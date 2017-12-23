Стадион: Филипс Зрители: 33800
17' Желтая карточкаМиазга Мэтт
0:1
32' ГолМатавж Тим
43' Желтая карточкаЛеливелд Юлиан
1:1
43' ГолШваб Даниэль
2:1
53' ГолЛосано Ирвин
55' Желтая карточкаФайе Лассана
80' Желтая карточкаБрюнс Томас
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
93'
Матавж Тим пробил головой, вратарь справился с ударом.
93'
Дабо Фанкати из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
93'
Рамселар Барт из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
92'
Де Йонг Люк нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
92'
91'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает пас партнеру.
91'
Перейро Гастон нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Судья свистит. Thomas Kotte атаковал сзади соперника. Это Де Йонг Люк заработал своей команде штрафной
91'
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Ван Гинкел Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
89'
Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Перейро Гастон
88'
88'
Тактическая замена. Лосано Ирвин уходит с поля и его заменяет Гудмундссон Альберт
87'
Рашица Милот не смог попасть в створ ударом издали
86'
Маунт Мэйсон коснулся мяча рукой.
86'
Ариас Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Ван Гинкел Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
84'
Дабо Фанкати из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
83'
83'
Брюнс Томас нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
83'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
83'
Тактическая замена. Леливелд Юлиан уходит с поля и его заменяет Дабо Фанкати
81'
81'
81'
81'
ШАНС! Бергвейн Стевен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
80'
Брюнс Томас получил желтую карточку от судьи
80'
Судья сигнализирует, что Брюнс Томас из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
79'
78'
78'
Тактическая замена. Кашия Гурам уходит с поля и его заменяет Кастаньос Люк
78'
Хендрикс Йоррит не смог попасть в створ ударом издали
78'
78'
77'
Лосано Ирвин мяч отрикошетил от ворот
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
75'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
75'
73'
Файе Лассана нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
71'
Маунт Мэйсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
Судья сигнализирует, что Рашица Милот из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
70'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
70'
Бергвейн Стевен мяч отрикошетил от ворот
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
69'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
68'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
67'
Лосано Ирвин возвращается на поле, всё в порядке.
66'
66'
Хендрикс Йоррит навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Лосано Ирвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
65'
Лосано Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Брюнс Томас из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Лосано Ирвин пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
64'
Хорошую попытку сделал Матавж Тим. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает пас партнеру.
63'
63'
63'
63'
62'
62'
62'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
60'
59'
59'
Файе Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Рамселар Барт из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
58'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Thomas Kotte выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
56'
Лосано Ирвин из команды ПСВ пробил со штрафного, но очень мимо цели.
55'
Файе Лассана получил желтую карточку от судьи
55'
Судья сигнализирует, что Файе Лассана из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Ариас Сантьяго
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
53'
Рамселар Барт сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Лосано Ирвин из команды ПСВ переиграл вратаря дальним ударом!
52'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
52'
51'
51'
Леливелд Юлиан из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
51'
50'
Линссен Брайн коснулся мяча рукой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
После дальнего удара, который нанес Матавж Тим мяч отбит вратарем
49'
49'
Рашица Милот из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
48'
Кашия Гурам из команды Витесс играет слишком грубо. Де Йонг Люк оказался на газоне.
46'
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 33800 болельщиков
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
47'
Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
47'
47'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Линссен Брайн из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Судья сигнализирует, что Лосано Ирвин из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Маунт Мэйсон
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Рашица Милот выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
Кашия Гурам из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Рамселар Барт пострадал.
43'
Лосано Ирвин сделал результативную передачу.
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Шваб Даниэль из клуба "ПСВ" отправил мяч головой в ворота.
43'
43'
Леливелд Юлиан получил желтую карточку от судьи
42'
Безумный фол. Леливелд Юлиан грубо играет против соперника. Пострадал Бергвейн Стевен
42'
Судья сигнализирует, что Ван Гинкел Марко из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Брюнс Томас
42'
42'
Шанс! Миазга Мэтт из команды Витесс пробил головой, но мимо
42'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
41'
Шваб Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Леливелд Юлиан из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайн из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Судья сигнализирует, что Лосано Ирвин из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Файе Лассана
39'
39'
Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
39'
38'
Судья сигнализирует, что Рашица Милот из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
37'
37'
37'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
34'
Линссен Брайн из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Хендрикс Йоррит пострадал.
34'
33'
ШАНС! Ван Гинкел Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
32'
Линссен Брайн сделал результативную передачу.
32'
Г О О О О Л - Матавж Тим из команды Витесс забил гол! Легко это для такого игрока, как Матавж Тим
32'
Линссен Брайн из команды Витесс увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
31'
Зут Йерун не дал случится голу! Рашица Милот должен был забивать, но Зут Йерун сделал отличный сейв
31'
ШАНС! Рашица Милот вышел один-на-один с голкипером...
31'
Исима-Мирен Николя ошибается в защите.
30'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Судья сигнализирует, что Миазга Мэтт из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
28'
Ариас Сантьяго наказан за толчок Линссен Брайн
28'
Матавж Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
27'
Лосано Ирвин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
27'
Рамселар Барт из команды ПСВ подал угловой справа.
27'
Лосано Ирвин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
27'
27'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ навешивает в штрафную с рикошетом.
26'
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Судья сигнализирует, что Ван Гинкел Марко из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Брюнс Томас
24'
24'
Кашия Гурам из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
23'
Бренет Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Фор Наварон получил травму и заменен. Брюнс Томас выходит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
Фор Наварон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
19'
19'
Рашица Милот из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
19'
Хорошую попытку сделал Лосано Ирвин. Удар в створ, но вратарь начеку
19'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает пас партнеру.
18'
Ван Гинкел Марко пробил со штрафного прямо в стенку
17'
Миазга Мэтт получил желтую карточку от судьи
17'
Судья сигнализирует, что Миазга Мэтт из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Бергвейн Стевен
17'
Рашица Милот из команды Витесс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
16'
16'
Кашия Гурам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
15'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
14'
Хорошую попытку сделал Ван Гинкел Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
13'
Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
12'
Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
12'
11'
Пасвер Ремко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Ван Гинкел Марко мяч отрикошетил от ворот
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
9'
Де Йонг Люк пробил головой, вратарь справился с ударом.
9'
9'
Файе Лассана из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
8'
Зут Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
4'
Лосано Ирвин из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
4'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
4'
3'
3'
Линссен Брайн из команды Витесс делает неудачный навес.
2'
Хорошую попытку сделал Рашица Милот. Удар в створ, но вратарь начеку
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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