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  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 33800
ПСВ
2:1
Конец матча
Витесс
0'
17' Желтая карточка
Миазга Мэтт
0:1
32' Гол
Матавж Тим
43' Желтая карточка
Леливелд Юлиан
1:1
43' Гол
Шваб Даниэль
2:1
53' Гол
Лосано Ирвин
55' Желтая карточка
Файе Лассана
80' Желтая карточка
Брюнс Томас
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
93'
Матавж Тим пробил головой, вратарь справился с ударом.
93'
Дабо Фанкати из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
93'
Рамселар Барт из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
92'
Де Йонг Люк нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

92'
Удар от ворот произведет Витесс
91'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает пас партнеру.
91'
Перейро Гастон нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
91'
Судья свистит. Thomas Kotte атаковал сзади соперника. Это Де Йонг Люк заработал своей команде штрафной
91'
Удар от ворот произведет ПСВ
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Ван Гинкел Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Перейро Гастон
88'
Удар от ворот произведет ПСВ
88'
Тактическая замена. Лосано Ирвин уходит с поля и его заменяет Гудмундссон Альберт
87'
Рашица Милот не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
86'
Маунт Мэйсон коснулся мяча рукой.
86'
Ариас Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
85'
Ван Гинкел Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
84'
Дабо Фанкати из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Офсайд
83'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
83'
Брюнс Томас нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
Угловой
83'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
83'
Тактическая замена. Леливелд Юлиан уходит с поля и его заменяет Дабо Фанкати
81'
Удар от ворот произведет Витесс
81'
Бергвейн Стевен не смог попасть в створ ударом издали
81'
Удар от ворот произведет Витесс
81'
ШАНС! Бергвейн Стевен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
81'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
80'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Желтая карточка
80'
Брюнс Томас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Брюнс Томас из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
79'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Удар от ворот произведет Витесс
78'
Тактическая замена. Кашия Гурам уходит с поля и его заменяет Кастаньос Люк
78'
Хендрикс Йоррит не смог попасть в створ ударом издали
78'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
77'
Лосано Ирвин мяч отрикошетил от ворот
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Удар от ворот произведет Витесс
75'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
75'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Файе Лассана нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Маунт Мэйсон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Рашица Милот из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
Угловой
70'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ разыграл угловой с левого угла.
70'
Бергвейн Стевен мяч отрикошетил от ворот
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
69'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
Травма, повреждение
67'
Лосано Ирвин возвращается на поле, всё в порядке.
66'
Удар от ворот произведет Витесс
66'
Хендрикс Йоррит навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
66'
Ох, нехорошо это выглядит. Лосано Ирвин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
65'
Лосано Ирвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
65'
Брюнс Томас из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Лосано Ирвин пострадал.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
64'
Хорошую попытку сделал Матавж Тим. Удар в створ, но вратарь начеку
64'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает пас партнеру.
63'
Удар от ворот произведет Витесс
63'
Бергвейн Стевен не смог попасть в створ ударом издали
63'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
62'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
62'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
60'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
59'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
59'
Файе Лассана выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Рамселар Барт из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
58'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Thomas Kotte выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
57'
Удар от ворот произведет Витесс
56'
Лосано Ирвин из команды ПСВ пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
55'
Файе Лассана получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Файе Лассана из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Ариас Сантьяго
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
54'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Рамселар Барт сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Лосано Ирвин из команды ПСВ переиграл вратаря дальним ударом!
52'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
52'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
51'
Леливелд Юлиан из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
51'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
50'
Линссен Брайн коснулся мяча рукой.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
50'
После дальнего удара, который нанес Матавж Тим мяч отбит вратарем
49'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Рашица Милот из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Кашия Гурам из команды Витесс играет слишком грубо. Де Йонг Люк оказался на газоне.
46'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 33800 болельщиков
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
47'
Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
47'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Линссен Брайн из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Лосано Ирвин из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Маунт Мэйсон
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
45'
Рашица Милот выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Кашия Гурам из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Рамселар Барт пострадал.
43'
Лосано Ирвин сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
ГО-О-О-О-ОЛ! Шваб Даниэль из клуба "ПСВ" отправил мяч головой в ворота.
43'
Лосано Ирвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
43'
Леливелд Юлиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
42'
Безумный фол. Леливелд Юлиан грубо играет против соперника. Пострадал Бергвейн Стевен
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Ван Гинкел Марко из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Брюнс Томас
42'
Удар от ворот произведет ПСВ
42'
Шанс! Миазга Мэтт из команды Витесс пробил головой, но мимо
Угловой
42'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
41'
Шваб Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
41'
Леливелд Юлиан из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Линссен Брайн из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Лосано Ирвин
40'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Лосано Ирвин из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Файе Лассана
39'
Удар от ворот произведет Витесс
39'
Шанс! Де Йонг Люк из команды ПСВ пробил головой, но мимо
39'
Лосано Ирвин из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Рашица Милот из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
37'
Удар от ворот произведет ПСВ
Офсайд
37'
Матавж Тим из команды Витесс в офсайде
37'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
34'
Линссен Брайн из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Хендрикс Йоррит пострадал.
34'
Удар от ворот произведет Витесс
33'
ШАНС! Ван Гинкел Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Линссен Брайн сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Матавж Тим из команды Витесс забил гол! Легко это для такого игрока, как Матавж Тим
32'
Линссен Брайн из команды Витесс увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
31'
Зут Йерун не дал случится голу! Рашица Милот должен был забивать, но Зут Йерун сделал отличный сейв
31'
ШАНС! Рашица Милот вышел один-на-один с голкипером...
31'
Исима-Мирен Николя ошибается в защите.
Офсайд
30'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ в офсайде
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Лосано Ирвин из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Миазга Мэтт из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Де Йонг Люк
Фол, нарушение
28'
Ариас Сантьяго наказан за толчок Линссен Брайн
28'
Матавж Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой справа.
27'
Лосано Ирвин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
Угловой
27'
Рамселар Барт из команды ПСВ подал угловой справа.
27'
Лосано Ирвин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
27'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ навешивает в штрафную с рикошетом.
26'
Удар от ворот произведет ПСВ
25'
Удар от ворот произведет ПСВ
25'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Ван Гинкел Марко из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Брюнс Томас
24'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Кашия Гурам из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
23'
Бренет Джошуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
23'
Удар от ворот произведет Витесс
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Фор Наварон получил травму и заменен. Брюнс Томас выходит на поле.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Травма, повреждение
20'
Фор Наварон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
20'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Бергвейн Стевен не смог попасть в створ ударом издали
19'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
19'
Рашица Милот из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
19'
Хорошую попытку сделал Лосано Ирвин. Удар в створ, но вратарь начеку
19'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает пас партнеру.
18'
Ван Гинкел Марко пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
17'
Миазга Мэтт получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Миазга Мэтт из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Бергвейн Стевен
17'
Рашица Милот из команды Витесс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
16'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
16'
Кашия Гурам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Рамселар Барт из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
14'
Хорошую попытку сделал Ван Гинкел Марко. Удар в створ, но вратарь начеку
14'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
14'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Бергвейн Стевен нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
Угловой
12'
Лосано Ирвин из команды ПСВ подал угловой слева.
11'
Пасвер Ремко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Ван Гинкел Марко мяч отрикошетил от ворот
10'
Удар от ворот произведет ПСВ
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
9'
Де Йонг Люк пробил головой, вратарь справился с ударом.
9'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
9'
Файе Лассана из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Зут Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
5'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Офсайд
5'
Де Йонг Люк из команды ПСВ в офсайде
4'
Лосано Ирвин из команды ПСВ плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
4'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
4'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет ПСВ
3'
Линссен Брайн из команды Витесс делает неудачный навес.
2'
Хорошую попытку сделал Рашица Милот. Удар в створ, но вратарь начеку
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Витесс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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