Ахмед из команды Вест Бромвич играет слишком грубо. Шакири Джердан оказался на газоне.
55'
Ливермо Джейк нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Флетчер Даррен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
54'
54'
Аллен Джо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
54'
Зума Курт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Шадли Насер из команды Вест Бромвич делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
51'
Брант Крис сделал результативную передачу.
51'
Г О О О О Л - Рондон Саломон изменил счет на табло!
51'
ШАНС! Рондон Саломон вышел один-на-один с голкипером...
51'
Брант Крис выбил мяч подальше от ворот.
50'
50'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
49'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич играет слишком грубо. Аллен Джо оказался на газоне.
49'
Робсон-Кану Хэл из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
49'
48'
47'
47'
47'
Робсон-Кану Хэл из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
46'
Тактическая замена. Макклин Джеймс уходит с поля и его заменяет Шадли Насер
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
47'
Аллен Джо сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Чупо-Мотинг Эрик изменил счет на табло!
47'
Отличные скиллы показывает Чупо-Мотинг Эрик, обводя своих соперников
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич в офсайде
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
44'
44'
44'
Батлэнд Джек из команды Сток Сити сделал отличный сейв!
44'
Рондон Саломон нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
43'
Плохо сыграл Виммер Кевин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
42'
Рондон Саломон наказан за толчок Шоукросс Райан
42'
Крауч Питер наказан за толчок Гиббс Киран
42'
41'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
38'
Крауч Питер из команды Сток Сити толкнул локтем оппонента. Это Хегази Ахмед заработал фол
37'
Шакири Джердан из команды Сток Сити хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
37'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
37'
Брант Крис из команды Вест Бромвич навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
36'
36'
Шанс! Рондон Саломон из команды Вест Бромвич пробил головой, но мимо
36'
35'
Рондон Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
34'
Чупо-Мотинг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Виммер Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Рондон Саломон нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
33'
Крауч Питер наказан за толчок Эванс Джонни
32'
Бэрри Гарет из команды Вест Бромвич сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
30'
30'
Как он промахнулся? Рондон Саломон имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
30'
Шоукросс Райан ошибается в защите.
29'
Шоукросс Райан нарушает правила. Макклин Джеймс пострадал
29'
29'
Шакири Джердан из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
29'
28'
Игра в одни ворота сейчас. Сток Сити доминирует и владеет мячом
28'
Флетчер Даррен не смог попасть в створ ударом издали
28'
Ньом Аллан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
27'
27'
Шакири Джердан пробил со штрафного прямо в стенку
26'
Судья сигнализирует, что Ливермо Джейк из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Чупо-Мотинг Эрик
26'
Эванс Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Кэмерон Джефф из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
25'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
23'
22'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Хорошую попытку сделал Рондон Саломон. Удар в створ, но вратарь начеку
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
19'
Крауч Питер сделал результативную передачу.
19'
Г О О О О Л - Аллен Джо изменил счет на табло!
19'
Крауч Питер из команды Сток Сити делает навес прямо в штрафную.
19'
Чупо-Мотинг Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
18'
18'
18'
18'
Виммер Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
17'
16'
Рондон Саломон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Флетчер Даррен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Судья сигнализирует, что Эванс Джонни из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Шакири Джердан
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
14'
14'
Рондон Саломон не смог попасть в створ ударом издали
13'
Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе
12'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Чупо-Мотинг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
12'
Шоукросс Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
11'
Эванс Джонни из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
11'
10'
Робсон-Кану Хэл из команды Вест Бромвич делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
9'
Шакири Джердан из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
9'
6'
Флетчер Даррен пробует нанести удар издали, но Фостер Бен ловит мяч
6'
Шакири Джердан из команды Сток Сити делает пас партнеру.
6'
6'
6'
6'
Хегази Ахмед из команды Вест Бромвич играет слишком грубо. Чупо-Мотинг Эрик оказался на газоне.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
4'
Хорошую попытку сделал Макклин Джеймс. Удар в створ, но вратарь начеку
4'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Судья сигнализирует, что Брант Крис из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Зума Курт
1'
1'
Ньом Аллан из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сток Сити". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bet365 Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сток Сити 3:1 Вест Бромвич
Сток Сити
66.7% (114)
Ничья:
27.5% (47)
Вест Бромвич
5.8% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Сток Сити:
33.3% (57)
1:1 Ничья:
22.8% (39)
2:1 Сток Сити:
22.2% (38)
2:0 Сток Сити:
4.7% (8)
1:2 Вест Бромвич:
4.1% (7)
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