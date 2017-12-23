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Стадион:
АЗ Алкмаар
3:1
Конец матча
Херенвен
0'
44' Желтая карточка
Ван Рейн Рикардо
0:1
48' Гол
Ван Амерсфоорт Пелле
56' Желтая карточка
Торсби Мортен
60' Желтая карточка
Кобаяси Юки
68' Вторая желтая карточка
Торсби Мортен
1:1
80' Гол в свои ворота
Denzel Dumfries
2:1
84' Гол
Фрайдей Фред
3:1
90' Гол
Фрайдей Фред
90'+3
Второй тайм
93'
Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
93'
АЗ Алкмаар заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
93'
Опасность предотвращена - Хег Даниэль из команды Херенвен вступил в отбор удачно
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.

90'
Хелмер Джереми сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Фрайдей Фред из команды АЗ Алкмаар забил гол! Легко это для такого игрока, как Фрайдей Фред
90'
Хелмер Джереми из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
89'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
88'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Тактическая замена. Кобаяси Юки уходит с поля и его заменяет Гучаннеджад Реза
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
86'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
86'
Тил Гуус пробует нанести удар издали, но Хан Уорнер держит все под контролем
86'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
85'
Кобаяси Юки наказан за толчок Оуведжан Томас
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
84'
Тил Гуус сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Фрайдей Фред классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
84'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
83'
Верман Хенк коснулся мяча рукой.
83'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Удар от ворот произведет Херенвен
82'
Сёнтьенс Матс не смог попасть в створ ударом издали
82'
Отличные скиллы показывает Сёнтьенс Матс, обводя своих соперников
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Denzel Dumfries уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
80'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
79'
Верман Хенк из команды Херенвен получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Бизот Марко все предвидел и спас команду!
79'
ШАНС! Верман Хенк вышел один-на-один с голкипером...
79'
Удар от ворот произведет Херенвен
79'
Тактическая замена. Ван Амерсфоорт Пелле уходит с поля и его заменяет Вауденберг Лукас
77'
Хелмер Джереми пробует нанести удар издали, но Хан Уорнер держит все под контролем
77'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
Угловой
77'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
77'
Хег Даниэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Тактическая замена. Ван Оверем Йорис уходит с поля и его заменяет Фрайдей Фред
76'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
76'
Верман Хенк не смог попасть в створ ударом издали
75'
Оуведжан Томас пробует нанести удар издали, но Хан Уорнер держит все под контролем
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
75'
Сёнтьенс Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
74'
Тактическая замена. Влап Михел уходит с поля и его заменяет Несс Николай
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Кобаяси Юки
73'
Удар от ворот произведет Херенвен
Угловой
73'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
72'
Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
70'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар в офсайде
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
69'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Джаханбакш Алиреза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
68'
УДАЛЕНИЕ! Торсби Мортен за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
Фол, нарушение
68'
Безумный фол. Торсби Мортен грубо играет против соперника. Пострадал Джаханбакш Алиреза
67'
Хорошую попытку сделал Верман Хенк. Удар в створ, но вратарь начеку
67'
Схарс Стейн из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
66'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Вегхорст Ваут получил травму и заменен. Хелмер Джереми выходит на поле.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
64'
Удар от ворот произведет Херенвен
Фол, нарушение
64'
Верман Хенк наказан за толчок Оуведжан Томас
63'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
61'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
61'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
60'
Кобаяси Юки получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Безумный фол. Кобаяси Юки грубо играет против соперника. Пострадал Мидтше Фредрик
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
60'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
60'
Верман Хенк не смог попасть в створ ударом издали
60'
Игроки ФК "Херенвен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
58'
Ван Амерсфоорт Пелле нанес удар чуть мимо. Близко!
58'
Верман Хенк из команды Херенвен делает пас партнеру.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Вегхорст Ваут
Офсайд
57'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар в офсайде
Желтая карточка
56'
Торсби Мортен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
56'
Безумный фол. Торсби Мортен грубо играет против соперника. Пострадал Джаханбакш Алиреза
Фол, нарушение
56'
Влап Михел из команды Херенвен играет слишком грубо. Мидтше Фредрик оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
54'
Denzel Dumfries наказан за толчок Мидтше Фредрик
54'
Верман Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
53'
Шмидт Доке предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Хорошую попытку сделал Влап Михел. Удар в створ, но вратарь начеку
52'
Кобаяси Юки из команды Херенвен делает пас партнеру.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Ван Амерсфоорт Пелле забивает!
48'
Хацидиакос Пантелис ошибается в защите.
47'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
47'
Шанс! Хег Даниэль из команды Херенвен пробил головой, но мимо
Угловой
47'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
46'
Торсби Мортен мяч отрикошетил от ворот
46'
Вюйтенс Стейн получил травму и заменен. Сёнтьенс Матс выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Схарс Стейн
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Желтая карточка
44'
Ван Рейн Рикардо получил жёлтую карточку за "нырок".
Фол, нарушение
44'
Ван Рейн Рикардо упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
42'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
42'
Схарс Стейн не смог попасть в створ ударом издали
42'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
40'
Ван Оверем Йорис наказан за толчок Denzel Dumfries
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Офсайд
40'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар в офсайде
38'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар пасует в штрафную, но Хан Уорнер выходит и ловит мяч.
37'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
36'
Удар от ворот произведет Херенвен
36'
Как он промахнулся? Оуведжан Томас имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
36'
Опасность! Ван Оверем Йорис из команды АЗ Алкмаар отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Шмидт Доке из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Джаханбакш Алиреза
34'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Ван Амерсфоорт Пелле
33'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Teun Koopmeiners выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Кобаяси Юки из команды Херенвен подал угловой справа.
32'
Ван Рейн Рикардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
31'
Влап Михел из команды Херенвен подал угловой слева.
31'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Игроки ФК "Херенвен" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
31'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
31'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 71% времени, а гости – 29%.
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
29'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
29'
Схарс Стейн не смог попасть в створ ударом издали
29'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Влап Михел из команды Херенвен подал угловой слева.
28'
Denzel Dumfries мяч отрикошетил от ворот
Угловой
28'
Влап Михел из команды Херенвен подал угловой слева.
28'
Хацидиакос Пантелис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
26'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
23'
Удар от ворот произведет Херенвен
23'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
23'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
23'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
22'
Тил Гуус навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Схарс Стейн из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Джаханбакш Алиреза
21'
Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе
21'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
Травма, повреждение
19'
Вюйтенс Стейн возвращается на поле, всё в порядке.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Вюйтенс Стейн получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
19'
Вюйтенс Стейн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
18'
Верман Хенк из команды Херенвен в офсайде
18'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
18'
Удар от ворот произведет Херенвен
Травма, повреждение
16'
Denzel Dumfries возвращается на поле, всё в порядке.
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Denzel Dumfries получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
16'
Denzel Dumfries на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
15'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
15'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Офсайд
13'
Верман Хенк из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Teun Koopmeiners пострадал.
13'
Удар от ворот произведет Херенвен
12'
ШАНС! Тил Гуус нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
12'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает отличный кросс...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Teun Koopmeiners
9'
Оуведжан Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
Верман Хенк из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
7'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
7'
Denzel Dumfries из команды Херенвен идет с мячом вперед на обострение...
7'
Игра в одни ворота сейчас. АЗ Алкмаар доминирует и владеет мячом
7'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Ван Оверем Йорис нанес удар издали, а Хан Уорнер отбил его обратно в игру!
6'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Шмидт Доке выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
5'
Teun Koopmeiners наказан за толчок Кобаяси Юки
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
4'
Удар от ворот произведет Херенвен
4'
Какой удар! Со штрафного Ван Рейн Рикардо сотряс перекладину!
Фол, нарушение
4'
Хег Даниэль из команды Херенвен играет слишком грубо. Ван Оверем Йорис оказался на газоне.
2'
Ван Рейн Рикардо из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Отличные скиллы показывает Ван Рейн Рикардо, обводя своих соперников
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АЗ Алкмаар". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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